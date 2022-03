Propaganda 101: Ukraine 2022

Im Jahr 2011 bombardierte die NATO einen Weg nach Tripolis, um ihren Stellvertreterkräften vor Ort beim Sturz Gaddafis zu helfen. Zehntausende verloren ihr Leben und ein Großteil des sozialen Gefüges und der Infrastruktur Libyens lag in Trümmern.

Der 2016 im Foreign Policy Journal erschienene Artikel „Hillary Emails Reveal True Motive for Libyan Intervention“ legte offen, warum Libyen ins Visier genommen wurde.

Gaddafi wurde ermordet, und seine Pläne, die Unabhängigkeit Afrikas durchzusetzen und die westliche Hegemonie auf diesem Kontinent zu untergraben, waren damit hinfällig.

In einem Artikel des Daily Telegraph vom März 2013 mit dem Titel „US and Europe in major airlift of arms to Syrian rebels through Zagreb“ wurde berichtet, dass 3.000 Tonnen Waffen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammten, in 75 Flugzeugladungen vom Flughafen Zagreb aus an die Rebellen geschickt worden waren.

Im selben Monat desselben Jahres veröffentlichte die New York Times den Artikel „Arms Airlift to Syria Rebels Expands with CIA Aid“ (Waffenlieferungen an die syrischen Rebellen werden mit CIA-Hilfe ausgeweitet), in dem es hieß, dass arabische Regierungen und die Türkei ihre Militärhilfe für die syrischen Oppositionskämpfer drastisch erhöht hätten. Diese Hilfe umfasste mehr als 160 militärische Frachtflüge.

In seinem Buch Der schmutzige Krieg gegen Syrien beschreibt Tim Anderson, wie der Westen und seine Verbündeten diesen Konflikt erst organisiert und dann angeheizt haben.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben Politiker und Medien die Stimmung in der Bevölkerung manipuliert, um eine zunehmend kriegsmüde westliche Öffentlichkeit dazu zu bringen, laufende Konflikte unter dem Vorwand des „Schutzes der Zivilbevölkerung“ oder des „Kriegs gegen den Terror“ zu unterstützen.

Zur Rechtfertigung von Militärangriffen, die zum Verlust von Hunderttausenden von Menschenleben in der Zivilbevölkerung und zur Vertreibung von noch mehr Menschen geführt haben, wird das Märchen von der Sicherung der Frauenrechte oder der Bekämpfung von Terroristen, der Entmachtung von Despoten (die über nicht vorhandene Massenvernichtungswaffen verfügen) oder dem Schutz von Menschenleben gesponnen.

Emotionale Formulierungen, die Angst vor Terrordrohungen oder „humanitären Interventionen“ schüren sollen, dienen als Vorwand, um imperialistische Kriege in mineralienreichen Ländern und geostrategisch wichtigen Regionen zu führen.

Obwohl im Laufe der Jahre in vielen Artikeln darauf hingewiesen wurde, lohnt es sich, erneut den pensionierten NATO-Generalsekretär Wesley Clark und ein Memo aus dem Büro des US-Verteidigungsministers zu erwähnen, von dem er nur wenige Wochen nach dem 11. September erfuhr.

Es enthüllte Pläne, „die Regierungen in sieben Ländern innerhalb von fünf Jahren anzugreifen und zu zerstören“, beginnend mit dem Irak und weiterführend mit „Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran“. Clark zufolge geht es bei dieser Strategie im Wesentlichen um die Kontrolle über die riesigen Öl- und Gasvorkommen der Region.

Ein Teil des Kampfes um die Herzen und Köpfe der Öffentlichkeit besteht darin, die Menschen davon zu überzeugen, dass diese Kriege und Konflikte eine unzusammenhängende Reihe von Ereignissen sind und nicht die geplanten Machenschaften eines Imperiums. In den letzten zehn Jahren war das ständige Narrativ über die russische Aggression Teil dieser Strategie.

Anglo-amerikanische Finanz- und Unternehmensinteressen versuchen seit langem, einen Keil zwischen Europa und Russland zu treiben, um eine engere wirtschaftliche Annäherung zu verhindern. Neben der NATO-Erweiterung und der Installation von Raketensystemen in Osteuropa, die auf Russland abzielen, gab es auch die sich ständig verschärfenden Wirtschaftssanktionen, denen die EU weitgehend gezwungen war, sich anzuschließen.

Bereits 2014 war die vorgeschlagene (aber nie umgesetzte) Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) Teil eines umfassenderen geopolitischen Plans, um Westeuropa zu schwächen, indem es noch abhängiger von den USA gemacht wird, und den europäischen Kontinent zu spalten, indem Russland in den Hintergrund gedrängt wird.

Auch wenn es den Anschein hat, dass das TTIP nichts mit den Ereignissen in der Ukraine 2014 (dem Putsch) oder in Syrien zu tun hat, war es doch ein Rädchen im Getriebe, um die Hegemonie der USA zu festigen.

Über die US-Strategien zur Untergrabung der auf fossilen Brennstoffen basierenden Wirtschaft Russlands kann noch viel mehr geschrieben werden (und wurde auch schon geschrieben), aber der Punkt ist, dass die US-Aktionen seit einiger Zeit darauf abzielen, Russland zu schwächen.

Der finanz-industriell-militärische Komplex legt diese Agenda fest, die hinter verschlossenen Türen in seinen verschiedenen Foren ausgearbeitet wird.

Diejenigen, die an der Spitze dieses Komplexes sitzen, stimmen ihre Pläne in mächtigen Denkfabriken wie dem Council on Foreign Relations und dem Brookings Institute ab (dokumentiert in Brian Berletics 2012 erschienenem Artikel „Naming Names: Your Real Government“) sowie bei der Trilateralen Kommission, den Bilderbergern und der NATO, wie in dem 2008 erschienenen Buch von David Rothkopf, „Superclass: Die globale Machtelite und die Welt, die sie erschafft“.

Es lohnt sich, den Bericht „Overextending and Unbalancing Russia“ der einflussreichen US-Denkfabrik Rand Corporation aus dem Jahr 2019 zur Kenntnis zu nehmen.

In dem Dokument werden verschiedene Szenarien zur Destabilisierung und Schwächung Russlands vorgestellt, darunter die „Verhängung strengerer Handels- und Finanzsanktionen“ und die „Bereitstellung tödlicher Hilfe für die Ukraine“, ohne jedoch „einen viel größeren Konflikt zu provozieren, in dem Russland aufgrund seiner Nähe erhebliche Vorteile hätte“.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine ist nicht aus heiterem Himmel erfolgt. Sie ist nicht das Ergebnis der Machenschaften eines machthungrigen Verrückten, der Europa erobern will – eine Vorstellung, die Mainstream-Kommentatoren seit einigen Jahren in der westlichen Öffentlichkeit zu verankern versuchen.

Eine kürzlich auf dem indischen Nachrichtensender WION erschienene Analyse mit dem Titel „Hat die NATO die Ukraine in den Krieg getrieben?“ liefert die Art von aufschlussreicher Analyse der Ereignisse, die in den westlichen Medien fehlt.

Darin wird kurz und bündig dargelegt, dass Russland berechtigte Bedenken gegen den Expansionsdrang der NATO nach Osteuropa hat und dass die verschiedenen US-Regierungen diese Bedenken viele Jahre lang ignoriert haben, auch die von Spitzenbeamten in Washington selbst.

Dass eine solche Analyse nicht auf der Tagesordnung der westlichen Medien steht, ist keine Überraschung. Prominente Journalisten in den wichtigsten Medien sind wichtige Fußsoldaten, deren Aufgabe es ist, die Macht zu stützen. Sie werden auf verschiedene Weise auf ihre Positionen vorbereitet (das britisch-amerikanische Projekt ist ein Beispiel dafür), während sie die gut bezahlte Karriereleiter erklimmen.

Abgesehen von den zahllosen Opfern unter der Zivilbevölkerung und dem Leid, das derzeit in der Ukraine, einem Land, das als Spielball in einem geopolitischen Krieg missbraucht wird, zu beklagen ist, gibt es auch die Auswirkungen einer unterbrochenen Energieversorgung sowie von Düngemittel- und Lebensmittelexporten aus der Ukraine und Russland, die möglicherweise Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt betreffen werden.

Die Weltbank schätzt, dass eine durchschnittliche Person in Afrika südlich der Sahara im Jahr 2023 etwa 35 % ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben wird, wenn der Krieg in der Ukraine andauert. Im Jahr 2017 waren es noch etwas mehr als 20 %. Andernorts, etwa in Südasien und im Nahen Osten, könnte der Anstieg noch höher ausfallen.

Aber das sind nur „Kollateralschäden“, die anderen auferlegt werden können, wenn man die Berechnungen derjenigen zugrunde legt, die bestimmen, welcher „Preis es wert ist, gezahlt zu werden“ und wer ihn zahlen soll.

Nichtsdestotrotz wurde die Öffentlichkeit von den Medien, die ihre Rolle gut spielen, ermutigt, eine Strategie der zunehmenden Spannungen gegenüber Russland zu unterstützen, die in der Situation gipfelte, die wir jetzt in der Ukraine erleben. Die Medien sind eine wichtige Stütze der von den USA geführten Kriege und sorgen dafür, dass die zivilen Verwundeten und Toten dieser Konflikte aus den Schlagzeilen und von den Bildschirmen ferngehalten werden – im Gegensatz zur aktuellen Situation in der Ukraine, deren Opfer rund um die Uhr in den großen Medien behandelt werden.

Doch das ist wenig überraschend. Der ehemalige CIA-Chef General Petraeus erklärte 2006, dass seine Strategie darin bestehe, einen Wahrnehmungskrieg zu führen, der ununterbrochen über die Nachrichtenmedien geführt werde.

Viele Leser werden die Enthüllungen aus dem Jahr 2015 über den ehemaligen Redakteur einer großen deutschen Zeitung kennen, der sagte, er habe Geschichten für die CIA platziert. Udo Ulfkotte behauptete, er habe von der CIA verfasste und ihm zur Verfügung gestellte Nachrichten angenommen und sie unter seinem eigenen Namen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht.

Während dies für viele ein Schock war, stellte der ehemalige ranghohe britische Geheimdienstoffizier Peter Wright (Autor des autobiografischen Buches „Spycatcher“ von 1987) bereits vor Jahrzehnten fest, dass viele Spitzenjournalisten im Vereinigten Königreich mit dem MI5 in Verbindung standen.

Es war ein anderer ehemaliger CIA-Chef, William Casey, der in den 1980er Jahren sagte:

Wir werden wissen, dass unser Desinformationsprogramm abgeschlossen ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist.

Das Leid der Zivilbevölkerung wird in den Medien ausführlich behandelt, wenn es dazu genutzt werden kann, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die Gemüter zu erregen. Medienwirksame moralische Ergüsse über Gut und Böse sollen Empörung und Unterstützung für weitere „Interventionen“ erzeugen.

Die Beeinflussung der öffentlichen Meinung ist keine zufällige Angelegenheit. Sie ist inzwischen ausgefeilt und gut etabliert.

Man denke nur an das Abgreifen von Facebook-Daten durch Cambridge Analytica, um die Ergebnisse der US-Wahlen vor einigen Jahren und der Brexit-Kampagne zu beeinflussen. Wie der Journalist Liam O’Hare 2018 schrieb, führte die inzwischen aufgelöste Muttergesellschaft Strategic Communications Laboratories (SCL) in mehr als 60 Ländern Programme zur „Verhaltensänderung“ durch. Zu ihren Kunden gehörten das britische Verteidigungsministerium, das US-Außenministerium und die NATO.

Laut O’Hare gehörten zu den Aktivitäten von SCL in Europa auch Kampagnen, die sich gegen Russland richteten. Das Unternehmen hatte „weitreichende Verbindungen“ zu anglo-amerikanischen politischen und militärischen Interessen. Im Vereinigten Königreich wurden die Interessen der regierenden konservativen Partei und des militärischen Geheimdienstes über SCL zusammengeführt: Zu den Vorstandsmitgliedern gehörten „eine Reihe von Lords, Tory-Spendern, ehemalige britische Armeeoffiziere und Verteidigungsunternehmer“.

Für O’Hare waren alle Aktivitäten von SCL untrennbar mit seinem Zweig Cambridge Analytica verbunden. Er erklärt:

Wir haben endlich die bisher konkretesten Beweise für schattenhafte Akteure, die schmutzige Tricks anwenden, um Wahlen zu manipulieren. Aber diese Akteure operieren nicht von Moskau aus… sie sind Briten, in Eton ausgebildet, haben ihren Hauptsitz in der Londoner City und unterhalten enge Verbindungen zur Regierung Ihrer Majestät.“

Willkommen in der Welt des Massenbetrugs à la Edward Bernays und Joseph Goebbels.

Mit dem Gerede von einer „Flugverbotszone“ über der Ukraine, Sanktionen gegen Russland, die laut Putin „einer Kriegserklärung gleichkommen“, und Biden, der Putin einen „Kriegsverbrecher“ nennt, befindet sich die Welt nun in einem Szenario des „Denkens des Undenkbaren“, das völlig vermeidbar war.

Am Tag vor dem Einmarsch in die Ukraine erklärte Putin im russischen Fernsehen:

Wer auch immer versucht, sich uns in den Weg zu stellen und weitere Bedrohungen für unser Land und unser Volk zu schaffen, muss wissen, dass Russlands Antwort sofort kommen und zu Konsequenzen führen wird, die in der Geschichte ohne Beispiel sind. Alle notwendigen Entscheidungen sind getroffen worden.

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Thomas Enders, hat inzwischen mit der Forderung nach einer Flugverbotszone in der Westukraine reagiert, was höchstwahrscheinlich zu einem direkten militärischen Eingreifen der NATO führen würde:

Es ist an der Zeit, dass der Westen Putins nukleare Drohungen als das entlarvt, was sie wirklich sind – ein Bluff, um westliche Regierungen von einer militärischen Intervention abzuhalten.

Die prominente US-Politikerin und Irak-Kriegsveteranin Tulsi Gabbard hat in einer Fernsehansprache im Jahr 2021 die Folgen eines Krieges mit Russland wegen der Ukraine dargelegt. Angesichts der Tausenden von Atomwaffen, die die USA und Russland aufeinander gerichtet haben, sagte sie, dass ein nuklearer Schlagabtausch „für jeden von uns einen Preis bedeuten würde, der zu unvorstellbarem Tod und Leid führen würde“.

Doch trotz der Warnungen von Gabbard wird die Arroganz und Rücksichtslosigkeit der Machthaber jeden Tag für alle sichtbar.

Auch wenn es als politisches Getue angesehen werden mag – in einem jahrhundertealten „großen Spiel“, das von den herrschenden Eliten gespielt wird und bei dem es um Öl, Gas, Bodenschätze, Macht, Reichtum, Ego und strategische und militärische Vorherrschaft geht -, läuft das Gerede über ein direktes Eingreifen der NATO oder Putins angedeutete Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen letztlich darauf hinaus, dass diejenigen, die an der Spitze der Macht stehen, Ihr Leben und das Leben aller Lebewesen auf dem Planeten aufs Spiel setzen.

Colin Todhunter hat sich auf Entwicklung, Ernährung und Landwirtschaft spezialisiert und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization in Montreal. Sie können sein „Mini-E-Book“, Food, Dependency and Dispossession: Cultivating Resistance, hier.