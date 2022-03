Exklusives Interview: Frau stirbt nach der zweiten Pfizer-Impfung an seltener Hirnkrankheit, Ehemann sagt, wir seien „Versuchskaninchen

childrenshealthdefense.org: In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Richard Sprague, dass seine Frau Jennifer nach der COVID-19-Spritze von Pfizer an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit erkrankte und innerhalb von fünf Monaten nach der zweiten Dosis starb.

Jennifer Deason Sprague, eine gesunde 60-jährige Frau aus Missouri, starb am 21. Februar, fünf Monate nachdem sie ihre zweite Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer erhalten hatte.

Jennifer starb an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD), einer tödlichen degenerativen Gehirnkrankheit.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Richard Sprague, seine Frau habe die erste Dosis von Pfizer am 29. August 2021 und die zweite Dosis am 21. September 2021 erhalten.

Obwohl er selbst nicht geimpft war, sagte Sprague, dass seine Frau den Impfstoff bekam, weil sie für die Perkins Restaurant Corporation arbeitete, die von ihren Angestellten verlangte, sich impfen zu lassen.

„Ich sagte ihr, sie solle einfach lügen, und wenn sie nach einem Impfausweis fragten, solle sie verlangen, dass jeder einen Nachweis über die Impfung vorlegen müsse“, sagte Sprague. „Sie fühlte sich schlecht, weil sie gelogen hatte, also ließ sie sich impfen.

Vier Tage nach der zweiten Dosis erlebte Jennifer ihre erste Episode eines „plötzlichen seltsamen Ereignisses, das sie sich nicht erklären konnte“, während sie und ihr Mann in einem Dinner-Theater waren.

Sprague sagte:

„Wir waren gerade mit dem Essen fertig und unterhielten uns nur. Plötzlich sagte sie: ‚Da stimmt etwas nicht. Bitte bringen mich jetzt nach Hause. Ich weiß nicht, was es ist, und ich kann es nicht erklären.‘ Also verpassten wir das Theater und fuhren direkt nach Hause.“

In der darauffolgenden Woche rief Jennifer ihren Arzt an und fragte, ob der Anfall, den sie erlebte, mit dem COVID-Impfstoff in Verbindung stehen könnte.

„Der Arzt sagte, wenn es an der Impfung läge, hätte sie es nach ein paar Stunden gemerkt, nicht erst nach ein paar Tagen“, so Sprague.

Jennifer hatte weitere Anfälle und ihre linke Hand und Seite begannen zu zittern. Am 13. Oktober 2021 ging Jennifer erneut zum Arzt, der ihr Xanax gegen Angstzustände verschrieb.

In den nächsten Wochen verschlimmerten sich ihre Symptome und ihre linke Seite begann sich schwerer anzufühlen als die rechte, so Sprague. Dies setzte sich im November und Dezember fort. Jennifers Arzt wies sie an, das Xanax weiter einzunehmen, da er davon ausging, dass es sich um Angstzustände handelte.

Am 24. Dezember 2021 erlebte Jennifer eine weitere Episode der „Ereignisse, die sie sich nicht erklären konnte“, nur war es diesmal schlimmer, sagte Sprague. Sie sagte allen, sie müsse nach Hause gehen und entschuldigte sich.

Später am Abend brachte Sprague seine Frau in die Notaufnahme, wo die Ärzte sie wegen ihrer Angstzustände behandelten und ihr Tabletten empfahlen, die sie „durch die Nacht bringen“ sollten. Die Ärzte konnten nichts feststellen, so Sprague.

Am nächsten Morgen ging Jennifer zur Arbeit bei Perkins, wie alle Angestellten am Weihnachtstag arbeiten mussten. Aber um 10 Uhr morgens erhielt Richard einen Anruf, um seine Frau abzuholen.

„Sie hatte einen sehr schlimmen Vorfall bei der Arbeit“, erklärte Sprague. „Sie konnte kein Tablett halten und keinen Kaffee einschenken.“

Sprague fand einen neuen Arzt. Bei Jennifers Termin am 5. Januar sagte der Arzt, dass sie zu viele Medikamente einnehme, und setzte alles ab, weil er dachte, dass dadurch ihre Symptome verschwinden würden, so Sprague.

Ein Folgetermin wurde für den 10. Februar anberaumt, aber Sprague brachte Jennifer Ende Januar erneut zum Arzt, weil sich ihre Symptome verschlimmert hatten.

Sprague erklärte:

Zu diesem Zeitpunkt musste ich sie schon ziehen, wenn wir spazieren gingen. Wir gingen ins Einkaufszentrum und drehten unsere Runden, damit sie in Form war, wenn sie zur Arbeit zurückkehrte, aber um den 23. Januar herum – wenn das ein Xanax-Entzug ist – hatte ich das Gefühl, dass ich jemanden brauchte, der mich ermutigt.

Es fiel ihr schwer, sich anzuziehen. Sie brauchte zwei Stunden, um sich morgens zu konzentrieren, und ihr Hirn war stark benebelt. Sie konnte nicht mehr klar denken. Nach etwa 30 Minuten kam ich ins Bad und fragte sie, ob es ihr gut ginge, und die Dusche war wieder kalt. Damals haben wir noch darüber gelacht.

„Als ich Jennifer zum Arzt brachte, warfen sie einen Blick auf sie und wussten, dass etwas nicht stimmte“, sagte Sprague. Die Ärzte führten Blutuntersuchungen und MRTs durch, aber die Ergebnisse waren normal.

„Sie empfahlen einen Neurologen – denn irgendetwas sah nicht ganz richtig aus – und einen Psychiater, um herauszufinden, ob es sich um eine psychologische Störung handelte, was Jennifer Angst machte, denn sie sagte, sie sei nicht verrückt“, so Sprague. „Wenn es sich um einen Xanax-Entzug handeln würde, würde sich die Sache jeden Tag ändern.“

Sprague sagte:

Am frühen Abend geschah etwas in ihrem Kopf. Sie mochte den Neurologen nicht, weil er wollte, dass sie zum Psychiater geht, und sie begann, sich immer wieder zu wiederholen: ‚Dieser Typ denkt, ich sei verrückt. Dieser Kerl denkt, ich sei verrückt.‘ Sie fing an, herumzustolpern. Sie stolperte, als sie versuchte, ins Auto zu steigen. Ich rief meinen Sohn zu Hilfe und wir brachten sie direkt nach Hause.

Nachdem sie zu Hause angekommen waren, kamen zwei von Spragues Kindern – eine Krankenschwester und ein Chemiker – zu Besuch. Sie überredeten Jennifer, wieder in die Notaufnahme zu gehen.

„Die Ärzte machten sofort ein weiteres MRT und nahmen sie um den 30. Januar herum auf“, so Sprague.

Zu diesem Zeitpunkt war Jennifer noch in der Lage, sich aufzusetzen und selbständig zu gehen.

„Ich wusste es damals nicht, aber der Neurologe hatte das MRT gelesen und eine deutliche Veränderung auf der rechten Seite ihres Gehirns festgestellt und vermutete CJD“, so Sprague. Sie haben es mir nicht gesagt, weil sie alles andere ausschließen wollten.

Die Ärzte führten weitere Scans von Jennifers Gehirn und ihrem gesamten Körper durch, um Infektionen und Krebs auszuschließen. „Sie sagten, sie sei eine 60-Jährige im Körper einer 40-Jährigen“, so Sprague.

Am Ende der Woche sagten die Ärzte, dass sie eine Lumbalpunktion durchführen müssten, aber zu diesem Zeitpunkt war Jennifer nicht mehr in der Lage, das Bett selbständig zu verlassen.

Sprague sagte:

„In einer Woche begann sie sich so schnell zurückzubilden, dass es unglaublich war. Sie war wie benebelt, hatte Schwierigkeiten, sah Schlangen an der Wand – als hätte sie Demenz – und es dauerte nur etwa drei Tage, bis dieser Teil des Gehirns verschwunden war. Aber sie hat nie vergessen, wer ich war. Sie hat sich immer daran erinnert, wer ich war.“

Die Lumbalpunktion bestätigte, dass Jennifer an CJK, einer Prionenkrankheit, erkrankt war. In einer im vergangenen Jahr in der Zeitschrift Microbiology & Infectious Diseases veröffentlichten Studie wurde ein möglicher Zusammenhang zwischen dem COVID-Impfstoff von Pfizer und Prionenerkrankungen beim Menschen festgestellt.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gehören Prionenkrankheiten zur Familie der seltenen progressiven neurodegenerativen Erkrankungen, die Menschen und Tiere betreffen. Prionenkrankheiten sind in der Regel schnell fortschreitend und verlaufen immer tödlich.

Auf der Website der CDC heißt es:

„Der Begriff ‚Prionen‘ bezieht sich auf anormale, pathogene Erreger, die übertragbar sind und eine anormale Faltung bestimmter normaler zellulärer Proteine, sogenannter Prionenproteine, hervorrufen können, die vor allem im Gehirn vorkommen. Die Funktionen dieser normalen Prionproteine sind noch immer nicht vollständig geklärt. Die abnorme Faltung der Prionproteine führt zu Hirnschäden und den charakteristischen Anzeichen und Symptomen der Krankheit“.

Sprague sagte, die Ärzte hofften, dass Jennifer an der heilbaren Autoimmunkrankheit „Brain on Fire“ leidet, die durch einen Angriff auf einen der wichtigsten Neurotransmitter-Rezeptoren im Gehirn ausgelöst wird.

Brain on Fire ahmt CJD nach, kann aber geheilt werden, so Sprague. Also „begannen sie sofort, Jennifer dagegen zu behandeln und ihr Steroide zu geben, aber es machte absolut keinen Unterschied“.

Versicherung zahlt nicht mehr für Jennifers Behandlung

Nachdem bei Jennifer am 12. Februar CJD diagnostiziert worden war, erklärte Jennifers Versicherung, dass sie nicht mehr für ihre Behandlung aufkommen würde, und Sprague wurde mitgeteilt, dass sich seine Frau nicht erholen würde.

„Wenn ich sie im Krankenhaus lasse, muss ich das aus eigener Tasche bezahlen“, sagte Sprague. „Andernfalls muss ich sie in eine Pflegeeinrichtung geben oder sie im Hospiz nach Hause bringen.“

Sprague sagte:

„Ich habe das Krankenhaus überredet, sie noch einen Tag länger zu behalten, und ich habe vorgeschlagen, es noch einmal mit der Reha zu versuchen. Aber am nächsten Tag war es noch schlimmer. Sie versuchten, sie dazu zu bringen, sich aufzusetzen und mit ihr zu kommunizieren, aber zu diesem Zeitpunkt … konnte sie zwar Dinge aufnehmen, aber nichts mehr herausnehmen.“

Sprague traf Vorkehrungen für eine Hospizbetreuung in seinem Haus.

„Während ihrer letzten Tage war sie so gut wie in einem totalen Koma“, sagte Sprague. „Obwohl sie manchmal noch versuchte zu sprechen oder mich zu küssen.“

Sprague sagte:

„Dein Gehirn verschwindet einfach. Es ist verrückt. Du bist in diesem perfekten, gesunden Körper und dein Gehirn stirbt einfach im Laufe von ein paar Monaten.“

Jennifer starb um 12:47 Uhr am 21. Februar.

Nach dem Gespräch mit The Defender sagte Sprague, er werde einen Bericht beim Vaccine Adverse Events Reporting System der CDC einreichen – ein Meldesystem für Impfstoffverletzungen, von dem ihm niemand in der medizinischen Gemeinschaft erzählt hat.

Sprague sagte, dass die Ärzte „völlig unverbindlich“ darüber waren, ob der Pfizer-Impfstoff Jennifers CJK verursacht hat, aber die Krankenschwestern interessierten sich für den Zusammenhang, nachdem sie einen Artikel im Defender über Cheryl Cohen gelesen hatten, die ebenfalls an schnell auftretender sporadischer CJK erkrankte und innerhalb von drei Monaten nach ihrer zweiten Pfizer-Dosis starb.

Sprague sagte, er wolle, dass andere die Risiken von COVID-Impfstoffen ernst nehmen und sich über die Folgen der Impfung im Klaren sind.

Er fügte hinzu:

„Lassen Sie sich niemals impfen, ohne genau zu wissen, was passieren kann … ohne zu wissen, dass es sich um ein Experiment handelt. Das ist nichts, was man einfach so macht. Sie sind ein Versuchskaninchen. Willst du das mitmachen oder nicht?“