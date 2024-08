Propaganda in der Berichterstattung: Anti-China-Stimmung für eigene Expansion.

Arnaud Bertrand

Der Artikel der Washington Post über Vietnams derzeitige massive Inselbildung und Militarisierung im Südchinesischen Meer ist ein Meisterstück der Propaganda.

Warum ist es Propaganda? Weil alles – wie zu erwarten – aus der Perspektive Chinas dargestellt wird.

Wie sie schreiben, tut Vietnam all dies, um “Chinas wachsender Macht entgegenzuwirken”, weil “China damit begonnen hat”, und um “unsere legitimen Interessen im Ostmeer zu verteidigen und zu schützen”, wie Le Dinh Tinh, Generaldirektor für politische Planung im vietnamesischen Außenministerium, in dem Artikel zitiert wird.

Das ist höchst unehrlich. Erstens hat Vietnam viel früher als China begonnen, umstrittene Außenposten im Südchinesischen Meer zu militarisieren. Und wir sprechen hier von Jahrzehnten. Lesen Sie zum Beweis dieses faszinierende Dokument aus US-Archiven: Link zum Dokument. Es ist ein Memorandum von Brent Scowcroft, dem damaligen Nationalen Sicherheitsberater, an Präsident Ford aus den 70er-Jahren, in dem Scowcroft schreibt, ich zitiere: „Peking, Hanoi, Taipei und Manila erheben alle Anspruch auf die Spratly-Inseln und die Reed Bank als Verlängerung des Festlandsockels dieser Inseln…. Alle Länder außer der VR China haben eine oder mehrere der Spratly-Inseln militärisch besetzt“.

Zu diesem Zeitpunkt hatten Vietnam, Taipeh (Republik China) und die Philippinen die umstrittenen Spratlys – bis heute die am heftigsten umkämpfte Inselgruppe im Südchinesischen Meer – bereits militarisiert. Nur die Volksrepublik China tat dies nicht.

Tatsächlich hat China, wie der Artikel selbst einräumt, erst in den 2010er-Jahren richtig damit begonnen: „Von 2013 bis 2015 unternahm China eine Inselbauoffensive auf den Spratlys und gewann rund 3.000 Hektar Land zurück, auf denen es dann Militärbasen errichtete.“ Also etwa 40 Jahre nach den anderen…

Und damals war es eine Reaktion auf Obamas “Pivot to Asia”, als er plante, 60% der US-Marine in der Region zu stationieren und alle möglichen anderen Schritte unternahm, um die militärische Präsenz in der Region zu erhöhen. Chinas Überlegung könnte etwa so gelautet haben: “Moment mal, alle, einschließlich unseres wichtigsten geopolitischen Gegners, militarisieren unsere Nachbarschaft, als gäbe es kein Morgen, und wir sind die einzigen Idioten, die es nicht tun…”.

Der Artikel erwähnt auch nicht, dass Vietnam heute VIEL mehr umstrittene Außenposten im Südchinesischen Meer kontrolliert als China. Das CSIS (ein US-Think-Tank) hat dazu einen Tracker:

Vietnam hat also fast DOPPEL so viele Außenposten wie China und hat seine Militarisierung Jahrzehnte früher begonnen. Das sind die Fakten. Es ist unglaublich unehrlich zu behaupten “China hat angefangen” und Vietnam als kleinen Akteur darzustellen, der nur auf das “böse China” reagiert. Tatsächlich ist Vietnam bei der Besetzung umstrittener Außenposten im Südchinesischen Meer der bei Weitem größte Akteur aller Anspruchsparteien.

Auch China hat seine Bauoffensive, die zwischen 2013 und 2015 stattfand, weitgehend eingestellt. Es ist daher etwas merkwürdig, die aktuelle Bauoffensive Vietnams – die massiv ist (wir sprechen von mehr als 1.000 Hektar neuen Landes allein in diesem Jahr) – als Reaktion auf Chinas Aktivitäten darzustellen: Wenn dem so wäre, würden sie extrem langsam reagieren…

Was wir hier in Wirklichkeit haben, ist, dass Vietnam genau das tut, was China zwischen 2013 und 2015 getan hat, in ähnlichem Umfang (China hat in drei Jahren 3.000 Hektar neues Land bebaut, Vietnam baut allein in diesem Jahr 1.000 Hektar neues Land). Und das alles zusätzlich zu den bereits bestehenden Vorposten, die sie, wie erwähnt, mehrheitlich im Südchinesischen Meer besetzen. Aber dieses Mal stellen die Mainstream-Medien im Westen es als legitim, fast gerecht dar, weil „China böse ist“.

Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie es tun. Es ist eine kluge Strategie: Sie verstehen, dass sie aufgrund der derzeitigen extremen antichinesischen Voreingenommenheit ein Zeitfenster haben, in dem sie genau das machen können, wofür China an den Pranger gestellt wurde.

Und die Washington Post macht sich das zunutze, indem sie diesen Artikel schreibt, der nur vietnamesische Beamte zitiert und nicht einmal versucht, die Sichtweise der anderen Seite, die sie beschuldigen, in Betracht zu ziehen. Das ist die Definition von Propaganda, das ist definitiv kein Journalismus.

