Offizielle Sicherheitsdatenblätter warnen vor kationischen Lipiden in COVID-Impfstoffen

“Es steht immer noch auf dem Sicherheitsdatenblatt, dem SDS-Blatt, für diese kationischen Lipide [in den C19-Impfstoffen], dass sie nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt sind. Man darf sie nicht einmal in der Veterinärmedizin verwenden. So steht es geschrieben.

Die angewandte Mathematikerin, Immunologin und Computational Biologin Jessica Rose beschreibt für Tom Dienes, wie die in den COVID-Impfstoffen verwendeten kationischen Lipide laut offiziellen Sicherheitsdatenblättern “nicht für den menschlichen Gebrauch zugelassen” sind. Rose fügt hinzu, dass “sie nicht einmal in der Veterinärmedizin verwendet werden dürfen”.

Rose erklärt weiter, dass Wissenschaftler seit 20 Jahren ratlos vor der überwältigenden Toxizität der kationischen Lipide stehen.

Darüber hinaus weist Rose darauf hin, dass das in den Lipid-Nanopartikeln der COVID-Impfstoffe verwendete Polyethylenglykol (PEG) bei manchen Menschen sehr starke immunologische Reaktionen hervorruft, die zu einem anaphylaktischen Schock führen können.

"It's still written on the safety data sheet, the SDS sheet for…these cationic lipids [in the C19 jabs] that they're not for use in humans. You can't even use them in veterinary settings. It's written."



Teilweise Transkription des Clips:

“Eines davon ist ein kationisches Lipid. Das ist ein positiv geladenes Lipid, das sehr giftig für Zellen ist. Pfizer und Moderna verwenden ihre eigenen Typen. Bei Moderna heißt es SM 102, bei Pfizer ALC 0315 oder so ähnlich. Und was sie meiner Meinung nach gemacht haben, um aus dieser 20 Jahre währenden Verwirrung herauszukommen, in der sie gesagt haben: ‘Nein, das ist zu giftig, um es Menschen zu verabreichen’, und um diese Notfallzulassung zu bekommen – und ich kann mich irren -, ist, dass sie diese Lipide bei einem bestimmten pH-Wert ionisierbar gemacht haben. Das bedeutet im Wesentlichen, dass diese Lipid-Nanopartikel ihre Ladung nicht abgeben, es sei denn, sie werden einem sehr niedrigen pH-Wert ausgesetzt. Bei einem bestimmten pH-Wert, sagen wir in einem Endosom einer Zelle, wird es, sobald es in die Zelle gelangt, seine Ladung abgeben und dann sozusagen aktiv werden. Und dann wird diese modifizierte mRNA translatiert.

“Es steht immer noch auf dem Sicherheitsdatenblatt, dem SDS-Blatt, für beide dieser kationischen Lipide, dass sie nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt sind. Man darf sie nicht einmal in der Veterinärmedizin verwenden. So steht es geschrieben. Also suche ich im Internet nach einem Sicherheitsdatenblatt für diese speziellen kationischen Lipide, die in diesen Formulierungen von Moderna und Pfizer verwendet werden, die nicht dieses Etikett tragen, und ich finde keines.

“Ich spiele den Advokaten des Teufels mit mir selbst, wenn ich meine Forschung betreibe. Ich suche nach Dingen, die das widerlegen, was ich selbst nicht glauben will … Also muss ich davon ausgehen, dass sie das Problem der Toxizität mit diesem speziellen Stoff nicht gelöst haben. Sie haben das Problem mit PEG, Polyethylenglykol, nicht gelöst, das das Beschichtungsmaterial der Lipid-Nanopartikel ist, das es diesen Partikeln im Wesentlichen ermöglicht, sich im ganzen Körper zu verteilen”.

“Und die meisten Menschen haben, weil sie ihr Leben lang geimpft wurden, Antikörper gegen PEG, sodass einige Menschen immunologisch miserabel reagieren, wenn sie erneut großen Mengen von PEG ausgesetzt sind, und sie erleiden einen anaphylaktischen Schock”.

Komplettes Video: