Khalid Sheikh Mohammed und das Problem der Folter

Andrew P. Napolitano

In den Monaten nach den Anschlägen vom 11. September machte die Regierung Osama bin Laden für die Inszenierung verantwortlich. Nachdem sie bin Laden ermordet hatte, entschied die Regierung, dass der wahre Drahtzieher Khalid Sheikh Mohammed war.

Als bin Laden starb, war Mohammed bereits drei Jahre lang an verschiedenen geheimen Orten von CIA-Agenten gefoltert worden. Ihm wurde Verschwörung zum Massenmord vorgeworfen, und er sollte vor einem amerikanischen Militärgericht in Guantanamo Bay auf Kuba angeklagt werden.

Mohammed und vier weitere mutmaßliche Verschwörer warten seit ihrer Ankunft in Guantanamo im Jahr 2006 auf ihren Prozess. Seitdem haben sich zahlreiche militärische und zivile Staatsanwälte der Regierung sowie zahlreiche Militärrichter abwechselnd mit dem Fall befasst. Vor zwei Wochen einigten sich die Regierung und die Angeklagten auf ein Schuldeingeständnis im Austausch gegen eine lebenslange Haftstrafe in Guantanamo. Dann änderte das Verteidigungsministerium letzte Woche abrupt seine Meinung und widerrief seine Zustimmung zu den Schuldeingeständnissen.

Hier ist die Hintergrundgeschichte.

Das Konzept von Militärtribunalen für die Täter der Anschläge vom 11. September wurde in der Regierung von Präsident George W. Bush geboren, der argumentierte, dass die Angriffe, obwohl sie von Zivilisten auf Zivilisten verübt wurden, von militärischem Ausmaß waren und daher eine militärische Reaktion rechtfertigten. Während der gesamten 22 Jahre des Bestehens des US-Militärgefängnisses in Guantanamo wurde niemand wegen der Verursachung oder Ausführung der Verbrechen des 11. Septembers vor Gericht gestellt. Die Regierung stellte nur eine Person wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem 11. September vor Gericht. Das war Zacarias Moussaoui, der sich vor einem Bundesgericht in Virginia der Verschwörung schuldig bekannte, der 20. Entführer zu sein, und gegen den dann die Jury lebenslange Haft verhängte.

Bushs Begründung brachte uns nicht nur die fruchtlosen und zerstörerischen Kriege in Afghanistan und dem Irak; es brachte auch eine Reihe von juristischen Problemen mit sich, die Bush und seine Kollegen, die Rache über Gerechtigkeit stellten, nicht vorhergesehen hatten. Das erste juristische Problem war die Verschwörung. Da Mohammed die Angriffe nicht ausgeführt hatte, konnte er nur angeklagt werden, sie geplant zu haben. Aber Verschwörung ist kein Kriegsverbrechen, und deshalb konnte kein Militärgericht den Fall verhandeln. Also erfand der Kongress eine historische Neuerung – ein Militärgericht, das zivile Verbrechen verhandeln sollte.

Das nächste Problem war, wo Mohammed und seine Kollegen vor Gericht gestellt werden sollten. Präsident Barack Obama wollte Guantanamo schließen, das jährlich 540 Millionen Dollar kostet, und Mohammed und die anderen vor Bundesgerichten verurteilen. Dies wäre mit Bundesrecht und der US-Verfassung vereinbar gewesen. Aber die Republikaner im Kongress betrachteten Mohammed als zu gefährlich, um ihn auf US-Boden zu bringen, und so erließ der Kongress ein Gesetz, das die Verbringung Mohammeds und der anderen in die USA zu jeglichem Zweck verbietet.

Das Verbot der Verlegung bedeutet, dass alle lebenslangen Haftstrafen in Guantanamo abgesessen werden müssten. Dies bedeutet auch, dass es ein rechtliches Hindernis für die Vollstreckung eines Todesurteils gäbe, da Guantanamo nicht dafür ausgerüstet ist, Hinrichtungen durchzuführen.

Am beunruhigendsten ist jedoch das Problem der Regierung, wie sie mit dem Thema Folter umgehen soll. Bush glaubte, dass Militärangehörige in Militärgerichten weder vor Folter zurückschrecken noch zögern würden, ein Todesurteil zu verhängen. Doch als Angeklagte in Guantanamo in Fällen, die nichts mit dem 11. September zu tun hatten, die Folter schilderten, die ihnen von CIA-Agenten und Militärbeamten zugefügt worden war, waren die Mitglieder des Militärgerichts von dem, was sie hörten, abgestoßen und empfahlen Gnade sogar für diejenigen, die für den Tod verantwortlich waren.

Diese Ereignisse – die Erhebung rechtlich unbegründeter Anklagen, das Verbot der Überstellung ziviler Angeklagter vor Zivilgerichte und die Angst vor der wahrscheinlichen Reaktion der Mitglieder des Militärgerichts auf Aussagen über Folter – veranlassten die Anklage, die gesamte Idee, Mohammed vor Gericht zu stellen, zu überdenken, und so leitete die Regierung im März 2022 geheime Verhandlungen mit dem Verteidiger über ein Geständnis ein.

Die Staatsanwälte – mittlerweile das vierte Team seit 2006 – erkannten weitgehend, dass Bushs Folterer die Angeklagten so brutal behandelt hatten, dass ihre sogenannten freiwilligen Geständnisse wahrscheinlich vom Prozessrichter verworfen oder von der Jury abgelehnt würden. Darüber hinaus gibt es ernsthafte ethische Probleme, wenn Anwälte Folter verteidigen – so schwerwiegend, dass dies ihre Karriere gefährden könnte.

Warum sollte die Regierung einem solchen Geständnisabkommen für die Personen zustimmen, von denen sie behauptet, sie seien die Monster, die am 11. September 3.000 Amerikaner ermordet und all die Schrecken ausgelöst haben, die diesen Morden folgten? Was fürchtet die Regierung?

Was fürchtet sie immer? DIE WAHRHEIT.

Nachdem der Prozessrichter – der vierte Richter in diesem Fall – die Schuldgeständnisse bereits akzeptiert hatte, bevor das Verteidigungsministerium seine Meinung änderte, ist unklar, ob er sie durchsetzen wird.

Wenn er das nicht tut, wird es eines Tages zu einem Prozess kommen. Bei diesem Prozess wird es den Angeklagten gestattet sein, die imperialistischen Kriege der Regierung, ihre Folterungen und ihr Vorwissen über den 11. September in den Gerichtssaal zu bringen. Die Regierung weiß, dass ein Großteil ihres Verhaltens – von dem von der CIA orchestrierten Sturz eines vom Volk gewählten Premierministers des Iran in den frühen 1950er Jahren bis zu den unwahren Entschuldigungen für den Sturz Saddam Husseins – die amerikanische Außenpolitik in ihrer imperialistischen und gewalttätigsten Form zeigen wird.

Und die Stunden und Wochen und Monate und Jahre wiederholter Folter – allesamt kriminell – werden den Fall gegen Mohammed und die anderen untergraben.

Das passiert, wenn aus autoritären Gründen in das Gefüge unseres Rechtssystems eingegriffen wird. Die Tragödie des 11. September geschah unter Bushs Aufsicht. Was wusste die CIA vor dem 11. September? Bush hat seine Unwissenheit und sein Versagen noch durch Prahlereien mit Tapferkeit und Folter verstärkt – was sich nun als Rückschlag für seinen derzeitigen Nachfolger im Weißen Haus erweist.

Die Anwälte des Verteidigungs- und Justizministeriums haben erkannt, dass sie diesen Fall nicht vor Gericht bringen können, ohne dem Plan des amerikanischen Imperiums, das auf Tod, Lügen und Folter aufgebaut ist, materiellen Schaden zuzufügen, ohne die Namen und Methoden der Leute offenzulegen, die diese grausamen Taten begangen haben, und ohne die Lügen der Präsidenten, die sie autorisiert haben – und ohne dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt.

Was ist von Bushs Folterern Gutes gekommen? Nichts.