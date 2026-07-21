Propaganda, Macht und der „anthropogene“ Klimawandel

Von Michael S. Northcott

Im Jahr 2020 gelang es den Regierungen, den größten jemals verzeichneten Rückgang der vom Menschen verursachten CO₂-Emissionen innerhalb eines einzigen Jahres zu erzielen. Auf dem Höhepunkt der weltweiten Lockdowns sanken die täglichen CO₂-Emissionen menschlichen Ursprungs um schätzungsweise 17 % – das entspricht einer monatelangen Ausklammerung der gesamten Volkswirtschaften der Vereinigten Staaten und Europas aus dem Kohlenstoffkreislauf. Wissenschaftler des Mauna-Loa-Observatoriums auf Hawaii, das den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre überwacht, stellten jedoch fest, dass der Monatsdurchschnitt im September 2020 bei 411,29 ppm lag, gegenüber 408,54 ppm im September 2019. Das Observatorium berichtete zudem, dass im Mai 2020 die höchste jemals gemessene CO₂-Konzentration in der Atmosphäre verzeichnet wurde.

Die Theorie der „anthropogenen“ Ursache für die jüngsten Klimaereignisse geht davon aus, dass CO₂-Emissionen aus Landwirtschaft und Industrie der Haupttreiber für den Anstieg des atmosphärischen CO₂ sind; dass atmosphärisches CO₂ die Hauptursache für den Anstieg der globalen Temperaturen seit 1870 ist; und seit 1970 der einzige Treiber. Gemäß dieser Theorie hätte eine weltweite Senkung der vom Menschen verursachten CO₂-Emissionen um 17 % über ein gesamtes Kalenderjahr hinweg zu einem messbaren Rückgang des atmosphärischen CO₂ und einem leichten Temperaturrückgang führen müssen. Die Lockdowns hätten als Praxistest für die anthropogene CO₂-Klimatheorie dienen können. Und die Theorie hat diesen Test nicht bestanden. Der CO₂-Gehalt in der Atmosphäre stieg wie gewohnt an, und auch die globalen Durchschnittstemperaturen stiegen im Jahr 2020 an. Diese bemerkenswerte Widerlegung der anthropogenen Klimatheorie in der Praxis hätte als hervorragende Nachricht gewertet werden müssen, da sie darauf hindeutet, dass Prognosen einer bevorstehenden „Klimakatastrophe“ falsch sind. Doch sie fand keinerlei öffentliche Beachtung und wurde von „Klimawissenschaftlern“ kaum kommentiert.

Ich schreibe als Wissenschaftler, der fünfzehn Jahre in der britischen Wissenschaft verbracht hat, um Artikel und Bücher zu verfassen, die die anthropogene Ursache des Klimawandels als gegeben hinnahmen, und der einen großen öffentlichen Forschungszuschuss erhalten hat, um die Reaktionen lokaler Gemeinschaften und religiöser Gruppen auf die Klimadiskussion zu untersuchen. Ich hatte geglaubt, die anthropogene Ursache des Klimawandels sei wissenschaftlich gesichert. Doch dann brach die COVID-Pandemie aus, und ich beobachtete, wie Neil Fergusons Modell des Imperial College Großbritannien in den Lockdown trieb – auf der Grundlage von Prognosen, die den realen Testfall des Kreuzfahrtschiffs „Diamond Princess“ ignorierten, der eine Infektionssterblichkeitsrate von 0,125 % ergab, also nur ein Achtel der in Fergusons Modell angenommenen Rate. Als sich die „vorherrschende wissenschaftliche Erzählung“ über die Ursprünge des angeblich neuartigen Coronavirus auf die unglaubliche Behauptung stützte, das SARS-CoV-2-Genom sei durch den Verkauf von Pangolinen auf dem Wuhan-Feuchtmarkt verbreitet worden, begann mein Vertrauen in die „gesicherte Wissenschaft“ zu bröckeln. Ich begann, das Netzwerk der Schlüsselpersonen bei der Manipulation des SARS-CoV-2-Genoms zu untersuchen, und stieß bald auf Ralph Barics „Gain-of-Function“-Labor an der University of North Carolina, aus dem seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Zhengli Shi im Jahr 2014 Material an das Wuhan Institute of Virology (WIV) weiterleitete. Doch trotz der Beweiskette, die von Barics Labor an der UNC zum WIV in der Autorenliste der ersten Veröffentlichung zum SARS-CoV-2-Genom führte, und trotz klarer Aussagen in dem Artikel, dass die Forschung von US-amerikanischen und chinesischen Gesundheits- und Wissenschaftsbehörden finanziert wurde, erschien im April 2020 ein Brief in „The Lancet“, in dem behauptet wurde, das SARS-CoV-2-Genom sei zoonotischen Ursprungs.

Ein Computermodell wurde 2020 dazu genutzt, die Welt in den Lockdown zu versetzen, doch es war bereits mehrfach eingesetzt worden, um katastrophale Folgen anderer Virusinfektionen vorherzusagen, die nie eintraten. Statistiker, die Fergusons Programmcode anschließend untersuchten, kamen zu dem Schluss, dass das Modell unglaublich schlecht konstruiert war. Doch das Computermodell leistete durchaus einen nützlichen Beitrag. Es schuf einen empirischen Stresstest unter realen Bedingungen für die Ergebnisse einer anderen Gruppe von Computermodellen – den General Circulation Models –, die seit Jahrzehnten dazu verwendet werden, katastrophale Folgen des moderaten Anstiegs der globalen Temperaturen seit dem Ende der Kleinen Eiszeit im Jahr 1870 vorherzusagen.

Diese seltsame Kette von Ereignissen veranlasste mich – obwohl ich fünfzehn Jahre lang als Wissenschaftler die These vom anthropogenen Klimawandel vertreten hatte –, die wissenschaftlichen Grundlagen für die Behauptung, dass menschliche CO₂-Emissionen den Planeten in eine Klimakatastrophe treiben, noch einmal von Grund auf zu untersuchen. Es gibt Hunderttausende von Veröffentlichungen zu Klimawissenschaft, Klimapolitik und Klimafinanzierung. Mein Auswahlprinzip bestand daher darin, nur Arbeiten zu untersuchen, die auf realen Beobachtungen physikalischer Objekte basieren, und den Großteil der klimawissenschaftlichen Veröffentlichungen zu ignorieren, die auf Computersimulationen des Klimas sowie auf nicht-empirischen Axiomen beruhen – wie etwa der Annahme, dass das Erdklima eine bestimmte „Empfindlichkeit“ gegenüber einem bestimmten CO₂-Gehalt in der Atmosphäre aufweist. Als ich begann, die Klimawissenschaft mit neuen Augen zu betrachten, stieß ich auf ein Ausmaß an wissenschaftlicher Manipulation von Klimadaten, das mich genau an die Manipulation von „der Wissenschaft“ erinnerte, die während der Covid-19-Ereignisse stattfand.

„Klimaleugnung“ als „Vorpropaganda“

Bevor wir konkrete Fälle wissenschaftlicher Manipulation untersuchen, lohnt es sich, einen Moment bei dem Begriff innezuhalten, der mehr als jeder andere dazu beiträgt, den Konsens durchzusetzen: Klimaleugner. Wie Philip Hammond auf diesen Seiten dokumentierte, schlug der britische Umweltschützer Mark Lynas 2006 vor, Klimaskepsis moralisch gleichzusetzen mit der Leugnung des Holocaust. Der Begriff hielt daraufhin mit bemerkenswerter Geschwindigkeit Einzug in den politischen und journalistischen Mainstream-Diskurs und erlangte die Kraft einer neutralen beschreibenden Kategorie, obwohl er – in den Worten von Jacques Ellul – eine Form der „Vorpropaganda“ ist: die Schaffung eines konzeptuellen Rahmens, der darauf abzielt, die Einstufung abweichender Meinungen als moralische Verunreinigung eher als gesunden Menschenverstand denn als rhetorischen Schachzug erscheinen zu lassen.

Indem wissenschaftliche Skepsis gegenüber den anthropogenen Ursachen jüngster Klimaereignisse mit der Leugnung des Völkermords in der Nazizeit gleichgesetzt wird, kriminalisiert dieser Ausdruck präventiv die erkenntnistheoretische Praxis, auf der die Wissenschaft beruht: die disziplinierte Prüfung von Beweisen; die Falsifizierung von Hypothesen; die Überarbeitung von Modellen, wenn Beobachtungen von deren Vorhersagen abweichen. Diejenigen, die Michael Manns berüchtigt ungenaue „Hockey-Stick“-Temperaturrekonstruktion in Frage stellten, die die mittelalterliche Warmzeit – eine Periode, die deutlich wärmer war als die letzten Jahrzehnte – vollständig ausblendete, leugneten nicht, dass der Holocaust stattgefunden hat. Sie taten das, was McIntyre und McKitrick in ihren Arbeiten von 2003 und 2005 mit Strenge und Transparenz taten, als sie die methodisch unsoliden statistischen Verfahren aufdeckten, die Mann bei der Erstellung einer auffälligen Grafik verwendet hatte, die in Al Gores Film „Eine unbequeme Wahrheit“ zu sehen war. Der vom Ausschuss für Energie und Handel des US-Repräsentantenhauses in Auftrag gegebene Wegman-Bericht bestätigte die statistischen Fehler in Manns Arbeit, fand jedoch im Vergleich zur ursprünglichen „Hockey-Stick“-Grafik kaum Beachtung.

Wessen Wissenschaft? Welcher Konsens?

Die Analyse von Propaganda beginnt oft mit der grundlegenden Frage: cui bono? Wem nützt es? Die Erzählung vom anthropogenen Klimawandel entstand nicht aus uneigennütziger Forschung. Bis in die 1970er Jahre hatte kein seriöser Wissenschaftler die These vertreten, dass ein Pflanzennährstoff, der für den Prozess der Photosynthese und damit für alles Leben auf der Erde unverzichtbar ist und der im Vergleich zu den paläoklimatischen Aufzeichnungen bis heute in sehr geringen Konzentrationen in der Atmosphäre vorkommt, ein „Luftschadstoff“ sei, der wahrscheinlich zum Zusammenbruch der Zivilisation führen würde, sollte seine Konzentration in der Atmosphäre ungehindert weiter ansteigen. Die Spuren der Ursprünge der heutigen Architektur der „Klimagovernance“ und der „Netto-Null“-Ziele, die von staatlichen und zwischenstaatlichen Behörden, Finanzinstituten und Energieunternehmen aufgebaut wurde, reichen bis zur US-amerikanischen und kanadischen Technokratie-Bewegung der 1920er und 1930er Jahre zurück.

Thorstein Veblens The Engineers and the Price System (1921) formulierte erstmals das technokratische Ideal: eine rational verwaltete Weltwirtschaft, die nicht von Märkten oder demokratischer Politik gesteuert wird, sondern von technischen Experten, die jeder wirtschaftlichen Transaktion bestimmte Energiemengen zuweisen. Die „Technocracy Incorporated“-Bewegung der 1930er Jahre, deren intellektuelle Abstammungslinie Patrick Wood direkt bis in zeitgenössische Regierungsstrukturen zurückverfolgt hat, schlug Energiezertifikate als Währung einer postpolitischen Verwaltungsordnung vor – jede Einheit wirtschaftlicher Aktivität sollte gemessen, mit präzisen Energiekosten belegt und entsprechend reguliert werden. Der technokratische Traum bestand darin, das gesamte wirtschaftliche Leben der Menschheit durch die Kontrolle des Zugangs zu Energie unter fachkundige Verwaltung zu stellen. Was den Technokraten der 1930er Jahre fehlte, war ein Mechanismus, der diese Kontrolle politisch legitimieren konnte.

Der erste Schritt zum öffentlichen Aufbau eines solchen Kontrollsystems war der Club of Rome, der 1968 von Aurelio Peccei, einem gut vernetzten italienischen Industriemagnaten, und Alexander King, dem Leiter des Wissenschaftsprogramms der OECD, gegründet wurde. Der Club beauftragte ein Team am MIT unter der Leitung von Dennis und Donella Meadows mit der Erstellung einer Computersimulation zur weltweiten Ressourcenverknappung, zum Bevölkerungswachstum und zur Industrieproduktion. Der daraus resultierende Bericht Die Grenzen des Wachstums (1972) prognostizierte den Zusammenbruch der Zivilisation bis zum Jahr 2100, sollten sich die aktuellen Trends fortsetzen. Seine Methodik wurde von Ökonomen und Wissenschaftlern vielfach kritisiert; seine Schlussfolgerungen haben sich als falsch erwiesen, doch seine politische Wirkung war bahnbrechend. Er schuf das Muster – ein Computermodell, das eine Katastrophe prognostiziert, einen Expertenkonsens über dringende Reformen der Regierungsführung sowie die Darstellung der industriellen Zivilisation als Pathologie –, das später im Dienste des „Klimagovernance“-Rahmens der Vereinten Nationen eingesetzt werden sollte.

Der Mann, der die neo-malthusianische Wiederbelebung des Berichts „Die Grenzen des Wachstums“ in die Architektur der globalen Umwelt- und Klimapolitik umsetzte, war Maurice Strong: ein kanadischer Ölunternehmer, Protegé von David Rockefeller und – wie ihn der Nachruf des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) beschrieb – derjenige, der das Thema Umwelt auf die internationale Agenda brachte. Strong leitete 1972 die UN-Konferenz über die Umwelt des Menschen in Stockholm, auf der das UNEP ins Leben gerufen wurde, dessen erster Exekutivdirektor er selbst war. Anschließend leitete Strong 1992 den Erdgipfel von Rio, der zur Verabschiedung der UN-Klimarahmenkonvention führte. Als UNEP-Direktor hatte Strong zuvor das erste internationale Expertentreffen zum Klimawandel organisiert, das 1988 zur Gründung des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel (IPCC) im Jahr 1988 führte. Strong beschrieb sich selbst mit seiner charakteristischen Offenheit als „ideologisch Sozialist, methodisch Kapitalist“. Der IPCC war von Anfang an so strukturiert, dass er sich hauptsächlich auf anthropogene Ursachen des Klimawandels konzentrierte, und hat daher umfangreiche wissenschaftliche Belege weitgehend ignoriert, wonach das Klima der Erde hauptsächlich von der Sonne und der Umlaufbahn der Erde um diese herum bestimmt wird.

Was Strong institutionell aufbaute, finanzierte das Rockefeller-Netzwerk intellektuell. Dieselbe Dynastie, deren „Standard Oil“-Vermögen die Erdölwirtschaft ins Leben gerufen hatte, finanzierte über verschiedene philanthropische Einrichtungen jene Forschungsprogramme, die deren Abbau vorschreiben würden. Der Rockefeller Brothers Fund kündigte 2014 seinen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen an – ein politisches Signal und eine Portfolioentscheidung, mit der das Kapital des Fonds für die von ihm mitgestaltete „Wende zur grünen Energie“ positioniert wurde. Sowohl Bloomberg Philanthropies als auch der Rockefeller Brothers Fund leisteten Beiträge zu Ben Caldecotts „Stranded Assets Programme“ an der Oxford Smith School, das die akademische Legitimation für das 2011 von Carbon Tracker entwickelte Konzept des „unburnable carbon“: die Behauptung, dass der Großteil der bekannten fossilen Brennstoffreserven im Boden verbleiben muss, wodurch Billionen in bestehenden Vermögensbewertungen „gestrandet“ werden und Kapitalströme in neue Finanzinstrumente umgeleitet werden, die von denselben institutionellen Akteuren verwaltet werden.

Im Jahr 2015 hielt Mark Carney, der damalige Gouverneur der Bank of England, eine Rede vor Lloyd’s of London und bezeichnete den Klimawandel als „Tragödie des Horizonts“, die eine verpflichtende Offenlegung des CO₂-Risikos in allen Anlageportfolios erfordere. Dies war regulatorischer Druck, der in eine Richtung ausgeübt wurde, die dem Finanzsektor enorme Gebühreneinnahmen bei der Verwaltung der vorgeschriebenen Kapitalumschichtung bescheren würde. Die durch Kyoto (1997) und Paris (2015) geschaffenen CO₂-Märkte sind in keinem sinnvollen Sinne Umweltinstrumente. Es handelt sich um Derivatemärkte: CO₂-Zertifikate sind Bescheinigungen, die das Recht auf den Ausstoß einer Tonne CO₂ verbriefen und von denselben Institutionen gehandelt, gebündelt, abgesichert und spekulativ genutzt werden, die vor 2008 hypothekenbesicherte Wertpapiere verpackt haben. Allein der freiwillige CO₂-Markt überschritt bis 2024 ein jährliches Volumen von zwei Milliarden Dollar, mit Prognosen von fünfzig Milliarden bis 2030. Die Energiedynastien haben sich der Dekarbonisierung nicht widersetzt. Sie haben sie inszeniert, die Wissenschaft finanziert, die sie legitimierte, und sich so positioniert, dass sie von jeder Phase des Übergangs profitieren können.

Kohlendioxid ist das ideale Instrument für globale Governance – nicht wegen seiner atmosphärischen Eigenschaften, sondern wegen seiner einzigartigen molekularen Beziehung zum Energieverbrauch. Jedes Joule, das aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe gewonnen wird, erzeugt eine messbare Menge an CO₂. CO₂ zu regulieren bedeutet, Energie zu regulieren, und Energie zu regulieren bedeutet, das gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben zu regulieren.

Veblens Traum von einer technisch verwalteten Zivilisation, der ein Jahrhundert lang durch die demokratische Politik vereitelt wurde, findet in der CO₂-Regulierung seine perfekte Verkörperung. Der IPCC liefert die wissenschaftliche Autorität. Strong und die UNO schufen die institutionelle Architektur. Das Rockefeller-Netzwerk stellte das Kapital bereit, nachdem es die UNO, den Club of Rome, die Stockholmer Konferenz, einen Großteil der frühen Klimawissenschaft und – wie die akribischen Recherchen von Jacob Nordangaard belegen – über 900 Nichtregierungsorganisationen (NGOs) finanziert hatte, die sich für Klima- und Umweltschutz einsetzen.

Die propagandistische Lüge, dass CO₂ ein Schadstoff sei

Kohlendioxid ist das Molekül, von dem die gesamte Photosynthese und damit alles Leben abhängt, da es der wichtigste Ausgangsstoff für den Kohlenstofffixierungsprozess ist, durch den Pflanzen, Algen und Cyanobakterien aus Sonnenlicht organische Substanz bilden. Kommerzielle Gewächshausbetreiber pumpen CO₂ auf Konzentrationen von 1.000–1.500 ppm ein – etwa das Drei- bis Vierfache des aktuellen atmosphärischen Niveaus –, gerade weil sich Pflanzenwachstum, Photosyntheseeffizienz und Trockenheitstoleranz bei erhöhten CO₂-Konzentrationen verbessern, wie Sherwood Idso und Bruce Kimball Anfang der 1980er Jahre ausführlich dokumentierten. Der aktuelle CO₂-Gehalt in der Atmosphäre liegt im Sommer der nördlichen Hemisphäre bei etwa 420 ppm. Geologische Aufzeichnungen zeigen, dass dies einer der niedrigsten Werte für den atmosphärischen CO₂-Gehalt in den letzten 600 Millionen Jahren ist. Während des größten Teils des Mesozoikums, als komplexes Leben auf der Erde florierte und sich diversifizierte, lagen die CO₂-Konzentrationen zwischen 1.000 und 4.000 ppm. Die Einstufung von CO₂ als Schadstoff leitet sich nicht aus der Chemie oder Biologie ab, sondern aus dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 2007 in der Rechtssache Massachusetts gegen Environmental Protection Agency, einer gerichtlichen Entscheidung, die CO₂ gemäß dem Clean Air Act als Luftschadstoff einstufte. Ein gerichtliches Urteil ist keine wissenschaftliche Erkenntnis.

Die zentrale Behauptung des IPCC lautet, dass anthropogene CO₂-Emissionen den Kohlenstoffkreislauf seit 1870 so stark gestört haben, dass sie die globale Erwärmung vorantreiben. Diese Behauptung beruht auf einem entscheidenden Trick hinsichtlich des Ausmaßes des Kohlenstoffkreislaufs. Die natürlichen Brutto-CO₂-Flüsse – aus der Ausgasung der Ozeane, der Bodenatmung, der Zersetzung von Pflanzen und vulkanischer Aktivität – belaufen sich auf etwa 750–800 Gigatonnen CO₂ pro Jahr. Die vom Menschen verursachten Emissionen betragen etwa 37 Gigatonnen pro Jahr: das sind rund 4–5 % des natürlichen Bruttoflusses. Der IPCC behauptet, dass sich der Kohlenstoffkreislauf vor Beginn der Industrialisierung in einem „annähernden Gleichgewicht“ befand; dass industrielle CO₂-Emissionen eine zusätzliche Menge darstellen, auf die natürliche Senken nicht reagieren können; und dass daher die industriellen Emissionen für den seit den 1950er Jahren am Mauna Loa verzeichneten Anstieg des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre verantwortlich sind. Doch wie wir gesehen haben, boten die Lockdowns des Jahres 2020 ein beispielloses natürliches Experiment, um diese Darstellung zu überprüfen – und widerlegten sie. Im Jahr 2020 überwogen die natürlichen CO₂-Emissionen den anthropogenen Rückgang der CO₂-Emissionen in den Jahren 2020–21, was darauf hindeutet, dass dies stets der Fall ist, da der Mensch nur 5 % der natürlichen Emissionen verursacht. Es handelt sich daher um wissenschaftliche Fehlinformation – eine Lüge –, zu behaupten, dass vom Menschen verursachte CO₂-Emissionen für den derzeitigen Anstieg des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre verantwortlich sind. Die Eisbohrkernaufzeichnungen untermauern die Unrichtigkeiten in der zweiten und zentralen Grundannahme des IPCC – dass atmosphärisches CO₂ Temperaturänderungen vorauseilt und verstärkt. Fischer und Kollegen wiesen bei der Analyse des Vostok-Eiskerns nach, dass CO₂-Veränderungen am Ende von Eiszeiten den Temperaturveränderungen um mehrere hundert Jahre nacheilen, anstatt ihnen vorauszugehen. Die Analyse von Caillon und Kollegen in Science legte die CO₂-Verzögerung auf 800 ± 200 Jahre fest, wobei Argon-Isotopenverhältnisse in Eisblasen als unabhängiger Temperaturindikator herangezogen wurden. Wenn CO₂ die Temperatur antreibt, muss der CO₂-Gehalt zuerst ansteigen. In den Eisbohrkernaufzeichnungen steigt jedoch zuerst die Temperatur an, und der CO₂-Gehalt folgt erst Hunderte von Jahren später. Das bedeutet, dass CO₂-Veränderungen bei den Übergängen zwischen Glazial und Interglazial eine Folge der Erwärmung sind – hauptsächlich durch Ausgasung aus den Ozeanen bei steigenden Meeresoberflächentemperaturen – und nicht deren Ursache. Dies steht in direktem Widerspruch zu der Kausalkette, auf der das gesamte Konstrukt der Klimawissenschaft und der damit verbundenen Klima- und Energiepolitik beruht.

Von grundlegender Bedeutung für die Erzählung der anthropogenen Klimawissenschaft ist die Behauptung der „Klimasensitivität“ der Erde gegenüber einer Verdopplung des vorindustriellen CO₂-Gehalts. Die Kennzahl, auf der alle globalen Klimamodelle (GCMs) basieren, ist die „Gleichgewichts-Klimasensitivität“, die in aufeinanderfolgenden IPCC-Berichten auf 1,5 °C bis 4,5 °C geschätzt wird. Diese Annahme ist jedoch nicht empirisch belegt, weshalb die Modelle in ihren Vorhersagen zukünftiger Klimazustände stark voneinander abweichen. Selbst das IPCC räumt ein, dass es das bedeutendste Treibhausgas – nämlich Wasserdampf – außer Acht lässt und dass den Modellen die Rechenkapazität fehlt, um das Wolkenverhalten zu simulieren, das – wie jeder weiß, der an einem sonnigen Tag draußen steht – ein zentraler Faktor für die Oberflächentemperaturen ist.

Das Verschwinden der Sonne in der Klimawissenschaft

Das IPCC ist so sehr von der Behauptung eingenommen, dass menschliche CO₂-Emissionen der Haupttreiber des Klimawandels seien, dass es dem solaren Einfluss den lächerlich niedrigen Wert von ±1 % des globalen Klimawandel-Antriebs – also praktisch null – zuweist und 99 % der Klimavariabilität seit 1870 dem Einfluss anthropogener Treibhausgasemissionen zuschreibt. Usoskin und Kollegen an der Universität Oulu rekonstruierten 11.000 Jahre Sonnenaktivität anhand kosmogener Isotope – Beryllium-10, das in Eisbohrkernen abgelagert ist, und Kohlenstoff-14, das in Baumringen erhalten geblieben ist, die beide durch den galaktischen Kosmischen Strahlungsfluss entstehen und daher umgekehrt proportional zur solaren magnetischen Aktivität variieren – haben nachgewiesen, dass das 20. Jahrhundert mit dem höchsten anhaltenden Niveau an Sonnenaktivität in der gesamten rekonstruierten Aufzeichnung zusammenfiel, einem Zeitraum, den sie als „Modern Grand Maximum“ bezeichneten. Diese Erkenntnis wird unabhängig davon von Solanki und Kollegen in Nature bestätigt, die zeigten, dass die Sonne in den vorangegangenen 11.000 Jahren nur während etwa 10 % der Zeit so aktiv war wie im 20. Jahrhundert. Nach Usoskins Rekonstruktion stieg die Sonnenaktivität vom Maunder-Minimum (1645–1715) über das Dalton-Minimum (1790–1820) und stieg dann im 19. und 20. Jahrhundert stetig an, erreichte um 1990 ihren Höhepunkt und ging danach wieder zurück. Die Korrelation zwischen der rekonstruierten Sonnenaktivität und der Temperatur der Nordhalbkugel im Holozän ist wesentlich stärker als die Korrelation zwischen CO₂ und Temperatur auf Dekaden- und Jahrhunderte-Zeitskalen.

Die Ablehnung des solaren Antriebs durch den IPCC beruht auf der Annahme, dass die Sonnenleistung – in Form von Licht, Teilchen, Plasma und Strahlung, einschließlich Röntgenstrahlen – konstant ist und dass allein die gasförmige Zusammensetzung der Atmosphäre bestimmt, wie die Erde damit umgeht. Diese Annahme wird durch ein Jahrhundert lang geführte Beobachtungen widerlegt und täglich von den Behörden widerlegt, die die Sonne im Interesse der öffentlichen Sicherheit überwachen. Das Space Weather Prediction Center der NOAA verfolgt die Sonnenwindgeschwindigkeit, den Protonenfluss, die Röntgenstrahlung und die Magnetfeldstärke in Echtzeit, Minute für Minute, da diese Emissionen ständig schwanken und ihre Schwankungen nachweislich Folgen für Stromnetze, Satellitennavigation, Luftfahrt und Kommunikation haben. Die GOES-Satelliten der NOAA messen seit den 1970er Jahren jede Minute den solaren Röntgenfluss und zeichnen dabei Sonneneruptionen auf, die stark genug sind, um die Ionosphäre der Erde innerhalb von Minuten nach ihrem Ausbruch an der Sonnenoberfläche zu verändern. Wie Kopp und Lean im Journal of Space Weather and Space Climate einräumten, variiert die gesamte Strahlungsenergie der Sonne auf jeder Zeitskala, auf der sie gemessen wurde – von Minuten bis zu Jahrtausenden.

Die Vorstellung, dass die Leistungsabgabe der Sonne zu wenig variiert, um klimatische und andere Ereignisse auf der Erde zu beeinflussen, hat ihren Ursprung in der Verdrängung des Katastrophismus durch den Uniformitarismus im 19. Jahrhundert. Der Uniformitarismus war die englische wissenschaftliche Doktrin, die vom Geologen Charles Lyell begründet und von Charles Darwin unterstützt wurde und dazu diente, die katastrophistische Theorie der Franzosen, insbesondere von Georges Cuvier, zu verdrängen. Trotz der eindeutigen Belege für katastrophale Ereignisse in der Geschichte des Lebens, die im Fossilienbestand sichtbar sind, ging der Uniformitarismus davon aus, dass natürliche Prozesse über die geologische Zeit hinweg eher allmählich und konstant als abrupt und variabel verlaufen. Diese wissenschaftliche Revolution führte im 19. Jahrhundert zur Prägung des Begriffs „Sonnenkonstante“, der erstmals 1838 von Pouillet und Herschel vorgeschlagen wurde; sie behaupteten, dass die Sonne eine feste, unveränderliche Energiemenge an die Erde abgibt. Die überholte Vorstellung einer „Sonnenkonstante“ wurde später durch das statistische Konstrukt ersetzt, das als „Gesamtstrahlungsleistung der Sonne“ (Total Solar Irradiance, TSI) bekannt ist. Die TSI basiert angeblich auf Satellitenmessungen der Sonnenleistung seit 1978. Doch hinter dieser Umbenennung verbirgt sich ein tieferes Problem. Die TSI misst lediglich die elektromagnetische Strahlung, die die obere Grenze der Erdatmosphäre erreicht. Sie lässt den Großteil der Sonnenausstrahlung außer Acht, darunter den Sonnenwind, Plasma, den Protonenfluss sowie Röntgen- und Ultraviolettstrahlung; ebenso wenig berücksichtigt sie Schwankungen des Magnetfelds, die das Weltraumwetter beeinflussen und direkt mit dem Klimasystem der Erde gekoppelt sind. Indem sie in ihren Klimamodellen die Sonnenkonstante durch die TSI ersetzten, änderten die Klimaforscher zwar die Bezeichnung, behielten aber die zugrunde liegende uniformitaristische Annahme bei: dass der Einfluss der Sonne auf die Erde eine einzige stabile Zahl ist und dass alles andere – die Teilchenströme, das Plasma, die geomagnetischen Wechselwirkungen – vernachlässigt werden kann. Die NOAA-Satelliten, die den solaren Röntgenfluss minütlich überwachen, tun dies gerade deshalb, weil die Betriebsingenieure wissen, dass diese Annahme falsch ist und die Sicherheit von Fly-by-Wire-Flugzeugen sowie von Transformatoren im Stromnetz von einer genauen Vorhersage des Weltraumwetters abhängt.

Unser Stern – die Sonne – befindet sich derzeit auf dem Höhepunkt des Sonnenzyklus 25, der die Vorhersagen übertrifft und ein seltenes Doppelmaximum hervorgebracht hat, das sich über die Jahre 2025 und 2026 erstreckt. Die sichtbarste Folge waren Polarlichter, die weit außerhalb ihres normalen polaren Verbreitungsgebiets zu beobachten waren: Während des geomagnetischen Sturms der Stärke G5 im Mai 2024 wurden Polarlichter bis in den Süden nach Texas, Florida, auf die Halbinsel Yucatán und nach Puerto Rico registriert, ausgelöst durch koronale Massenauswürfe – riesige Wolken aus magnetisiertem Plasma –, die auf die Magnetosphäre der Erde prallten. Diese Erscheinungen sind sichtbare Beweise für den kontinuierlichen Transfer von Sonnenplasmaenergie in die obere Erdatmosphäre und – durch elektromagnetische Kopplung – in das darunter liegende Klimasystem.

Entgegen der Behauptung des IPCC, dass anthropogene Emissionen die Ozeane der Erde erwärmen, stellt eine in Scientific Reports veröffentlichte Studie einen kausalen Zusammenhang zwischen der gesamten Sonneneinstrahlung und dem globalen Wärmegehalt der Ozeane über mehrere Ozeanbecken hinweg her, der sich auf Zeitskalen von Jahren bis Jahrzehnten erstreckt. Eine im Journal of Meteorological Research veröffentlichte Studie fand eine signifikante Korrelation zwischen der Sonnenwindgeschwindigkeit und den Meeresoberflächentemperaturen im Nordatlantik, die über Veränderungen der atmosphärischen Dynamik und der Wolkendecke wirkt. Seit Mai 2026 verzeichnet der Golf von Mexiko nahezu rekordverdächtige Meeresoberflächentemperaturen – über ein Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt für dieses Datum. Diese außergewöhnlichen Temperaturen fallen mit dem energetisch aktivsten Sonnenmaximum seit über zwei Jahrzehnten zusammen, das durch die fortschreitende Abschwächung des Erdmagnetfelds – des planetarischen Schutzschilds – noch verstärkt wird; dessen Schwächung ermöglicht es, dass mehr Sonnen- und kosmische Strahlungsenergie in die obere Atmosphäre eindringt. Doch das außergewöhnlich warme Wetter, das der Golfstrom zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels nach Großbritannien und Europa bringt, wird dem „anthropogenen“ Klimawandel zugeschrieben, während die wahren Ursachen – eine stärkere Sonne und das schwächer werdende magnetische Schutzschild der Erde gegen Weltraumwetter – völlig ignoriert werden.

Der Einfluss der Sonne macht nicht an der Erdoberfläche Halt. In den Fachzeitschriften Scientific Reports und Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences veröffentlichte Forschungsergebnisse belegen Zusammenhänge zwischen Sonnensturmaktivität, geomagnetischen Störungen und seismischen Ereignissen in der Erdkruste – der vorgeschlagene Mechanismus besagt, dass intensive Sonnenaktivität tief in Verwerfungszonen elektrische Ströme erzeugt, die bereits beanspruchtes Gestein möglicherweise zum Bruch bringen. Forscher der Universität Kyoto haben kürzlich einen konkreten physikalischen Mechanismus vorgeschlagen, durch den sonnenbedingte Veränderungen in der Ionosphäre zusätzliche elektrische Kräfte auf instabile Brüche in der Erdkruste ausüben könnten, was mit dem Zeitpunkt des Erdbebens auf der Noto-Halbinsel im Jahr 2024 übereinstimmt. Wenn Protonenströme und Plasma von der Sonne Erdbeben und Vulkanausbrüche in der Erdkruste auslösen können, erfordert die Behauptung, dass sie nahezu keinen Einfluss auf das Erdklima haben, eine weitaus fundiertere Begründung, als der Konsens bisher geliefert hat.

Henrik Svensmark entwickelte eine unabhängige und ebenso radikale Kritik am „Solarminimalismus“ des IPCC. Seine Kosmoklimatologie-Hypothese, die er 1997 in einem Artikel im Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics darlegte, besagt, dass der Fluss galaktischer kosmischer Strahlung die Wolkenkeimbildung in der unteren Erdatmosphäre moduliert und dadurch über die magnetische Aktivität der Sonne die globale Temperatur beeinflusst: Wenn die Sonne aktiver ist, lenkt ihr Magnetfeld mehr kosmische Strahlung ab, wodurch die Wolkenbildung verringert wird und mehr Sonnenenergie die Erdoberfläche erreicht; wenn die Sonnenaktivität nachlässt, nimmt die Wolkendecke zu und der Planet kühlt sich ab. Die von Jasper Kirkby am CERN geleiteten CLOUD-Experimente lieferten Belege, die mit dem Mechanismus der Aerosolkeimbildung durch kosmische Strahlung übereinstimmen. Doch Svensmarks Arbeit wird institutionell sowohl in den IPCC-Bewertungsberichten als auch von den großen Klimazeitschriften an den Rand gedrängt, deren redaktionelle Strukturen von Forschern dominiert werden, die der These vom Vorrang des anthropogenen CO₂ verpflichtet sind.

Das Erdmagnetfeld schwächt sich seit mindestens zwei Jahrhunderten zunehmend ab, am dramatischsten in der Südatlantischen Anomalie – einem ausgedehnten Gebiet über dem Südatlantik, in dem das Erdmagnetfeld ungewöhnlich schwach ist, wodurch die Atmosphäre deutlich höheren Flüssen kosmischer Strahlung und energiereicher Sonnenpartikel ausgesetzt ist. Ein schwächeres Erdmagnetfeld ermöglicht weltweit ein stärkeres Eindringen kosmischer Strahlung, was nach Svensmarks Hypothese die Wolkendecke und die Oberflächentemperaturen völlig unabhängig vom atmosphärischen CO₂ beeinflussen würde. Die Luftfahrtindustrie sah sich gezwungen, diese Situation ernst zu nehmen: Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) erließ als Reaktion auf die durch Sonnenpartikelereignisse verursachte Strahlungsbelastung die Notfall-Lufttüchtigkeitsanweisung 2025-0228E, und die Beinahe-Katastrophe des Qantas-Flugs 72 im Jahr 2008 wurde mit Wechselwirkungen zwischen Weltraumwetter und computergesteuerten Flugsteuerungssystemen in Verbindung gebracht.

Die Temperaturaufzeichnungen und ihre Kritiker

Die von Michael Mann, Raymond Bradley und Malcolm Hughes erstellte und 1998 in Nature veröffentlichte „Hockey-Stick“-Rekonstruktion der Temperaturen der nördlichen Hemisphäre wurde zum visuellen Herzstück des Dritten Sachstandsberichts des IPCC. McIntyre und McKitrick wiesen nach, dass die verwendete Hauptkomponenten-Methode so verzerrt war, dass sie unabhängig von den Eingabedaten stets eine „Hockey-Stick“-Form erzeugte. Die unabhängige statistische Überprüfung im Wegman-Bericht bestätigte diesen methodischen Fehler. Die Ausblendung der mittelalterlichen Warmzeit im „Hockey-Stick“ – der Epoche der nordischen Besiedlung Grönlands, des Weinbaus in Nordengland und der dokumentierten Ausweitung der Landwirtschaft im gesamten Nordatlantikraum, etwa zwischen 900 und 1300 n. Chr. – war kein Zufall. Eine ausgeprägte Warmzeit in der jüngeren vorindustriellen Vergangenheit würde die Behauptung untergraben, dass die Erwärmung im 20. Jahrhundert ausschließlich durch anthropogenes CO₂ verursacht wurde.

James Hansens eigene NASA-GISS-Analyse aus dem Jahr 1999 zeigte die 1930er Jahre als das wärmste Jahrzehnt auf dem amerikanischen Festland; ein Ergebnis, das in nachfolgenden Datenaktualisierungen stillschweigend revidiert wurde, ohne dass dabei methodische Transparenz gewahrt wurde. McKitrick und Michaels wiesen nach, dass ein erheblicher Teil des in den Oberflächendaten gemessenen Erwärmungssignals auf städtische Wärmeinseleffekte zurückzuführen sei – jenes dokumentierte Phänomen, bei dem Städte durch den Ersatz von Vegetation durch wärmeabsorbierende Oberflächen lokale Wärme erzeugen – und nicht auf den Treibhauseffekt. Kalnay und Cai kamen zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Der systematische Rückgang der Anzahl der Wetterstationen, die zur globalen Oberflächentemperaturaufzeichnung beitragen – von über 6.000 im Jahr 1970 auf weniger als 1.500 Anfang der 1990er Jahre – führte zum Wegfall von Stationen in ländlichen Gebieten und in hohen Breitengraden, während städtische Stationen überproportional erhalten blieben: Fünfzig Prozent der verbleibenden Stationen befinden sich an Flughäfen, die aufgrund von Triebwerks- und Wärmepumpenabgasen sowie großer Flächen aus freiliegendem Beton und Asphalt zu den heißesten städtischen Umgebungen zählen. Scafetta und Kollegen dokumentierten, wie dieser Rückgang der Messstationen den gemessenen Erwärmungstrend künstlich aufbläht.

Abrupte Klimaveränderungen und ihre wahren Ursachen

Eiskernbohrungen aus Grönland und der Antarktis belegen ein weiteres Merkmal des historischen Klimasystems, das der CO₂-zentrierte Konsens nicht erklären kann: das wiederholte Auftreten schneller, stark ausgeprägter Klimaschwankungen, die durch natürliche Antriebe verursacht werden. Die Analyse von Eisbohrkernen aus Grönland führte zur Entdeckung der „Dansgaard-Oeschger“-Episoden plötzlicher Erwärmung, die alle 1.500 Jahre auftreten und nach dem dänischen Glaziologen Willi Dansgaard und dem Schweizer Physiker Hans Oeschger benannt sind. Sie identifizierten wiederkehrende Erwärmungsphasen, in denen die Temperaturen in Grönland innerhalb weniger Jahrzehnte um 10–15 Grad Celsius anstiegen und anschließend wieder sanken, bevor ein weiterer Erwärmungsschub einsetzte. Die physikalischen Mechanismen beinhalten Umstrukturierungen der atlantischen thermohalinen Zirkulation – des riesigen Ozean-Förderbandes, das Wärme aus den Tropen in den Nordatlantik transportiert –, ausgelöst durch Veränderungen des Süßwasseranteils aufgrund schmelzenden Eises und moduliert durch Schwankungen der Sonneneinstrahlung und der kosmischen Strahlung. Heinrich-Ereignisse sind damit verbundene Phänomene: Episoden massiver Eisbergabgänge vom Laurentidischen Eisschild in den Nordatlantik, die als Schichten von eisgetragenem Geröll auf dem Meeresboden dokumentiert sind und die die Ozeanzirkulation störten sowie eine abrupte Abkühlung bewirkten. Weder Dansgaard-Oeschger-Ereignisse noch Heinrich-Ereignisse lassen sich durch CO₂-Antrieb erklären: In den Eisbohrkernen folgen CO₂-Veränderungen den Temperaturänderungen um Hunderte von Jahren, anstatt ihnen vorauszugehen. Keines der GCMs der IPCC-Klasse ist in der Lage, diese plötzlichen Klimaveränderungen der Vergangenheit nachzubilden – eine Schlussfolgerung, die durch eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2023 in Climate of the Past bestätigt wurde, in der festgestellt wurde, dass „kein Modell unter vorindustriellen Bedingungen ein D –O-ähnliches Verhalten unter vorindustriellen Bedingungen“ und dass die Unfähigkeit der IPCC-Modelle, D-O-Ereignisse zu simulieren, ernsthafte Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit bei der Vorhersage künftiger abrupter Klimawandel hervorruft. Auch dies liegt daran, dass die in die Modelle eingebauten Axiome von einer Konstanz der Sonnenaktivität, einem vernachlässigbaren Einfluss der Sonne auf die Meerestemperaturen und einem maximalen Einfluss menschlicher CO₂-Emissionen ausgehen.

Die Manipulation von Temperaturaufzeichnungen und wissenschaftlichen Daten zum vergangenen Klima sowie die systematische Vernachlässigung aktueller Satellitenbeobachtungen der Sonnenvariabilität und ihres Einflusses auf die Erde durch das IPCC und den Mainstream der Klimawissenschaft lassen sich rein wissenschaftlich nicht erklären. Die weit verbreitete Manipulation von Klima-, Erd- und Sonnendaten, um sie der anthropogenen Klimanarrative anzupassen, deutet darauf hin, dass wissenschaftliche Einrichtungen enorme Energien darauf verwenden, eine Theorie über die Erdatmosphäre und das Klima zu propagieren, von der sie wissen, dass sie falsch ist. Mit anderen Worten: entsprechen die Mainstream-Klimawissenschaft und die öffentliche Kommunikation darüber der Standarddefinition von Propaganda, wie sie zuerst von Edward Bernays und später von Jacques Ellul theoretisiert wurde, dessen Konzept der soziologischen Propaganda beschreibt, wie Institutionen einen falschen Konsens durch Bildung, Medien und Expertenkultur so gründlich verbreiten, dass die Bürger ihn als gesunden Menschenverstand und nicht als konstruierte Behauptung verinnerlichen.

Der psychologische Mechanismus, durch den Bevölkerungen dazu gelangen, einen falschen Konsens gegen ihre eigenen Interessen und trotz zunehmender Gegenbeweise zu verteidigen, ist das, was Mattias Desmet als „Massenbildung“ bezeichnet: ein Prozess, in dem frei schwebende Angst, soziale Isolation und Sinnverlust große Bevölkerungsgruppen anfällig für den Einfluss einer einzigen totalisierenden Erzählung machen, um die herum kritisches Denken unterdrückt und Feindseligkeit gegenüber denjenigen erzeugt wird, die sie in Frage stellen. Desmets The Psychology of Totalitarianism (Chelsea Green, 2022) knüpft ausdrücklich an Hannah Arendts The Origins of Totalitarianism an und argumentiert, dass das bestimmende Merkmal des totalitären Moments nicht die Brutalität des Staates ist, sondern die Bereitschaft der Bevölkerung, ihr eigenes Urteilsvermögen aufzugeben und den Lügen zu glauben, die von Regierungen, den Medien und anderen Akteuren der Propaganda verbreitet werden. Für Desmet wird diese Bereitschaft erzeugt, und der psychologische Beleg im Zusammenhang mit der anthropogenen Klimanarrative ist der neue Zustand, der als „Klimangst“ bekannt ist und mittlerweile Gegenstand der klinischen Fachliteratur ist.

Eine 2023 in PLOS Climate veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit bestätigte, dass „Klimaangst“ die Entscheidungen junger Erwachsener hinsichtlich der Familienplanung direkt beeinflusst, während eine Studie aus dem Jahr 2024 in Lancet Planetary Health ergab, dass 52 % der Befragten im Alter von 16 bis 25 Jahren angaben, aufgrund des Klimawandels zu zögern, Kinder zu bekommen. Eine 2024 veröffentlichte Schweizer Studie stellte einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen Klimangst und einer verminderten Motivation zur Familiengründung bei jungen Erwachsenen fest, und Daten der britischen „Generations and Gender Survey“ aus den Jahren 2022–23 zeigten, dass Befragte der Generation Z deutlich häufiger die Absicht hatten, kinderlos zu bleiben, als frühere Generationen im gleichen Alter, wobei Klimasorge zu den identifizierten Faktoren zählte.

Ein Propagandaapparat, der junge Menschen davon überzeugt, dass die Zukunft so unbewohnbar ist, dass sie auf Kinder verzichten sollten, hat eugenische Auswirkungen. Und wie es der Zufall will, haben Schlüsselakteure im anthropogenen Klimanetzwerk eine dokumentierte Geschichte der Unterstützung von Eugenik und Bevölkerungskontrolle. John D. Rockefeller III. gründete 1952 den „Population Council“ und ernannte Frederick Osborn, den Gründer der „American Eugenics Society“, zu dessen erstem Leiter; diese Gesellschaft wurde jahrzehntelang gemeinsam von der Ford- und der Rockefeller-Stiftung finanziert. Maurice Strong, der Architekt der institutionellen Struktur des IPCC, leitete die Stockholmer Konferenz von 1972, auf der er sich neben Umweltpolitik auch für Bevölkerungsreduktion einsetzte. Der Club of Rome, dessen Bericht Die Grenzen des Wachstums und dessen Modellsimulation die katastrophistische Vorlage für die Klimawissenschaft schufen, machte die Agenda der Bevölkerungsreduktion in der Veröffentlichung The First Global Revolution von 1991 explizit, in der King und Schneider schrieben, dass die Bedrohung durch die globale Erwärmung bewusst als „ neuer Feind, der uns vereinen soll“ ausgewählt wurde, um ein Programm für globale Governance und Bevölkerungskontrolle voranzutreiben. Der Übergang von Eugenik über Bevölkerungskontrolle hin zum Klimakatastrophismus innerhalb desselben Netzwerks von Institutionen und Geldgebern ist ein und dasselbe Projekt, das in aufeinanderfolgenden sprachlichen Registern zum Ausdruck kommt.

„Climategate“ und die Manipulation von Klimadaten

Zwar lassen sich mittlerweile in begutachteten wissenschaftlichen Publikationen umfassende Zweifel am angeblichen Konsens über den anthropogenen Ursprung moderater Temperaturänderungen auf der Erde seit 1870 nachlesen, doch bleibt es dennoch so, dass der IPCC und die Mainstream-Klimawissenschaft weiterhin die anthropogene Erzählung propagieren. Es entsteht der Verdacht, dass hinter den Kulissen der Klimawissenschaft umfangreiche Aktivitäten zur Aufrechterhaltung des „Konsenses“ stattfinden müssen, die jedoch vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Im November 2009 wurde ein Blick hinter die Kulissen dieser Aktivitäten gewährt, als über 1.000 E-Mails und 3.000 Dokumente aus der Climatic Research Unit der University of East Anglia durchgesickert waren. Ihr Inhalt enthüllte, dass prominente Klimawissenschaftler darüber diskutiert hatten, wie man „den Rückgang verbergen“ in einer aus Baumringen abgeleiteten Temperaturreihe, die nach 1960 von den instrumentellen Daten abwich – eine Abweichung, die grundlegende Fragen zur Zuverlässigkeit der Proxies aufwirft, die zur Rekonstruktion der Temperaturen aus der Zeit vor der instrumentellen Messung verwendet werden. Die Dokumente deckten zudem die Unterdrückung der Daten zur mittelalterlichen Warmzeit in Michael Manns „Hockey-Stick“-Veröffentlichung, in den IPCC-Bewertungsberichten sowie in Peer-Review-Verfahren auf. Phil Jones, der Direktor der CRU, schrieb ausdrücklich von seiner Absicht, zu verhindern, dass Arbeiten, die die These vom anthropogenen Klimawandel nicht stützen, in den IPCC-Bewertungsberichten zitiert werden oder diese beeinflussen.

Im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten wurden offizielle Untersuchungen zum „Climategate“ durchgeführt. Alle sprachen die beteiligten Wissenschaftler frei. Ryghaug und Skjølsvold stellten fest, dass es sich bei der Episode im Grunde um einen Medienangriff auf die Wissenschaft durch Interessengruppen handelte und nicht um einen Beweis für Probleme innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Grundmanns vergleichende Analyse zeigte, dass die Darstellung des „Climategate“ weitgehend auf anglophone Medien beschränkt war, während kontinentaleuropäische Medien sie als eine geringfügige Kontroverse behandelten, die durch die Untersuchungen geklärt worden war. Fred Pearce, dessen detaillierte Rekonstruktion der E-Mails am gründlichsten war, kam zu dem Schluss, dass die Untersuchungen nicht darauf abzielten, zu prüfen, ob die Klimawissenschaft gezielt manipuliert wurde, sondern darauf, die institutionelle Legitimität der Wissenschaftler und damit auch den „Klimakonsens“ zu wahren.

Die Kriegsmetapher und die Governance-Agenda

Im November 2021 forderte der damalige Prinz Charles auf dem COP26-Gipfel in Glasgow die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, eine von ihm als „großangelegte Kampagne im militärischen Stil“ bezeichnete Initiative zu starten, um die Energiewende zu erreichen, wobei Billionen an Kapital auf „kriegsähnlicher Basis“ mobilisiert werden sollten. Die Sprache des Krieges, des Notstands und der existenziellen Bedrohung ist ein gängiger Propagandadiskurs und wird in Kriegszeiten von Regierungen genutzt, um die Bürger dazu zu bewegen, die Aussetzung der normalen deliberativen Politik zu unterstützen und die Notwendigkeit von Töten und Opfern aufrechtzuerhalten. Krieg setzt deliberative Normen außer Kraft: Er erfordert ein einheitliches Kommando, die Unterdrückung abweichender Meinungen und die Aufschiebung von Kosten, deren Nutzen möglicherweise nie eintritt. Die Verknüpfung von Klimawissenschaft und Krieg ist eine offen propagandistische Strategie.

Charles’ Rückgriff auf die Kriegsmetapher birgt eine zusätzliche Ironie. Mark Curtis und Phil Miller dokumentieren in einer Untersuchung von „Declassified UK“, wie Charles als Prinz von Wales als „de facto hochrangiger Verkäufer für britische Waffenexporte“ fungiert hatte, indem er sich über ein Jahrzehnt hinweg bei 95 verschiedenen Gelegenheiten mit den Herrscherfamilien der Golfstaaten traf und Waffenverkäufe vermittelte, darunter einen Verkauf von Typhoon-Kampfflugzeugen im Wert von mehreren Milliarden Pfund an Saudi-Arabien im Anschluss an einen Besuch im Jahr 2014. Solche Waffenverkäufe finanzierten die Unterdrückung pro-demokratischer Bewegungen in der gesamten Region. Der Anti-Korruptions-Aktivist Andrew Feinstein stellte in Zeugenaussagen und veröffentlichten Arbeiten fest, dass die britische Königsfamilie Waffenverkäufe aktiv gefördert habe, selbst wenn der Verdacht auf Korruption und Amtsmissbrauch bestand.

Die zusätzliche Ironie bei Charles’ Verwendung der Kriegsmetapher für den Klimawandel besteht darin, dass der militärisch-industrielle Komplex zu den größten institutionellen Verursachern von CO₂-Emissionen auf dem Planeten zählt. Das US-Verteidigungsministerium stieß im Jahr 2017 59 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent aus – mehr als die gesamten nationalen Emissionen Portugals oder Schwedens – und zwischen 2001 und 2017 insgesamt 1,2 Milliarden Tonnen. Kriege und die Vorbereitungen darauf sind jedoch von der obligatorischen Emissionsberichterstattung ausgenommen, da die Vereinigten Staaten im Kyoto-Protokoll von 1997 auf dieser Ausnahmeregelung bestanden hatten.

Die Propaganda des Umweltnotstands geht in Charles Windsors öffentlicher Biografie einher mit dem Geschäft, Waffen an Despoten zu verkaufen, und mit einem direkten finanziellen Interesse an der von ihm befürworteten „Energiewende“. Das Crown Estate, das den öffentlichen Besitz des Königs verwaltet und den größten Teil des britischen Meeresbodens besitzt, meldete für 2024–25 einen Nettogewinn von 1,15 Milliarden Pfund, wovon 1,07 Milliarden Pfund aus Pachtverträgen für Offshore-Windparks stammten; die Monarchie erhält einen „Sovereign Grant“, der auf 12 % der Gewinne des Crown Estate festgelegt ist und derzeit jährlich 132 Millionen Pfund beträgt. Unterdessen wird Charles’ persönlicher CO₂-Fußabdruck – verursacht durch Privatjets, Hubschrauber, zahlreiche Wohnsitze und eine Flotte großer Fahrzeuge – auf das 96-Fache des Fußabdrucks eines Durchschnittsbürgers geschätzt, womit er weltweit zu den obersten ein Prozent der CO₂-Emittenten gehört.

Die Architektur der Klimatechnokratie

Was all das verbindet, was ich oben dokumentiert habe – die finanziellen Interessen, die Manipulation von Temperaturaufzeichnungen, die Unterdrückung der Sonnenforschung, die CO₂-Mythologie, Climategate, die Kriegsmetapher, die inszenierte Darstellung von Leugnern – ist das, was Bruno Latour und Michel Callon als Akteur-Netzwerk bezeichnen: eine Konfiguration aus menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren, darunter Labore, Instrumente, Förderinstitutionen, Fachzeitschriften, Modelle, Finanzinstrumente und politische Akteure, die eine bestimmte Version der Realität stabilisiert – nicht durch Verschwörung, sondern durch die vernetzte Ausrichtung von Interessen auf ein bevorzugtes Propagandaprogramm. Die propagandistische Operation ist abgeschlossen, wenn sich der künstlich geschaffene Konsens wie eine selbstverständliche Wahrheit anfühlt, wenn diejenigen, die ihn hinterfragen, als abweichend und moralisch kompromittiert wahrgenommen werden, und diejenigen, die ihn aufrechterhalten, als autoritativ, uneigennützig und tugendhaft. Der Gewinn für die Politik ist postdemokratischer Natur. Netto-Null-Ziele, CO₂-Bepreisungssysteme und Vorschriften zu gestrandeten Vermögenswerten werden durch Experten- und Exekutivprozesse konstruiert, die legislative Beratungen größtenteils umgehen. Die Bevölkerung, die aufgefordert wird, die Kosten durch überhöhte Energiekosten, Deindustrialisierung und die fortschreitende Einschränkung von Aktivitäten kleiner Unternehmen, persönlicher Mobilität und Konsumentscheidungen zu tragen, wird zu den damit verbundenen Kompromissen nicht konsultiert.

Die Kosten des „Klimakonsenses“

Die COVID-Pandemie hat nicht erst das Modell für eine Politik im Zeichen künstlich herbeigeführter Notstände geschaffen. Sie hat bestätigt, dass es funktioniert. Dieselben Mechanismen, die im „Klimakonsens“ sichtbar werden, wirkten in den Jahren 2020–2022 in einem Tempo, das sie in einer Weise erkennbar machte, die durch jahrzehntelange, langsamere Entwicklungen in der Klimawissenschaft zuvor verschleiert worden war. Fergusons fehlerhaftes Computermodell trieb Nationen in Lockdowns, genauso wie die fehlerhaften Modelle des IPCC die Dekarbonisierung vorantreiben: nicht, weil die empirischen Beweise diese Maßnahmen stützen, sondern weil die Modelle, eingebettet in institutionelle Netzwerke aus Autorität und Prestige, als unumstößlich behandelt werden. In beiden Fällen tragen die Bevölkerungen, die den daraus resultierenden Maßnahmen ausgesetzt sind, enorme Kosten, die niemals einer echten Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen werden, da der Notstandsrahmen den Raum, in dem eine solche Analyse normalerweise stattfinden würde, präventiv verschließt.

Ich schreibe als jemand, der einst Teil des Klimakonsenses war. Ich habe ihn verlassen, weil mir in den Jahren 2020–22 klar wurde, dass es auf vielen Ebenen direkte Parallelen zwischen dem konstruierten Notstand von COVID-19 und dem angeblichen Notstand der „Klimakatastrophe“ gab. In beiden Fällen gibt es umfangreiche Bestände an rigoroser, von Fachkollegen begutachteter Wissenschaft, die die offiziellen Versionen von „der Wissenschaft“ in Frage stellen. In beiden Fällen erzeugen Akteur-Netzwerke einen wissenschaftlichen Konsens, indem sie die Medien und die öffentliche Diskussion kontrollieren und den Raum mit Desinformation „überfluten“, sodass die „Konsens“-Version der Realität wie gesunder Menschenverstand wirkt und Kritik daran als abwegig erscheint. In beiden Fällen beruht der „Konsens“ nicht auf Beobachtungen, sondern auf Computersimulationen, die auf Supercomputern laufen, die von staatlichen wissenschaftlichen Einrichtungen und Eliteuniversitäten betrieben werden; programmiert werden sie von Akademikern und Mitarbeitern staatlicher Behörden, die ein Eigeninteresse an Modellen haben, welche die akademische Narrativkontrolle und die staatliche Kontrolle über die Bevölkerung – ja sogar über deren Denkprozesse – über echte wissenschaftliche Debatten und demokratische Beratungen stellen.

Die realen Kosten des „Klimakonsenses“ sind keine Abstraktionen. Allein in Großbritannien starben im Winter 2024–25 mehr als 2.500 Menschen an den Folgen der Kälte; die überwiegende Mehrheit von ihnen waren ältere Menschen, die in Wohnungen lebten, deren Beheizung sie sich nicht mehr leisten konnten, da sich die Energiekosten im Zuge der „Netto-Null“-Politik und der Subventionen für „erneuerbare“ Energien vervierfacht hatten. Die Streichung der Winterheizkostenzuschüsse für Millionen von Rentnern im Jahr 2025 war nur noch ein weiterer Schlag ins Gesicht. In der gesamten Europäischen Union sind 41 Millionen Menschen nicht in der Lage, ihre Wohnungen angemessen zu heizen – das sind 9,2 % der Gesamtbevölkerung –, wobei die Quote in Bulgarien und Griechenland sogar 19 % erreicht. Die durchschnittliche Zahl der durch kalte Wohnungen verursachten zusätzlichen Wintertodesfälle liegt im Vereinigten Königreich bei über 7.000 pro Jahr. Dies sind die Menschen, die den Preis für einen Konsens zahlen, der in den Vorstandsetagen der Londoner City, den Konferenzräumen der Rothschilds und Rockefellers sowie auf den jährlichen Gipfeltreffen der UNFCCC-Vertragsstaatenkonferenz globaler Technokraten ausgehandelt wurde.

Im globalen Süden sind die Folgen noch gravierender. Daten der Internationalen Energieagentur zeigen, dass vier von fünf Familien in Subsahara-Afrika nach wie vor mit Holz, Holzkohle oder Dung über offenem Feuer – Praktiken, die jedes Jahr über 800.000 vorzeitige Todesfälle durch Luftverschmutzung in Haushalten verursachen – die Mehrheit davon bei Frauen und Kindern. Die G7, die Weltbank und die Vereinten Nationen haben im Streben nach Netto-Null-Zielen systematisch die Finanzmittel und Investitionen in die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen in Afrika gekürzt, mit der Begründung, dies würde den Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigen. Stattdessen beschleunigt sie den Tod. Die 960 Millionen Menschen in Subsahara-Afrika ohne Zugang zu sauberen Kochmöglichkeiten sind die menschlichen Folgen einer Regierungsagenda, die auf einer umstrittenen Theorie zur Erdatmosphäre basiert, durch die Framing-Strategie der Leugner durchgesetzt wird und durch das institutionelle Netzwerk, das dieser Artikel von Veblen und den Rockefellers bis hin zu den CO₂-Derivatemärkten der Londoner City nachverfolgt hat, vor Rechenschaftspflicht abgeschirmt ist.

Ich begann diesen Artikel mit der Tatsache, dass die Atmosphäre die größte absichtliche Reduzierung menschlicher Emissionen in der Geschichte während der Covid-Lockdowns nicht registriert hat. Es gibt ein analoges Versagen von Regierungen und wissenschaftlichen Einrichtungen, die Millionen vorzeitiger Todesfälle weltweit nicht zu registrieren, die bereits aus der „Netto-Null“-Politik resultieren, die auf dem angeblichen „Klimakonsens“ basiert. Dieser Konsens wurde größtenteils mit Finanzmitteln der Öl- und Gasindustrie konstruiert. Sein Zweck besteht darin, Unternehmens-, Finanz-, Regierungs- und technokratischen Netzwerken zu dienen, indem er deren Möglichkeiten zur Anhäufung von Reichtum erweitert und gleichzeitig die wirtschaftlichen Freiheiten sowie die politischen Wahlmöglichkeiten gewöhnlicher Bürger einschränkt. Der „anthropogene Klimawandel“ entspricht der klassischen Definition von Propaganda als Macht, die durch vielfältige und wiederholte Lügen erlangt und aufrechterhalten wird.