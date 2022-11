Propaganda wirkt nicht mehr! Weltweit fangen die Menschen an, die „Impfung“ abzulehnen.

In zahlreichen Ländern nehmen die Menschen nicht mehr an dem Programm teil, obwohl die Impfung weiterhin verfügbar ist. Es gab kein offizielles Ende des Programms, aber die Menschen haben sich dagegen entschieden. Die Regierung hat ihnen nicht gesagt, dass sie aufhören sollen, und die Medien haben ihnen nicht gesagt, dass sie aufhören sollen. Irgendwie haben die Menschen eine bewusste oder vielleicht auch unbewusste Entscheidung getroffen, das Programm abzulehnen.

Das Health Advisory & Recovery Team („HART“) hat die Diagramme von Our World in Data zu den verabreichten Covid-„Impfstoff“-Dosen pro 100 Personen geprüft. Die Daten zeigen, dass die Menschen in der ganzen Welt, mit wenigen Ausnahmen, die Injektion ablehnen.

„Nordamerika und Afrika sind jetzt Ausreißer bei den pro Tag verabreichten Impfungen, und die Bevölkerung vieler Länder hat aufgehört, mit den Impfplänen ihrer Gesundheitsbehörden zu kooperieren“, schrieb HART.

HART ist eine Gruppe hoch qualifizierter britischer Ärzte, Wissenschaftler, Ökonomen, Psychologen und anderer akademischer Experten, die ihre Besorgnis über die politischen Maßnahmen und Empfehlungen im Kontext der Covid-Pandemie teilen. Das Ziel von HART ist es, relevante wissenschaftliche Erkenntnisse in zugänglicher Form für eine Vielzahl von Zielgruppen bereitzustellen. Sie können die Arbeit von HART auf ihrer Website HIER oder auf den verschiedenen sozialen Medienplattformen, die auf ihrer Website angegeben sind, verfolgen.

Nachfolgend finden Sie die Kommentare von HART, die ihre Überprüfung der Daten zur Injektionsaufnahme zusammenfassen. Wir haben nur den Text veröffentlicht, die Grafiken, die den Text begleiten, finden Sie in ihrem Artikel „The Injection Rejection: Menschen, die eine Impfung ablehnen“. Sie können sich die Grafiken ansehen und den Artikel HIER lesen. Hier von Google übersetzt.

In Europa gehören zu den Ländern, deren Bevölkerung Covid-Injektionen ablehnt, Dänemark, Irland, Moldawien, Zypern, Georgien, Spanien und Nordmazedonien. In anderen Ländern ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, aber es liegen keine aktuellen Daten vor, darunter Serbien, Slowenien, die Slowakei, Montenegro und Island.

Im Gegensatz zu den meisten afrikanischen Ländern haben auch die Südafrikaner und Marokkaner aufgehört, sich impfen zu lassen.

Im Gegensatz zu Asien insgesamt haben Israelis und Palästinenser vor neun Monaten aufgehört, Malaysier und Chinesen (wenn wir diesen Daten trauen) erst in jüngster Vergangenheit.

Während eines Großteils des Herbstes wurden Nordamerikaner noch am häufigsten aktiv geimpft, gefolgt von Afrikanern. Und das, obwohl es in Afrika nur wenige Todesfälle durch Covid gab und die Bedrohung von Leben und Gesundheit durch Malaria und Tuberkulose sowie zahlreiche andere Krankheiten viel ernster ist.

Etwas mehr als 30 % der Afrikaner sind inzwischen geimpft worden.

Insgesamt wurden weltweit 13 Milliarden Dosen verabreicht.