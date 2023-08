Propaganda zur Förderung der Akzeptanz von implantierter Chips: „Immer mehr Menschen werden tragbare Geräte nutzen, um ihre Gesundheit zu überwachen“

Laut der Xinhua-Agentur wird die menschliche Lebenserwartung dank neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und den Lehren aus der COVID-19-Pandemie in wenigen Jahrzehnten voraussichtlich auf 120 Jahre steigen, berichtete das schwedische Fernsehen (SVT) am Sonntag Agerpres.

„Unsere Prognose ist, dass die Lebenserwartung in etwa 50 Jahren zwischen 100 und 120 Jahren liegen wird, zumindest in den Industrieländern“, sagte Ignat Kulkov, Forscher an der Malardalen Universität (MDU) in Schweden, gegenüber SVT.

Es wird auch erwartet, dass ältere Menschen genauso gesund sein werden wie Menschen in ihren Vierzigern, was größtenteils auf den raschen technologischen Fortschritt zurückzuführen ist, sagte Kulkov und verwies auf die Ergebnisse einer Studie, die er mit Kollegen von Universitäten in Finnland, Frankreich und den USA durchgeführt hat und die in der Fachzeitschrift Futures veröffentlicht wurde.

„Immer mehr Menschen werden tragbare Geräte benutzen, um ihre Gesundheit zu überwachen. Diese Geräte werden mit Ärzten und Krankenhäusern verbunden sein“, sagt Kulkov und fügt hinzu, dass einige dieser Sensoren die Form von Implantaten haben werden.

Solche Geräte würden es Ärzten ermöglichen, frühzeitig Empfehlungen für Änderungen des Lebensstils zu geben, was zu einer besseren Gesundheit und einem längeren Leben führen würde.

Auch Fortschritte in anderen Bereichen würden zu einer längeren Lebenserwartung beitragen, so die Wissenschaftler.

Die COVID-19-Pandemie habe zu einem besseren Verständnis darüber geführt, wie eine effizientere Überwachung von Viren erreicht werden könne, während KI bereits eingesetzt werde, um Krankheiten schneller zu diagnostizieren und neue Behandlungen zu entwickeln, sagte Kulkov.

Auch die personalisierte Medizin mit individuell angepassten Medikamenten werde zur Verbesserung der Gesundheit beitragen.

Es gebe aber auch neue Herausforderungen, so Kulkov. „Der Klimawandel wird den größten Einfluss auf unsere Gesundheitssysteme und unser Leben haben, nicht nur in der Zukunft, sondern schon jetzt“, sagte er.