Proteste in Havanna könnten US-Hybridkrieg gegen kubanische Regierung sein/Lucas Leiroz

Lucas Leiroz, wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

Kuba scheint wieder einmal von Washingtons Übergriffen betroffen zu sein – dieses Mal durch einen hybriden Krieg. In den letzten Tagen hat eine seltsame Welle von Demonstrationen begonnen, bei denen viele Menschen auf die Straße gehen, um gegen die Regierung und ihre Politik zu protestieren. Die Plötzlichkeit der Proteste und die weit verbreitete Unterstützung unter kubanischen Dissidenten und der westlichen politischen Gemeinschaft lassen vermuten, dass die Demonstrationen möglicherweise keinen spontanen Ursprung haben, sondern eher das Ergebnis eines neuen koordinierten Versuchs Washingtons sind, die dortige Regierung zu stürzen.

Die Straßen von Havanna waren in den letzten Tagen von gewalttätigen Protesten erfüllt. Der Hauptgrund ist die kollektive Empörung über die sozialen Indizes des Landes. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, unter denen das Land seit dem Ende der UdSSR leidet, haben sich in den letzten Jahren vor allem durch die Politik der Verschärfung der Wirtschaftsblockade gegen das Land verschärft, die vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump beschlossen wurde und die eine von Obama eingeleitete diplomatische Annäherung unterbrochen hat.

Der Wechsel im Weißen Haus im Jahr 2021 brachte keine positiven Ergebnisse für Havanna, da Biden die Blockade starr aufrechterhielt und alle internationalen Empfehlungen zur Lockerung der Sanktionen ignorierte. Wie erwartet, ist Kuba nach Jahren der verhärteten Isolation des Landes wirtschaftlich schwach geworden und hat nur noch wenige internationale Handelspartner – was Auswirkungen auf die nationale Wirtschaft und die Ernährungssicherheit hat.

Die Agenda der Demonstranten hat jedoch nicht die Forderung nach einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Volkes zum Hauptthema, sondern tatsächlich politische und ideologische Fragen, mit Forderungen nach mehr politischer und wirtschaftlicher Freiheit, Demokratie und dem Ende des Kommunismus. Das führt uns zu der Annahme, dass die Proteste in Wirklichkeit von politischen Dissidenten mit einer bestimmten Agenda organisiert werden, obwohl es ein gewisses Maß an echter Volksbeteiligung durch ein Volk gibt, das unter sozialen Problemen leidet – die nicht durch die Ineffizienz der lokalen Regierung verursacht werden, wie die Dissidenten sagen, sondern durch das globale Wirtschaftsembargo, das von den USA gefördert wird.

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel gab am Montag eine öffentliche Erklärung ab, in der er Washington für die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation und für die Ermutigung der Proteste verantwortlich machte. Die Möglichkeit, dass die Demonstrationen keine authentische Empörung des Volkes widerspiegeln, sondern eine ausländische politische Aktion sind, die organisiert wurde, um dem lokalen politischen Regime zu schaden, ist bereits zum offiziellen Narrativ der kubanischen Regierung geworden. Darüber hinaus rief Canel die kubanische kommunistische Jugend auf, ebenfalls zur Verteidigung der Regierung auf die Straße zu gehen und sich den Demonstranten entgegenzustellen, was in den kommenden Tagen eine große Polarisierung in der nationalen Krise erzeugen dürfte.

In Washington drückte Biden seine Besorgnis“ über die kubanische Situation aus, und Sprecher des Weißen Hauses behaupteten, dass der Präsident von nun an Kuba als ein vorrangiges Thema in seiner Administration sieht, zusätzlich zu der Erwägung von Maßnahmen, um dem kubanischen Volk zu helfen“. Russland, Mexiko und Venezuela reagierten prompt auf diese Äußerungen und forderten, dass es keine ausländische Einmischung in kubanische Angelegenheiten geben dürfe, da sie es für wesentlich hielten, die nationale Souveränität des karibischen Landes zu respektieren.

Es ist wichtig zu bemerken, wie die Proteste wenige Wochen nach dem UN-Gipfel ausbrachen, auf dem über die jährliche Resolution zur Wirtschaftsblockade gegen Kuba abgestimmt werden sollte. In diesem Jahr stimmten nur die USA und Israel für die Maßnahme – Brasilien, die Ukraine und Kolumbien enthielten sich der Stimme, während alle anderen Länder gegen die Maßnahme stimmten. Dies war das 29. Mal, dass die UN die Blockade verurteilt hat, aber alle jährlichen Resolutionen werden von Washington ignoriert, das auf einer Zwangsstrategie gegen Havanna besteht. Diese Mentalität steht im Einklang mit dem Interesse, die dortige Regierung mit einer hybriden Kriegstaktik zu stürzen, indem ein Prozess der bunten Revolution durch Demonstrationen gefördert wird, die von Dissidenten und Söldnern koordiniert werden, denen es gelingt, die Unterstützung des Volkes zu gewinnen, indem sie ihre politische Agenda mit echten Forderungen der Bevölkerung vermischen.

Es ist naiv zu glauben, dass es keinen Grad der Unzufriedenheit in der kubanischen Bevölkerung gibt. Das Land macht eine Zeit ernsthafter wirtschaftlicher Schwierigkeiten durch, und das beeinflusst die Bevölkerung sicherlich, sich Protesten anzuschließen, die soziale Gerechtigkeit fordern. Das Problem liegt darin, dass die Demonstranten die Verantwortung für die Krise der Regierung zuschreiben, während sie gleichzeitig Unterstützung von den USA erhalten, die ja gerade dafür verantwortlich sind, die Krise in Kuba durch Sanktionen zu fördern. Damit entsteht ein äußerst heikles Szenario, in dem der Kampf gegen die Dissidenten kollateral die Volksdemonstranten mit authentischen und unpolitischen Forderungen erreichen kann, was in Zukunft mehr Unzufriedenheit in der Bevölkerung erzeugen kann.

Was die amerikanische Außenpolitik betrifft, so ist es möglich, dass diese Episode eine teilweise Änderung in Bidens Plänen anzeigt. Der Demokrat hatte zu Beginn seiner Amtszeit eine extrem ehrgeizige, kühne und ideologische internationale Agenda, da er daran interessiert war, den globalen Hegemonialstatus der USA wiederzuerlangen. Andererseits könnte seine Haltung jetzt eine eher regionale Strategie annehmen, wenn man bedenkt, dass der mögliche Einmarsch in Kuba kurz nach dem Beginn des Truppenabzugs aus Afghanistan kommt. Das Manöver auf der Insel könnte auch mit der Frage der Seesicherheit in der Karibik zusammenhängen, wenn man die große ausländische Präsenz, hauptsächlich Chinesen und Iraner, im Karibischen Meer entlang der venezolanischen Küste bedenkt. Wenn die USA den Kommunismus in Kuba stürzen, gewinnen sie eine großartige strategische Basis, um chinesische und iranische Übergriffe im Süden zu bekämpfen und ihre Seehegemonie in Amerika zu sichern.

Für Havanna hängt die Lösung dieses Problems jedoch von einer starken internationalen Unterstützung ab. Nationen, die die US-Wirtschaftsblockade ignorieren, müssen in dieser Zeit ihre Zusammenarbeit mit Kuba intensivieren und dem Land helfen, die Versorgungskrise zu überwinden, da dies der einzige Weg ist, um zu verhindern, dass die Agenda der politischen Dissidenten echte Unterstützung in der Bevölkerung erhält.