Bill Gates und Jeff Bezos wissen wohl was die Zukunft bringen wird und investieren in diese Unternehmen

Bill Gates und Jeff Bezos haben einen Teil ihres Vermögens in ein kleines Unternehmen in Chicago investiert, das bald an die Börse gehen könnte. Das Hauptgeschäft von Nature’s Fynd ist veganes Fleisch, hergestellt aus einem Pilz.

Bill Gates, Jeff Bezos und Al Gore sind nur einige der Investoren, die 158 Millionen Dollar ihres eigenen Geldes in “Nature’s Fynd” gesteckt haben. Sie fragen sich, was das Besondere an dem Unternehmen aus Chicago ist, dass die Aufmerksamkeit der mächtigsten Investoren der Welt bekommt? Ganz einfach! Es geht um pflanzliches Fleisch.

Im Moment ist das Unternehmen Nature’s Fynd noch nicht an die Börse gelistet, aber wenn man sieht, wer im Moment dahinter steht, scheint es nicht unvernünftig, dass in naher Zukunft die Aktien für jedermann erhältlich sein werden. Und es scheint keine schlechte Investition zu sein: Es ist ein Unternehmen, das ein gesundes, gesundheitsbewusstes und umweltfreundliches Produkt verkauft. Gibt es im Jahr 2021 eine bessere Gewinnformel?

Laut der Plant-Based Foods Association (PBFA), einer Handelsgruppe mit mehr als 200 Mitgliedern, boomte der Sektor der alternativen Lebensmittel im Jahr 2020 mit einem Wachstum der Einzelhandelsumsätze in den USA von 27 % und einem Gesamtmarktwert von 7 Milliarden US-Dollar. Auf der anderen Seite stiegen die Lieferungen alternativer Produkte von Foodservice-Händlern an gewerbliche Restaurants im April um 60 % im Vergleich zum Vorjahr, so das Marktforschungsunternehmen NPD Group.

Und das ist noch nicht alles. In diesem Jahr haben die Menschen bisher mehr als 262 Millionen Tonnen Fleisch tierischer Herkunft gegessen. Das ist doppelt so viel, wie wir vor 30 Jahren konsumiert haben. Um diese Menge an Nahrung zu produzieren, wurden unzählige Mengen an Wasser, Futtermitteln und Ackerland verbraucht. Die gesamte Industrie erzeugt fast 20 % der Kohlendioxid-Emissionen in die Atmosphäre und ist damit umweltschädlicher als der Verkehr.

Es scheint, dass die Situation uns vor die Wahl zwischen Veganismus oder Apokalypse stellt, und so ist es nicht verwunderlich, dass Bill Gates und Jeff Bezos ein Auge auf diese gewinnträchtige Geschäftsmöglichkeit geworfen haben.

Wenn Veganismus von der Mehrheit der Weltbevölkerung akzeptiert würde, könnten diese Zahlen dramatisch sinken. Gegenwärtig werden 30 % der Landfläche des Planeten für den Anbau von Futtermitteln oder als Weidefläche für Tiere genutzt.

Laut einer Studie der Cornell University aus dem Jahr 1997 werden in den Vereinigten Staaten 320 Millionen Acres für die Fleischproduktion genutzt. Die Gemüseproduktion hat jedoch eine Fläche von 13 Millionen Acres. Fazit? Für die Produktion von Reis, Sojabohnen, Mais oder Tomaten wird weit weniger Land benötigt als für die Aufzucht von Kühen, Hühnern oder Schweinen.

Veganismus, eine Industrie auf dem Vormarsch

Die Branche, die Bill Gates und Jeff Bezos investiert, wird angeführt von Beyond Meat und Impossible Foods, deren Hamburger, Hähnchen und andere Fleischwurstprodukte die 733 Milliarden Dollar schwere US-Lebensmittelindustrie langsam nervös machen.

Momentan macht diese neue Fleischsorte nur 1% des Weltmarktes aus. Aber noch wichtiger ist, dass sich der Preis dieses alternativen Produkts bereits dem von herkömmlichem Fleisch annähert. Mitte Juni wurde Beyond Meat für $6,40 pro Pfund verkauft, was es in die Nähe des Preises von traditionellem Rindfleisch brachte, während traditionelle Hamburger damals für $5,26 pro Pfund verkauft wurden.

Einige Erzeugnisse von Nature’s Fynd © PR

Impossible Foods hat im letzten Jahr zweimal die Preise in seinen Restaurants gesenkt, und im Februar senkte das Unternehmen die Einzelhandelspreise um 20 %, indem es den Preis für zwei Viertelpfund-Burger auf 5,49 $ reduzierte – ein Angebot, das genauso gut bei McDonalds hätte angeboten werden können.

Nature’s Fynd wurde 2012 – zunächst unter dem Namen Sustainable Bioproducts – von Thomas Jonas und Mark Kozubal, heute CEO bzw. Chief Scientific Officer, mitbegründet. Ein paar Jahre zuvor hatte Kozubal eine Mikrobe, den Fusarium-Stamm flavolapis, aus den heißen vulkanischen Quellen des Yellowstone-Nationalparks ausgegraben. Er leitete ein F&E-Team, das die Mikrobe zu dem formulierte, was das Unternehmen Fy nennt, die vielseitige, proteinreiche fermentierte Quelle der Nature’s Fynd-Produkte.

Die Fermentation wird seit Jahrtausenden bei der Herstellung von Brot, Bier, Wein, Käse und anderen Produkten eingesetzt, und jetzt entwickelt sie sich zu einer wichtigen alternativen fleischbildenden Proteinplattform mit großem Potenzial.

So wie Kühe, Hühner und Schweine vor Jahrhunderten als Proteinquellen domestiziert wurden, „ist es jetzt Zeit für diese zweite Domestizierung“, sagte Jonas kürzlich in einem Interview. „Die Kultivierung dieser Mikrobe ist ein effizienter Weg, um ebenso gutes Protein zu produzieren.“

Um den evolutionären Kreislauf zu schließen, baut Nature’s Fynd eine riesige Fabrik auf dem Gelände der ehemaligen Union Stockyards in Chicago, dem Epizentrum der Fleischindustrie.

Nature’s Fynd ist das beste Beispiel für die Nachhaltigkeitsbewegung im Lebensmittelbereich, deren Ziel es ist, den Kohlenstoff-Fußabdruck der globalen Lebensmittelsysteme zu reduzieren, die 34 % der mit dem Klimawandel verbundenen Treibhausgasemissionen verursachen.