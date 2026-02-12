Pssst … Ihre Stadt hört mit: Tausende Gemeinden setzen unbemerkt KI-Audiosensoren von Flock ein, die Gespräche erfassen und auswerten.

Von Leo Hohmann

„Der Wandel stellt eine neue Phase in der Normalisierung der Massenüberwachung dar.“

Was vor fast einem Jahrzehnt als Programm zur Verfolgung von Kfz-Kennzeichen begann, hat sich zu einer Massenüberwachung aller menschlichen Bewegungen und sogar unserer Gespräche in weiten Teilen Amerikas entwickelt.

Flock Safety, ein privates Überwachungsunternehmen mit Sitz in Atlanta, setzt seine automatischen Kennzeichenlesegeräte im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft in mehr als 6.000 Gemeinden im ganzen Land ein. Da in den Mainstream-Medien kaum oder gar nicht darüber berichtet wurde, wurden die Kameras von Flock im Oktober 2025 mit KI-gestützten Raven-Akustiksensoren „aufgerüstet”, die menschliche Stimmen erfassen können.

Das System wurde zunächst für die Erkennung von Schüssen vermarktet, aber dann wurden die Lautsprecher so empfindlich, dass sie menschliche Gespräche erfassen konnten, natürlich unter dem Vorwand, der Polizei zu helfen, auf Menschen „in Not” zu reagieren. Ja, es geht immer darum, uns zu schützen, und wir sollen ihnen einfach vertrauen, wie unsere Daten verwendet werden.

Wie alle technokratischen Maßnahmen entwickelt sich auch diese, die zunächst vernünftig klingt, nach und nach zu einer invasiven Anwendung, die die Privatsphäre verletzt und den Überwachungsstaat vorantreibt. Sie sind Meister des Inkrementalismus.

Die hochempfindlichen Mikrofone von Flock können nicht nur Schüsse und laute Schreie hören, sondern auch viele Sprachgespräche, was Datenschutzbedenken und hoffentlich eine Reihe von Klagen nach sich zieht. Das hat Flock jedoch nicht davon abgehalten, sie in Städten jeder Größe einzusetzen. Wenn dem kein Einhalt geboten wird, wird es nicht lange dauern, bis auch ländliche Gebiete mit dieser Orwellschen Technologie ausgestattet werden.

Das Unternehmen schreibt auf seiner Website:

„IntelliSee verwandelt passive Videoüberwachung in aktive Bedrohungserkennung, ohne dass eine einzige Kamera ausgetauscht werden muss. Unsere KI-gestützte Plattform zur Risikominderung hilft Ihnen dabei, Bedrohungen wie gezückte Waffen, Stürze, Fahrzeuge, Eindringlinge und vieles mehr zu erkennen, sodass Ihr Team handeln kann, bevor es zu spät ist. Unsere KI erkennt Bedrohungen nicht nur, sondern priorisiert und kontextualisiert sie in Echtzeit mit der IntelliSee-Risikomatrix.“

Neu auf den Markt gebrachte Stresserkennungssensoren alarmieren automatisch die Polizei. Mit diesen leistungsstarken Mikrofonen über den Straßen der Stadt bleibt fast nichts ungehört. Audio erfasst alles, nicht nur die Worte, die Sie sagen, sondern auch die Emotionen, die Ihre Stimme vermittelt. Es kann sogar Ihre Gesundheit analysieren und dazu verwendet werden, ein Dossier über Sie anzulegen, einschließlich aller Orte, an denen Sie sich aufhalten, und aller Personen, mit denen Sie zusammen sind.

Dies stellt ein Problem für Menschen dar, die erwarten, dass ihre Gespräche privat bleiben.

Das Free Thought Project stellte in einem Artikel vom 2. Dezember 2025 fest:

„Diese Veränderung stellt eine neue Stufe in der Normalisierung der Massenüberwachung dar. Was als Programm zur Verfolgung von Fahrzeugen begann, hat sich zur Überwachung der Meinungsäußerung ausgeweitet. Was als Experiment eines Unternehmens begann, wird nun als öffentliche Infrastruktur betrieben. Diese Systeme werden in Städten und Kleinstädten fast ohne jegliche Kontrolle installiert, gerechtfertigt mit den Begriffen „öffentliche Sicherheit“ und „Schutz der Gemeinschaft“. Ihre Funktion und Absicht gehen jedoch weit darüber hinaus.“

Eine Untersuchung der Electronic Frontier Foundation (EFF) ergab, dass das System von Flock von der Polizei nicht nur zur Reaktion auf potenzielle Notfälle eingesetzt wurde, sondern auch zur Überwachung von Protestkundgebungen und anderen Veranstaltungen, die in keinem Zusammenhang mit Straftaten standen.

Was in diesen Gemeinden, in denen Video-/Audiosysteme von Flock AI installiert sind, eingerichtet wird, ist eine Abteilung für Präventivkriminalität. Aber die sogenannten Straftaten sind oft nur normale Situationen, die von der Technologie falsch interpretiert wurden (man stelle sich vor: KI ist nicht perfekt).

In einem Fall, der im folgenden Video beschrieben wird, wurde ein Kind von Polizisten erschossen, die auf einen Fehlalarm reagierten. Die Polizei erschien in der Annahme, dass sie auf einen Notfall reagierte, und plötzlich wurde eine normale Situation gefährlich, sogar tödlich.

Die Electronic Frontier Foundation berichtet:

„Im Oktober 2025 kündigte Flock Pläne an, seine Mikrofone zur Erkennung von Schüssen zu erweitern, um auch „menschliche Notrufe“ wie Schreie zu erkennen. Diese gefährliche Erweiterung verwandelt Audiosensoren in leistungsstarke Überwachungsinstrumente, die menschliche Stimmen auf den Straßen der Stadt überwachen. Hochleistungsmikrofone über dicht besiedelten Gebieten werfen ernsthafte Fragen hinsichtlich Abhörgesetzen, Fehlalarmen und potenziell gefährlichen Polizeieinsätzen in Nicht-Notfällen auf. Nachdem die EFF diese Funktion aufgedeckt hatte, änderte Flock stillschweigend seine Marketingmaterialien, um explizite Verweise auf „Schreie“ zu entfernen – und ersetzte sie durch vagere Formulierungen zur Erkennung von „Notlagen“ –, während das Unternehmen die Technologie weiterentwickelte und einsetzte.“

In den meisten Staaten gibt es Gesetze gegen Abhören oder Abhören, die vorschreiben, dass alle Parteien ihre Zustimmung geben müssen, damit ihre Gespräche aufgezeichnet werden dürfen. Im Fall der Technologie von Flock ist die Regierung nicht Teil Ihrer Unterhaltung, aber sie zeichnet Sie trotzdem auf. Jemand muss Flock vor Gericht bringen und sein Recht anfechten, Gespräche in öffentlichen Räumen zu belauschen, in denen Menschen eine angemessene Erwartung an Privatsphäre in ihrer Kommunikation haben. Wenn nicht, wird ein Unternehmen wie dieses immer weiter gehen. Wie lange wird es dauern, bis sie Ihre Gespräche und Ihr Verhalten auf Ihrer Veranda oder sogar in Ihrem Haus aufzeichnen?

Moment mal, ein Unternehmen macht das bereits! Es heißt Ring Doorbell und gehört zu Amazon.

Im folgenden Video spricht James Li über diese hinterhältige neue Technologie, mit der Ring in einer Super-Bowl-Werbung geprahlt hat.

Die Amerikaner und die Welt müssen anfangen, diesen Unternehmen die Stirn zu bieten. Hören Sie auf, sie auf Ihr Grundstück und in Ihre Häuser einzuladen. Kaufen Sie keine Autos mehr, die Sie mit mehreren Kameras ausspionieren. Babyphone, die Stimmen in Ihren Häusern aufzeichnen. Smart-TVs, die Sie ausspionieren. Und Telefone, die Sie verfolgen. All das ist Teil einer Matrix, die darauf ausgelegt ist, alle Menschen zu verfolgen und zu kontrollieren und sie wie Vieh in KI-Algorithmen zu treiben, die ihr Leben bestimmen.

Und wenn Ihre Stadt mit Flock zusammenarbeitet, ist es vielleicht an der Zeit, ihnen mitzuteilen, dass Sie damit nicht einverstanden sind.

Entweder das, oder Sie beugen sich dem abschreckenden Effekt, den diese Technologie auf die Meinungs- und Bewegungsfreiheit hat.

Die Electronic Frontier Foundation kam zu folgendem Schluss:

„Im Juni erklärte die EFF, warum die angekündigten Funktionsupdates von Flock Safety ALPRs nicht sicher machen können. Das Unternehmen versprach als Reaktion auf den öffentlichen Druck datenschutzverbessernde Funktionen wie Geofencing und Aufbewahrungsfristen. Aber diese Optimierungen lösen nicht das Kernproblem: Das Geschäftsmodell von Flock basiert auf dem Aufbau eines landesweiten, vernetzten Überwachungsnetzwerks, das Risiken schafft, die durch kein Software-Update beseitigt werden können. Unsere Untersuchungen aus dem Jahr 2025 haben gezeigt, dass Missbräuche auf die Architektur selbst zurückzuführen sind und nicht nur darauf, wie einzelne Behörden die Technologie einsetzen.“

Man sollte auch bedenken, dass Flock nicht das einzige private Unternehmen ist, das von dem unstillbaren Hunger der Regierungen nach mehr personenbezogenen Daten ihrer Bürger profitiert.

Weitere wichtige Akteure in Nordamerika sind unter anderem Motorola Solutions, Amazon, Genetec, Rekor (OpenALPR), Verkada, Palantir, Axon und Digital Ally.