Tokenisierung steht im Mittelpunkt des Weltwirtschaftsforums, während Zentralbanken und Regierungen den Übergang zur „neuen Physik des Geldes“ vorbereiten

„Am Ende werden die meisten Dinge in digitaler Form vorliegen, einschließlich realer Vermögenswerte. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass letztendlich alle Dinge in digitaler, digitalisierter Form vorliegen werden.“

2026 wird ein entscheidendes Jahr für die Tokenisierung werden. Nachdem jahrelang kaum darüber gesprochen wurde und die meisten Aktivitäten im Verborgenen stattfanden, wurden der Prozess der Tokenisierung und moderne Zahlungsmethoden auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, diskutiert, wo Zentral- und Großbanker, private Investoren, Krypto-Verwahrer und andere über die sich rasant entwickelnde Finanzwelt diskutierten.

Obwohl bei den diesjährigen Gesprächen unterschiedliche Meinungen zum Ausdruck kamen, war eines klar: Die Tokenisierung wird weltweit viel schneller Einzug in die Öffentlichkeit halten, als den Menschen bewusst ist.

Während der gesamten Woche – vom 19. bis zum 23. Januar – fanden mehrere Veranstaltungen zum Thema Tokenisierung und die (nicht ganz so) ferne Zukunft des Finanzwesens statt.

Larry Fink, CEO von BlackRock und Co-Vorsitzender des WEF, ist natürlich ein großer Befürworter der Tokenisierung, wie ich bereits mehrfach geschrieben habe. Natürlich betonte Fink die Notwendigkeit der Tokenisierung, wobei er Indien und Brasilien als weltweit führende Länder beim Übergang zur digitalen Finanzwirtschaft anführte und argumentierte, dass eine „gemeinsame Blockchain” erforderlich sei und dass diese „die Korruption verringern könnte”.

„Ich halte die Entwicklung hin zur Tokenisierung und Dezimalisierung für notwendig. Es ist ironisch, dass zwei Schwellenländer bei der Tokenisierung und Digitalisierung ihrer Währungen weltweit führend sind. Das sind Brasilien und Indien. Ich denke, wir müssen sehr schnell handeln, um das zu erreichen. Wir würden die Gebühren senken. Wir würden mehr Demokratisierung erreichen, indem wir mehr Gebühren senken würden, wenn wir alle Investitionen auf einer tokenisierten Plattform hätten, die von einem tokenisierten Geldmarktfonds zu Aktien und Anleihen und zurück wechseln könnte. „Wir haben eine gemeinsame Blockchain. Wir könnten die Korruption reduzieren. Ich würde also argumentieren, dass wir zwar mehr Abhängigkeiten von vielleicht einer Blockchain haben, über die wir alle sprechen könnten. Aber dennoch werden die Aktivitäten wahrscheinlich besser verarbeitet und sind sicherer als je zuvor.“

Solche Äußerungen sind nichts Neues; Fink sagt dies schon seit Jahren, doch die meisten Menschen haben nicht darauf gehört.

Es gab zahlreiche weitere Vorträge zum Thema Tokenisierung. Eine Sitzung war ganz dem Thema Tokenisierung gewidmet – „Ist Tokenisierung die Zukunft?“

François Villeroy de Galhau, Gouverneur der französischen Zentralbank, bemerkte: „Ich möchte betonen, dass die Tokenisierung eine positive Entwicklung ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie Fortschritte in den Bereichen globale Finanzen, Lieferung gegen Zahlung, Senkung der Kosten für Finanztransaktionen usw. bringen wird.“

Bill Winters, Vorstandsvorsitzender der britischen Investmentbank Standard Chartered, sagte:

„Am Ende werden die meisten Dinge in digitaler Form vorliegen, darunter auch reale Vermögenswerte, aber natürlich nicht alles. Ich glaube jedoch, dass wir uns derzeit an einem wichtigen Wendepunkt befinden. […] Und ich habe keinen Zweifel und bin genauso überzeugt wie vor einem Jahr, dass letztendlich alle Dinge in digitaler Form vorliegen werden.“

Der Moderator erwähnte, dass Winters im November gesagt habe, dass viele, wenn nicht sogar die meisten Transaktionen bereits 2028 tokenisiert sein werden. „Wir glauben, und ich denke, dass die Führung Hongkongs diese Ansicht teilt, dass letztendlich so gut wie alle Transaktionen über Blockchains abgewickelt werden und dass alles Geld digital sein wird“, sagte er damals.

Brian Armstrong, CEO und Mitbegründer von Coinbase, der größten Kryptobörse der USA, merkte an, dass die Tokenisierung dazu beitragen wird, Menschen ohne Bankkonto zu erreichen, und dass Stablecoins eine der ersten Mainstream-Iterationen sind.

„Wissen Sie, viele Menschen haben schon von Menschen ohne Bankkonto gehört, aber es gibt auch einen Teil der Weltbevölkerung, der keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen hat. Es gibt etwa 4 Milliarden Erwachsene, die keinen Zugang zu hochwertigen Anlageprodukten wie dem US-Aktienmarkt, Immobilien oder ähnlichem haben und auch nicht in der Lage sind, in solche Produkte zu investieren. Was die Tokenisierung also leisten kann, ist Folgendes: Man hat eine zugrunde liegende Einheit dieses Vermögenswerts und nun einen Token, der diesen eins zu eins repräsentiert. Die erste Version davon waren Stablecoins. Das ist eine weitere Version der Tokenisierung. Stablecoins haben also ein enormes Wachstum erlebt. „Wir sehen das jetzt bei US-Aktien, Immobilien, und es wird auch bei Unternehmenspapieren und Rohstoffen passieren, dass alle möglichen Dinge in die Blockchain kommen. Und das wird es den Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, an diesem Motor der Vermögensbildung teilzuhaben, zu dem die meisten von ihnen keinen Zugang haben, wenn sie nur von ihrer Arbeitskraft abhängig sind, um ihr Einkommen zu bestreiten. Das wird also ein großer Segen für den Kapitalismus sein und mehr Nachfrage schaffen.“

Winters erklärte weiter, dass Token letztendlich als Tauschmittel verwendet werden, wobei einige Zinsen einbringen und andere keine Rendite erzielen.

„Ich denke, dass einige Token für zwei Dinge verwendet werden. Sie werden als Tauschmittel dienen. Als Tauschmittel müssen sie keine Zinsen tragen, da sie sofort übertragen werden und als Wertspeicher dienen. Wenn sie keine Rendite abwerfen, sind sie viel weniger interessant. Es wird jedoch auch Token geben, die als Stablecoins bezeichnet werden. Es wird Token geben, die als tokenisierte Bankeinlagen bezeichnet werden und wahrscheinlich Renditen abwerfen werden. Und es wird Token geben, die als tokenisierte Geldmarktfonds bezeichnet werden und definitiv Renditen abwerfen werden. Das ist der springende Punkt.“

Darüber hinaus erklärte Winters mit dem Aufkommen von Stablecoins und Tokens als neues Tauschmittel: „Es gibt wahrscheinlich irgendwo einen Schwarzmarkt, auf dem die lokale Währung in US-Dollar umgetauscht wird. Manchmal ist das legal, manchmal nicht. Das war schon immer ein Problem.“

„Und als Bank sind wir eine Art Polizist“, fügte er hinzu. „Das ist unsere Aufgabe, das zu verhindern. Leider verhindern Banken die meisten Finanzverbrechen nicht.“

Nun, es ist immer „beruhigend“, wenn ein Banker sich selbst als „Polizist“ bezeichnet und ein Zahlungsmittel, das nicht auf der Blockchain basiert, als „Schwarzmarkt“ bezeichnet. Fühlen Sie sich nicht auch so sicher? Gibt Ihnen die Zukunft des Finanzwesens nicht ein warmes, wohliges Gefühl?

Die Moderatorin der Sitzung, Karen Tso, eine Nachrichtensprecherin der europäischen Abteilung von CNBC, stellte Fragen zum Thema Teileigentum – ein von Larry Fink beschriebenes Konzept, bei dem ein Gegenstand in mehrere Token aufgeteilt werden kann, die Teileigentum und vertragliche Rechte repräsentieren – und verwies darauf, dass die jüngste Verordnung von Präsident Trump, die großen institutionellen Anlegern den Kauf von Einfamilienhäusern untersagt, möglicherweise „ein Präventivschlag im Vorfeld einiger der bevorstehenden Veränderungen im Bereich der Tokenisierung“ sei. Ich persönlich habe mehrfach geschrieben, dass Trumps Verordnung die Immobilienkrise in den USA nicht lösen werde und dass letztendlich eine Tokenisierung eingeführt werden müsse, um so vielen Amerikanern den Zugang zu Wohnraum zu ermöglichen.

In einer weiteren Sitzung – „Banking Accelerated“ – erklärte Sheikh Bandar Al-Thani, Gouverneur der Zentralbank von Katar, dass Zentralbanken „die Rolle eines Wegbereiters spielen“ und dass einer dieser Wegbereiter die Sofortüberweisungs-Zahlungssysteme sind (die CBDCs und Stablecoins unterstützen können), mit denen Transaktionen in Sekundenschnelle abgeschlossen werden können.

Ihm zufolge „wird dies auch dazu beitragen, das Ziel einer bargeldlosen Wirtschaft zu erreichen. Und dies ist eine Art digitales Produkt. Auf diese Weise erfüllen die Zentralbanken ihre Rolle als Wegbereiter.“ Es ist klar, auch wenn es ohnehin schon offensichtlich war, dass Bargeld und Papiergeld bald verschwinden werden.

In der Zwischenzeit sagte Steven van Rijswijk, CEO der ING Group, einem niederländischen multinationalen Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen, während einer anderen Sitzung – „New Era for Finance“ – „wir haben noch einen langen Weg vor uns, um die Menschen dazu zu bringen, mehr und mehr auf Mobilgeräte umzusteigen und diese Geräte häufiger zu nutzen“, um eine digitale Wirtschaft zu ermöglichen.

Während der Sitzung gab der in Ungnade gefallene Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) – der Anfang dieses Jahres von Präsident Trump begnadigt wurde, nachdem er wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verhaftet worden war, später jedoch mit der Trump-Familie und deren Token-Firma World Liberty Financial zusammenarbeitete, indem er deren Stablecoin USD1 im Binance-Netzwerk platzierte – bekannt, dass er „mit wahrscheinlich einem Dutzend Regierungen über die Tokenisierung einiger ihrer Vermögenswerte spricht“. Obwohl er nicht sagte, um welche es sich handelt, zeigt dies, dass eine Reihe von Regierungen vollständig bereit sind, den Übergang zur Tokenisierung zu vollziehen. Er behauptete auch, dass viele Banken aufgrund der privaten Finanzialisierung mit Tokenisierung an Bedeutung verlieren und verschwinden werden, da sie nicht mehr als Treuhänder benötigt werden, was mit anderen Worten den „nicht bankfähigen” Bürgern zugute kommt.

In der letzten bemerkenswerten Sitzung – „Where Are We on Stablecoins?” (Wo stehen wir in Bezug auf Stablecoins?) – stellte Moderator Gerard Baker, Editor-at-Large beim Wall Street Journal, fest, dass Stablecoins „eine erhebliche Herausforderung für bestehende Finanzinstitute darstellen, da sie Reibungsverluste (bargeldlos) im Inland und im Internet, insbesondere bei internationalen Transaktionen, reduzieren und das Potenzial haben, wie manche meinen, […] traditionelle Finanzinstitute in so vielen dieser Zahlungssysteme zu ersetzen”.

Während der Fragerunde stellte jemand aus dem Publikum eine wirklich gute Frage zum Geldangebot und zur Geldumlaufgeschwindigkeit, die Stablecoins zugrunde liegen, und fragte sich, ob das Wachstum des Geldangebots in Verbindung mit einer erhöhten Umlaufgeschwindigkeit (der Geschwindigkeit, mit der Währungen gehandelt werden) nicht zu einem Anstieg der Inflation führen würde. Eine gute Frage, insbesondere wenn man bedenkt, dass diese Stablecoins durch Fiat-Währungen und Staatsschulden gedeckt sind, die ohnehin schon sehr inflationär sind.

Jeremy Allaire, Mitbegründer, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Circle, einem führenden Blockchain-Zahlungsunternehmen, antwortete darauf, dass Blockchain und das Konzept der Tokenisierung das, was er als „neue Physik des Geldes” bezeichnet, neu definieren und dass „die Physik des Geldes zur Physik des Internets wird”. Er sagte:

„Ich glaube eigentlich, dass es genau umgekehrt ist. Ich nenne das die neue Physik des Geldes. Und so wie die Grenzkosten für die Speicherung und Übertragung von Daten praktisch bei Null liegen, können wir heute unbegrenzte Datenmengen mit der Geschwindigkeit des Internets zu Nullkosten übertragen. Oder die Grenzkosten für die Veröffentlichung von Software weltweit liegen bei Null. Und jetzt, da KI Software produziert, liegen die Grenzkosten für die tatsächliche Produktion von Software praktisch bei Null. Wir haben also diese zusammenbrechenden Grenzkosten. Und in diesen Netzwerken liegen die Grenzkosten für die Speicherung und den Transfer von Werten jeglicher Art, sei es ein digitaler Dollar oder eine tokenisierte Anleihe, praktisch bei Null. „Nun mag es zwar Zwischenaufgaben geben, die Kosten verursachen, aber im Grunde genommen wird die Physik des Geldes zur Physik des Internets. Und das bedeutet, dass man tatsächlich eine kleinere Geldbasis benötigt, um eine dramatisch höhere Geldumlaufgeschwindigkeit zu erreichen. „[…] Aber ich glaube tatsächlich, dass die Geldbasis geringer ist. Ich glaube jedoch, dass dies langfristig Auswirkungen auf die Festlegung der Zinspolitik haben wird. Zinssätze sind so konzipiert, dass sie den Geldmultiplikator beeinflussen, der wiederum die Geldumlaufgeschwindigkeit bestimmt. „Ich glaube also tatsächlich, dass dies die Berechnungen der Zentralbanken bei der Festlegung des Zinsmechanismus verändern wird, aufgrund der Natur dieser neuen Physik des Geldes, wie ich sie verstehe.“

Er argumentierte weiter, dass „wir letztendlich eine geringere Geldbasis haben werden und dadurch keinen nennenswerten Inflationsdruck erleben werden“. Dies wird natürlich für verzweifelte Verbraucher, die eine Hyperinflation der Kaufkraft ihres Dollars und anderer Fiat-Währungen erlebt haben, sehr attraktiv sein. , sodass es vorteilhaft sein wird, einen Token zu verwenden, der sich als Geld tarnt und nicht (so stark oder gar nicht) inflationiert. Dies bedeutet auch, dass diese große Währungsneufestsetzung dazu führen wird, dass diese Token und Stablecoins wahrscheinlich an physische Vermögenswerte und ETFs gekoppelt werden (d. h. wahrscheinlich eine Kombination aus Gold, Öl, Getreide, Seltenen Erden, Staatsschulden und Fiat-Währungen sowie einigen Trusts).

Dies wurde am Ende der Sitzung bestätigt, als jemand anderes fragte, welche Rolle Tokenisierung und Stablecoins bei der Volatilität der sogenannten Währung spielen würden. Allaire antwortete darauf:

„Grundsätzlich findet eine Tokenisierung anderer Vermögenswerte statt, sei es Gold, Öl oder andere Rohstoffe. Aber man muss diese mit Stablecoins verbinden, um eine tatsächliche Barausgleichszahlung zu ermöglichen. Und man muss sie mit traditionellen Marktstrukturen verbinden, die Menschen zur Absicherung nutzen. Also Options- und Derivatemärkte und so weiter. Was wir also beobachten, ist eine explosionsartige Zunahme von On-Chain-Märkten, die alle auf Stablecoins basieren, Märkte wie Hyperliquid, wo im Grunde genommen tokenisierte Instrumente entwickelt werden, um Derivate für jede einzelne Form von Rohstoffen und Vermögenswerten auf der Welt anzubieten. Und Stablecoins sind dabei die Sicherheiten, die relative Marge und die Liquidität. „Ich glaube daher, dass die Marktinfrastruktur zur Unterstützung tokenisierter Rohstoffe sehr, sehr schnell reift. Und Stablecoins spielen dabei eine Schlüsselrolle.“

Und da haben Sie es, das ist es, was die Kumpanen beim WEF offen über die „neue Physik des Geldes“ diskutieren. Warum, glauben Sie, bemühen sich all diese Länder und Zentralbanken weltweit so sehr darum, ihre Dominanz über Rohstoffe, die Rückführung von Gold und anderen Edelmetallen, die Öl- und Gasförderung und vieles mehr zu sichern? Was glauben Sie, worum es in Venezuela ging? Es ging um ihr Öl und ihre Mineralreserven; und es gab einen ausgezeichneten Artikel auf Substack, der schnell gelöscht wurde und alle Flugprotokolle der Jets zeigte, die die Silberreserven des Landes nur wenige Stunden vor der Festnahme Maduros transportierten. Es war ein Insider-Job – alle Kriege sind Bankerkriege; und wie Salomo einmal als allgemeiner Grundsatz schrieb: „Geld ist die Antwort auf alles“ (Prediger 10:19).

Aber selbst diese Leute erkennen, dass ihr System genauso fehlerhaft sein und allen möglichen Problemen unterliegen wird (etwas, das ebenfalls in ihren Gesprächen diskutiert wurde); und die Tokenisierung, obwohl sie eindeutig das Finanzsystem der neuen Weltordnung ist, wird ebenfalls ein absolutes Chaos und eine Katastrophe an sich sein.

Deshalb werden wir daran erinnert,

