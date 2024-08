Psychologe: US-Militär seit den 90ern als Söldnertruppe für Globalisten eingesetzt

Seit den 1990er-Jahren, so beschreibt der Psychologe Dr. Joseph Sansone, wird das US-Militär als „Söldnertruppe für Globalisten“ eingesetzt. Sansone fügt hinzu, dass die Globalisten „uns durch diese unpatriotischen Kriege, die nichts mit nationaler Sicherheit zu tun hatten, in den Bankrott getrieben haben.“

Weiterhin weist Sansone darauf hin, dass Amerikas Grenzen „weit offen“ geblieben sind, was es „ausländischen Saboteuren“ ermöglicht hat, ins Land einzudringen. Er fügt hinzu, dass die USA dabei sind, einen Zwei-Fronten-Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten zu entwickeln, offenbar in dem Versuch, einen globalen Krieg auszulösen.

"Since the 1990s, the U.S. military has been…a mercenary force for globalists. And I think part of the strategy is to bankrupt the U.S. in the process while achieving these kind of globalist goals, moving us toward world government."



Psychologist Dr. Joseph Sansone… pic.twitter.com/tH5yIYxcTL — Sense Receptor (@SenseReceptor) August 11, 2024

Teilweise Übersetzung des Clips:

„Ich würde sagen, zumindest seit den 1990er-Jahren ist das US-Militär eine Art Söldnertruppe für Globalisten gewesen. Und ich denke, ein Teil der Strategie besteht darin, die USA im Prozess zu ruinieren, während diese Art von globalistischen Zielen erreicht werden und wir uns in Richtung einer Weltregierung bewegen. Es ist fast so, als ob die USA und die NATO eine dumme Politik verfolgen, um Russland in der Ukraine alle ihre Ressourcen zu entziehen, was ohnehin nach hinten losgeht. Es scheint, dass die Globalisten, die Neokonservativen, das mit den USA vorhatten, weil sie uns seit den 1990er-Jahren durch diese unpatriotischen Kriege, die nichts mit nationaler Sicherheit zu tun hatten, bankrott gemacht haben, und das über die ganze Zeit hinweg.

„Unsere Grenzen waren weit offen, was es ausländischen Saboteuren, möglicherweise in Verbindung mit Deep-State-Agenten, ermöglicht hat, ins Land zu gelangen. Jetzt stehen wir vor einem Zwei-Fronten-Krieg, der zu einem globalen Konflikt führen könnte: einem in der Ukraine, wo die Situation mit Russland eskaliert, und einem im Nahen Osten. Russland hat bisher gemessen auf die westlichen Provokationen reagiert. Ich rechtfertige die Invasion nicht, aber wir haben sie provoziert, und zum Glück hat Russland nicht überreagiert.“

„Und das ist eine Situation, in der ich viele Probleme sehe, weil, wissen Sie, Russland hat die weltweit meisten Atomwaffen. Sie haben hypersonische Raketen, die wir nicht abschießen können. Wir haben nicht den militärischen Vorteil, den wir in den 1990er-Jahren hatten. Es ist, als ob die Leute in einer Zeitschleife gefangen sind. Und dann im Nahen Osten scheint das jetzt mit, wissen Sie, Israel und der ganzen Hamas-Sache zu eskalieren, wissen Sie, dem Krieg zwischen Israel und den Palästinensern. Und, wissen Sie, wir hatten diesen Angriff am 7. Oktober, bei dem, wissen Sie, es so aussieht, als wären Rückzugsbefehle gegeben worden.

„Israel hat, wissen Sie, Syrien angegriffen; sie haben den Libanon, den Jemen und den Iran angegriffen, und Israel scheint hin und her zu gehen. Und das ist ein Grund zur Sorge, weil die USA… Entschuldigung, Russland ist stark im Iran investiert, also werden sie den Iran unterstützen. Der Iran wird nicht einfach so aufgeben. Sie haben nicht für das Römische Reich aufgegeben. Sie gingen 700 Jahre hin und her.

Und so sehe ich hier zwei Eskalationsbereiche, die uns und Russland in Richtung Konfrontation führen. Einer ist der Nahe Osten, und einer ist die Ukraine. Und ich sehe einfach, dass eine direkte Konfrontation zwischen Russland und den USA für mich eine globale Katastrophe ist.”

