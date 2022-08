Putin & COVID: Was hat sich nach dem 24. Februar geändert?

Hat die militärische Sonderoperation in der Ukraine die „Pandemie“ in Russland „beendet“?

Teil I dieser Serie gab einen Überblick über Putins Beteiligung an der Entwicklung und Inbetriebnahme von Sputnik V.

In Teil II wurden die Ansichten des russischen Präsidenten zum Thema Zwangsimpfung erläutert.

Teil III skizzierte Putins Positionen zur „internationalen Zusammenarbeit“ bei COVID.

In Teil IV wurde untersucht, inwieweit Putin an der Formulierung und Steuerung von COVID-Maßnahmen in Russland beteiligt war.

In diesem Artikel wird untersucht, wie sich Russlands Reaktion auf COVID seit dem 24. Februar verändert hat und ob es Anzeichen dafür gibt, dass die militärische Sonderoperation in der Ukraine Putins „wahre“ Einstellung zur „Gesundheitskrise“ offenbart hat.

Februar 2022: Die Ausgangslage

Bevor wir uns mit den neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Virus in Russland befassen, ist es wichtig, sich noch einmal vor Augen zu führen, was in den Tagen vor dem 24. Februar im Land – und auf der ganzen Welt – geschehen ist.

„Unter dem Druck einer pandemiemüden Öffentlichkeit halten Politiker in der ganzen Region viele Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zunehmend für unnötig. Italien, die Schweiz und Finnland werden sich Dänemark, Irland und Frankreich anschließen und einen Großteil der Beschränkungen für das öffentliche Leben lockern. Auch Norwegen hat die meisten Vorschriften gelockert“, berichtete Bloomberg am 2. Februar.

All dies geschah gegen den Willen des WHO-Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus, der davor warnte, dass es für jedes Land „verfrüht“ sei, den Sieg über ein Virus zu verkünden, das „sich vor unseren Augen weiterentwickelt“.

Doch für Länder in aller Welt sei es nun von entscheidender Bedeutung, die politischen und sozioökonomischen Folgen von zwei Jahren „öffentlicher Gesundheitsmaßnahmen“ zu mildern.

Selbst die COVID-verrückten Länder, die von fanatischen Virus-Juntas beherrscht werden, begannen, die Beschränkungen zu lockern.

Am 3. Februar kündigte Spanien das Ende seiner Maskenregelung für den Außenbereich an.

Die Tschechen setzten ihr digitales Gesundheitspass-System am 9. Februar aus. (Die EU-Staaten waren nicht die einzigen, die ihre „Gesundheitspässe“ abschafften; Georgien schaffte sein Green-Pass-System am 1. Februar ab.)

Italien gab am 11. Februar seine Verordnung über Masken im Freien auf. Sogar Österreich, das gerade ein Gesetz verabschiedet hatte, das Geldstrafen für nicht geimpfte Erwachsene vorsah, gab am 16. Februar bekannt, dass es die meisten Coronavirus-Beschränkungen ab Anfang März aufheben würde. Am 9. März setzte das Alpenland sein höchst umstrittenes Pflichtimpfungsgesetz aus.

Am 17. Februar stellte das giga-geimpfte Israel sein berüchtigtes Green-Pass-Programm ein.

Vier Tage später, am 21. Februar, sagte Premierminister Boris Johnson, es sei an der Zeit, „mit COVID zu leben“ und kündigte an, dass England alle Virusbeschränkungen aufheben werde.

„Heute ist nicht der Tag, an dem wir den Sieg über COVID verkünden können, denn das Virus wird nicht verschwinden. Aber es ist der Tag, an dem die Anstrengungen der letzten zwei Jahre es uns endlich ermöglichen, uns zu schützen und gleichzeitig unsere Freiheiten in vollem Umfang wiederherzustellen“, sagte Johnson.

Was geschah innerhalb Russlands?

Selbst nachdem die Staatsduma am 17. Januar das nationale QR-Code-Gesetz auf Eis gelegt hatte, hielt die russische Regierung hartnäckig an der COVID-Hysterie fest.

Mit Unterstützung der föderalen Regierung begannen Russlands tonlose Regionen Ende Januar, die medizinische Routineversorgung auszusetzen oder einzuschränken – angeblich, weil das Gesundheitssystem die „Omikron-Fälle“ nicht bewältigen konnte.

Am 2. Februar hängte ein verärgerter Einwohner (Einwohner?) von Kursk ein Bildnis seines mit einer Gesichtsmaske versehenen Gouverneurs auf.

Auf dem Schild steht: „Ich, der Gouverneur, wurde für den Verrat am Volk von Kursk hingerichtet“

Die Wut war deutlich zu spüren. Inspiriert von den Trucker-Kollegen in Kanada, kündigte der Verband der Spediteure Russlands (OPR) am 4. Februar an, einen eigenen „Freiheitskonvoi“ zu organisieren.

Der Freiheitskonvoi wollte „die Abschaffung der digitalen Sklaverei und ihre Umsetzung“ erreichen. (Quelle: Freie Presse)

Angesichts der weltweit zu beobachtenden Gegenreaktionen gegen die COVID-Beschränkungen hat die russische Regierung beschlossen, ihre Empfehlungen für die öffentliche Gesundheit zu „überarbeiten“.

Auf einer Sitzung am 22. Februar erklärte Anna Popowa, Leiterin des Föderalen Dienstes für die Überwachung des Schutzes der Verbraucherrechte und des menschlichen Wohlergehens (Rospotrebnadzor), dass die Beschränkungen in den kommenden Wochen gelockert werden könnten.

Sie betonte jedoch, dass diese Entscheidung auf der aktuellen epidemiologischen Situation beruhe und sich noch ändern könne:

Unter Berücksichtigung der Dynamik und der Prognosen unserer Wissenschaftler und Experten können wir heute über eine Aufweichung einer Reihe von Anforderungen und Leitlinien sprechen, wenn in der Russischen Föderation sozusagen eine Phase der epidemiologischen Remission beginnt. Wovon ich spreche? Wir sind dabei, Materialien für solche Änderungen in Bezug auf Museen, Theater, Fitnesszentren und Gastronomie vorzubereiten.

Ich möchte noch einmal einen Vorbehalt anbringen: [Diese Empfehlungen sind] nur für die Situation, die sich heute mit der Omikron-Variante entwickelt.

In den folgenden Wochen gaben die Regionen ihre äußerst unpopulären (und oft ignorierten) digitalen Gesundheitspass-Systeme auf. Aber erst Mitte April war Russland QR-Code-frei. (Einige Regionen, wie z. B. Tatarstan, gaben die QR-Codes bereits einige Tage vor Beginn der Militäroperation auf.)

Weitaus schädlicher und folgenschwerer war das rätselhafte Zögern bei der Wiederherstellung der medizinischen Routineversorgung im Lande. Am 7. April wies Premierminister Michail Mischustin die Regionen an, ihre „Optimierung“ des Gesundheitssystems rückgängig zu machen:

Bei der Überprüfung der russischen COVID-„Anpassungen“ nach dem 24. Februar wird man feststellen, dass Russland weit weniger bereit war, sich von den Virusbeschränkungen zu trennen als andere Länder.

In vielen Fällen dauerte es Monate, bis die Maskenverordnungen und die Impfpflicht formell aufgehoben wurden. (31. Mai: Samara, Tjumen, Perm, Nowosibirsk; 1. Juni: Tscheljabinsk, Karelien, Rostow, Jakutien, Krim; 2. Juni: Primorje, Kostroma, Brjansk, Orenberg, Swerdlowsk; 3. Juni: Mordowien, Marij El, Transbaikalien, Wolgograd; 4. Juni: Saratow; und so weiter.)

Wie in diesem Blog immer wieder hervorgehoben wurde, haben die Russen die COVID-Beschränkungen seit den ersten Tagen der „Pandemie“ umgangen, ignoriert und sich offen dagegen gewehrt.

Warum also waren die Regionen so langsam mit der „offiziellen“ Aufhebung der Virusregeln? Wie wir in Teil IV dieser Serie festgestellt haben, stimmen die Regionen alle COVID-Maßnahmen mit der föderalen Regierung ab. Was hat die russischen Regionen daran gehindert, alle Masken- und Impfvorschriften sofort, d. h. am 24. Februar, fallen zu lassen? Oder sogar noch früher?

Das Ende der Virus-Tyrannei in Russland?

Es steht außer Frage, dass das Coronavirus nach dem 24. Februar gegenüber dem Konflikt in der Ukraine in den Hintergrund getreten ist. Fast über Nacht schienen die russischen Medien das gefürchtete Virus zu vergessen.

Doch in den Augen der föderalen und regionalen Behörden blieb das Virus eine anhaltende Bedrohung. Am 1. Mai gaben wir einen detaillierten Überblick über die bizarren und willkürlichen Methoden, mit denen die „Pandemie“ in Russland am Leben erhalten wurde. Der Kürze halber werden wir uns auf die jüngsten Entwicklungen bei COVID konzentrieren.

„Trotz der relativen Stabilisierung der epidemiologischen Situation im Land gibt es keinen Grund, von einem Ende der Pandemie zu sprechen“, erklärte Rospotrebnadzor am 19. April 2022. (Quelle: RIA Novosti)

Ab Mitte Juni geriet die COVID-„Bedrohung“ wieder täglich in die Schlagzeilen.

Der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko gab am 16. Juni bekannt, dass die Bundesregierung mit der Staatsduma darüber berät, die COVID-Impfung im nationalen Impfkalender zur Pflicht zu machen.

Sollte dieser Plan erfolgreich sein, würde die „Immunisierung“ gegen das Coronavirus für Millionen von Russen, die in der Regierung und in verschiedenen Sektoren, einschließlich des Bildungs- und Gesundheitswesens, arbeiten, zur Pflicht. Das Ergebnis wäre vergleichbar mit den von den Regionen erlassenen Dekreten über Pflichtimpfungen – mit einem wichtigen Unterschied: Die regionalen Vax-Vorschriften wurden durch eine angebliche epidemiologische Bedrohung ausgelöst.

Mit anderen Worten: Die COVID-Impfung würde einfach zu einer weiteren Impfung werden, die man braucht, um in bestimmten Bereichen arbeiten zu können. Selbst wenn es keine COVID-„Ausbrüche“ mehr gäbe, wäre die Impfung weiterhin erforderlich.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt in Murashkos Ankündigung, der das „lange Spiel“ der globalen Virentyrannei perfekt illustriert.

Am 16. Juni 2021 betonte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, es gebe „keine Gespräche“ über eine Impfpflicht auf nationaler Ebene.

Genau ein Jahr später, am 16. Juni 2022, kündigte der russische Gesundheitsminister an, er wolle die COVID-Impfung in den nationalen Impfkalender aufnehmen.

Die Strategie „zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück“ – die oft zitiert wird, wenn es um die Virentyrannei im Westen geht – trifft auch auf Russland zu.

Ähnlich verhält es sich mit den digitalen Gesundheitspässen.

„Es macht keinen Sinn, QR-Codes komplett abzuschaffen“, sagte der stellvertretende russische Gesundheitsminister Pawel Pugatschow in einem Interview am 11. Juli und fügte hinzu, dass digitale Gesundheitszertifikate „der Schlüssel zu Informationen über alle Impfungen jeder einzelnen Person im Laufe ihres Lebens“ werden könnten.

In einem Interview mit der „Iswestija“ erklärte Pugatschow, dass es mithilfe eines solchen Systems möglich sein wird, die kollektive Immunität gegen eine bestimmte Krankheit mit einer Genauigkeit bis zu einer bestimmten Region, einem bestimmten Ort, zu bewerten und die Risiken der Ausbreitung von Infektionskrankheiten vorherzusagen.

Könnte ein solches System genutzt werden, um lokale oder regionale Schließungen auf der Grundlage der Impfquoten zu verhängen? Oder Geschäfte in Gebieten schließen, in denen die Impfraten als unzureichend erachtet werden? Oder Menschen, die mit einer nicht geimpften Person in Kontakt gekommen sind, zur Selbstisolierung zwingen? Wofür könnte ein solches System noch eingesetzt werden?

In der Zwischenzeit kehren in Russland regionale Maskenvorschriften, Impf „empfehlungen“ und Dekrete zurück. Über einige dieser neuen Diktate haben wir am 23. Juli geschrieben. Eine tagesaktuelle Chronologie der jüngsten COVID-Beschränkungen finden Sie in unserem Telegramm-Kanal.

COVID stellt eine klare und gegenwärtige Gefahr für alle öffentlichen Versammlungen dar, die nicht zu 100% regierungsfreundlich sind (Quelle: Kommersant)

Während auf nationaler Ebene nicht von Beschränkungen die Rede war, ist die Bundesregierung mit gutem Beispiel vorangegangen.

Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission Russlands wird bei den Regionalwahlen im Herbst eine Maskenregelung eingeführt. (Quelle: URA.ru)

Am 17. August kündigte das Büro des Premierministers an, dass das Weiße Haus – Russlands bekanntestes Regierungsgebäude – wieder mit Maskenregeln und anderen Einschränkungen versehen wird.

Während die Russen mit neuen COVID-Vorschriften und -Empfehlungen bombardiert werden, gibt es keine einzige Stimme in der föderalen Regierung, die eine Überprüfung oder Neubewertung der mörderischen Virus-Politik des Landes fordert.

Die „COVID-Amnestie“ des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin ist das, was die russische Regierung einer Sühne am nächsten gebracht hat. Das Ende Mai angekündigte Programm ermöglicht es Bürgern und Unternehmen, die wegen Verstößen gegen die „Volksgesundheits“-Maßnahmen zu Geldstrafen verurteilt wurden, einen Antrag auf Rückerstattung des Geldes zu stellen.

Sobjanin bedauerte sein zweijähriges Erpressungsprogramm jedoch keineswegs, sondern betonte, dass die Virus-Bußgelder „einen wichtigen Beitrag zur Lösung des Problems des Schutzes der Gesundheit und des Lebens der Moskauer“ geleistet hätten.

„Aber heute ist diese Gefahr vorüber. Heute gibt es andere Herausforderungen und Probleme. Wir sehen einen Rückgang der Realeinkommen der Bürger“, fügte Sobjanin hinzu und signalisierte damit, dass es sich um einen wirtschaftlichen Anreiz und nicht um einen Akt der Reue handele.

Die russische Regierung hat keine nennenswerten Anstrengungen unternommen, um ihre eigene „Gesundheitspolitik“ zu überprüfen, selbst nachdem Russland im Jahr 2021 einen natürlichen Bevölkerungsrückgang von 1,04 Millionen Menschen zu verzeichnen hatte – ein noch nie dagewesener, rekordverdächtiger Verlust an Menschenleben, schlimmer als in den 90er Jahren, als Russland einen völligen sozioökonomischen Zusammenbruch erlitt.

Diese nicht gerade glänzenden Ergebnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ sind doch sicher zumindest einen Bericht der Staatsduma wert, der die COVID-Maßnahmen des Landes untersucht? Irgendetwas ist eindeutig schief gelaufen – aber was?

Warum stellt die russische Regierung diese Fragen nicht?

Und wenn der Konflikt in der Ukraine dazu gedacht war, die Dinge zu verändern, warum halten die Donbass-Republiken dann immer noch an der Impfung fest?

Die DVR kündigte Anfang Mai an, dass sie von verschiedenen Unternehmen und Organisationen weiterhin verlangen würde, dass 90 % ihrer Mitarbeiter geimpft sind.

Am 20. Juli hat die LPR ihre Impfkampagne wieder aufgenommen.

Sollen wir glauben, dass diese Vorschriften gegen den Willen Moskaus erlassen wurden?

Unabhängig davon, wie intensiv die Impfungen in den Republiken tatsächlich durchgeführt werden, erscheint es angesichts der aktuellen Umstände seltsam, diese Vorschriften aufrechtzuerhalten.

Putin und COVID: Was hat sich geändert?

Was ist mit Putins eigenen Ansichten oder Positionen zum COVID? Haben sich diese seit dem 24. Februar geändert? Die nachstehende Chronologie ist ein Versuch, alle Äußerungen oder Entscheidungen Putins im Zusammenhang mit dem COVID im Anschluss an die militärische Sonderaktion zu dokumentieren.

März 2022

5. März:

Der russische Präsident Wladimir Putin ordnet die Umwandlung der Arbeitsgruppe des Staatsrats zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus in die Arbeitsgruppe des Staatsrats für Wirtschaftsfragen und die Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus an.

15. März:

Wladimir Putin hatte ein Arbeitstreffen mit der Leiterin der Föderalen Medizinischen und Biologischen Agentur (FMBA) Veronika Skvortsova. Der Präsident wurde über die wichtigsten Arbeitsbereiche der Agentur informiert, darunter die laufenden Bemühungen der FMBA zur Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19, insbesondere die Entwicklung von AmpliTest-Testsystemen, des antiviralen Antidots Mir-19 und des prophylaktischen Impfstoffs Convacell.

Juni 2022

9. Juni:

Der Kampf gegen die Coronavirus-Infektion ist noch nicht abgeschlossen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit jungen Unternehmern, Entwicklern von Start-ups im Bereich Technologie und Innovation, Landwirtschaft und dem kreativen Sektor der Wirtschaft. „Was unsere Institutionen in der Zeit des Kampfes gegen die Coronavirus-Infektion – der aktiven Phase des Kampfes – getan haben, ist immer noch im Gange, aber es zeigt, dass alles, was bisher getan wurde, nicht umsonst war.“

Die Medizin gehöre zu den Bereichen, in denen die Bemühungen des Staates als erfolgreich anerkannt werden können. „Es gibt ein Ergebnis“, fügte Putin hinzu.

Juli 2022

1. Juli:

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte, dass der Kreml eine „hohe Vorsichtsmaßnahme“ aufrechterhält, einschließlich des Tragens von Masken. Heute, am 1. Juli, hat Russland alle Einschränkungen bezüglich des Coronavirus aufgehoben. „Im Moment gelten noch erhöhte Vorsichtsmaßnahmen, auch die Maskenpflicht wurde noch nicht aufgehoben. Aber wir sprechen hier von der Residenz des Staatsoberhauptes. Zusätzliche Maßnahmen sind hier verständlich und erklärbar“, sagte Peskow während des Briefings.

15. Juli:

Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete ein Dekret über die Verleihung des Pirogov-Ordens für die Beteiligung an der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen gegen das Coronavirus. Das Dokument wurde am 15. Juli auf dem offiziellen Portal für juristische Informationen veröffentlicht.

28. Juli:

Der Pressesprecher des Präsidenten der Russischen Föderation, Dmitri Peskow, weiß noch nicht, ob sich der Staatschef Wladimir Putin einer neuen Impfung gegen COVID unterzogen hat. „Ich weiß es nicht, ich kann Ihre Frage nicht genau beantworten“, sagte ein Kreml-Sprecher am Donnerstag vor Reportern. Er versprach, Informationen darüber zu erhalten.

Der Präsident war im November 2021 mit Sputnik Light gegen das Coronavirus geimpft worden. Am Tag nach der Impfung testete er auch ein nasales Medikament gegen COVID.

August 2022

3. August:

Der Kreml schließt die Einführung zusätzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus nicht aus, falls die Zahl der Fälle erheblich ansteigen sollte. Insbesondere die Pflichtimpfung gegen COVID-19 für bestimmte Kategorien von Bürgern könnte wieder eingeführt werden. Dies gab der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow am Mittwoch, den 3. August, bekannt. Er wies darauf hin, dass die Lage in Bezug auf das Coronavirus auf Regierungsebene täglich überwacht wird und dass das Staatsoberhaupt auch täglich Berichte über die Entwicklung der Pandemie erhält.

(Anmerkung: Peskow stellte später klar, dass die Wiedereinführung von Beschränkungen auf föderaler Ebene nicht zur Debatte stehe).

Davos‘ Scheidung mit Russland

Die Entscheidung des Weltwirtschaftsforums, alle formellen Beziehungen zu Moskau abzubrechen, wird oft als unwiderlegbarer Beweis dafür angeführt, dass Russland nicht an der Great Reset-Agenda beteiligt ist.

Aber hat Russland die Great Reset-Agenda abgelehnt? Dieser Frage sind wir kürzlich in einem Artikel nachgegangen, der bei Unlimited Hangout veröffentlicht wurde. Von „Nachhaltigkeit“ über genetische Impfstoffe bis hin zu CBDCs verfolgt Russland weiterhin aggressiv praktisch alle Aspekte des Neuen Normalen, das sich weltweit durchgesetzt hat. In einigen Fällen ist Russland dem Westen bei der Umsetzung dieser menschenfeindlichen Politik weit voraus.

Jeder Fortschritt in Richtung einer Beendigung des Einflusses von Davos in Russland – und sei es nur auf dem Papier – ist natürlich willkommen und sollte begrüßt werden. Aber hat Russland überhaupt eine Scheidung von Davos angestrebt? Es gibt Hinweise darauf, dass die russische Regierung es nicht eilig hatte, ihre Beziehungen zum WEF nach dem 24. Februar zu beenden.

Zunächst einige Hintergrundinformationen:

Als Schwab Putin im Januar 2021 einer virtuellen Versammlung in Davos vorstellte, bezeichnete er Putins Stimme als „essentiell“ für das Weltgeschehen und wiederholte damit eine Bemerkung aus dem Jahr 2009, wonach ihm kein einziges Problem von globaler Bedeutung einfalle, das ohne Russlands Beteiligung gelöst werden könne. Das letzte Treffen der beiden fand Mitte 2021 statt, als Schwab Putin sagte, dass er der Teilnahme russischer Vertreter an den Veranstaltungen in Davos „besondere Bedeutung“ beimesse. Schwab wollte sich über einen Sprecher nicht direkt zu seinem Verhältnis zu Putin äußern.

Doch das Blatt hat sich gewendet. Nicht nur, dass es plötzlich deklassiert ist, sich bei Putin einzuschleimen, das WEF ist nun auch gezwungen, die Sanktionen der USA, der EU und der Schweiz gegen Russland zu befolgen, was nicht nur bedeutet, die Beziehungen zu russischen Banken und Ölgesellschaften zu kappen, sondern auch mit den Empfindlichkeiten des in Belgien ansässigen internationalen Finanztransfersystems SWIFT (ein WEF-„Partner“ in sechsstelliger Höhe) zu jonglieren, von dem russische Unternehmen nun ausgeschlossen sind.

Einige Tage bevor das WEF seine Verbindungen zu Moskau abbrach, um den US-Sanktionen nachzukommen, schickte eine russische Aktivistengruppe einen Brief an das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und forderte ein Ende der Verbindungen des Landes zu Davos.

Die Gruppe erhielt eine Antwort des Ministeriums vom 3. März, in der die Beziehungen Russlands zum WEF verteidigt wurden:

Die Moskauer Niederlassung des WEF-Zentrums für die vierte industrielle Revolution, das im Oktober 2021 gegründet wurde und bei der russischen ANO Digital Economy angesiedelt ist, bestätigte in einer Erklärung vom 15. April, dass sie die Zusammenarbeit mit Schwabs Organisation eingestellt hat.

Dem Aufsichtsrat von ANO Digital Economy gehören hochrangige Minister und russische Wirtschaftsführer an.

ANO Digital Economy schien jedoch nicht übermäßig begeistert von der Beendigung seiner Zusammenarbeit mit dem WEF zu sein. Noch Ende April wurde die Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum auf der Titelseite der Website stolz erwähnt.

Eine archivierte Version der Website von ANO Digital Economy vom 21. April im Vergleich zu ihrem heutigen Aussehen. (Quelle: Internet Archive)

ANO Digital Economy hat den normalen Betrieb fortgesetzt und verfolgt eine Politik, die perfekt mit der in Davos so beliebten „digitalen Transformation“ übereinstimmt.

Wenn schon pauschale Schlussfolgerungen gezogen werden, weil das WEF das Profil Putins auf seiner Website gelöscht hat, dann ist doch die Tatsache, dass Russlands eigene, mit dem WEF verbundene Institutionen keinen Enthusiasmus zeigten, sich vom Weltwirtschaftsforum zu distanzieren, ebenso bemerkenswert?

Eigentlich wissen wir, wie der russische Unmut über das WEF aussieht.

Im Jahr 2018 stand Russland kurz davor, das Forum in Davos zu boykottieren, nachdem das WEF erklärt hatte, dass es Oleg Deripaska und andere Oligarchen aufgrund von US-Sanktionen von der Teilnahme ausschließen würde.

„Wenn all diese Entscheidungen, die in Bezug auf russische Wirtschaftsvertreter getroffen wurden, nicht geändert werden, werden wir eine Entscheidung über die Absage der Teilnahme von Staatsbediensteten und russischen Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist, am Davoser Forum treffen müssen“, sagte der damalige Premierminister Dmitri Medwedew.

Der Kreml gab seine eigene verärgerte Erklärung ab.

„Deripaska, Kostin und Vekselberg wurden durch das Forum zu dem, was sie nicht sind. Aber das Forum von Davos wurde dank dieser Geschäftsleute zum Forum von Davos“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow als Reaktion auf die Versuche, Russlands Oligarchen von Davos auszuschließen.

Das WEF lenkte schließlich ein und erlaubte den russischen Wirtschaftsmagnaten die Teilnahme.

Russland „verlässt“ die WHO: Was ist eigentlich passiert?

Am 18. April schrieben wir darüber, warum medizinische Souveränität für Russland ein absolutes Muss ist, wenn es sich tatsächlich von den Weltraum-Echsen lösen will, die aktiv versuchen, das Leben für alle unglücklich zu machen.

Wir argumentierten, dass es für Russland wenig Sinn macht, einen offenen Krieg gegen den kollektiven Westen zu führen, wenn es sich gleichzeitig einer globalen Gesundheitsorganisation unterwirft, die fast ausschließlich vom Westen finanziert wird. Eine sehr vernünftige Einschätzung, nicht wahr?

Beiträge (in Millionen USD) an die WHO

Nebenbei bemerkt: Russland ist auch ein Geber für die von Bill Gates finanzierte „Impfstoff-Allianz“ GAVI. Moskau hat GAVI 80 Millionen Dollar an Finanzmitteln zugesagt und wird 2021 10 Millionen Dollar überweisen. Es ist offensichtlich, dass diese Wohltätigkeit sofort beendet werden muss.

10 Millionen Dollar direkt in Bill Gates Impf-Kasse. (Quelle: GAVI)

Am 20. April wies der Sprecher der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, die Gesetzgeber an, die Vorteile einer Mitgliedschaft Russlands in der WHO zu prüfen. Dies war eine sehr aufregende Nachricht. Aber war dies eine Initiative, die von der Bundesregierung unterstützt wurde?

Kurz nach Wolodins Ankündigung veröffentlichte die Journalistin und Rundfunksprecherin Anna Shafran (sie hat eine Sendung auf Spas TV und ist eine beliebte Radiomoderatorin bei Vesti FM und Komsomolskaya Pravda) einen ekelerregenden Brief, in dem das russische Gesundheitsministerium seine unerschütterliche Affinität zur Weltgesundheitsorganisation erklärte.

In dem Schreiben vom 17. Mai heißt es: „Die Zusammenarbeit zwischen der Russischen Föderation und der WHO ist effektiv und für beide Seiten von Vorteil. Wir halten es für sinnvoll, sie in ihrer Gesamtheit fortzusetzen“.

Stunden nach der Veröffentlichung des Schreibens des Gesundheitsministeriums durch Shafran gab das russische Außenministerium bekannt, dass Sergej Lawrow ein Telefongespräch mit WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom geführt hat:

Am 18. Mai führte Sergej Lawrow auf Initiative der russischen Seite ein Telefongespräch mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom. Dabei wurde die Unterstützung Russlands für die zentrale Rolle der WHO bekräftigt und unsere Bereitschaft bekräftigt, weiterhin aktiv an den Aktivitäten der Organisation teilzunehmen und einen wichtigen Beitrag zur Lösung globaler Gesundheitsprobleme zu leisten, auch im Zusammenhang mit der laufenden Feinabstimmung des internationalen Systems zur Vorbereitung und Reaktion auf gesundheitliche Notfälle.

Während des Gesprächs wurden Fragen zur Vorbereitung der 75. Tagung der Weltgesundheitsversammlung erörtert. Tagung der Weltgesundheitsversammlung erörtert. Sergej Lawrow betonte die Notwendigkeit, politisierte Entscheidungen zu vermeiden, die die internationale Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich gefährden und zu schwerwiegenden Störungen in der effektiven Interaktion der Mitgliedsländer mit der WHO führen könnten.

Am 23. Mai sprach die stellvertretende russische Gesundheitsministerin Alexandra Dronova auf der 75. Weltgesundheitsversammlung in Genf.

Einige Highlights aus ihrer Rede:

„Die Länder der Welt konnten die akute Phase der Pandemie mit einer gemeinsamen Anstrengung unter der koordinierenden Rolle der Weltgesundheitsorganisation überwinden.“

„Wir sehen die WHO als verlässlichen Partner, wenn es darum geht, der von Konflikten betroffenen Bevölkerung einen gleichberechtigten und umfassenden Zugang zu Gesundheitsdiensten zu gewährleisten… In letzter Zeit stellen wir jedoch mit großer Sorge fest, dass die Arbeit der Organisation politisiert wird und vom Grundsatz der ‚Unparteilichkeit‘ abweicht.“

„Eine nachhaltige Finanzierung der WHO ist erforderlich, um die gestellten Aufgaben zu bewältigen. Wir begrüßen die getroffenen Vereinbarungen zur schrittweisen Erhöhung der Pflichtgebühren. Dieser Prozess muss von geeigneten Reformen im Bereich der Verwaltung und der Haushaltsbildung begleitet werden.“

„Wir unterstützen die gemeinsame Arbeit zur Stärkung der globalen Gesundheitsarchitektur. Sie muss auf den Grundsätzen von Konsens, Transparenz und Unparteilichkeit beruhen. Die Entwicklung eines neuen internationalen Pandemie-Reaktionsinstruments der WHO und die Vornahme spezifischer Änderungen an den Internationalen Gesundheits- und Hygienevorschriften sollten nicht das souveräne Recht der Länder verletzen, eine Reihe von Notfallmaßnahmen auf ihrem Hoheitsgebiet festzulegen.“

Am nächsten Tag, dem 24. Mai, gratulierte der Ständige Vertreter Russlands beim UN-Büro in Genf Tedros zu seiner Wiederwahl als Generaldirektor.

Am 25. Mai bekräftigte der russische Außenminister, dass es keine Pläne für einen Rückzug aus der WHO gebe.

„Russland wird die WHO nicht auf eigene Initiative verlassen“, sagte der Direktor der Abteilung für internationale Organisationen des russischen Außenministeriums, Pjotr Iljitschew. (Quelle: TASS)

Am nächsten Tag, dem 26. Mai, verabschiedete die WHO eine Resolution (88 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 53 Enthaltungen), in der sie die „russische Aggression“ in der Ukraine verurteilte und behauptete, dass Moskaus Sondereinsatz „die Gesundheit der ukrainischen Bevölkerung ernsthaft beeinträchtigt und auch regionale und überregionale Auswirkungen auf die Gesundheit hat“.

Hat dieses aufrührerische politische Gebaren die Beziehungen zwischen Moskau und der WHO belastet? Offenbar nicht.

Zwar äußerte Russland Vorbehalte gegen die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), doch blockte Moskau die gefährlichen globalen Gesundheitsvorschläge nicht ab.

Wie Politico am 28. Mai berichtete, wurde ein Kompromiss erzielt:

Die Weltgesundheitsversammlung – die jährliche Versammlung der WHO-Mitgliedsländer – nahm eine von den USA geleitete Resolution an, die den Zeitplan für das Inkrafttreten der Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) festlegt. Die Resolution wäre beinahe gescheitert, nachdem mehrere Länder, darunter auch die afrikanische Gruppe, Vorbehalte gegen die Resolution geäußert hatten.

Am 4. Juni nahm Tedros an einer Podiumsdiskussion (per Video) auf dem Internationalen Wirtschaftsforum von St. Petersburg (SPIEF) mit dem Titel: „Infektionsbekämpfung: Future Risks“.

Tedros und seine Mitdiskutanten erörterten die folgenden Themen:

Die COVID-19-Pandemie hat nicht nur die rasche Entwicklung wirksamer und sicherer Impfstoffe gegen das Coronavirus erforderlich gemacht, sondern auch einen Trend zur Entwicklung von Impfstoffen der nächsten Generation eingeleitet, mit der Aussicht, Impfstoffplattformen in anderen Bereichen der Medizin einzusetzen. […] Die beispiellose Herausforderung, die die Pandemie für die Weltgemeinschaft darstellt, zeigt deutlich, wie wichtig die Impfung als wirksamste Methode zur Verhinderung künftiger Katastrophen ist. […]

Wie schnell wird die Weltbevölkerung geimpft werden, und welche Lösungen der internationalen Zusammenarbeit können genutzt werden, um diesen Prozess zu beschleunigen?

Am 8. Juni erklärte der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko, der auch dem Exekutivrat der WHO angehört, dass Moskau „die WHO weiterhin in ihrer führenden Rolle in der globalen Gesundheitssteuerung unterstützen wird“.

Melita Vujnovic, WHO-Vertreterin in Russland, kündigte am 18. Juni auf dem SPIEF an, dass die Verhandlungen zwischen der Weltgesundheitsorganisation und dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) über die Anerkennung von Sputnik V wieder auf Kurs seien.

„Die Zusammenarbeit geht trotz schwieriger Momente weiter. Die Weltgesundheitsorganisation ist eine Plattform für multilaterale Zusammenarbeit zum Thema Gesundheit, und unsere Hauptaufgabe besteht darin, alle Barrieren und Hindernisse für die wissenschaftliche und praktische Zusammenarbeit zu beseitigen“, sagte die WHO-Vertreterin.

Die Kampagne, mit der die russische Regierung zum Austritt aus der WHO gedrängt werden soll, geht weiter, aber es scheint kaum Fortschritte zu geben. Am 17. Juli warnte Zargrad, die WHO sei „scharf darauf, [die Pandemie von] 2020 zurückzubringen … Es ist möglich, dass sie Erfolg haben wird“.

Was ist mit BRICS?

Die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) haben die „globale Gesundheitsagenda“ der WHO lautstark und aktiv unterstützt.

Auf dem XII. BRICS-Gipfel am 17. November 2020 gab die Gruppe eine Erklärung ab, in der sie der Weltgesundheitsorganisation und der globalen COVID-Impfkampagne weitere Unterstützung zusagte:

Wir erkennen die Rolle einer groß angelegten COVID-19-Impfung zur Verhinderung, Eindämmung und Unterbrechung der Übertragung an, um die Pandemie zu beenden, sobald sichere, qualitativ hochwertige, wirksame, effiziente, erschwingliche und bezahlbare Impfstoffe verfügbar sind. Wir erkennen die Initiativen der WHO, der Regierungen, der gemeinnützigen Organisationen, der Forschungseinrichtungen und der pharmazeutischen Unternehmen zur Beschleunigung der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und Arzneimitteln gegen COVID-19 an und unterstützen diesbezügliche gemeinsame Ansätze.

Wir werden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Impfstoff, sobald er verfügbar ist, auf faire und gerechte Weise und zu erschwinglichen Kosten an die gesamte Weltbevölkerung verteilt wird. In diesem Zusammenhang unterstützen wir die Initiative für einen beschleunigten Zugang zu COVID-19-Mitteln (ACT).

Aber diese Erklärung wurde vor fast zwei Jahren abgegeben. Vielleicht haben sie ihren Standpunkt geändert?

In der Erklärung des XIV. BRICS-Gipfels in Peking, die am 23. Juni 2022 veröffentlicht wurde, heißt es:

Wir unterstützen die führende Rolle der WHO bei der Bekämpfung der Pandemie und erkennen Initiativen wie COVAX und ACT-A an. Wir erkennen an, wie wichtig die Diskussionen in der WTO über die Vorschläge für eine Ausnahmeregelung zum Schutz des geistigen Eigentums sind, ebenso wie der Aufbau von Kapazitäten und die Stärkung der lokalen Produktion von Impfstoffen und anderen Gesundheitsmitteln, insbesondere in Entwicklungsländern.

Wir betonen die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit bei den Testmethoden, der Therapie, der Forschung, der Herstellung und der Anerkennung von Impfstoffen, der Erforschung ihrer Wirksamkeit und Sicherheit im Hinblick auf neue Varianten des COVID-19-Virus und der Anerkennung nationaler Impfdokumente gegen COVID-19 und entsprechender Tests, insbesondere für den internationalen Reiseverkehr, weiter zu verstärken.

Die BRICS-Staaten haben zwar ihre eigenen Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, aber sie ergänzen die besondere Art der Gesundheitsförderung der WHO eher, als dass sie sie untergraben.

Bei der Eröffnung des virtuellen BRICS-Zentrums für die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen am 22. März 2022 unterstrich Gesundheitsminister Murashko die Bedeutung der Schaffung einer „universellen [Impfstoff-]Plattform“ für die Bekämpfung künftiger epidemiologischer Bedrohungen:

„Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die kontinuierliche Verbesserung und Entwicklung von Diagnoseinstrumenten für neue und wiederauftretende Infektionen ist … Vor uns liegt die ehrgeizige Aufgabe, eine wirksame und universelle Plattform für die Entwicklung von Impfstoffen zu schaffen“, sagte Murashko.

In Teil VI werden wir unsere persönlichen Beobachtungen und Schlussfolgerungen zu „Putin & COVID“ mitteilen und darüber berichten, wie diese äußerst wichtigen Themen in den „pro-russischen“ Medien „behandelt“ wurden.