Caitlin Johnstone

Trump hat im Wahlkampf behauptet, dass er im Falle seiner Wiederwahl den Krieg in der Ukraine innerhalb eines Tages beenden kann, aber es gibt keinen wirklichen Grund zu glauben, dass das stimmt.

Wladimir Putin sagte am Dienstag auf dem Östlichen Wirtschaftsforum, dass er keine bedeutenden Änderungen in der US-Politik gegenüber Russland erwarten würde, wenn der ehemalige Präsident Donald Trump nächstes Jahr wiedergewählt würde.

TASS berichtet das Folgende über die Kommentare des russischen Präsidenten:

„Ich denke, dass es in der US-Außenpolitik keine grundlegenden Änderungen in Bezug auf Russland geben wird, unabhängig davon, wer zum Präsidenten gewählt wird“, sagte Putin. „Herr [Donald] Trump (Ex-Präsident und Kandidat der Republikanischen Partei – TASS) sagt, er werde akute Probleme, einschließlich der Ukraine-Krise, in ein paar Tagen lösen, das kann nur gefallen. Dennoch hat auch er während seiner Präsidentschaft Sanktionen gegen Russland verhängt“, erinnerte Putin. Die USA, so der russische Präsident, „sehen Russland als ständigen Gegner oder sogar Feind an und haben dies in die Köpfe der einfachen Amerikaner gehämmert“. „Die gegenwärtigen Behörden haben die amerikanische Gesellschaft auf eine antirussische Ader und einen antirussischen Geist eingestimmt – das ist es, worum es geht. Sie haben es geschafft, und nun wird es sehr schwierig sein, dieses Schiff in die andere Richtung zu lenken“, sagte Putin.

Es ist nicht das erste Mal, dass Putin solche Bemerkungen macht. Als Oliver Stone ihn während der Präsidentschaft Trumps in einem Interview fragte, was sich unter den vier US-Präsidenten, die er in seiner Amtszeit erlebt habe, von Regierung zu Regierung geändert habe, antwortete Putin: „Fast nichts. Ihre Bürokratie ist sehr stark, und diese Bürokratie regiert die Welt“.

Und er hat recht: Von Bush über Obama bis zu Trump und Biden gab es ein ständiges Muster der Eskalation, das jetzt in einem schrecklichen Stellvertreterkrieg gipfelt – provoziert durch westliche Aktionen – und jederzeit in einen Atomkrieg münden kann. Trump hat im Wahlkampf behauptet, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb eines Tages beenden, wenn er wiedergewählt würde, aber es gibt keinen wirklichen Grund, daran zu glauben.

Keine der beiden großen amerikanischen Parteien gibt dies gerne zu, weil es ihre jeweilige politische Agenda beeinflusst, aber was konkrete politische Entscheidungen angeht, hat Trump tatsächlich als glühender Russlandfanatiker regiert, der seine gesamte Amtszeit damit verbracht hat, die Aggressionen gegen Russland während des Kalten Krieges an mehreren Fronten zu verstärken. Bei der Vorbereitung des Krieges in der Ukraine spielte er wahrscheinlich eine ebenso große Rolle wie jeder andere Präsident – schließlich war es Trump, der als erster damit begann, amerikanische Waffen in die Ukraine zu liefern, ein Schritt, den sein Vorgänger Obama aus Angst vor einer Provokation Moskaus eigentlich abgelehnt hatte.

Die Behauptung, Trump sei ein Geheimagent des Kremls, war schon immer eine lächerliche Verschwörungstheorie, die durch massives journalistisches Fehlverhalten und die Einmischung des US-Geheimdienstkartells ermöglicht wurde, und sie ist von so ziemlich jedem erdenklichen Standpunkt aus entlarvt und diskreditiert worden. Aber der stärkste Beweis dafür, dass sie falsch ist, war schon immer die Tatsache, dass Trump seine gesamte Präsidentschaft damit verbracht hat, russische Interessen direkt anzugreifen, zum Beispiel durch Sanktionen, die Aufkündigung von Verträgen, aggressive nukleare Posture Reviews, Bemühungen, Nord Stream 2 zu stoppen, die Besetzung und wiederholte Bombardierung Syriens und die Aufrüstung der Ukraine.

Trumps Verteidiger werden argumentieren, dass Trump diese Dinge nur getan hat, weil er durch das Russiagate-Narrativ politisch unter Druck gesetzt wurde, und das mag stimmen, aber was ist der funktionale Unterschied zwischen einem Präsidenten, der aggressiv gegen Russland vorgeht, weil er dazu gedrängt wird, und einem Präsidenten, der aggressiv gegen Russland vorgeht, weil er es will? Was das tatsächliche Verhalten angeht, gibt es keinen Unterschied. Wenn Trump die nukleare Abgrund-Taktik gegen Russland ausweitet, spielt es keine Rolle, was er insgeheim denkt – wichtig ist nur, dass er es tut. Und wenn es den Managern des Imperiums einmal gelungen ist, Trump dazu zu bringen, sich wie ein russischer Falke zu verhalten, dann gibt es keinen Grund zu glauben, dass sie es nicht wieder können.

Das Wichtigste an allen US-Präsidenten sind nicht ihre Unterschiede, sondern ihre Gemeinsamkeiten. Die Wahrheit ist, dass, wenn man nur die Bewegungen der Truppen, der Kriegsmaschinen, der Ressourcen und des Geldes von Jahr zu Jahr beobachten würde, man nicht in der Lage wäre zu sagen, wann die Amtszeit des einen Präsidenten endete und die des anderen begann, oder welcher Partei sie angehörten oder was ihr Wahlprogramm war. Das Imperium marschiert ununterbrochen weiter, unabhängig davon, wen die Amerikaner als sein Gesicht wählen.

Die Bürokratie ist sehr stark, und diese Bürokratie regiert die Welt.