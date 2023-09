Eine Million Kanadier werden am 20. September demonstrieren: „Dies könnte der Beginn einer riesigen Bewegung sein“.

Überall im Westen breitet sich die Gender-Ideologie aus. Doch die Kanadier sagen „Stopp“. Am Mittwoch, den 20. September, werden eine Million Kanadier marschieren, um ihre Kinder vor der LGBT-Indoktrination in Schulen zu schützen.

Landesweit, von Küste zu Küste, sind Veranstaltungsorte festgelegt, an denen Menschen am „Marsch der Million“ teilnehmen können. Unter dem Motto „Lasst unsere Kinder in Ruhe“ wollen die Kanadier ihre Kinder vor der Gender-Ideologie, sexuellen Inhalten in Bibliotheken und LGBT-Propaganda bewahren.

Will you join the million plus Canadians standing up together from Coast to Coast and saying NO to Gender Ideology and the sexualization of children in schools on Wed, Sept 20.

Die Organisatoren betonen auf ihrer Website, dass die „aufgeklärte Ideologie“ zu Feindseligkeit, Spaltung und Hass beiträgt.

Das Hauptevent wird in Ottawa, der Hauptstadt Kanadas, stattfinden. Die Demonstranten treffen sich um 9 Uhr Ortszeit vor dem Parlamentsgebäude, dem gleichen Ort, an dem auch die Trucker protestieren. Um 11 Uhr zieht der Marsch in die Innenstadt.

Eltern, die nicht am Marsch teilnehmen können, werden eindringlich gebeten, ihre Kinder an diesem Tag nicht zur Schule zu schicken.

„Die Eltern haben genug“, betont Natasha Montreal in einem Gespräch mit Jim Ferguson. Laut Ferguson könnten die Kanadier den Anstoß für ähnliche Proteste in anderen Ländern geben. „Dies könnte der Beginn einer großen Bewegung sein.“

Natasha stellt zudem klar, dass diese radikale Gender-Ideologie Teil der globalen Agenda 2030 ist. „Wir müssen handeln. Keiner wird kommen, um uns zu retten. Es geht um unsere Kinder.“