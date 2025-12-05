Putin hat diesen Krieg von Anfang an falsch eingeschätzt

Gilbert Doctorow

In diesem Essay setze ich mich mit der Putin-Heldenverehrung auseinander, die unter russischen Befürwortern in alternativen Medien allzu verbreitet ist. Ihr falsches Verständnis von Putin und seiner Kriegsführung wird sich um ein Vielfaches verstärken, sobald ein Frieden geschlossen wird, der viele, wenn auch nicht alle Ziele Russlands erfüllt. „Ja, wir haben es euch ja gesagt!“, werden sie triumphierend verkünden: „Der Frieden ist gekommen, weil Putin alles richtig gemacht und den Westen vernichtet hat.“

Es gibt jedoch starke Argumente für genau die gegenteilige Interpretation dessen, was in den fast vier Jahren dieses Krieges geschehen ist: Er begann von Anfang an denkbar schlecht und wurde unnötig in die Länge gezogen, aufgrund der eigentümlichen Strategie, die Putins Team verfolgte und trotz steigender Opferzahlen und einer sich verschlechternden internationalen Lage, die den gegenwärtigen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu einem europaweiten Krieg eskalieren lassen könnte, der den Kontinent verwüsten würde.

Sollte der Krieg tatsächlich in den nächsten Monaten enden, wird dies maßgeblich Donald Trump zu verdanken sein, der aus realpolitischen Gründen – nämlich der Zerschlagung des russisch-chinesischen Bündnisses – entschlossen ist, eine geopolitische Einigung mit Russland zu erzielen. Bedauerlicherweise stimme ich Trump zu, dass Putin in dem irrtümlichen Glauben, mit seinem Abnutzungskrieg Leben zu retten und einen vollständigen militärischen Sieg erringen zu können, noch jahrelang weiterkämpfen wird. Angesichts des irrationalen und rücksichtslosen Engagements der EU-Mitgliedstaaten für die Fortsetzung des Krieges ist dies jedoch nicht der Fall.

Wie ich bereits seit Längerem sage, wird dieser Krieg enden und es wird wahrscheinlich zur Kapitulation der Ukraine kommen, und zwar aufgrund des politischen Zusammenbruchs des Kiewer Regimes, nicht weil die ukrainische Armee vom Schlachtfeld vertrieben wurde. Und Kiew wird heute mehr als von irgendjemand anderem von Trumps Team in den politischen Zusammenbruch getrieben.

Wenn wir zum Beginn der Spezialoperation zurückkehren dürfen, bin ich weiterhin der Ansicht, dass das Team Putin die wahrscheinliche Reaktion der ukrainischen Armee auf eine Invasion nicht ausreichend geprüft und keine ausreichende Anzahl an Truppen aufgestellt hatte, um einen Erfolg zu gewährleisten.

In meinem Gespräch mit Peter Lavelle im Podcast „The Gaggle“ vor einigen Wochen erinnerte mich Peter daran, dass ich in den Wochen vor Beginn der Spezialoperation, als ich noch regelmäßiger Gast in der RT-Sendung „CrossTalk“ war, zu den wenigen Analysten in den alternativen Medien gehörte, die die russische Invasion vorhergesagt hatten. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber es könnte durchaus so gewesen sein, denn ich bin kein Militärexperte und hätte nicht erkannt, dass die 150.000 Soldaten, die die Russen aus der Ukraine über die belarussische Grenze zusammengezogen hatten, nur ein Drittel der Stärke ausmachten, die laut gängiger Militärdoktrin für eine Operation wie den Einmarsch in feindliches Gebiet zur Einnahme der Hauptstadt und die Erzwingung eines Regimewechsels erforderlich ist.

Nur wenige Monate nach Beginn der Militäroperation erfuhr ich während der einstündigen Taxifahrt von meiner Wohnung in einem Außenbezirk von St. Petersburg ins Stadtzentrum, wie Putins Team seine eigenen Militärgeheimdienste verblüfft hatte, indem es sie vor dem Einmarsch nicht konsultiert hatte. Was sollte ein Taxifahrer schon über solche Dinge wissen, fragen Sie sich vielleicht. Nun, dieser Fahrer war zufällig ein pensionierter Offizier des Militärgeheimdienstes, der mit seinen ehemaligen Kollegen in Kontakt geblieben war und die Geschichte von ihnen gehört hatte.

Ja, in Russland waren Taxifahrer schon öfter außergewöhnliche Informationsquellen. Man erinnere sich nur daran, dass Wladimir Putin selbst vor etwa einem Jahr in einer öffentlichen Fragerunde zugab, dass auch er Anfang der 90er-Jahre eine Zeit lang Taxifahrer gewesen war, um angesichts des allgemeinen wirtschaftlichen Zusammenbruchs seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Es ist ziemlich offensichtlich, dass Putins Team erwartete, dass das ukrainische Militär beim ersten Anzeichen einer russischen Invasion die weiße Flagge hissen würde, genau wie 2014 auf der Krim. Man könnte vermuten, dass Putin und seine engsten Berater die Effektivität britischer und anderer NATO-Ausbilder in den vergangenen acht Jahren bei der Umstrukturierung der ukrainischen Armee nicht ausreichend gewürdigt haben. Die russischen Appelle an die ukrainischen Offiziere, gegen die nationalistische Regierung in Kiew und die Nazi-Bataillone in den eigenen Reihen zu rebellieren, verhallten ungehört.

Man könnte sich fragen, ob ein so geschickter Manager wie Putin tatsächlich die Protokolle der Regierungsführung ignorieren und die für den militärischen Nachrichtendienst zuständige Behörde nicht konsultieren konnte. Doch genau dieses Verhalten wiederholte sich in den vergangenen zwei Wochen auf unvorstellbare Weise, als Putin Sergej Lawrow und das gesamte Außenministerium von den Friedensverhandlungen mit den USA und der Ukraine ausschloss und stattdessen auf einen relativ unerfahrenen Außenstehenden in solchen Angelegenheiten, Kirill Dmitrijew, setzte.

Tatsächlich hat sich der Informationsstand des russischen Oberkommandos über den Feind seither nicht verbessert, selbst wenn er zu Beginn mangelhaft war. Ich verweise auf den überraschenden ukrainischen Einmarsch in das russische Gebiet Kursk, dessen Rückeroberung mehr als sechs Monate erbitterter Kämpfe erforderte. Es ist schwer nachzuvollziehen, warum Generalstabschef Waleri Gerassimow angesichts dieses beschämenden Versagens bei der Sicherung der russischen Grenzen nicht entlassen wurde und warum niemand die Befestigungsanlagen in Belgorod und Kursk überprüft hat, die angeblich mit Bundesgeldern errichtet wurden, aber nie gebaut wurden oder aufgrund von Korruption in der lokalen Verwaltung mit minderwertigem Beton errichtet wurden.

Die gesamte Strategie der Kriegsführung „nach russischer Art“, die Wladimir Putin im Februar 2022 einführte – im Gegensatz zur US-amerikanischen Strategie von „Schock und Ehrfurcht“, mit der der Feind überwältigt werden sollte –, hat den Krieg unnötig in die Länge gezogen, mehr getötete und schwer verwundete russische und ukrainische Soldaten zur Folge gehabt und eine westliche Intervention provoziert. All dies hätte vermieden werden können, wenn Putin in solchen Angelegenheiten der sowjetischen Praxis gefolgt wäre und mit Gewalt statt mit Samthandschuhen vorgegangen wäre.

Die Lehren aus den sowjetischen Invasionen in Ungarn 1956 und der Tschechoslowakei 1968 waren genau die: Für einen erfolgreichen Regimewechsel mit Waffengewalt ist eine massive Truppenpräsenz unerlässlich. In beiden Fällen waren die sowjetischen Invasionen grausam, doch letztendlich starben vergleichsweise wenige Menschen, und das Ganze war innerhalb weniger Tage, höchstens Wochen, beendet – und dauerte nicht Jahre wie heute.

Diese Lehren hat das Team Putin bis heute nicht verinnerlicht. Aus unerklärlichen Gründen weigert sich der Kremlchef, einen vernichtenden Schlag gegen Kiew zu führen, um die Kämpfe ohne weitere Opfer zu beenden.

Wie bereits erwähnt, ist es Donald Trumps Intervention, die das Kiewer Regime zu Fall bringt. Die Vereinigten Staaten von Amerika unterstützen die Antikorruptionsermittlungen, die Selenskyjs Position nach dem erzwungenen Rücktritt seines Leiters der Präsidialverwaltung und Strippenziehers im Hintergrund, Andrij Jermak, bereits erheblich geschwächt haben. Es ist Trumps Team, das Europa an den Rand gedrängt, die Koalition der Willigen geschwächt und den Weg für die Kapitulation Kiews geebnet hat, noch bevor Brüssel überhaupt etwas unternehmen kann.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe größten Respekt vor Wladimir Putin, dem Mann, der Russland nach dem Zusammenbruch und der Schmach der 1990er-Jahre wirtschaftlich, sozial und militärisch wieder aufgebaut hat. Für diese Leistungen wird er wohl noch Jahrzehnte lang mit Denkmälern im ganzen Land geehrt werden. Aber wie man in der Geschäftswelt sagt: „Für jeden Zweck das Richtige.“ Und Putin, der in Friedenszeiten der Staatsgründer war, hat als Oberbefehlshaber einer Nation im Krieg zu viele Fehlentscheidungen getroffen.