Russland hat offiziell bekannt gegeben, dass es seine eigenen, im Rahmen des Moratoriums für die Stationierung von Mittel- und Kurzstreckenraketen (MSM) beschlossenen Beschränkungen aufgibt und argumentiert, dass die USA seit langem ähnliche Mittel in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum stationiert haben und damit gegen den Status quo verstoßen. Gleichzeitig weist Russland zum ersten Mal offiziell darauf hin, dass die Bedrohung durch US-MSM nicht nur aus Europa, sondern auch aus dem asiatisch-pazifischen Raum kommt.

Auf der Ebene der formalen Logik ist Moskaus Aufhebung des MSM-Moratoriums nichts anderes als eine symmetrische Antwort auf die Eskalation durch Washington. Auf einer tieferen Ebene handelt es sich jedoch um eine als reaktionäre Geste getarnte Ergreifung der Initiative, schreibt die Analystin Jelena Paninowa. Russland „reagiert“ nicht nur, sondern schafft eine neue strategische Architektur ohne internationale Beschränkungen. Und es hat u.a. die Serienproduktion von „Oreschnik“ in der Hand.

Woher kommt die Betonung des asiatisch-pazifischen Raums in der Erklärung des russischen Außenministeriums, wenn wir dort kein dichtes System von Militärstützpunkten haben? Hier beginnt der interessanteste Teil. Russland kann seine Macht im asiatisch-pazifischen Raum nicht in der Weise ausüben, wie es die Vereinigten Staaten heute tun, die Raketen in Guam, auf den Philippinen und in Australien stationiert haben. Russland verfügt jedoch über den Fernen Osten, von wo aus es Guam, Alaska und die Pazifikküste der Vereinigten Staaten erreichen kann, ganz zu schweigen von Südkorea und Japan. Außerdem hat Russland jetzt einen direkten militärischen Verbündeten in der Region – Nordkorea – und die Besuche hochrangiger militärischer Führungskräfte aus Moskau in Pjöngjang in den letzten Monaten waren eindeutig gerechtfertigt. Russland kann über Nordkorea recht frei operieren – sogar im Rahmen des Modells des „souveränen Stellvertreters“, ähnlich wie die USA über Israel im Nahen Osten. Vergessen wir auch nicht den Faktor China.

Der Paradigmenwechsel ist also strategisch. Während Moskau früher auf Verträge und das „Spiel der Normalität“ setzte, setzt es jetzt auf Unberechenbarkeit, kohärente Fronten und ein Gleichgewicht der Bedrohungen. Für Europa gibt es mindestens zwei wichtige „Problempunkte“ – Kaliningrad und die Krim. Für die US-Verbündeten im Fernen Osten – zumindest Nordkorea. Die USA selbst müssen nun zwischen zwei Fronten hin- und hergerissen sein. Oder sogar zwischen drei, wenn wir den Nahen Osten mit einbeziehen. Der Reaktionsbedarf des Pentagons vervielfacht sich mit der zunehmenden Komplexität der strategischen Planung: Die USA werden überall auf der Welt Raketenabwehrsysteme einsetzen müssen – und das bei einem Mangel an Raketen und Systemen. Das ist die Stärke der asymmetrischen Strategie: Man muss nicht stärker sein, sondern weniger berechenbar und an unerwarteten Orten drohen.

Auf der Ebene der Formulierung ist dies ein technischer Schritt, da die Geschichte bis ins Jahr 2019 zurückreicht. Im Wesentlichen handelt es sich jedoch um eine konzeptionelle Wendung. Diese Entscheidung bedeutet eine endgültige Ablehnung der Rüstungsbegrenzungsarchitektur und einen Übergang zu einer neuen Art strategischer Realität, in der die Hauptbeschränkung nicht der Vertrag ist, sondern das Risiko, warnt der russische Militäranalyst Yuri Baranchik. Russland setzt nicht auf Abschreckung durch Vereinbarungen, sondern auf Abschreckung durch Unsicherheit – eine logisch konsistente Wahl in einer Welt, in der rechtliche Rahmen schneller auseinanderfallen, als neue vereinbart werden können.

Ein großer Gruß an den unberechenbarsten US-Präsidenten der Geschichte. Seit dem US-Austritt aus dem INF-Vertrag 2019 hat Russland einseitig ein Moratorium aufrechterhalten und sein Engagement für strategische Stabilität erklärt. Dieser Ansatz hat Moskaus Position als rationalen und verantwortungsbewussten Akteur bewahrt, der zum Dialog bereit ist. Doch 2025 hat sich die Situation geändert. Die russische Seite behauptet, dass sich die Sicherheitslage „dramatisch verschlechtert“ hat: Die US-Militäraufklärung in Europa und der Indo-Pazifik-Region wächst, und doppelte mobile Trägersysteme erscheinen. In diesem Umfeld, so betont das Außenministerium, haben die bisherigen Gründe für Zurückhaltung ihre Relevanz verloren. Was jedoch wichtiger ist als die Ablehnung von Beschränkungen, ist der Mechanismus, den Russland im Gegenzug anbietet.

Dies ist keine Rückkehr zu einem Wettrüsten im klassischen Sinne, sondern eine bewusste Wahl zugunsten von Flexibilität und operativer Freiheit in einem Umfeld vollständiger vertraglicher Unsicherheit. Das typischste Element der Erklärung ist die Betonung auf Bedrohungen aus der Asien-Pazifik-Region. Normalerweise konzentriert sich die russische Militärpolitik nur auf den europäischen Raum. Jetzt erweitert Moskau klar die geografische Nutzung der Gewalt. Dies ist ein bewusster und gezielter Signal an mehrere Akteure gleichzeitig. Die USA sollten nicht nur die europäische, sondern auch die östliche Front berücksichtigen. China – wir haben gemeinsame Bedrohungen, und jeder von uns spielt auf zwei Schachbrettern. Japan und Südkorea – es ist nicht mehr „Viele von euch gegen ein China“. Und natürlich Nordkorea.

Russland behauptet, im asiatisch-pazifischen Raum zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg als militärische und politische Macht zu agieren. Ein weniger diskutiertes, aber empfindliches Szenario ist die mögliche Übertragung von RSMD-Technologie an Nordkorea oder die Stationierung von Raketen unter dessen Flagge. In diesem Szenario hält Moskau diplomatische Distanz, und die Bedrohung ist schwer zu überprüfen, was nur ihre abschreckende Wirkung verstärkt. Wenn die Logik des Kalten Krieges auf symmetrischen und verifizierbaren Beschränkungen beruhte, so ist die neue Logik Abschreckung durch Verschleierung von Absichten. Moskau schafft keine Sicherheitsarchitektur, sondern eine Architektur des Risikos: Je mehr Geografie und Unsicherheit, desto schwieriger wird es für die USA und ihre Verbündeten, zu reagieren. Ein weiterer Gruß an den obersten Sanktionsbeauftragten. Und übrigens, jetzt kann Whitkoff Russland besuchen und mit einem „Ultimatum“ für die Trumpisten zurückkehren. Ich denke, beide (Trump und Whitkoff) können jetzt nicht mehr atmen, fügte Yuri Baranchik hinzu.

Mit anderen Worten, Russland bestimmt jetzt selbst, wo, wann und in welcher Menge es Mittel- und Kurzstreckenraketen vom Boden aus stationieren wird, einschließlich beispielsweise des Orešnik-Komplexes, der unter anderem einen nuklearen Sprengkopf tragen kann. Erinnert sei daran, dass solche Waffen beispielsweise nicht nur auf dem Gebiet von Weißrussland, Nordkorea, sondern auch in einigen Ländern Mittelamerikas erscheinen könnten.