von Tyler Durden

Es scheint, der Kreml will der Welt zeigen, wie schlecht die Situation für die ukrainischen Streitkräfte entlang der Frontlinien im Osten des Landes ist, in einem Moment, in dem russische Infanterietruppen bereits Teile der Stadt Pokrowsk durchdrungen haben.

Am Mittwoch sagte Präsident Putin in live im Fernsehen übertragenen Bemerkungen, dass Russland bereit sei, Journalisten in die Einkesselungszone in der Ukraine zu lassen. In einer Ansprache aus dem Zentralen Militärklinikum in Moskau neben Verteidigungsminister Andrei Beloussow erklärte Putin: „An zwei Stellen – in Kupyansk und Krasnoarmiysk [der Name des Kremls für Pokrowsk] – wurde der Feind blockiert, eingekesselt.“ Er sagte über westliche Journalisten: „Lassen Sie sie mit eigenen Augen sehen, was vor sich geht.“

🇷🇺‼️Russland lädt internationale Medien, einschließlich ukrainischer, ein, die Tausenden eingeschlossenen ukrainischen Truppen zu besuchen — Putin



„Damit die Führung der Ukraine über ihr Schicksal entscheiden kann“



Bereit, militärische Aktionen für „MEHRERE STUNDEN“… pic.twitter.com/Lhd1y8N98c — Don (@Donuncutschweiz) October 29, 2025

Dies wurde als Gegenwehr gegen jüngste Berichte westlicher Medien und NATO-Beamter angeboten, die die jüngsten russischen Gewinne weitgehend heruntergespielt oder geleugnet haben. Außerdem hat die ukrainische Regierung kategorisch bestritten, dass die beiden Städte eingekesselt sind, und gesagt, es sei nicht wahr.

Zum Beispiel ist unten der US-Botschafter bei der NATO, Matthew Whitaker, zu sehen, der diese Woche sagte, Russland sehe derzeit „sehr schwach“ aus. „In jeder Hinsicht zeigen sich die Russen nicht aus einer Position der Stärke – sie sehen tatsächlich im Moment sehr schwach aus“, behauptete er.

Aber Putin hat ein seltenes Angebot gemacht und gesagt, die russische Seite sei bereit, die Kämpfe in diesem Gebiet bei Pokrowsk so lange einzustellen, wie Medienvertreter vor Ort sind.

„Wir sind bereit, sie zu bestimmten Orten zu transportieren“, fügte er hinzu und sagte, die ukrainischen Führer sollten „Entscheidungen über das Schicksal seiner Bürger treffen, die umzingelt sind.“

Dies scheint weiterhin ein Angebot zu sein, denen, die eingeschlossen sind und leben wollen, eine freie Evakuierung zu ermöglichen – basierend auf einem potenziellen Deal. „Wir sind bereit, die Feindseligkeiten für ein paar Stunden – zwei, drei oder sechs – einzustellen, damit eine Gruppe von Journalisten hineingehen, sehen kann, was passiert, mit ukrainischen Soldaten sprechen und wieder gehen kann“, sagte Putin.

Allerdings sagte er, er befürchte, dass ukrainische „Provokationen“ passieren könnten, während die Medien anwesend sind.

Die NY Times räumte später am Tag am Mittwoch unterdessen ein, dass „Straßenschlachten in der ukrainischen Hochburg Pokrowsk toben, wo russische Soldaten nach einer fast einjährigen Attacke in die Stadt eingedrungen sind. Der Durchbruch unterstreicht das mühsame Tempo der militärischen Fortschritte Moskaus, aber wenn Russland schließlich die vollständige Kontrolle über Pokrowsk übernimmt, würde es einen strategisch wichtigen Brückenkopf in der Ostukraine gewinnen.“

Die Veröffentlichung zitierte Denys, einen ukrainischen Drohnenoperateur, der beschrieb: „Die Situation ist sehr schwierig, weil ein bedeutender Teil der Stadt bereits von den Besatzern infiltriert wurde.“

„Sie bauen ihre Präsenz immer weiter aus, mehr und mehr, und versuchen, die Stadt vollständig mit ihren Kräften zu sättigen“, sagte er. „Wenn sie auf unsere Positionen treffen, gehen sie Feuergefechte ein.“ Russische Streitkräfte sind seit letztem Jahr methodisch in Pokrowsk vorgedrungen, und seine Einnahme könnte unmittelbar bevorstehen, was ein schwerer Schlag für die ukrainische Logistik und Verstärkung für die gesamte Donbass-Region wäre.