Putin reagiert auf das Versprechen des NATO-Chefs, die Ukraine werde der NATO beitreten

Anlässlich des zweijährigen Krieges zwischen Russland und der Ukraine hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Wochenende einige äußerst provokante Vorhersagen über die Zukunft Kiews in der westlichen Militärallianz gemacht.

„Die Ukraine wird der NATO beitreten. Es ist keine Frage des ob, sondern des wann“, sagte er in einer Videobotschaft, die am Samstag, dem 24. Februar, genau zwei Jahre nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine veröffentlicht wurde.

Important message from NATO:



“Ukraine will join NATO, it’s not a question of if but when”



🇺🇦 pic.twitter.com/iaQsfRWv53 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 25, 2024

„Während wir Sie auf diesen Tag vorbereiten, wird die NATO weiterhin an der Seite der Ukraine stehen. Für Ihre Sicherheit und für unsere Sicherheit“, fügte Stoltenberg hinzu. Dieses „Versprechen“ einer zukünftigen NATO-Mitgliedschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem selbst die treuesten externen Unterstützer der Ukraine zugeben, dass ihre Kräfte auf dem Rückzug sind.

Stoltenberg räumte ein, dass die Lage auf dem Schlachtfeld „äußerst ernst“ sei und versicherte, dass es „keine Anzeichen“ dafür gebe, dass Präsident Wladimir Putin sich auf einen Friedensprozess vorbereite.

Dennoch lobte er die Berichte über die jüngsten schweren Verluste und versuchte, sie als Rückzug der Kiewer Streitkräfte (insbesondere aus Awdijiwka) zu verdrehen, und betonte stattdessen die jüngsten „positiven“ Marineoperationen und Entwicklungen im Schwarzen Meer, wie die Versenkung eines russischen Landungsschiffs in diesem Monat.

„Ihr habt die Hälfte des von Russland eroberten Territoriums zurückerobert. Ihr habt Russland aus großen Teilen des Schwarzen Meeres zurückgedrängt. Und ihr habt den russischen Streitkräften schwere Verluste zugefügt“, sagte der NATO-Chef.

Er verwies auf die Milliarden Dollar an westlicher Verteidigungshilfe, die bisher nach Kiew geflossen seien, darunter „Artilleriemunition, Luftabwehr und Kampfboote? F-16-Ausrüstung und Ersatzteile, Drohnen und Minenräumausrüstung“ – und versprach, dass „weitere Unterstützung auf dem Weg“ sei.

In einer Antwort am folgenden Tag warnte Präsident Putin, dass die europäischen Länder „automatisch in einen Krieg mit Russland hineingezogen“ würden, wenn die Ukraine der NATO beitreten dürfe.

PUTIN🇷🇺: ‘If Ukraine joins NATO and attempts to bring Crimea back by military means, it means the European countries will automatically be pulled into a war conflict with Russia.



Of course, NATO and Russia's potentials are incomparable. We understand it. But we also understand… pic.twitter.com/KfW0y1tTfO — Afshin Rattansi (@afshinrattansi) February 26, 2024

In einer Fernsehansprache, die von der Daily Mail übersetzt wurde, sagte Putin:

Wenn die Ukraine der NATO beitritt und versucht, die Krim militärisch zurückzuerobern, bedeutet das, dass die europäischen Länder automatisch in einen kriegerischen Konflikt mit Russland hineingezogen werden. Die Potenziale der NATO und Russlands sind unvergleichbar. Das verstehen wir. Wir verstehen aber auch, dass Russland einer der führenden Nuklearstaaten ist. Bei einigen modernen Komponenten übertrifft es sogar viele.

In diesem Zusammenhang betonte der russische Staatschef, dass es in einem solchen Szenario „keine Gewinner“ geben werde, denn „Sie werden gegen Ihren Willen in diesen Konflikt hineingezogen. Sie werden nicht einmal die Zeit haben, mit den Augen zu zwinkern, wenn Sie Artikel 5 ausführen. Das will ich nicht“.

In der vergangenen Woche hatte Stoltenberg im Namen der NATO auch erstmals grünes Licht für ukrainische Angriffe auf russisches Territorium gegeben, oder um Ziele „außerhalb der Ukraine“ zu wählen, wie er es ausdrückte.

„Die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung“, hatte er am Dienstag gegenüber Radio Free Europe erklärt. „Und das schließt ein, legitime militärische Ziele, russische militärische Ziele außerhalb der Ukraine anzugreifen. Das ist internationales Recht, und natürlich hat die Ukraine das Recht, das zu tun, um sich zu schützen.“

Erste Aufnahmen eines ukrainischen Kampfpanzers M1A1 Abrams im Kampf mit Waldtarnung, hier beim Beschuss russischer Stellungen in Stepove, Oblast Donezk.

First footage of a Ukrainian M1A1 Abrams MBT in combat, sporting woodland camouflage, seen here shelling Russian positions in Stepove, Donetsk Oblast. pic.twitter.com/pv0VNIqiuQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 23, 2024

Während die Ukraine dies seit Langem tut und sich damit geradezu brüstet – einschließlich der Angriffe auf die Öl- und Energieinfrastruktur und sogar auf zivile Zentren wie die Stadt Belgorod -, hat die NATO noch nie so unverblümte Erklärungen abgegeben, in denen sie diese Angriffe offen unterstützt. Wenn überhaupt, dann haben westliche Staats- und Regierungschefs bisher offiziell zur Zurückhaltung bei Angriffen tief in Russland gemahnt (zumindest öffentlich). Es scheint also, dass der Krieg in eine neue, dunklere Phase eintritt, in der schmutzigere Taktiken vom Westen gebilligt und sogar gefördert werden.