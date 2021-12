Putin und Xi ziehen Kreise um Bidens hybriden Krieg

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Washingtoner Falken erwägen den Ausschluss Russlands aus SWIFT, aber Moskaus aufkeimende geoökonomische Allianz mit Peking wird den Geldfluss aufrechterhalten

Xi Jinping und Wladimir Putin verbrachten am Mittwoch eine Stunde und 14 Minuten in einem Videogespräch. Geopolitisch gesehen ist dieses Gespräch, das den Weg für das Jahr 2022 ebnen soll, wirklich wichtig – viel wichtiger als das Gespräch zwischen Putin und Biden vor einer Woche.

Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow, der seine Worte in der Regel sorgfältig abwägt, hatte zuvor angedeutet, dass dieser Austausch „extrem wichtig“ sein würde.

Es war klar, dass die beiden Staatsoberhäupter nicht nur Informationen über die Erdgaspipeline Power of Siberia 2 austauschen würden. Peskow bezog sich jedoch auf geopolitische Themen der ersten Stunde: wie Russland und China ihre Gegenmaßnahmen gegen den hybriden Krieg/Kalten Krieg 2.0 der USA und ihrer Verbündeten koordinieren würden.

Obwohl vom 37. Treffen zwischen Xi und Putin seit 2013 keine wesentlichen Informationen zu erwarten waren (sie werden sich im Februar 2022, zu Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking, erneut persönlich treffen), gelang es dem Assistenten des Präsidenten für Außenpolitik Juri Uschakow, zumindest zwei wichtige Informationen kurz und bündig zu übermitteln.

Dies sind die wichtigsten Punkte des Gesprächs:

Moskau wird Peking über die Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA/NATO über Sicherheitsgarantien für Russland informieren, bzw. über deren Fehlen.

Peking unterstützt die Forderungen Moskaus an die USA/NATO nach diesen Sicherheitsgarantien.

Putin und Xi vereinbarten, eine „unabhängige Finanzstruktur für Handelsgeschäfte zu schaffen, die nicht von anderen Ländern beeinflusst werden kann“. Inoffiziellen diplomatischen Quellen zufolge könnte diese Struktur auf einem gemeinsamen Gipfel Ende 2022 angekündigt werden.

Sie erörterten den von Biden veranstalteten „Gipfel für Demokratie“ und kamen zu dem Schluss, dass er kontraproduktiv war und neue Trennlinien auferlegte.

Der dritte Punkt ist der eigentliche Wendepunkt – er ist bereits seit einigen Jahren in Arbeit und gewann endgültig an Schwung, nachdem Washingtoner Falken vom Schlage einer Victoria „F**k the EU“ Nuland kürzlich die Idee eines Ausschlusses Russlands aus SWIFT – dem riesigen Nachrichtennetzwerk, das von Banken und anderen Finanzinstituten für Geldtransferanweisungen genutzt wird – als ultimatives Sanktionspaket für die Nichtinvasion der Ukraine ins Spiel brachten.

Putin und Xi erörterten erneut eines ihrer Hauptthemen bei bilateralen und BRICS-Treffen: die Notwendigkeit, den Anteil des Yuan und den Rubel an den gegenseitigen Abrechnungen weiter zu erhöhen – unter Umgehung des US-Dollars – und neue Börsenwege für russische und chinesische Investoren zu eröffnen.

Ein 100-Yuan-Schein und russische 10-Rubel-Münzen. Foto: AFP / Demyanchuk /Sputnik





Die Umgehung eines SWIFT-Mechanismus, der „unter dem Einfluss von Drittländern“ steht, ist dann ein Muss. Uschakow formulierte dies diplomatisch als „die Notwendigkeit, die Bemühungen um die Schaffung einer unabhängigen Finanzinfrastruktur für den Handel zwischen Russland und China zu intensivieren.“

Russische Energieunternehmen, von Gazprom bis Rosneft, wissen nicht nur alles über die Drohungen der USA, sondern auch über die negativen Auswirkungen des Tsunamis von US-Dollars, der die Weltwirtschaft durch die quantitative Lockerung der Fed überschwemmt.

Dieser russisch-chinesische Vorstoß ist eine weitere Dimension der geoökonomischen, geostrategischen und demografischen Macht, die sich rasch in Richtung Eurasien verlagert und möglicherweise das Entstehen eines neuen Weltsystems ankündigt, das mit anderen Themen zusammenhängt, die Putin und Xi sicherlich erörtert haben: die Verknüpfung der neuen Seidenstraße mit der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), die erweiterte Reichweite der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und der kommende chinesische Vorsitz der BRICS im Jahr 2022.

Die USA – mit einer Verschuldung von 30 Billionen US-Dollar, die 236 % ihres militarisierten BIP entspricht – sind praktisch bankrott. Russland und China haben bereits mit ihren alternativen Zahlungssystemen experimentiert, die unweigerlich zusammenwachsen werden.

Die wichtigsten Banken in beiden Ländern werden das System übernehmen – ebenso wie die Banken in ganz Eurasien, die mit ihnen Geschäfte machen, und dann weite Teile des globalen Südens. Langfristig wird SWIFT nur noch in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen, wenn China und Russland ihren Willen durchsetzen.

Der Maidan in neuem Gewand

Und nun zum Kern des geopolitischen Rätsels.

Uschakow bestätigte, dass die Russische Föderation den USA Vorschläge für Sicherheitsgarantien unterbreitet hat. Wie Putin selbst schon vor dem Gespräch mit Xi bestätigt hatte, geht es dabei um „unteilbare Sicherheit“: ein Mechanismus, der seit einem Gipfel in Helsinki 1975 im gesamten Gebiet der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa verankert ist.

Vorhersehbarerweise hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf Anweisung der Machthaber diesen Mechanismus bereits abgelehnt.

Sowohl Xi als auch Putin erkennen deutlich, wie das Team Biden nach dem guten alten Prinzip „Teile und herrsche“ eine strategische Polarisierung anstrebt. Das Wunschdenken, das dabei im Spiel ist, besteht darin, einen pro-amerikanischen Block zu bilden – mit Teilnehmern von Großbritannien und Australien bis hin zu Israel und Saudi-Arabien – um Russland und China zu „isolieren“.

Das ist es, was hinter dem Narrativ steckt, das im ganzen Westen pausenlos verbreitet wird und mit dem auch Bidens Gipfel für Demokratie verbunden war. Taiwan wird gegen Peking manipuliert, während die Ukraine buchstäblich als Waffe gegen Russland eingesetzt wird. „Chinesische Aggression“ trifft auf „russische Aggression“.

Russische und chinesische Soldaten nehmen bei einer gemeinsamen Militärübung 2018 das Ziel ins Visier. Bild: Twitter

Peking ist nicht in die Falle getappt, sondern hat auf verschiedenen Ebenen bekräftigt, dass Taiwan letztendlich in das Mutterland integriert werden wird, ohne irgendeine lächerliche „Invasion“. Und die Wunschvorstellung, dass massiver amerikanischer Druck zu Rissen innerhalb der Kommunistischen Partei Chinas führen wird, dürfte ebenfalls ins Leere laufen.

Die Ukraine ist ein viel unbeständigeres Unterfangen: ein dysfunktionaler Alptraum aus systemischer Instabilität, weit verbreiteter Korruption, dubiosen oligarchischen Verstrickungen und Armut.

Washington folgt immer noch dem von Zbigniew Brzezinski ausgeheckten Maidan-Plan, der 2014 für die Keksverteilerin Nuland ausgearbeitet wurde. Doch sieben Jahre später konnte kein amerikanischer „Stratege“ verstehen, warum Russland nicht in die Ukraine einmarschieren würde, die seit Jahrhunderten zu Russland gehört.

Für diese „Strategen“ ist es unabdingbar, dass Russland ein zweites Vietnam erlebt, nach Afghanistan in den 1980er Jahren. Nun, dazu wird es nicht kommen, denn Moskau hat überhaupt kein Interesse an einer „Invasion“ der Ukraine.

Aber es wird noch komplizierter. Die ultimative Angst, die die gesamte Außenpolitik der USA seit dem frühen 20. Jahrhundert bestimmt, ist die Möglichkeit, dass Deutschland eine neue Version von Bismarcks Rückversicherungsvertrag von 1887 mit Russland abschließt.

Zusammen mit China sind diese drei Akteure in der Lage, nahezu die gesamte eurasische Landmasse zu kontrollieren. In Anlehnung an Mackinder würden die USA dann zu einer geopolitisch irrelevanten Insel werden.

Putin und Xi haben möglicherweise nicht nur untersucht, wie die imperialen hybriden Kriegstaktiken gegen sie ins Leere laufen, sondern auch, wie diese Taktiken Europa weiter in den Abgrund der Irrelevanz ziehen.

Für die EU ist das strategische Gleichgewicht eine Katastrophe, wie der ehemalige britische Diplomat Alastair Crooke feststellt: „Die EU hat ihre Beziehungen zu Russland und China praktisch abgebrochen – zur gleichen Zeit. Washingtons Falken wollten es so. Ein ‚europäischer Brzezinski‘ hätte der EU sicher anders geraten: Verliere nie beide gleichzeitig – so mächtig bist du nie.“

Kein Wunder, dass die Führung in Moskau-Peking niemanden in Brüssel ernst nehmen kann – weder die diversen NATO-Chihuahuas noch die spektakulär inkompetente Ursula von der Leyen in der Europäischen Kommission.

Ein schwacher Lichtblick ist, dass Paris und Berlin, anders als das russophobe Polen und die baltischen Randgruppen, es zumindest vorziehen, in irgendeiner Form mit Moskau über die Ukraine zu verhandeln, anstatt zusätzliche Sanktionen zu verhängen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow (links) trifft den chinesischen Außenminister Wang Yi am 23. März 2021 in Peking. Bild: AFP / Russisches Außenministerium / Handout / Anadolu Agency

Stellen Sie sich vor, der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärt einer ahnungslosen Annalena „Grüne“ Baerbock, die sich jetzt als deutsche Außenministerin ausgibt und eine neue Mischung aus Inkompetenz und Aggressivität zeigt, das ABC der Außenpolitik. Sie hat das Telefonat tatsächlich geführt.

Lawrow musste akribisch die Folgen der NATO-Erweiterung erklären, das Minsker Abkommen und wie Berlin sein Recht ausüben sollte, Kiew zur Einhaltung von Minsk zu drängen.

Von Uschakow sind keine Informationen darüber zu erwarten. Aber man kann sich vorstellen, dass Xi und Putin mit „Partnern“ wie den USA, der NATO und der EU zu dem Schluss kommen sollten, dass China und Russland nicht einmal Feinde brauchen.