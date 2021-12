Afghanistan ist auf dem besten Weg, der größte Vertreiber von Crystal Meth zu werden

Die Taliban haben das boomende Drogengeschäft in Afghanistan leider wiederbelebt und stellen nun eine große Bedrohung für den Rest der Welt dar. Einem BBC-Bericht zufolge ist das Land von Opiaten auf die Herstellung von Crystal Methamphetamin umgestiegen. Schätzungen zufolge werden in dem Land durchschnittlich 3.000 kg pro Tag in 500 verschiedenen Labors hergestellt. Das Kraut Ephedra wächst in dem Land natürlich und kann zur Herstellung von Ephedrin verwendet werden, einem Hauptbestandteil der stark süchtig machenden Droge Crystal Meth.

Die Taliban haben vor kurzem die Steuer auf Ephedra abgeschafft, indem sie es einfach aus der öffentlichen Produktion verbannt haben. Das Verbot hat angeblich dazu geführt, dass sich die Preise für Ephedra in der Region verdoppelt haben, wo es auf den Märkten offen verkauft wird. Dr. David Mansfield, ein Forscher, der den afghanischen Drogenhandel mit Hilfe von Satellitenbildern verfolgt, sagte, das Ephedra-Verbot sei nach dem Anbau ausgesprochen worden, und die volle Wirkung des Verbots werde erst im Juli nächsten Jahres spürbar sein, wenn die Ernte anstehe. Dr. Mansfield glaubt, dass die produzierte Menge zur lukrativsten Droge der Taliban werden könnte.

Da die Taliban vom internationalen Handel und der Weltwirtschaft im weiteren Sinne abgeschnitten sind, werden sie wahrscheinlich den Drogenhandel florieren lassen. Rund 80 % des weltweiten Opiumangebots stammen aus Afghanistan, und zahlreiche Bauern haben gegenüber Reportern erklärt, dass die Drogenernte für sie die einzige lukrative Anbaupflanze ist. Ein Informant sagte der BBC, dass ein Kilogramm Heroin, das aus Opium hergestellt wird, in Großbritannien etwa 66.000 Dollar kosten würde. Bilal Karimi, ein Sprecher der Taliban, erklärte gegenüber der BBC, sie könnten den Afghanen den Opiumanbau nicht wegnehmen, solange sie keine „Alternative“ gefunden hätten.

Auch der Inlandsverkauf der Droge nimmt aufgrund der niedrigen Kosten zu. Der afghanische Drogenhandel hat auch den iranischen in den Schatten gestellt. Ein Konsument behauptet, dass ein Gramm Meth, das früher 15 Dollar kostete, heute für 0,31 bis 0,41 Dollar verkauft wird. Als die Taliban das letzte Mal die Macht übernahmen, warteten sie sechs Jahre, bevor sie den Drogenhandel öffentlich verbieten konnten. Infolgedessen werden die Taliban weiterhin Drogen wie Crystal Meth und Heroin illegal in alle Welt exportieren, was eine echte Bedrohung für die internationale Sicherheit darstellt.

