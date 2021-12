Vergessen Sie China, waren es die Bio-Spione von CEPI, die den Westen ausschalteten?

Es ist fast zwei Jahre her, dass die Welt auf den Kopf gestellt wurde und im Namen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit eine Reihe von beispiellosen Abriegelungen und Quarantänen über den Westen verhängt wurden.

Die Geschichte von Covid-19 ist uns allen bekannt, und China ist der Hauptbösewicht der Geschichte. Aber ist das richtig?

Wurde in diesem Drama etwas wirklich Wichtiges übersehen? Nämlich die Rolle einer mächtigen, selbsternannten supranationalen Organisation, die 2017 gegründet wurde und sich Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) nennt.

Die Mitglieder des CEPI-Vorstands und des wissenschaftlichen Beratungsausschusses waren und sind die Hauptakteure bei den globalen und nationalen Reaktionen auf das Covid-19-Virus. Seine Aufgabe? Eine Welt zu schaffen, in der Epidemien keine Bedrohung mehr für die Menschheit darstellen“.

Zu Beginn des Jahres 2020 waren alle Augen auf China gerichtet. Die kommunistische Regierung hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Silvesternacht 2019 pflichtbewusst über ihre Besorgnis über eine kleine Gruppe von Fällen von Lungenentzündung unbekannter Herkunft“ informiert.

Drei Wochen später, als die Zahl der Todesopfer bei 17 lag, war die KPCh ausreichend alarmiert, um den Hausarrest für fast 12 Millionen überwiegend gesunde Menschen anzuordnen, die das Pech hatten, in der Ausbruchsstadt Wuhan zu wohnen.

Nachdem ein Verwandter des SARS-Virus, dem 2003 774 Menschen zum Opfer fielen, als Verursacher ausgemacht worden war, https://www.cdc.gov/sars/about/fs-sars.html wurde der Welt die Entschlossenheit der Chinesen deutlich gemacht, die offensichtlich schlimmere Variante von 2019 um jeden Preis einzudämmen.

Die Szenen, die allabendlich in den Fernsehnachrichten aus China übertragen wurden, waren surreal, aber jedem, der sich ein wenig mit alter Science-Fiction auskennt, seltsam vertraut. Eine alptraumhafte Mischung aus The Andromeda Strain und The Hamburg Syndrome spielte sich in der Realität ab, direkt vor unseren Augen.

Hier ein Mann, der auf der Straße tot umfällt. Dort liefen Männer in weißen Schutzanzügen mit Ghostbuster-ähnlichen Rucksäcken durch leere chinesische Straßen und bliesen Rauch in einem verzweifelten Versuch, die unsichtbare Gefahr aus der Welt zu räuchern.

Wenn man weiß, dass die Männer der Königin in der chemischen und biologischen Verteidigungseinrichtung Porton Down schon vor langer Zeit herausgefunden haben, dass frische Luft und Sonnenlicht – zwei Güter, die in chinesischen Städten ohnehin Mangelware sind – die wirksamsten Desinfektionsmittel sind, erscheint dieses Spektakel seltsam sinnlos. Was um alles in der Welt versuchten sie zu tun? Der Tod lauerte offenbar hinter jeder Ecke.

Als die Abriegelung von Wuhan am 23. Januar 2020 verhängt wurde, versammelte sich die globale Elite auf ihrem jährlichen Netzwerkfest, dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz (wo CEPI drei Jahre zuvor von den Regierungen Norwegens und Indiens, der Bill & Melinda Gates Foundation, der globalen Wohltätigkeitsorganisation Wellcome Trust und dem Weltwirtschaftsforum gegründet worden war).

Am nächsten Tag wurde in Davos eine wenig beachtete Pressekonferenz einberufen, um das SARS-ähnliche, eng verwandte, aber definitiv neuartige SARS-Wuhan-Coronavirus zu diskutieren.

Vor etwa 30 Reportern traten Sir Jeremy Farrar, Direktor des Wellcome Trust und Vorstandsmitglied des CEPI, Richard Hatchett, Vorstandsvorsitzender des CEPI, und Stephane Bancel, Vorstandsvorsitzender von Moderna, einem der drei Unternehmen, die für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus finanziert werden, auf. Ein chinesischer Reporter fragte das Gremium, ob es einen historischen Präzedenzfall für die Abriegelung gäbe.

Hatchett sagte: „Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht-pharmazeutische Maßnahmen buchstäblich das Einzige sind, was man hat, wenn es keine Behandlungen und Impfstoffe gibt, und dass es sich dabei um eine Kombination aus Isolierung, Eindämmung, Infektionsprävention und -kontrolle und diesen sozialen Distanzierungsmaßnahmen handelt.

Es gibt einen historischen Präzedenzfall für ihren Einsatz. Wir haben den Einsatz nicht-pharmazeutischer Maßnahmen in US-Städten im Jahr 1918 eingehend untersucht und festgestellt, dass Städte, die bereits in der Frühphase einer Epidemie mehrere Maßnahmen ergriffen, wesentlich bessere Ergebnisse erzielten.

Die Herausforderung besteht natürlich darin, dass es sehr schwierig ist, diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten, da sie mit enormen Kosten verbunden sind und auch enorme Ängste in der betroffenen Bevölkerung auslösen können.

Das „wir“, auf das sich Hatchett bezog, war das US-Heimatschutzministerium, wo er als Beamter in den Jahren 2005 und 2006 während des Ausbruchs der Vogelgrippe H5N1, die Farrar in Vietnam entdeckt hatte, an der Entwicklung des US-Pandemiebereitschaftsplans mitgewirkt hatte.

Hatchett fuhr fort: „Damals überlegten wir, wie diese Maßnahmen so umgesetzt werden könnten, dass ihr Nutzen maximiert und die Kosten minimiert werden, und wir entwickelten einen Ansatz, den wir „Community Mitigation“-Maßnahmen nannten, und die CDC (die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention) veröffentlichte vor einigen Jahren Leitlinien dazu.

Es gibt Literatur, die ich den chinesischen Behörden auf jeden Fall ans Herz legen würde, und ich würde mich natürlich freuen, mit ihnen darüber zu sprechen, auch wenn das nicht meine Aufgabe ist.

Es bestand keine Notwendigkeit, die chinesischen Behörden zu ermutigen, die Literatur zu prüfen. CEPI hatte bereits einen Mann in Peking, Dr. George Gao, den Direktor des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle, der auch Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsgremiums von CEPI war. Der Ansatz, den die Chinesen in Wuhan verfolgten, stammte direkt aus dem Pandemie-Handbuch der US-Heimatschutzbehörde von 2006.

Wie Farrar promovierte auch Gao an der Universität Oxford, bevor er als Postdoktorand bei Sir John Bell arbeitete, dem umstrittenen Regius-Professor für Medizin in Oxford, der mehrere außerplanmäßige Posten innehat und vielfältige Interessen verfolgt, nicht zuletzt als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats für globale Gesundheit der Bill & Melinda Gates Foundation.

Als Experte für Coronaviren gehörte Gao 2016 dem ersten wissenschaftlichen Beratungsausschuss des CEPI an und war ein Akteur bei Event 201, der Pandemie-Simulation, die im Oktober 2019 vom Weltwirtschaftsforum, der Bill & Melinda Gates Foundation und der Johns Hopkins Bloomberg School of Health veranstaltet wurde – hier besprochen von Robert F. Kennedy Jr.

Höchstwahrscheinlich ist Gao der alte Freund, auf den sich Farrar bezog, als er bei Desert Island Discs sagte, er habe am 31. Dezember 2019 – dem Tag, an dem die chinesischen Behörden der WHO den Ausbruch der Lungenentzündung in Wuhan meldeten – einen Anruf erhalten, um ihn zu warnen, dass China das Genom des neuen Virus am 10. Januar veröffentlichen würde. Am Silvestertag hatte das Virus noch keine Todesfälle verursacht, obwohl es einige Menschen sehr krank machte.

Am 17. Januar hatte ein anderer wissenschaftlicher Berater des CEPI, Dr. Christian Drosten, auf der Grundlage der von den Chinesen ins Internet gestellten genetischen Sequenz einen PCR-Test entwickelt, der nach Angaben der WHO in den Labors als Diagnosetest für Covid-19 verwendet werden kann.

Das war fast zwei Monate bevor die WHO das neuartige Coronavirus am 11. März 2020 zur Pandemie erklärte. Nach einem Besuch der WHO in Wuhan im Februar 2020 unter der Leitung ihres stellvertretenden Generaldirektors Dr. Bruce Aylward wurde die Welt aufgefordert, die nun als chinesisch bezeichneten Maßnahmen zu übernehmen.

China ist diesem neuen Virus nicht mit einer alten Strategie für die eine oder andere Krankheit begegnet“, sagte Aylward. Es hat seinen eigenen Ansatz für eine neue Krankheit entwickelt und hat diese Krankheit mit Strategien, von denen die meisten in der Welt nicht glaubten, dass sie funktionieren würden, auf außergewöhnliche Weise bekämpft.

Die chinesische Regierung mit ihrer eigenen Big-Brother-Infrastruktur hatte ihre eigenen Gründe, sich dem anzuschließen. Aber der Reaktionsplan ist in Wirklichkeit viel komplexer und hat im Westen einen viel dunkleren Hintergrund.

Der gelbe Ziegelsteinweg, der durch CEPI und Peking führt, führt direkt zurück zum US-Ministerium für Heimatschutz und dessen Strategiepapier aus dem Jahr 1998 im Pentagon.

Der Reaktionsplan ist in Wirklichkeit ein amerikanischer Plan, dessen Ursprünge mehr als anderthalb Jahrzehnte zurückliegen und der vor dem Hintergrund der Sorge um den Bioterrorismus entstand. Uncle Sam ist der Zauberer hinter dem Vorhang, der ganz und gar nicht im Interesse des Westens handelt.