Die medizinischen Hilfstruppen des Totalitarismus

Das Gros der Ärzte folgt dem Schlachtruf extremistischer Virologen von der tödlichen Gefahr eines „Killervirus“, dem mit radikalen Eingriffen in die Grundrechte und mit Zwangsimpfungen begegnet werden müsse. Nur so seien die Überlastung der Intensivstation und viele Todesfälle zu verhindern. Dabei führen die Ärzte gerade durch das Einstimmen in die ständige öffentliche Angst- und Panikmache, das Unterlassen erprobter Behandlungen und das Impfen mit einer hochgefährlichen Gen-Brühe die Ausbreitung der Corona-Krankheit, die vollen Intensivstationen und zunehmenden Todesfälle selbst mit herbei. Diese Ärzte und Wissenschaftler bilden die unentbehrlichen autoritativen Hilfstruppen des modernen Totalitarismus.

Führende Ärztevertreter machen sogar der Politik heftige Vorwürfe, mit ihren Maßnahmen nicht schnell und weitgehend genug zu sein. Am 15. November 2021 gab die FAZ wütenden Ausführungen des Vorsitzenden des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery eine Plattform. Ähnlich wie die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, habe Montgomery gesagt:



