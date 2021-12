Südkorea: 92 % aller Erwachsenen sind vollständig geimpft“, nun steigt die Zahl der schweren Fälle“ auf Rekordhöhe

Südkorea wurde als Meister der Kontrolle von Covid gefeiert. Das Land hat viel besser abgeschnitten als die meisten europäischen Länder. Dann kam der Impfstoff. Nun kündigte Südkorea am Donnerstag strengere Abstandsregeln an, da die Zahl der neuen „Infektionen“ und schweren „Fälle“ in die Höhe schießt.

Ab dem 2. Januar sind Treffen auf vier – vollständig geimpfte – Personen beschränkt, und Restaurants und Cafés müssen um 21 Uhr schließen. Kinos und Internetcafés müssen um 22 Uhr schließen. Ungeimpfte Personen dürfen nur alleine auswärts essen. Dies sind die strengsten COVID-Maßnahmen seit dem Beginn der Covid-Pandemie.

Verfünffachung

Die Zahl der schweren Fälle hat einen Rekordstand erreicht. Darüber hinaus werden viele „Durchbruchsinfektionen“ registriert.

Das südkoreanische Gesundheitsamt registrierte am Mittwoch 7622 neue Fälle. Letzte Woche wurden erstmals mehr als 7.000 Fälle gemeldet. Mehr als 92 Prozent der südkoreanischen Erwachsenen sind vollständig geimpft. Dennoch hat sich die Zahl der neuen Fälle seit dem letzten Monat fast verfünffacht. Die Zahl der schweren Fälle hat sich verdreifacht.

