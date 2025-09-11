RA W. Schmitz: Die Entschleierung der Machenschaften der Pharmaindustrie

Rechtsanwalt Wilfried Schmitz hat als erster Rechtsanwalt wegen der Täuschungen über die Covid-Injektionen und der Impf-Propaganda Strafanzeige gegen Lauterbach & Co erstattet.1 Er hat im tredition-Verlag für Impfgeschädigte Musterklagen gegen Moderna und BioNTech veröffentlicht.2 Und er hat nun zum Abschluss seiner Bemühungen, die Vorgänge der letzten Jahre aufzuarbeiten, ein Buch über die Pharma-Industrie mit dem Titel „Die Entschleierung der Machenschaften der Pharmaindustrie und ihrer Lenker und Helfer“ herausgegeben. Wir bringen nachfolgend einleitende Bemerkungen dazu und Links zur PDF-Fassung, die RA Schmitz der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stellt.

Rechtsanwalt Schmitz schreibt in der E-Mail, mit der er mir freundlicherweise sein Skript zur Veröffentlichung zugesandt hat, es dürfe mittlerweile schon über viele Kanäle eine sehr große Verbreitung gefunden haben.

„Dann war die viele Arbeit also definitiv nicht umsonst. (…)

Wer mein Skript gelesen hat, das ihn wie an einem roten Faden durch alle wesentlichen Aspekte der letzten Jahre führt, der darf sich als sehr gut informiert bezeichnen.“