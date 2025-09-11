Martin Jay

Der Fall Epstein, das Attentat auf Trump und die Vergiftung russischer Doppelagenten im Vereinigten Königreich sind alles Geschichten, die sich wie Spionageromane lesen. Wie viel von diesen Geschichten, über die wir lesen, ist tatsächlich wahr?

Die jüngste Befragung von Ghislaine Maxwell durch die Staatsanwaltschaft schockierte einige mit ihrer Schönfärberei von Donald Trump in Bezug auf die Epstein-Saga, doch eine Wahrheit klingt für diejenigen an, die sich um die demokratische Legitimität des Westens sorgen: Fake News sind unbestreitbar auf dem Vormarsch. Damit Maxwell einen Deal mit Trump abschließen konnte, muss es von Anfang an eine mediale Denkweise gegeben haben, die ein Narrativ so stark verzerren konnte, dass Trump aus der Epstein-Saga als unschuldig hervorgeht, obwohl sich die beiden Männer nachweislich jahrzehntelang sehr nahe standen.

Es wird vermutet, dass Maxwell Einzelheiten eines Briefes oder einer Notiz enthüllte, die Trump an Epstein geschrieben hatte und die eine Zeichnung einer nackten Frau enthielt. Trump leugnete dies dummerweise und behauptete, er habe nie „Kritzeleien“ angefertigt, was eine Reihe von Amateurschreibern nur dazu veranlasste, weitere Beispiele für seine Kritzeleien auszugraben. Aber die Stichelei gegen Trump war gut durchdacht. Sie traf ins Schwarze, denn Maxwell wurde bald in ein Gefängnis mit geringerer Sicherheitsstufe und besseren Privilegien verlegt und wird, wie es scheint, schnell bearbeitet, damit Trump sie begnadigen und sie die USA verlassen kann.

Die US-Medien sind bei ihrer Berichterstattung über die stundenlangen Interviews und die umfangreiche Abschrift, die ihnen zugespielt wurde, einfach nicht in der Lage, das Elementarste zu tun, was alle Journalisten natürlich tun sollten, wenn ihnen Informationen angeboten werden: skeptisch sein.

Von Skepsis ist allerdings keine Spur, was einen Hinweis darauf gibt, wie tief der Berufsstand der Journalisten im Westen gesunken ist, von dem man einst glaubte, dass er die Eliten zur Rechenschaft ziehen sollte. Was wir mit dem Maxwell-Interview erleben, ist das unaufrichtigste Lügenpaket, das speziell zur Entlastung von Trump, Prinz Andrew und Bill Clinton von Journalisten zusammengestellt wurde, die wissen, dass sie eine schändliche Rolle bei der Umschreibung der gesamten Epstein-Geschichte spielen. Eine Schönfärberei im großen Stil, die wahrscheinlich funktionieren wird, um Trump, Clinton und Prinz Andrew vom Haken zu nehmen, da es die Medien selbst sein werden, die sie über einen längeren Zeitraum wiederholen und unterstützen. Es wird haften bleiben.

Doch in jüngster Zeit steht ein Skandal wie Maxwells Stunt kaum für sich allein. Sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich gab es eine Reihe größerer Medienverzerrungen, die als bequemer Unterstützungsmechanismus für die Eliten dienten.

Erst kürzlich haben sich in den USA Randmedien und ihre Social-Media-Accounts mit dem angeblichen Attentat auf Trump im Juli 2024 befasst und die Frage aufgeworfen, ob der Präsident tatsächlich erschossen wurde oder ob es sich um einen Trick handelt, den Hollywood-Schauspieler beherrschen.

Ein pensionierter Polizeileutnant namens Duane Lee Proctor behauptet, US-Präsident Donald Trump habe bei dem Attentat, das sein Ohr bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, blutig gemacht hat, falsches Blut aus einer „Blutkapsel“ aufgetragen.

Es ist kaum verwunderlich, dass die Schießerei derartige Verschwörungstheorien hervorgerufen hat, wenn man bedenkt, zu welchen Medienmanipulationen Trump fähig ist, und, was vielleicht auch wichtig ist, dass die großen Medien bereit sind, den angebotenen Narrativen zu folgen.

Vielleicht noch überraschender ist jedoch die Rolle der großen Nachrichtendienste, die im Laufe der Jahrzehnte in beschämender Weise zu Sprachrohren für westliche Führer und Regierungen geworden sind und ihre einst verehrte Rolle, dieselben zur Rechenschaft zu ziehen, aufgegeben haben, um stattdessen Teil ihres PR-Apparats zu sein. Associated Press, eine große US-Nachrichtenagentur, die so schlecht ist, dass sie auf ihrer Homepage buchstäblich um Geld bettelt, war im letzten Jahr sehr schnell dabei, Spekulationen und „falsche Behauptungen“ nur vier Tage nach der Schießerei zu entlarven, war aber seltsamerweise nicht in der Lage, Fragen zu stellen, die auch der größte Amateurdetektiv über den ganzen Vorfall stellen könnte, wie z. B., warum der Schütze von FBI-Scharfschützen getötet und nicht verwundet wurde? Oder sogar, warum die FBI-Scharfschützen ihr Fadenkreuz bereits auf Thomas Matthew Crooks, einen 20-jährigen Pflegeheimangestellten aus einem Vorort von Pittsburgh, gerichtet hatten und offenbar darauf warteten, dass er zuerst schießt, bevor sie das Feuer eröffneten?

Die einst glaubwürdige Nachrichtenagentur AP ist so weit zurückgefallen, dass sie kaum noch ein Schatten ihres früheren Selbst ist. Ähnlich verhält es sich mit zwei anderen globalen Nachrichtengroßhändlern, mit denen sie konkurriert – Agence France Presse (die eigentlich dem französischen Staat gehört) und die einst legendäre Reuters.

Reuters machte vor kurzem durch seine alarmierende und abgrundtiefe Unterwürfigkeit gegenüber Israel Schlagzeilen, als die IDF vor kurzem einen ihrer Kameraleute erschossen. Doch anstatt die grundlegenden Fakten zu berichten, zog es Reuters vor, direkt von den IDF-Medienvertretern zu berichten, die die von ihnen vorbereiteten Fake News wiederholten, in denen behauptet wurde, dass es eine „Hamas-Kamera“ war, die getroffen wurde. Dieses beschämende Beispiel der Unterstützung Israels und seiner Fake-News-Kampagne wurde von vielen in der Welt bemerkt und führte sogar dazu, dass einige Journalisten, die für Reuters gearbeitet hatten, aus Protest zurücktraten, wie die Kanadierin Valerie Zink, die sogar noch weiter ging und die Nachrichtenagentur beschuldigte, die IDF bei der Ermordung von über 200 Journalisten im Gazastreifen zu unterstützen.

Den großen Medien kann man einfach nicht mehr vertrauen, dass sie die Wahrheit berichten, denn sie haben ihre Seele an große Institutionen verkauft, die ihre Rechnungen bezahlen und sie im Spiel halten können. Reuters, AFP und AP betreiben beim besten Willen keinen Journalismus mehr und sind verzweifelt auf der Suche nach Geld, wo immer sie es finden können, um zu überleben. Unternehmen wie AP haben ihre internationalen Büros in den letzten Jahren stark verkleinert und eine neue Generation jüngerer, billigerer Journalisten eingestellt, um den Verlust von Abonnements durch Kunden zu verkraften, die sie nicht mehr bewerten und ihre Berichte nicht mehr wollen. Das AP-Büro in Beirut ist in den letzten Jahren so stark geschrumpft, dass es nicht einmal mehr sein Archiv an Videobändern aufbewahren kann, während ein jüngerer, billigerer „Büroleiter“ eingestellt wurde, zu dessen journalistischen Referenzen das Sonnenbaden auf einem Dach in Nordsyrien während des Krieges und die Tatsache gehören, dass er ein heimlicher Sympathisant der Hisbollah ist.

In einigen Fällen sind es die Nachrichtensender, deren Rolle darin zu bestehen scheint, das bereits von größeren, lokalen Nachrichtensendern gelieferte Narrativ wiederzugeben, die wissen, dass sie an der Herstellung von Zustimmung beteiligt sind, wenn sie über eine große Geschichte berichten, die zahlreiche politische Dimensionen hat.

AP ist so schlecht, dass es bei großen Geschichten auf der ganzen Welt im besten Fall einfach die Berichterstattung der nationalen Zeitungen zu kopieren und einzufügen scheint, was vielleicht erklärt, warum die Nachrichtenorganisation so drastisch verkleinert werden musste. Im Mai 2018 scheint sie genau das getan zu haben, als sie über die Geschichte zweier russischer Spione berichtete, die ins Vereinigte Königreich übergelaufen waren und, so heißt es, vom russischen Präsidenten Putin vergiftet wurden, der wegen ihres Verrats vor Wut ganz rot geworden war.

Die Wahrheit ist sogar noch sensationeller. Laut einem kürzlich erschienenen ausführlichen Bericht eines amerikanischen Wissenschaftlers wurde die britische Öffentlichkeit bei der Berichterstattung über den Fall von Sergei und Yulia Skripal völlig getäuscht. Jeremy Kuzmarov PhD, ein angesehener Wissenschaftler mit guten Verbindungen zu den US-Geheimdiensten, behauptet, dass die gesamte Skripal-Geschichte ein großer Schwindel ist, der von den großen Medien unterstützt wird. Die Behauptung, die Skripals seien von Putins Agenten vergiftet worden, ist laut Kuzmarov völlig falsch, da Sergei Skripal ein zu niedriger Geheimdienstoffizier war und nur ein zehn Jahre altes Spionagetelefonbuch hatte, das er den Briten anbieten konnte, als er überlief. Auch die Berichte über den Einsatz des russischen Nervenkampfstoffs Nowitschok sind urkomisch, da dieser normalerweise innerhalb von Minuten tödlich wirkt.

Was AP, Reuters, AFP und die gesamte britische Presse nicht bemerkten, war die etwas seltsame Lage des Ortes, an den die Skripals umgesiedelt worden waren – Salisbury, eine Stadt im Westen Englands, in der sich zufällig auch ein geheimes britisches Labor für Nervenkampfstoffe befand, das sich in unmittelbarer Nähe zu ihrem Wohnort befand. Kuzmarov behauptet, dass es die Briten selbst waren, die versuchten, die Skripals mit ihrem eigenen Nervenkampfstoff zu ermorden, nachdem sie herausgefunden hatten, dass Skripal in Wirklichkeit ein Dreifachagent war, der Russland mit Informationsfetzen aus Großbritannien versorgte. Das Täuschungsmanöver liest sich fast wie ein Spionageroman, aber seine Genialität lag in seiner Einfachheit und natürlich in der verwerflichen Rolle der Presse. Seinen Tod durch Vergiftung konnten sie mühelos den Russen in die Schuhe schieben, während eine Phalanx britischer Journalisten, die für die Nationals arbeiteten, fröhlich konspirierten, um die Geschichte richtig zu machen – eine Operation, von der der Autor behauptet, dass sie dazu diente, antirussischen Hass zu schüren, vier Jahre bevor Putin in die Ukraine „einmarschierte“, nachdem die NATO und die EU sie zu ihrem Marionettenstaat an Russlands Grenze gemacht hatten.

Ob es nun um Trumps Verbindungen zur Epstein-Honigfalle oder um seine Ermordung, den Ukraine-Krieg oder den Mordversuch von Putins Agenten geht, die großen Medien haben bewiesen, dass sie nichts mehr mit den Fakten zu tun haben, da sich ihr Geschäftsmodell so dramatisch verändert hat und neue Leute eingestellt wurden, um einen anderen Blickwinkel zu bearbeiten. Der Niedergang der Regierungsführung und der unvermeidliche Niedergang der westlichen Volkswirtschaften kann nur bedeuten, dass noch mehr Fake News auf dem Weg sind.

Aber wir können auch sehr skeptisch gegenüber Geheimdiensten sein, deren Beruf ihr Verrat ist und die eine saubere Methode haben, mit Vermögenswerten umzugehen, die zu Verbindlichkeiten geworden sind.