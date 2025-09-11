Trumps Wirtschaftsteam verfolgt die Chimäre eines Zusammenbruchs der russischen Wirtschaft

Larry C. Johnson

Ich kenne den US-Finanzminister Scott Bessent nicht persönlich, aber Leute, die mit ihm an der Wall Street zusammengearbeitet haben, sagen mir, dass er ein wirklich kluger Kopf ist. Aber nach seiner jüngsten Äußerung vom Wochenende zu urteilen, glaubt er, dass eine neue Runde von Sanktionen – darunter die Unterbrechung der russischen Öl- und Gaslieferungen an China und Indien – die russische Wirtschaft zum Zusammenbruch bringen wird.

Bessents Aussage zeigt mir, dass er nichts über die Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft versteht, nichts über die Natur der bilateralen Beziehungen Russlands zu Indien und China und überhaupt nichts über den militärisch-industriellen Komplex Russlands. Kurz gesagt, er mag zwar ein echter Schlaukopf sein, wenn es um den Handel mit Anleihen und Wertpapieren an der Wall Street geht, aber wenn es um Russland und seine Wirtschaft geht, ist er ein Dummkopf.

Die Überzeugung in Washingtoner Politikkreisen, dass die russische Wirtschaft zum Zusammenbruch gebracht werden kann, ist kein neues Ziel, das Bessent sich ausgedacht hat. Dieses Szenario spielte eine wichtige Rolle in dem Bericht der Rand Corporation vom April 2019, der für das US-Verteidigungsministerium erstellt wurde – Extending Russia: Competing from Advantageous Ground. Die Autoren bewerteten die russische Wirtschaft im Jahr 2019 wie folgt:

Die verbreitete Behauptung, das moderne Russland sei nur ein Ölstaat wie Saudi-Arabien, ist stark übertrieben, aber seine Wirtschaft und sein Staatshaushalt sind unverhältnismäßig stark von Energieexporten abhängig, deren Wert eingebrochen ist.28 Russland verfügt über eine beträchtliche Fertigungs- und Dienstleistungsindustrie, die jedoch auf dem Weltmarkt relativ wettbewerbsunfähig ist, und das Land exportiert außer Waffen nur wenige Industriegüter. Der liberale Technokrat Dmitri Medwedew erkannte die Unsinnigkeit der wirtschaftlichen Abhängigkeit Russlands von Energieexporten und verfolgte während seiner Präsidentschaft eine Politik der wirtschaftlichen Modernisierung, die auf eine Diversifizierung der russischen Wirtschaft abzielte. . . . Die allgemeinen wirtschaftlichen Aussichten Russlands sind sowohl kurz- als auch langfristig ungünstig. Zwischen dem Einbruch der Energiepreise und den internationalen Sanktionen, die nach der Invasion der Krim und der Ukraine verhängt wurden, sank das russische BIP und stagniert nun.31 Der Rubel verlor nach der Krise die Hälfte seines Wertes gegenüber dem Dollar und dem Euro, dennoch hat Russland eine Abhängigkeit von Importen sowohl für Konsum- als auch für Investitionsgüter entwickelt. Wie zu erwarten war, haben diese Umstände zu massiven Steuerausfällen und der Verhängung von Sparmaßnahmen geführt. In den letzten zwei Jahren hat die russische Regierung die Lücke durch den Abbau der in den Boomjahren aufgebauten Hartwährungsreserven geschlossen, doch diese werden bald erschöpft sein, sodass politisch heikle Entscheidungen zur Kürzung der Sozialausgaben notwendig werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ölpreise auf absehbare Zeit stagnieren werden, lässt wenig Hoffnung, dass der Kreml einen einfachen Ausweg aus diesem Dilemma finden kann. Obwohl ein Großteil der russischen Industrie unter Putin reprivatisiert (renationalisiert) wurde, gibt es Gerüchte, dass die Regierung den Verkauf einiger dieser Vermögenswerte plant, um dringend benötigtes Bargeld zu beschaffen.

Muss ich Ihnen das wirklich erklären? Diese Schlauköpfe lagen und liegen falsch! Russland ist heute gemessen am BIP in Kaufkraftparität (KKP) die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, trotz mehr als drei Jahren schwerer Sanktionen durch den Westen. Russland hat die niedrigste Schuldenquote aller führenden Volkswirtschaften der Welt… sie wird derzeit auf höchstens 19 % geschätzt. Das bedeutet, dass Russland im Falle einer größeren Finanzkrise über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um eine schwere Krise zu überstehen. Aber schauen wir uns einmal den Begriff „Zusammenbruch” an.

Wenn man sagt, dass die Wirtschaft eines Landes „zusammenbricht”, bedeutet das, dass es zu einem weitreichenden Zusammenbruch des normalen Handels und der Marktmechanismen kommt, was zu einer schweren, anhaltenden wirtschaftlichen Notlage führt, die weit über eine typische Rezession oder Depression hinausgeht. Ein wirtschaftlicher Zusammenbruch ist gekennzeichnet durch:

• Massive Ausfälle bei Banken, Unternehmen und Märkten

• Sehr hohe Arbeitslosigkeit

• Insolvenzen und weit verbreitete Armut

• Chaos im Währungsbereich, manchmal einschließlich Hyperinflation oder Währungscrash

• Zusammenbruch von Recht und Ordnung und oft soziale Unruhen

• Scheitern staatlicher Wirtschaftsinterventionen zur kurzfristigen Wiederherstellung der Stabilität

Im Gegensatz zu normalen Konjunkturabschwüngen oder Rezessionen ist ein wirtschaftlicher Zusammenbruch kein normaler Bestandteil des Konjunkturzyklus; er folgt oft auf eine Krise und kann Jahre oder Jahrzehnte andauern. Klassische Beispiele sind die Weltwirtschaftskrise in den USA oder die Hyperinflationszeit in der Weimarer Republik. Ein Zusammenbruch geht oft mit sozialem Chaos und Unruhen einher, und die Erholung verläuft langsam und schmerzhaft. Die russische Wirtschaft brach in den 1990er Jahren zusammen, und diese Erfahrung hinterließ eine unauslöschliche Narbe in der Seele des russischen Volkes. Wenn Sie wetten möchten, glaube ich, dass die USA vor Russland einen Zusammenbruch erleben werden.

Wie anfällig ist Russland also für harte Sanktionen gegen Öl und Gas? Ölexporte machen in den letzten Jahren, einschließlich 2025, 15 bis 20 % des russischen BIP aus. Der Öl- und Gassektor insgesamt macht laut Daten der russischen Regierung etwa 15,2 % (2020), 19,2 % (2019) und bis zu 21,1 % (2018) aus, wobei der Anteil für Öl allein in der Regel am unteren Ende dieser Spanne liegt, bei etwa 15–17 %. Öl und Erdölprodukte machen bis 2025 etwa 40–45 % der gesamten Exporte Russlands aus. Diese Zahl umfasst sowohl Rohöl als auch raffinierte Erdölprodukte, die damit die größte Exportkategorie des Landes darstellen.

Wo stehen China und Indien? China und Indien machen zusammen etwa 63 % der russischen Exporteinnahmen aus fossilen Brennstoffen im Jahr 2025 aus, wobei die EU und die Türkei zwar hinterherhinken, aber dennoch bedeutende Akteure sind. Sehen Sie sich diese Tabelle an:

Lassen Sie mich Sie in eine Fantasiewelt entführen. Nehmen wir an, China, Indien, die Türkei und die Europäische Union würden kein russisches Öl und Gas mehr kaufen. Das würde einen Einbruch von 15 % für die russische Wirtschaft bedeuten – schmerzhaft, aber weder lähmend noch verheerend. Aber das wird nicht passieren. China, der größte Importeur von russischem Öl, hat gerade einen Vertrag mit Russland über den Bau einer neuen Pipeline unterzeichnet, um mehr Öl und Gas nach China zu liefern. Auch Indien wird dem Druck der USA und Europas wahrscheinlich nicht nachgeben, da es billiges Öl mehr braucht als den Handel mit dem NATO-Block.

Wenn Trump darauf setzt, dass Bessent ihm Einfluss auf Putin und die russische Wirtschaft verschafft, dann geht er ein unkluges Risiko ein. Der Westen versteht nicht die einfache Tatsache, dass Russland aufgrund seiner riesigen natürlichen Ressourcen keinen internationalen Handel benötigt, um seine Wirtschaft zu stärken. Es ist autark. Aber Russland bleibt nicht untätig… Es hat enge wirtschaftliche Beziehungen zu seinen BRICS-Partnern geknüpft und baut gemeinsam mit diesen Partnern eine Alternative zum westlichen wirtschaftlichen und finanziellen Hegemonialsystem auf. Donald Trump ist nicht mehr in der Lage, Russland als wirtschaftlichen und finanziellen Geisel zu nehmen. Die Pax Americana ist kaputt.