Rachel Corrie und der andauernde Kampf für Freiheit

Von W.M. Peterson

Wir befinden uns fast 50 Tage in Trumps neuem „Goldenen Zeitalter“, und doch scheint ein groß angelegter Krieg im Nahen Osten jetzt wahrscheinlicher als je zuvor seit 2003. Der gehorsame 47. Präsident ist entschlossen, jeden Trick anzuwenden, den Benjamin Netanjahu und Miriam Adelson von ihm verlangen, unabhängig davon, ob sich ihre besonderen Interessen mit denen der amerikanischen Bürger überschneiden oder nicht. Seit seiner Wiederwahl im Januar hat Trump Israel insgesamt 12 Milliarden US-Dollar Militärhilfe zukommen lassen und sich dabei auf „Notstandsbefugnisse“ berufen, um den Kongress zu umgehen und sicherzustellen, dass Israel die 2.000-Pfund-Bomben und Caterpillar D9-Panzer erhält, die die Biden-Regierung zuvor zurückgehalten hatte. Tatsächlich hat Trump bereits versprochen, „Israel alles zu schicken, was es braucht, um den Job zu beenden“, und das Weiße Haus hat sich öffentlich für die Unterstützung der illegalen Blockade Israels für alle Waren und Lieferungen in den Gazastreifen ausgesprochen, ein Gebiet, das völlig zerstört wurde und Tausende Tote und Überlebende ohne Ressourcen wie Nahrung, Wasser und Medikamente hinterließ.

Objektive Beobachter der politischen Szene beginnen zu bemerken, dass die Außenpolitik Amerikas zu einem großen Teil von einflussreichen jüdischen Gruppen gestaltet und gelenkt wird, deren oberste Loyalität dem Staat Israel gilt.

Nur wenige Stunden vor Trumps Ansprache vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses am 4. März wurde ein Brief des Jewish Institute for National Security of America (JINSA) veröffentlicht, in dem eine verstärkte amerikanische Unterstützung für die Kriegsagenda Israels im Nahen Osten gefordert wurde. Der Brief wurde von 77 ehemaligen US-Generälen unterzeichnet, die sich einig sind, dass es „an der Zeit ist, Israel den Job gegen die iranische Achse zu Ende bringen zu lassen“, und fordert die amerikanische Regierung auf, Israel bei allen bevorstehenden Operationen gegen den persischen Staat maximal zu unterstützen. FoxNews.com berichtet:

„Die pensionierten Generäle und Admiräle fordern die USA auf, Israel mit Munition, Waffensystemen und der nötigen Unterstützung zu versorgen, um die Wirksamkeit seiner Operationen gegen diese gemeinsame Bedrohung zu gewährleisten.“ Sie behaupten, dass die USA durch die Unterstützung Israels im Kampf gegen einen nuklearen Iran ihren eigenen Einfluss in der Region schützen würden. Das iranische Regime wurde kürzlich auch beschuldigt, ein Attentat auf Trump geplant zu haben, was laut dem Präsidenten zur „Auslöschung“ der Islamischen Republik führen würde.

JINSA ist eine extrem kriegerische Denkfabrik für Außenpolitik, die sich der Schaffung untrennbarer Bande zwischen Israel und dem amerikanischen Verteidigungsapparat verschrieben hat. Die Gruppe, die früher unter dem Namen „Jewish Institute for National Security Affairs“ bekannt war, wurde laut Jason Vest von „Neokonservativen gegründet, die befürchteten, dass die Vereinigten Staaten Israel im Falle eines weiteren arabisch-israelischen Krieges nicht mit ausreichenden militärischen Mitteln versorgen könnten“. Einflussreiche Mitglieder von JINSA, wie Douglas Feith und Richard Perle, spielten eine bedeutende Rolle bei der Anzettelung der katastrophalen Invasion des Irak im Jahr 2003, indem sie die abwegige WMD-Desinformation fabrizierten, die als Rechtfertigung für den Einsatz amerikanischer Truppen diente. Zweiundzwanzig Jahre später ist dieselbe Gruppe wieder am Werk und übt maximalen Druck auf einen offensichtlich kompromittierten Donald Trump aus, in der Hoffnung, dass er das US-Militär für eine weitere Serie kostspieliger Kriege im Nahen Osten aktivieren wird. Es ist kein Zufall, dass die US-Armee kürzlich die höchsten Rekrutierungszahlen seit 15 Jahren gemeldet hat und allein im Dezember 2024 10.727 neue Soldaten angeworben hat!

Es gibt auffallende Ähnlichkeiten zwischen der Rhetorik von 2003 und der von heute.

In Gedenken an Rachel Corrie

Während die Kriegstrommeln mit jedem Tag lauter schlagen, arbeitet die Trump-Regierung fleißig daran, sicherzustellen, dass jede organisierte Opposition gegen Israel bald verboten wird. Am 29. Januar unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung, um „den Antisemitismus mit allen verfügbaren und geeigneten rechtlichen Mitteln energisch zu bekämpfen, um die Täter rechtswidriger antisemitischer Belästigung und Gewalt zu verfolgen, zu entfernen oder anderweitig zur Rechenschaft zu ziehen“. Der Erlass „bekräftigt“ die von Trump im Dezember 2019 unterzeichnete Executive Order 13899, die Titel VI des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 dahingehend erweiterte, dass sie sich speziell gegen die gewaltfreie Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) an Hochschulen richtet, indem sie diejenigen, die mit der Durchsetzung von Titel VI beauftragt sind, anweist, die Arbeitsdefinition der IHRA für Antisemitismus zu berücksichtigen, die zufällig auch die Kritik an Israel einschließt. Um zu beweisen, dass er nicht blufft, hat Trump eine Task Force zur Bekämpfung des Antisemitismus unter der Leitung von Leo „Onkel Tom“ Terrell organisiert, die bereits Ermittlungen gegen fast ein Dutzend US-Colleges eingeleitet hat. In einem Schritt, den Bürgerrechtsgruppen als „beispiellos“ und „verfassungswidrig“ bezeichnen, gab das Bildungsministerium diese Woche bekannt, dass es 400 Millionen US-Dollar an Bundesmitteln für die Columbia University gestrichen hat, und zwar unter Berufung auf „unerbittliche Gewalt, Einschüchterung und antisemitische Belästigung“ auf dem Campus, während es gleichzeitig bekräftigte, dass „weitere Streichungen folgen werden“.

Seit den 1960er Jahren sind die amerikanischen College-Campus eine Brutstätte des Antikriegsaktivismus. Bei allen anderen Fehlern sind junge, energiegeladene Amerikaner mit liberaler Einstellung oft mit einem intensiven humanitären Geist ausgestattet, der Völkermord und Krieg von Natur aus ablehnt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Menschen, und nicht die fahnenschwingenden MAGA-Idioten, am ehesten bereit sind, sich gegen wahrgenommene Ungerechtigkeiten zu wehren, selbst wenn dies ihr eigenes Leben kostet.

Eine dieser Personen war Rachel Corrie, die vor zweiundzwanzig Jahren in diesem Monat kaltblütig von der israelischen Armee getötet wurde, als sie gegen die Zerstörung palästinensischer Häuser in Gaza protestierte.

Rachel wuchs in Olympia, Washington, auf. Als sie Anfang der 2000er Jahre das Evergreen State College besuchte, erfuhr sie durch eine Freundin palästinensischer Herkunft von dem Israel-Palästina-Konflikt. Kurz darauf wurde sie nach eigenen Worten zu einer „engagierten Friedensaktivistin“, die entschlossen war, etwas gegen die schwere Ungerechtigkeit zu unternehmen, die sie zu Recht als humanitäre Katastrophe empfand. Rachel schloss sich zunächst einer Gruppe namens „Olympians for Peace and Solidarity“ an und organisierte Friedensveranstaltungen, um auf die Notlage der Palästinenser aufmerksam zu machen, bevor sie sich der International Solidarity Movement (ISM) anschloss. Die ISM ist eine pro-palästinensische Organisation, die 2001 von palästinensischen, amerikanischen und israelischen Aktivisten gegründet wurde, nachdem die Vereinigten Staaten und Israel einen Vorschlag der Vereinten Nationen abgelehnt hatten, internationale Menschenrechtsbeobachter in die besetzten palästinensischen Gebiete zu entsenden. Seit ihrer Gründung besteht die Mission der ISM darin, die palästinensische Sache durch gewaltfreie direkte Aktionsinitiativen zu unterstützen, wie z. B. Proteste gegen das israelische Militär im Gazastreifen und im Westjordanland.

Im Januar 2003 reisten Rachel und andere Mitglieder der ISM in das Westjordanland, um dort eine Solidaritätskampagne durchzuführen. Die Gruppe machte zunächst in einer Stadt östlich von Bethlehem namens Beit Sahour Halt, bevor sie nach Rafah im südlichen Gazastreifen weiterreiste. Sie kamen zu einer Zeit in Gaza an, als das israelische Militär eine groß angelegte Kampagne zur Zerstörung palästinensischer Häuser durchführte, wobei es häufig Caterpillar D9-Panzer als Waffe der Wahl einsetzte, die vom amerikanischen Steuerzahler bezahlt wurden. Ein Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2004 stellte fest, dass zwischen September 2000 und Mai 2004 die Häuser von 17.594 Palästinensern von der israelischen Armee zerstört wurden.

Während ihres Aufenthalts in Rafah besuchte Rachel mehrere Familien, darunter den Arzt Dr. Samir Nasrallah, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern in einem bescheidenen zweistöckigen Haus nahe der israelischen Grenze lebte. In einem Interview, das kurz vor ihrem Tod geführt wurde, berichtete Rachel von einigen der Schrecken, die sie während ihrer Zeit in Rafah miterlebt hatte:

„Während meiner Zeit hier wurden Kinder erschossen und getötet. Am 30. Januar hat das israelische Militär die beiden größten Wasserbrunnen mit Bulldozern zerstört und damit mehr als die Hälfte der Wasserversorgung von Rafah vernichtet. Alle paar Tage, wenn nicht sogar jeden Tag, werden hier Häuser abgerissen. Die Menschen sind wirtschaftlich am Boden zerstört, weil die Grenze zu Ägypten geschlossen ist und Israel die Wirtschaft des Gazastreifens extrem kontrolliert. Ich habe das Gefühl, dass ich hier Zeuge einer sehr systematischen Zerstörung der Überlebensfähigkeit eines Volkes bin. Und das ist unglaublich schrecklich.“

Am 16. März 2003, nur vier Tage vor der amerikanischen Invasion des Irak, erhielt Rachel einen Anruf von einem Mitstreiter, der sie darüber informierte, dass die israelische Armee (IDF) sich darauf vorbereitete, das Haus von Dr. Nasrallah dem Erdboden gleichzumachen. „Die Israelis sind zurück“, sagte der Anrufer, „komm sofort hierher. Ich glaube, sie sind auf dem Weg zu Dr. Samirs Haus.“ Tatsächlich hatten in Amerika hergestellte Bulldozer das Haus von Dr. Nasrallah im Visier, nachdem sie bereits die umliegenden Gebäude zerstört hatten. „Fast jedes zweite Gebäude in der Gegend war in den letzten Monaten abgerissen worden; Nasrallahs Haus stand nun allein in einem Meer aus Sand und Trümmern.“

Rachel erreichte den Ort und traf auf eine Gruppe von sieben britischen und amerikanischen ISM-Aktivisten, von denen einige Megafone und orangefarbene Leuchtwesten trugen, um besser gesehen zu werden. In einem Artikel auf NPR.org wurde beschrieben, was geschah, als sie den Bulldozer konfrontierte, der von zwei Mitgliedern der israelischen Armee bedient wurde:

„Corrie, die eine orangefarbene Leuchtweste trug und über ein Megafon sprach, war entschlossen, sie aufzuhalten. Allein auf einem Erdhügel im Weg des gepanzerten Fahrzeugs stehend, erwartete sie, dass der israelische Bulldozer, der sich ihr näherte, anhalten würde, wie es andere Bulldozer getan hatten, als sie internationalen Demonstranten gegenüberstanden. Aber er fuhr weiter, und als ihre Mitaktivisten schrien und versuchten, ihn aufzuhalten, wurde die 23-jährige College-Studentin aus Olympia, Washington, zu Tode zerquetscht. Die Kinder der Familie Nasrallah beobachteten das Geschehen voller Entsetzen durch einen Spalt in ihrer Gartenmauer.„

Einer der Augenzeugen, ein Mann namens Joe Carr, gab den folgenden Bericht:

“Sie trug immer noch ihre fluoreszierende Jacke, kniete sich mindestens 15 Meter vor dem Bulldozer hin und begann, mit den Armen zu winken und zu schreien, genau wie es Aktivisten an diesem Tag Dutzende Male erfolgreich getan hatten … Als der Bulldozer so nah kam, dass er die Erde unter ihr bewegte, kletterte sie auf den Schutthaufen, der vom Bulldozer vor sich hergeschoben wurde. Ihr Kopf und Oberkörper befanden sich über dem Planierschild des Bulldozers, und der Fahrer und Beifahrer des Bulldozers konnten sie deutlich sehen. Trotzdem fuhr der Fahrer weiter vorwärts, wodurch sie zurückfiel und aus dem Sichtfeld des Fahrers verschwand. Er fuhr weiter vorwärts, und sie versuchte, sich zurückzuziehen, wurde aber schnell unter den Bulldozer gezogen. Wir rannten auf ihn zu und winkten und schrien; ein Aktivist mit dem Megaphon. Aber der Fahrer des Bulldozers fuhr weiter vorwärts, bis Rachel ganz unter dem Mittelteil des Bulldozers war.“

Rachel Corrie liegt im Dreck und wartet auf medizinische Hilfe, nachdem sie am 16. März 2003 in Rafah, Gaza, von einem israelischen Bulldozer überrollt wurde. Foto: International Solidarity Movement/Getty Images

Trotz des Versprechens des israelischen Premierministers Ariel Sharon, eine „gründliche, glaubwürdige und transparente“ Untersuchung einzuleiten, sprach die militärische Untersuchung die israelischen Streitkräfte vollständig von jeglichem Fehlverhalten frei und entschied, dass Rachels Tod ein Unfall war, für den sie selbst verantwortlich war. Eine Zeugin, die vom israelischen Militär befragt wurde, eine britische Krankenschwester namens Alice Coy, sagte unter Eid aus, dass der Soldat, der sie zum Mord an Rachel befragte, sich weigerte, ihre Aussage, dass sie glaubte, die Bulldozer hätten vor, zivile Häuser zu zerstören, überhaupt zu protokollieren. Das Urteil wurde von den Menschenrechtsgruppen Amnesty International, Human Rights Watch und B’Tselem sowie von Oberst Lawrence Wilkerson kritisiert, der Rachels Eltern mitteilte, dass er die Untersuchung nicht für legitim halte. Ähnliche Ansichten äußerte auch der US-Botschafter in Israel, Dan Shapiro, der Rachels Familie mitteilte, dass die US-Regierung nicht der Meinung sei, dass die israelische Untersuchung „gründlich, glaubwürdig und transparent“ gewesen sei. Trotz der Kritik war der Kongressabgeordnete Brian Baird, der Rachels Heimatstadt Olympia im US-Bundesstaat Washington vertrat, einer der wenigen amerikanischen Politiker, die bereit waren, auf ihren Mord aufmerksam zu machen. Im März 2003 brachte Baird im US-Kongress eine Resolution ein Kongress eine Resolution ein, in der die US-Regierung aufgefordert wurde, „eine umfassende, faire und zügige Untersuchung“ von Rachels Tod durchzuführen. Es überrascht nicht, dass nie etwas unternommen wurde.

Im Jahr 2005 reichten Rachels Eltern beim Bezirksgericht Haifa eine Zivilklage ein, in der sie den israelischen Staat beschuldigten, keine glaubwürdige Untersuchung durchgeführt zu haben und die letztendliche Verantwortung für Rachels Tod zu tragen. Die Familie klagte auf einen symbolischen Dollar, nicht aus finanziellen Gründen, sondern um die Verantwortlichen für den Tod ihrer Angehörigen zur Rechenschaft zu ziehen. Im August 2012 bestätigte ein israelisches Gericht das Urteil der Militäruntersuchung und berief sich dabei auf eine „Ausnahme für Kampfeinsätze“, die besagt, dass Militärangehörige nicht für körperliche oder wirtschaftliche Schäden zur Verantwortung gezogen werden können, die Zivilisten in einem als „Kriegsgebiet“ ausgewiesenen Gebiet zugefügt werden. In seinem Urteil bezeichnete Richter Oded Gershon die Ermittlungen Israels als „angemessen“ und beschuldigte Rachel und andere Mitglieder der ISM, „Terroristen zu schützen“, obwohl Dr. Nasrallah und seine Familie kaum als solche bezeichnet werden können. Gershon fügte hinzu, Rachels Tod sei „das Ergebnis eines Unfalls, den sie selbst verschuldet hat“. Nach dem Prozess behauptete Corries Familie, dass wichtige Beweise im Rahmen einer laufenden Vertuschung zurückgehalten wurden. Wie die Jerusalem Post berichtete: „Unmittelbar nach dem Ende des Prozesses im Juli behauptete Corries Familie, dass wichtige Beweise – darunter mehrere Überwachungsbänder, die Farbaufnahmen von Ereignissen vor und nach dem Tod der Aktivistin zeigen – im Rahmen einer Vertuschung der Umstände ihres Todes zurückgehalten wurden. Die Farbaufnahmen wurden in einer Dokumentation von Channel 2 verwendet, aber die IDF hat nach Angaben der Familie bestritten, dass sie existieren.“

Aufgrund dieser zurückgehaltenen Beweise legten Herr und Frau Corrie im Mai 2014 Berufung gegen das Urteil ein, die im folgenden Jahr vom Obersten Gerichtshof Israels endgültig abgelehnt wurde. Heute kämpfen Craig und Cindy Corrie weiterhin für die Rechte der Palästinenser und gründeten 2003 die Rachel Corrie Foundation for Peace and Justice, um „die Bemühungen der Basis für Frieden und Gerechtigkeit weltweit zu unterstützen“. (Steven Plaut, ehemaliger Kolumnist der in New York ansässigen Zeitung The Jewish Press, beschrieb einmal Herrn und Frau Corrie als ein „Zwei-Personen-Anti-Israel-Propaganda-SWAT-Team“.

Der eigentliche Kampf, dem sich die Amerikaner gegenübersehen, ist kein Kampf zwischen Demokraten und Republikanern, unabhängig davon, was die Alex Joneses dieser Welt behaupten mögen. Wenn das menschliche Bewusstsein von politischen Parteien vereinnahmt wird – wie es seit 2016 in großem Umfang geschehen ist – werden Menschen häufig dabei beobachtet, wie sie aufgrund des Diktats der „Partei“ ihre schlimmsten Widersacher verteidigen. Viele Amerikaner stellen sich Donald Trump als eine Art Superhelden vor, der sich in einem heldenhaften Kampf befindet, um Amerika und die westliche Welt vor einer namenlosen, gesichtslosen globalistischen Kabale zu retten. In Wirklichkeit ist Trump ein streitsüchtiger Tölpel, der wild entschlossen zu sein scheint, den letzten Nagel in den Sarg Amerikas zu treiben, indem er ein pflichtbewusster Laufbursche für Netanjahu und den Staat Israel ist. In einem Land voller großspuriger MAGA-Neandertaler brauchen wir mehr Menschen mit der Integrität von Rachel Corrie. Nur mit einer ähnlichen Überzeugung und Entschlossenheit können wir jemals hoffen, den Tag zu erleben, an dem die Souveränität Amerikas wiederhergestellt wird und unsere Nation wieder als Licht für die Welt wahrgenommen wird. Möge Gott ihr Andenken segnen!