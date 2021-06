Rainer Fuellmich jetzt auch in Argentinien in den Medien: Die Pandemie geht vor Gericht

laprensa.com.ar: Der deutsche Rechtsanwalt Reiner Fuellmich ist das öffentliche Gesicht der Klagen, die auf drei Kontinenten wegen des „skandalösen Betrugs um das Coronavirus“ erhoben werden. Er behauptet, dass die Maßnahmen gegen Covid zum wirtschaftlichen Ruin geführt haben und dass die Massenimpfung der Weltbevölkerung mit experimentellen Impfstoffen ein Verbrechen gegen die Menschheit ist. Er verweist auf den unsachgemäßen Einsatz von PCR-Tests als eine Säule des Kartenhauses, das eingerissen werden muss.

Der deutsche Rechtsanwalt Reiner Fuellmich ist davon überzeugt, dass er genügend Daten und Beweise gesammelt hat, um seine schwerwiegenden Vorwürfe zu untermauern: dass die Pandemie ein skandalöser Betrug ist, der auf PCR-Tests beruht, die nicht für den Einsatz gedacht waren, für den sie seit Beginn der Gesundheitskrise verwendet werden, und dass die Massenimpfung der Weltbevölkerung mit experimentellen Produkten – zusammen mit den willkürlichen Maßnahmen, die zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 ergriffen wurden – Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, die noch schwerwiegender sind als jene, die während des Dritten Reiches stattfanden. Der Anwalt wurde wenig überraschend beschuldigt, ein Leugner und Verschwörungstheoretiker zu sein, obwohl er nicht bestreitet, dass es einen Virus gibt und dass er potenziell tödlich ist.

Fuellmich – international bekannt, weil er unter anderem den Prozess gegen Volkswagen wegen der Manipulation der Katalysatoren seiner Dieselfahrzeuge gewonnen hat – kam zusammen mit einer Gruppe von Kollegen zu diesen Schlussfolgerungen, nachdem sie einen deutschen Coronavirus-Forschungsausschuss gebildet hatten, durch den sie seit Mai 2020 zahlreiche Wissenschaftler, Ärzte und Spezialisten aus verschiedenen Bereichen mit großer Erfahrung befragt haben, die wichtige Informationen zum Verständnis des Geschehens lieferten.

In einem kürzlichen Interview mit dem britischen Schriftsteller und Journalisten James Delingpole, der ihn fragte, ob er Angst oder Sorge habe, eine „Zielscheibe“ zu werden, weil er „vor dem organisierten Verbrechen auf dem unvorstellbarsten Niveau“ stehe, gab er zu: „Ja, aber ich bin nicht der einzige. Vielleicht liegt es an der Arbeit, die wir im Corona-Untersuchungsausschuss geleistet haben, aber ich denke, ich bin in der Lage, so zu handeln, wie ich es tue. Ich denke, dass ich keine Wahl habe. Wir alle müssen das bekämpfen, denn es ist wirklich – und ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas sagen würde, weil ich Anwalt bin – es ist ein Kampf von Gut gegen Böse.“

„Ich habe Schutz vor vielen Leuten. Und, auch wenn es wahrscheinlich gefährlich ist, ist es so gewollt. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen, wie jeder, der mit mir zusammenarbeitet. Wir werden gebraucht. Wir müssen es tun, um das zu stoppen“, erklärte er mit absoluter Klarheit.

Wie er in diesem Interview voraussah, „wird es eine Reihe von Prozessen geben, die in den nächsten zwei oder drei Wochen auf drei Kontinenten beginnen, und wir werden sehen, ob die Rechtssysteme noch funktionieren oder ob sie vollständig unter der Kontrolle der anderen Seite sind, was ich bezweifle. Zu diesem Zweck hat Fuellmich zusammen mit mehr als 200 Anwälten aus verschiedenen Ländern ein internationales Kooperationsnetzwerk aufgebaut und ihnen die vom Deutschen Coronavirus-Forschungsausschuss gesammelten Dokumente und Gutachten zur Verfügung gestellt.

Doch wen meint der deutsche Jurist, wenn er von „der anderen Seite“ spricht? Fuellmich sagte, dass es in diesem großen Betrug Gruppen und Einzelpersonen mit einer bestimmten Agenda gibt, die unter anderem „die Reduzierung der Weltbevölkerung – was sie wahrscheinlich durch diese sogenannten experimentellen ‚Impfstoffe‘ und mit schwerwiegenden negativen Auswirkungen erreichen werden -, die Zerstörung des Mittelstandes und der kleinen und mittleren Unternehmen – die angeblich von einigen der großen anglo-amerikanischen Plattformen wie Amazon übernommen wird. Er fügte hinzu, dass die Richtlinien dieser „Agenda“ seit Jahren für jeden sichtbar sind und dass es ausreicht, im Internet zu suchen, um Videos und Dokumente zu finden, die dies beweisen. Als Beispiele nannte er die Rolle der Bill & Melinda Gates Foundation und des Wellcome Trusts.

„Während alle in die Richtung des Coronavirus schauen, sehen die meisten nicht, was wirklich passiert, oder sie sehen es, verstehen aber nicht, warum es passiert“, warnte der deutsche Anwalt und betonte dann, dass „die Tatsache, dass diese Wissenschaftler und Experten, die wir interviewt haben, in den Medien systematisch diskreditiert wurden, dass sie nicht einmal zu einer Debatte eingeladen werden und dass, wenn man mit ihnen in einem Video spricht, es sehr wahrscheinlich ist, dass sie es aus den sozialen Netzwerken zensieren oder löschen, weil die andere Seite wirklich Angst hat und weiß, dass, sobald diese Diskussion beginnt, andere Leute das auch merken könnten. Es hat nichts mit Gesundheit zu tun. Was manche als „Kollateralschaden“ bezeichnen, ist kein Kollateralschaden, sondern der beabsichtigte Schaden. Alles, was sie interessiert, ist Geld und Macht.

EINREISSEN DES KARTENHAUSES

Der Anwalt räumte ein, dass es in diesem finsteren Komplott nicht nur Protagonisten, sondern auch „Marionetten“ gibt, gegen die er und seine Kollegen ihre Klagen richten werden. Er rechnete damit, dass diese sichtbaren Figuren geopfert werden, wenn sie auf die Anklagebank gesetzt werden. Unter anderem identifizierte Fuellmich Christian Drosten – den deutschen Virologen, der die PCR-Tests für den angeblichen Nachweis von Covid-19-Fällen entwickelt hat -, den Tierarzt Lothar H. Wieler, – Direktor des Robert-Koch-Instituts (Deutschlands Äquivalent zum US CDC), und Tedros Adhanom, Direktor der Weltgesundheitsorganisation. Er merkte an, dass der Epidemiologe Anthony Fauci – der Chefberater der US-Regierung für die aktuelle Pandemie – in einer ähnlichen Situation ist.

„So wie die VW-Dieselautos Produkte waren, die zwar funktionierten, aber aufgrund eines sogenannten Defeat Device fehlerhaft waren, weil sie die Abgasnormen nicht erfüllten, so sind auch PCR-Tests – die in anderen Bereichen durchaus gute Produkte sind, aber nicht brauchbare Produkte, wenn es um die Diagnose von Infektionen geht“, so Fuellmich in einem 49-minütigen Video, in dem er die Gründe und Hintergründe für die geplanten Sammelklagen in den USA und Kanada erläutert. In Kanada hat der Ontario Superior Court die Klage des Anwalts Michael Swinwood zwar abgewiesen, es wurde aber bereits Berufung eingelegt.

„Wenn wir die PCR-Tests zerstören, dann war’s das. Keine Infektionen mehr. Das ganze Kartenhaus wird fallen“, betonte der deutsche Jurist, der Delingpole den Weg schilderte, der dazu führte, dass diese Methode zur Erkennung von Covid-19-Fällen eingesetzt wurde, obwohl sie nicht vom verstorbenen Nobelpreisträger Kary Mullis zur Diagnose von Infektionen entwickelt wurde.

„Zwei ehemalige WHO-Mitarbeiter – eine davon Dr. Astrid Stückelberger – haben uns erzählt, dass die Pharmaindustrie Ende Januar 2020 die WHO bei einem Treffen unter Druck gesetzt hat, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Das war sehr wichtig für sie, denn sie brauchten diese Ankündigung, um ihre Agenda zu erfüllen, um jeden zu impfen. Und um die Menschen mit etwas zu impfen, das nicht einmal ein Impfstoff ist, sondern eine experimentelle Gentherapie, die noch nie zuvor getestet wurde, brauchten sie zuerst eine Erklärung über einen öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationaler Berdeutung“, erinnerte sich Fuellmich und fügte hinzu: „Das wäre die Grundlage für die USA, um eine Notfallzulassung zu erteilen, oder für Europa, um diesem Medikament eine bedingte Zulassung zu geben. Das war es, was sie wollten.

„Bei diesem Treffen Ende Januar gab es jedoch keine Fälle. So fragten sich die meisten Teilnehmer, was das soll, wenn nichts Schlimmes passiert. Zwei Wochen später trafen sie sich wieder und plötzlich hatten sie Fälle. Warum? Denn in der Zwischenzeit hat Drosten seinen PCR-Test zur Verfügung gestellt und damit konnten sie tausende von Fällen ermitteln. Das war genug, um einen öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung zu erklären“, fügte er hinzu.

Fuellmich sagte, sie wüssten jetzt, wie das Ganze funktionierte: „Es hat mit der hohen Falsch-Positiv-Rate des PCR-Tests zu tun, wenn die Probe mehr als 35 Zyklen der Amplifikation unterzogen wird. Und dieser Typ (Drosten) sagte, dass sein Test 45 Zyklen der Amplifikation durchlaufen musste.“

Positive Testergebnisse bedeuten entgegen den Behauptungen von Drosten, Wieler oder der WHO nichts in Bezug auf Infektionen, wie selbst das US CDC weiß (siehe Informationen auf Seite 39 unter „Einschränkungen“), betonte der Anwalt, der darauf hinwies, dass eine Reihe hoch angesehener Wissenschaftler weltweit davon ausgehen, dass es nie eine Coronavirus-Pandemie, sondern nur eine PCR-Test-Pandemie gegeben hat.

„Zu diesem Schluss kommen viele deutsche Wissenschaftler, wie die Professoren Bhakdi, Reiss, Mölling, Hockertz, Walach und viele andere, darunter der bereits erwähnte Professor John Ioannidis, sowie der Nobelpreisträger Professor Michael Levitt von der Stanford University. Die jüngste Meinung ist die von Dr. Mike Yeadon, dem ehemaligen Vizepräsidenten und Chief Scientific Officer von Pfizer, der diese Position 16 Jahre lang innehatte“, sagte er.

Auf der anderen Seite fügte Fuellmich hinzu, dass Lockdowns – wie Yeadon und seine Kollegen herausfanden – nicht funktioniert. „Schweden mit seinem Laissez-faire-Ansatz und Großbritannien mit seiner strikten Abschottung haben zum Beispiel völlig vergleichbare Krankheits- und Sterblichkeitsstatistiken. Dasselbe wurde von amerikanischen Wissenschaftlern in Bezug auf die verschiedenen Bundesstaaten in diesem Land entdeckt: Es gibt keinen Unterschied in der Häufigkeit von Krankheiten, ob ein Staat Confinement anwendet oder nicht“, betonte er.

Abschließend zeigte sich der Anwalt zuversichtlich, dass diese ungeheuerlichen Fakten rund um das Coronavirus bald vor Gericht oder vor vielen Gerichten auf der ganzen Welt bewiesen werden. „Dies sind die Fakten, die allen Verantwortlichen für diese Verbrechen die Masken vom Gesicht reißen werden. Den Politikern, die diesen korrupten Leuten glauben, werden diese Fakten als Rettungsanker angeboten, der ihnen helfen kann, ihren Kurs neu zu justieren und die lang erwartete öffentliche wissenschaftliche Diskussion einzuleiten, um nicht mit diesen Scharlatanen und Kriminellen unterzugehen“, schloss er.