Raisis Stabschef, der im Hubschrauber direkt hinter Raisi flog, deutet ein mögliches Verbrechen an

Raisis Stabschef beschreibt die letzten Momente des abgestürzten Hubschraubers.

Gholam Hossein Esmaili, der im dritten Hubschrauber des Präsidentenkonvois saß, schildert die Momente, bevor der Hubschrauber von Ebrahim Raisi aus dem Blickfeld verschwand.

Raisis Stabschef, der im Hubschrauber direkt hinter Raisi saß, deutet ein mögliches Verbrechen an, da der Hubschrauber des Präsidenten aus unerklärlichen Gründen in den Nebel abgedriftet sei.

Das sagt Esmaili:

„Esmaili: Nach dem Mittagsgebet brachen wir in Richtung Täbris auf. Das Wetter war klar, es gab nichts, worüber wir uns Sorgen machen mussten. Nach einer halben Stunde in der Luft, bevor wir die Kupfermine von Sungun erreichten, gab es ein kleines Wolkenfeld.

Interviewer: Es gab also keinen Nebel?

Esmaili: Überhaupt nicht. Am Boden war es neblig, aber nicht in der Luft, wo wir mit den Hubschraubern unterwegs waren. Es gab jedoch einen kleinen Wolkenfleck über einer Klippe in einem kleinen, dichten Gebiet. Diese Wolke befand sich auf der Höhe unseres Fluges.

Dort befahl der inzwischen zum Märtyrer gewordene Hubschrauberpilot, der auch Kommandant der Flotte war, den anderen Piloten, über die Wolken zu steigen. Wir waren der dritte Pilot hinter dem Hubschrauber des Präsidenten. Wir kamen über die Wolken und waren etwa 30 Sekunden voraus. Plötzlich bemerkte unser Pilot, dass der Haupthubschrauber mit dem Präsidenten fehlte.

Interviewer: Sie haben den Hubschrauber nach dem Aufstieg nicht mehr gesehen?

Esmaili: Ja, genau, nachdem wir über den Wolken waren, haben wir den Haupthubschrauber nicht mehr gesehen. Der Aufstieg selbst war nicht schwierig oder anstrengend. Manchmal, wenn wir mit dem Flugzeug fliegen, spüren wir Turbulenzen, aber dieses Mal, beim Aufstieg, haben wir im Hubschrauber überhaupt nichts gespürt. Und nach dem Aufstieg waren auch keine Wolken mehr zu sehen.

Interviewer: Es gab also auch keine Wettervorhersage, die auf Störungen hingewiesen hätte, die die Sicherheit gefährdet hätten?

Esmaili: Nein, das gab es nicht. Kurze Zeit später konnten wir nach unten sehen, es gab keine Wolken mehr und wir hatten das Gebiet der Kupfermine erreicht. Wir bemerkten aber, dass unser Pilot plötzlich umkehrte, also fragte ich ihn, warum? Er sagte, dass einer unserer Helikopter fehlt. Wir nehmen an, dass er eine Notlandung gemacht hat, denn wir haben auch keinen Funkkontakt mehr zu ihm. Ich fragte ihn, wann er das letzte Mal Kontakt hatte. Der Pilot antwortete: „Vor einer Minute und 30 Sekunden, als er uns sagte, wir sollten über den Wolken aufsteigen“.