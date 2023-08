Raketen treffen US-Besatzungsbasis in Syriens größtem Gasfeld

Der Angriff auf die US-Truppen auf dem Conoco-Feld in Deir Ezzor erfolgte zwei Tage, nachdem ISIS in derselben Region mehr als zwei Dutzend Soldaten der syrischen Armee getötet hatte.

Die US-Besatzungsbasis auf dem syrischen Erdgasfeld Conoco wurde am Morgen des 12. August angegriffen, als unbekannte Angreifer mindestens drei Raketen abfeuerten, die eine Reihe von Explosionen innerhalb der Basis auslösten.

Lokale Quellen teilten Sputnik mit, dass US-Besatzungstruppen zusammen mit ihren lokalen Stellvertretern nach dem Angriff rund um die Basis mobilisiert hätten, während US-Flugzeuge Aufklärungsflüge durchführten.

Das Conoco-Feld ist das größte Erdgasfeld Syriens und eines von mehreren Feldern, die von den Streitkräften Washingtons besetzt sind, die regelmäßig Ölschmuggeloperationen in die Region Kurdistan im Irak durchführen. Hier wird syrisches Öl und Gas verkauft, um die Aktivitäten der US-Agenten zu finanzieren.

Nach Schätzungen der syrischen Regierung werden jeden Monat mindestens drei Millionen Barrel der natürlichen Ressourcen Syriens durch die US-Besatzung in den Gouvernements Hasaka, Raqqa und Deir Ezzor geplündert. Seit Beginn des Krieges im Jahr 2011 hat dies zu Verlusten von mehr als 107 Milliarden US-Dollar geführt.

Washington hat kürzlich seine illegale Besetzung der Öl- und Gasfelder im Nordosten verstärkt, indem es Tausende Truppen aus dem Irak entsandte, seine sunnitischen und kurdischen Verbündeten in der Region mobilisierte und sogar ein hochmobiles Artillerie-Raketensystem (HIMARS) entsandte, um sich auf mögliche Angriffe der vom Iran unterstützten Widerstandsgruppen vorzubereiten.

Die Verstärkung erfolgte auch als Reaktion auf die zunehmenden Spannungen mit der russischen Luftwaffe im Süden Syriens, da sich beide Seiten in den vergangenen Monaten nicht mehr an die Abrüstungsprotokolle hielten und es zu mehr als einem Beinaheunfall kam.

Washington war jedoch nicht in der Lage, Verstärkung für seinen riesigen Stützpunkt Al-Tanf im Süden zu mobilisieren, da Damaskus, Teheran und Moskau in den vergangenen Jahren Fortschritte bei der Rückeroberung extremistischer Gruppen gemacht haben. Zum Ausgleich haben die USA Tarnkappenjägerstaffeln vom Typ F-22 im benachbarten Jordanien stationiert.

Der Angriff vom Samstag erfolgte zudem nur zwei Tage nach dem tödlichsten ISIS-Angriff auf die Syrische Arabische Armee (SAA) in diesem Jahr, bei dem 33 Soldaten in derselben Region getötet wurden, in der die USA ihre Präsenz verstärkt haben.

Die sunnitische Extremistengruppe übernahm am Freitag die Verantwortung für den Angriff in Deir Ezzor und erklärte, ihre Kämpfer hätten „zwei Militärbusse“ aus dem Hinterhalt überfallen, sie „mit schweren Waffen und Raketengranaten“ angegriffen und einen von ihnen in Brand gesetzt.

Dies war der vierte IS-Angriff in Syrien in weniger als einem Monat. Am 7. August töteten ISIS-Kämpfer zehn syrische Soldaten im Gouvernement Raqqa, während eine Woche zuvor ein ISIS-Angriff auf einen Ölkonvoi fünf syrische Soldaten und zwei Zivilisten das Leben kostete. Dieser Angriff ereignete sich nur wenige Tage nach einer massiven Explosion in der Nähe des Schreins von Sayyida Zaynab am Stadtrand von Damaskus, bei der mehr als zwei Dutzend Menschen getötet wurden.

Außerdem führen die in der Wüste ansässigen Überreste der Gruppe eine brutale Mord- und Entführungskampagne gegen die Trüffelpflücker von Homs durch. Laut SOHR wurden seit Anfang 2023 bisher 139 syrische Bürger und Trüffelsammler von ISIS in der syrischen Wüste getötet.

Während das Weiße Haus behauptet, seine Truppen seien in Syrien, um ISIS zu bekämpfen, haben russische Beamte und Syrer die Streitkräfte Washingtons beschuldigt, militante Extremisten auf dem Stützpunkt Al-Tanf zu beherbergen und auszubilden, um „Chaos in Syrien zu säen“.