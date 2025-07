RAND Europe: „Extremisten“ nutzen COVID und Klima, um mit Verschwörungstheorien über Kontrolle und Eliten Stimmung zu machen.

Von The Sociable

Die Autoren von RAND Europe sind so sehr in ihrer eigenen Echokammer gefangen, dass sie nicht merken, dass sie sich genau wie die Extremisten verhalten, vor denen sie zu warnen vorgeben: Perspektive

Menschen, die befürchten, dass die drakonischen Maßnahmen, die von öffentlichen und privaten Stellen während der COVID-Lockdowns eingeführt wurden, im Namen der Bekämpfung des Klimawandels erneut zum Einsatz kommen könnten, sind laut einer Stellungnahme von RAND Europe zum Aufruf des britischen Innenausschusses zur Bekämpfung neuer Formen des Extremismus tatsächlich Opfer von Verschwörungstheorien, die von extremistischen Online-Gruppen stammen.

„Ähnlich wie bei den Verschwörungstheorien zu COVID-19 werden Klimafragen instrumentalisiert und mit Verschwörungstheorien und Narrativen über die Kontrolle durch den Staat und die Elite verknüpft.“ RAND, Bekämpfung neuer Formen des Extremismus, Juli 2025

Trotz Initiativen wie dem „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums (WEF), der die Regierungen aktiv dazu aufforderte, die durch ihre Lockdowns, Massenimpfungen und Social-Distancing-Maßnahmen verursachten Schocks zu nutzen, um mit klimapolitischen Maßnahmen radikale Veränderungen in der Gesellschaft und der Weltwirtschaft umzusetzen, heißt es in dem Bericht von RAND Europe „Ähnlich wie COVID-19-Verschwörungstheorien werden Klimafragen instrumentalisiert und mit Verschwörungstheorien und Narrativen über die Kontrolle durch den Staat und die Elite verknüpft.“

„Einige Führungskräfte und Entscheidungsträger, die bereits an vorderster Front im Kampf gegen den Klimawandel standen, könnten den Schock der Pandemie nutzen, um langfristige und umfassendere Umweltveränderungen umzusetzen. Sie werden die Pandemie gewissermaßen „gut nutzen”, indem sie die Krise nicht ungenutzt verstreichen lassen.” Klaus Schwab & Thierry Malleret, „COVID-19: The Great Reset”, 2020

Der Testimonial „Bekämpfung neuer Formen des Extremismus” von RAND Europe enthält kein einziges Beispiel für eine Verschwörungstheorie im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dessen Kontrolle, aber die Autoren sind sich sicher, dass Extremisten auf beiden Seiten des politischen Spektrums die sogenannte Klimakrise aufgrund mangelnder staatlicher Maßnahmen für ihre eigenen Zwecke ausnutzen.

In dem Testimonial heißt es: „Beide Seiten des politischen Spektrums werden durch die Untätigkeit der Regierungen im Bereich des Klimawandels ermutigt.

„Ökologische Linksextremisten sind über die Untätigkeit der Regierungen verärgert, da sie diese als Leugnung des Klimawandels betrachten.

„Für Rechtsextremisten bestärkt die Untätigkeit der Regierungen ihre Überzeugung, dass der Klimawandel eine Lüge ist.”

„Sozialverträgliche Klimaschutzmaßnahmen können auch den freien Zugang zur Natur umfassen, was eine Vergemeinschaftung von Privateigentum erfordern kann.“ Club of Rome, Earth4All: Österreich, Juli 2024

"We see a switch to healthier, plant-based diets [..] The economic model everywhere is circular [..] Material consumption of unsustainable resources is reined-in, fossil energy phased out & we see a significant redistribution of wealth": Club of Rome co-president at EU parliament pic.twitter.com/yVCQ6KdIsT — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 15, 2023

Übersetzung von „X“: „Wir beobachten eine Umstellung auf eine gesündere, pflanzliche Ernährung […]. Das Wirtschaftsmodell ist überall zirkulär […]. Der Materialverbrauch nicht nachhaltiger Ressourcen wird eingeschränkt, fossile Energien werden auslaufen, und wir sehen eine erhebliche Umverteilung des Wohlstands“, so der Co-Präsident des Club of Rome im EU-Parlament.

Linksextreme Gruppen, so heißt es, seien „in kommunistischen und anarchistischen Ideologien verwurzelt, die von dem Streben nach einer gleichberechtigten, utopischen Gesellschaft angetrieben werden“, was ziemlich genau die gesamte Ideologie und Daseinsberechtigung des Club of Rome beschreibt.

„Linksextreme Gruppen instrumentalisieren auch Klimafragen, um ihre Agenda voranzutreiben. Linksextreme Gruppen instrumentalisieren Klimafragen seit den 1990er Jahren, oft in Überschneidung mit randständigen öko-extremistischen Bewegungen. Verwurzelt in kommunistischen und anarchistischen Ideologien und getrieben von dem Streben nach einer gleichberechtigten, utopischen Gesellschaft, sind diese Gruppen als Opposition zum Kapitalismus entstanden.“

Auch hier passt der Club of Rome fast genau auf die oben von RAND gegebene Beschreibung einer linksradikalen Gruppe.

So fordert der Club of Rome beispielsweise regelmäßig die Umverteilung von Reichtum, die Vergemeinschaftung von Privateigentum und ging dieses Jahr sogar so weit, einen Bericht zu veröffentlichen, in dem er erklärte, dass die Gemeinschaft das Gegenmittel zum Kapitalismus sei und Kapitalisten hinterhältige Gestaltwandler seien.

„Der Kapitalismus wird durch Narrative aufrechterhalten, die derzeit in unseren Gesellschaften und unserer Weltanschauung vorherrschen. Entscheidend sind dabei Narrative des Individualismus und der Isolation […] Wenn der Kapitalismus jedoch durch eine Ideologie des Individualismus aufrechterhalten wird, ist Gemeinschaft sein Gegenmittel […] Mit Gemeinschaft an unserer Seite und Resilienz in unseren Herzen (der guten Art, nicht der hinterhältigen kapitalistischen Art) haben wir vielleicht eine Chance“ Club of Rome, Leitfaden für junge Menschen zum Systemwandel, März 2025

Am anderen Ende des politischen Spektrums nutzen laut den Autoren des RAND-Berichts rechtsextreme Gruppen „Klimaprobleme, um Klimaleugner für ihre Sache zu gewinnen“.

Mit anderen Worten: Sie betrachten Klimawandelskeptizismus als eine Art Einstiegsdroge, die, einmal konsumiert, zu anderen Formen des radikalen Extremismus führt.

Laut dem RAND-Bericht „scheint die Strategie kontroverse, aber nicht extreme Themen wie den Klimawandel als Einstieg zu nutzen, um Menschen dazu zu bringen, sich mit zunehmend radikalen Inhalten auseinanderzusetzen und ihnen mit der Zeit zuzustimmen“.

Die Autoren definieren jedoch nicht wirklich, was „Klimaleugnung“ bedeutet.

Für einige bedeutet es, dass es keinen Klimawandel gibt, weder natürlichen noch vom Menschen verursachten.

Für andere bedeutet es, dass sich das Klima wie immer verändert, mit oder ohne Menschen.

Für wieder andere bedeutet es, dass sich das Klima tatsächlich aufgrund des Menschen verändert, jedoch nicht durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, sondern durch Geoengineering und Wolkenimpfung.

„Die verstärkte Nutzung digitaler Plattformen ermöglicht es Extremisten, Krisen wie COVID-19 und den Klimawandel auszunutzen, wobei Klimafragen das Wachstum des Öko-Extremismus über ideologische Grenzen hinweg vorantreiben.“ RAND, Bekämpfung neuer Formen des Extremismus, Juli 2025

Und dann gibt es diejenigen, die glauben, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen wie Dekarbonisierung, Netto-Null-Emissionen, Degrowth, eingeschränkte Reise- und Mobilität, Reduzierung des Fleischkonsums, individuelle CO2-Fußabdruck-Tracker, CO2-Steuern und die Bepreisung der Luft, die wir atmen, des Wassers, das wir trinken, und des Bodens, auf dem wir gehen, viel zu orwellianisch sind und, wenn überhaupt, nur minimale Auswirkungen auf natürlich schwankende Wetter- oder Temperaturmuster haben würden.

Letztere Narrative sind gefährlich für das Establishment, und die RAND-Autoren sagen, dass „randständige” Ansichten immer mehr zum Mainstream werden und dass sie die Tür zu anderen Denkweisen und anderen Arten von Debatten öffnen.

Gott bewahre, dass die Menschen anfangen, Autoritäten in Frage zu stellen, sich eine eigene Meinung zu bilden und Debatten über Themen und Maßnahmen zu führen, die jeden Aspekt ihres Lebens betreffen!

„Randgruppen verbreiten extreme Ansichten, die mit der Zeit in den Mainstream gelangen und dazu beitragen, dass neu definiert wird, welche Meinungen und Debatten als akzeptabel gelten.“ RAND, Bekämpfung neuer Formen des Extremismus, Juli 2025

Zusammenfassend lässt sich sagen: Je mehr Sie sich mit anderen auf digitalen Plattformen austauschen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie von Extremisten radikalisiert werden.

Wenn Sie offizielle Narrative hinterfragen oder autoritären Botschaften von nicht gewählten Globalisten zum Klimawandel misstrauen, sind Sie bestenfalls Opfer von Desinformation, schlimmstenfalls ein gefährlicher Extremist.

Was schlagen die Genies von RAND Europe als Lösung für ihr Problem der Narrativkontrolle vor?

Digitale Kompetenz und Moderation von Inhalten.

„Ein Fokus auf digitale Kompetenz kann Einzelpersonen dabei unterstützen, die Bilder und Botschaften, denen sie in sozialen Medien begegnen, kritisch zu bewerten. Digitale Kompetenz ist die Fähigkeit, Informations- und Kommunikationstechnologien effektiv zu nutzen. Kampagnen zur Förderung der digitalen Kompetenz können Toolkits, Workshops und Tutorials zur Nutzung von Online-Technologien, zur Bewertung von Inhalten auf ihre Richtigkeit und zur Erkennung von Falschinformationen umfassen.“ RAND, Bekämpfung neuer Formen des Extremismus, Juli 2025

Die Förderung der digitalen Kompetenz mag theoretisch gut klingen, kann aber auch eine Form der Propaganda sein, da diejenigen, die sie normalerweise vorantreiben, in der Regel auch diejenigen sind, die versuchen, die Inhalte aller zu zensieren oder zu moderieren, die nicht mit ihnen übereinstimmen.

Und Toolkits, Workshops und Tutorials zur digitalen Kompetenz sind wie kommunistische Umerziehungslager für diejenigen, die sogenannte autoritative Botschaften in Frage stellen.

Die Autoren von RAND Europe sagen also, dass Klimawandelthemen instrumentalisiert werden, um Verschwörungstheorien über die Kontrolle durch den Staat und die Elite zu verbreiten, und dasselbe mit COVID-Narrativen geschehen ist.

Gleichzeitig sagen globalistische Organisationen wie die UNO, der Club of Rome und das Weltwirtschaftsforum ganz offen, dass sie für den Klimaschutz die gleichen Kontrollmaßnahmen einführen wollen wie für COVID.

Die Heuchelei ist unfassbar.

„Wenn wir uns in der Zeit nach der Pandemie dazu entschließen, unser Leben genauso wie zuvor fortzusetzen (mit denselben Autos zu fahren, zu denselben Reisezielen zu fliegen, dasselbe zu essen, unsere Häuser auf dieselbe Weise zu heizen usw.), wird die COVID-19-Krise in Bezug auf die Klimapolitik umsonst gewesen sein.“ Klaus Schwab & Thierry Malleret, „COVID-19: The Great Reset“, 2020

Regierungen und Unternehmen haben während der Lockdowns tyrannische Maßnahmen ergriffen, und sie versuchen es erneut, diesmal mit dem Klimawandel als Schreckgespenst. Wer das ausspricht, wird sofort als radikaler Extremist abgestempelt, der Verschwörungstheorien verbreitet.

Erinnern Sie sich noch daran, als die ehemalige neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern sagte, man solle niemandem außer ihrer Regierung vertrauen, sie sei die „einzige Quelle der Wahrheit“ und alles andere sei Fehlinformation und Desinformation?

July 25, 2020



Jacinda Ardern, Prime Minister of New Zealand:



"We will continue to be your single source of truth. … Unless you hear it from us it is not the truth."



What do you think America would be like if the U.S. government became our "single source of truth"? pic.twitter.com/N38n1cWxhD — Kevin Bass PhD MS (@kevinnbass) March 19, 2024

Übersetzung von „X“: 25. Juli 2020 Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland: „Wir werden weiterhin Ihre einzige Quelle der Wahrheit sein. … Was Sie nicht von uns hören, ist nicht die Wahrheit.“ Wie würde es Ihrer Meinung nach in Amerika aussehen, wenn die US-Regierung unsere „einzige Quelle der Wahrheit“ wäre?

Wie war das, als die ehemalige CDC-Direktorin Rochelle Walensky Ihnen im März 2021 vor laufender Kamera ins Gesicht gelogen hat, als sie sagte: „Geimpfte Menschen tragen das Virus nicht in sich und werden nicht krank“, obwohl ihre eigenen E-Mails belegten, dass sie bereits im Januar 2021 von „Durchbruchsinfektionen“ wusste?

March 29, 2021. Rochelle Walensky, Director of CDC, infamously declared on MSNBC:



"Vaccinated people do not carry the virus, don't get sick."



Emails obtained by FOIA from Jan 30, 2021 show that Walensky knew this was a lie at the time she said it.



1/3 pic.twitter.com/ojcidh0PVL — Kevin Bass PhD MS (@kevinnbass) October 6, 2024

Übersetzung von „X„: 29. März 2021. Rochelle Walensky, Direktorin der CDC, erklärte auf MSNBC in einer berüchtigten Äußerung: „Geimpfte Menschen tragen das Virus nicht in sich und werden nicht krank.“ E-Mails, die FOIA am 30. Januar 2021 erhalten hat, zeigen, dass Walensky zum Zeitpunkt ihrer Äußerung wusste, dass dies eine Lüge war.

Quelle: Epoch Times

Was ist mit den falschen Aussagen von Dr. Fauci über den Prozentsatz der Impfungen, der für eine Herdenimmunität erforderlich ist, oder mit seinen Lügen über die Wirksamkeit von Masken, oder damit, dass die Abstandsregeln von zwei Metern einfach aus der Luft gegriffen wurden und niemals auf wissenschaftlichen Untersuchungen beruhten?

Fauci vs. Fauci: A compilation of countless lies and contradictions on gain-of-function, lab leak, masks, lockdowns, and vaccine side effects. pic.twitter.com/GjvgPdq6zQ — Kevin Bass PhD MS (@kevinnbass) July 6, 2023

Übersetzung von „X“: Fauci gegen Fauci: Eine Zusammenstellung unzähliger Lügen und Widersprüche zu Funktionsgewinn, Laborleck, Masken, Lockdowns und Nebenwirkungen von Impfstoffen.

Es gibt keine Wahrheit außer Macht.

Wenn man diesen Leuten erlaubt, eine Krise auszurufen, werden sie sie bis zum Äußersten missbrauchen.

Die sogenannten globalen Eliten haben in den letzten Jahren so viel über den „Wiederaufbau von Vertrauen” gesprochen, aber sie haben nie anerkannt, warum sie das Vertrauen überhaupt verloren haben.

Sie lügen, betrügen, stehlen, täuschen und treten unsere Rechte mit Füßen, und sie können immer noch nicht verstehen, warum sie so unbeliebt und unglaubwürdig sind.

„Weniger pendeln, etwas mehr im Homeoffice arbeiten, mit dem Fahrrad fahren und zu Fuß gehen, anstatt mit dem Auto, um die Luft in unseren Städten so sauber zu halten wie während des Lockdowns, Urlaub näher zu Hause machen: All dies könnte, wenn es in großem Umfang umgesetzt wird, zu einer nachhaltigen Reduzierung der CO2-Emissionen führen.“ Klaus Schwab & Thierry Malleret, „COVID-19: The Great Reset“, 2020

Reminder – World Economic Forum Deleted Video: "Lockdowns are improving cities around the world" pic.twitter.com/58KHmSk8Cg — Camus (@newstart_2024) July 14, 2025

Übersetzung von „X“: Erinnerung – Weltwirtschaftsforum hat Video gelöscht: „Lockdowns verbessern Städte weltweit“

Nun propagieren die UNO, das WEF und andere globalistische Organisationen die „One Health“-Doktrin, die den Klimawandel mit der Ausbreitung von Zoonosen und der allgemeinen öffentlichen Gesundheit verknüpft.

Während Lockdowns und Impfpässe während der Pandemie dafür sorgten, dass die Menschen nicht frei reisen oder an vielen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens teilnehmen konnten – beides im Widerspruch zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO –, wurden die drakonischen Maßnahmen der Regierungen als Schritt in die richtige Richtung für Klimaschutzinitiativen begrüßt.

Und nicht gewählte Globalisten sagen den Bürgern immer noch, dass sie sich weiterhin so verhalten sollen wie während des Lockdowns, indem sie weniger konsumieren, ihren Urlaub näher zu Hause verbringen und zu Fuß gehen, anstatt mit dem Auto zu fahren.

Trotz aller gegenteiligen Beweise sagt RAND Europe im Juli 2025 immer noch: „Ähnlich wie COVID-19-Verschwörungstheorien werden Klimafragen instrumentalisiert und mit Verschwörungstheorien und Narrativen über die Kontrolle durch den Staat und die Elite verknüpft.“

Die Autoren des RAND Europe-Gutachtens „Combatting New Forms of Extremism“ (Bekämpfung neuer Formen des Extremismus) sind so sehr in ihrer eigenen Echokammer gefangen, dass sie nicht merken, dass sie sich genau wie die Extremisten verhalten, vor denen sie alle warnen wollen.