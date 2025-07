Seymour Hersh: Ein zukünftiges Gaza ohne Gazaner – Israels religiöse Rechte offenbart Plan zur ethnischen Neugestaltung

EIN ZUKÜNFTIGES GAZA OHNE GAZANER

Israels religiöse Rechte enthüllt ihren Fantasieplan für die Zone nach der ethnischen Säuberung

Seymour Hersh

Am Dienstag wurde einer Gruppe von israelischen Abgeordneten, Rabbinern, trauernden Familienangehörigen von IDF-Soldaten, die im Kampf oder in der Gefangenschaft der Hamas gefallen sind, und Sicherheitsbeamten aus dem Gazastreifen ein offizieller Plan für die Zukunft des Gazastreifens vorgestellt, wie ihn die religiöse Rechte sieht. Der Plan – der englische Titel lautet „The Riviera in Gaza – From Vision to Reality“ – ist eine Blaupause für eine Zukunft im Gazastreifen ohne die Palästinenser, die dort jetzt leben und sterben. Die Sitzung fand in der unprätentiösen Negev-Halle im zweiten Stock der Knesset in Jerusalem statt.

Mindestens zwei Journalisten von Online-Nachrichtenorganisationen, die über die religiöse Rechte in Israel berichten, waren eingeladen, teilzunehmen und zu veröffentlichen, was sie wollten. Das Treffen wurde von zwei der freimütigsten und umstrittensten Befürworter der Ansiedlung israelischer Bürger im Gazastreifen angeführt: Finanzminister Bezalel Smotrich und der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, ein Siedler aus dem Westjordanland, der auf eine lange Geschichte gewalttätiger antiarabischer Hetze zurückblicken kann und mindestens acht Mal wegen gewalttätiger antiarabischer Aktivitäten verurteilt wurde.

Smotrich sagte auf der Konferenz, Generalleutnant Eyal Zamir, der neue israelische Generalstabschef, habe ihm kürzlich in einem Gespräch versichert, dass die Nordgrenze des Gazastreifens „aus Sicherheitsgründen“ annektiert werden sollte. Zu Beginn seiner Karriere diente Zamir als militärischer Berater von Premierminister Benjamin Netanjahu. Viele in der religiösen Rechten halten ihn für einen Opportunisten, wenn auch einen zunehmend willkommenen.

Ich verfolge die Hardliner-Medien in Israel nicht, aber ein hochdekorierter ehemaliger IDF-Offizier sagte mir, er sei verblüfft gewesen, als er erfuhr, dass die religiöse extreme Rechte in Israel die Zukunft des Gazastreifens mit den in der Knesset anwesenden Reportern im Detail diskutieren würde. Einer der Reporter schrieb die folgende Zusammenfassung dessen, was auf uns zukommt – Bahadrei Hadarim, eine tägliche Online-Nachrichtenseite für die Ultraorthodoxen, übersetzt aus dem Hebräischen:

„Der Plan stellte eine noch nie dagewesene Umgestaltung dar, [die] eine Rückkehr . . . Der Gazastreifen soll der vollen israelischen Souveränität unterstellt und in ein entwickeltes und innovatives Gebiet umgewandelt werden, das Wohnraum für Hunderttausende von Einwohnern sowie eine fortschrittliche Landwirtschaft, einen Hafen, Flughäfen, Industriegebiete, Universitäten, Gesundheitseinrichtungen und touristische Komplexe entlang der Küste umfasst.

Die Pläne basieren unter anderem auf der Zerstörung des heutigen Gazastreifens nach dem [andauernden Krieg] mit den israelischen Verteidigungsstreitkräften und stellen sie als Ausgangspunkt für den Wiederaufbau des gesamten Gebiets nach dem Modell eines ‚politischen Neustarts‘ dar. Der Plan beschreibt eine Neuaufteilung des Streifens in zivile Gouvernements (wie das Gouvernement Rafah, das Gouvernement Khan Younis und das Gouvernement Gaza-Küste), mit der Einrichtung von infrastrukturellen und regionalen Ankern, die das Gesicht des gesamten südlichen Streifens verändern werden.

Die wichtigsten Punkte des Plans sind der Bau von etwa 850.000 Wohneinheiten, eines internationalen Flughafens, U-Bahnen, Metrolinien, Solarstraßen, autonomen Drohnen und eines neuen Seehafens, der den Gazastreifen mit der Festlandachse Indiens und Europas verbinden und ihn zu einem globalen Handelszentrum machen wird.

Darüber hinaus wird es einige wenige Handelszonen in den Bereichen Börse, Kryptowährung, Fintech sowie die Einrichtung von Konferenzzentren und Hightech-Komplexen geben. Im Süden des Streifens wird es außerdem eine fortschrittliche Landwirtschaft mit Forschungsparks, Wasseraufbereitung und Energiespeicherung geben, und vor der Küste des Gazastreifens wird eine künstliche Insel aus Kriegstrümmern gebaut, die für Handel und Tourismus genutzt werden soll.

Der Plan wird über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren in Zusammenarbeit mit Israel und internationalen Organisationen umgesetzt. Kurzfristig werden die Trümmer [im gesamten Gazastreifen] beseitigt und die Infrastrukturarbeiten beginnen. In den folgenden vier Jahren werden Verkehrsmittel, Wohnviertel und zentrale Komplexe gebaut, und langfristig werden die Handelszonen, die künstliche Insel und die neuen Siedlungen fertiggestellt.“

Dem Bericht zufolge fügte Smotrich hinzu: „Wir haben große Unterstützung vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, um Gaza in eine wohlhabende Region zu verwandeln, in eine Küstenstadt, in der es Siedlungen und Arbeitsplätze gibt. So kann man Frieden schaffen.“

Dem Bericht zufolge gab es auf der Veranstaltung viele ähnliche Reden, ohne dass darüber gesprochen wurde, was mit den überlebenden Menschen im Gazastreifen geschehen soll, von denen viele an Unterernährung, Krankheit und Wunden durch die Bomben und Gewehre Israels leiden.

Die Fantasierede in der Knesset hat die Besorgnis der mir bekannten Israelis über die Vernunft der religiösen Rechten in Israel, die ein wesentlicher Bestandteil von Netanjahus politischer Koalition sind, erneut verstärkt. Netanjahu bombardiert weiterhin den Gazastreifen und Israels Nachbarn – letzten Monat den Iran und jetzt Syrien – und wird durch US-Militärhilfe und eine religiöse Rechte, der das unermessliche Leid im Gazastreifen egal ist, im Amt gehalten. Während der gesamten Konferenz wurde nicht über die schreckliche Notlage der Menschen im Gazastreifen gesprochen, von denen viele unter etwas leiden, das man nur als drohenden Hungertod bezeichnen kann. Diese Gleichgültigkeit gegenüber einer alten Kultur wird von vielen Anhängern von Smotrich und Ben-Gvir geteilt.

Die Online-Berichte über die Vision der religiösen Rechten von einem kommenden glitzernden Gaza erinnerten einen meiner israelischen Kontakte, einen säkularen Juden, an einen gescheiterten Plan der Nazis aus dem Jahr 1939 zur Deportation der Juden, als sich der Krieg im besetzten Polen ausbreitete. Ziel des so genannten Nisko-Plans war es, Westeuropa von Juden zu befreien und sie in deutschen Rüstungsbetrieben in der Nähe von Lublin arbeiten zu lassen, einer Gegend, die von einigen Nazis als Zentrum jüdischer Weltmacht und jüdischen genetischen Potenzials angesehen wurde. Das Gebiet nahe der ukrainischen Grenze war als „sumpfig“ bekannt. Das Leiden der Menschen in den überfüllten Lagern führte zu einer negativen Berichterstattung und der Befürchtung, dass die Nazis unter der negativen Presse leiden würden.

Es wurden auch viel mehr Juden aus Polen deportiert als ursprünglich erwartet. Als sich die Offensive der Nazis ausbreitete, wurde das Problem der Überfüllung in Lublin und ähnlichen Arbeitslagern unüberschaubar. Die Lösung, die die Nazis fanden, war der Holocaust und der Massenmord an den Juden.

Für einige Israelis ist das beiläufige Gerede bei der Knesset-Sitzung, Hunderttausende von Gaza-Bewohnern zu vertreiben und einen magischen neuen Stadtstaat zu errichten, wie mir gesagt wurde, „eine Ungeheuerlichkeit“, die an das Schlimmste des Zweiten Weltkriegs erinnert.