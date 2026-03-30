Razzia bei der Rothschild Bank: Der UN-Diplomat im Zentrum des Geschehens – und was die Dokumente tatsächlich belegen

Von Sayer Ji

Drei Tage, nachdem Jeffrey Epstein 10 Millionen Dollar von der Rothschild-Bank erhalten hatte, überwies er 250.000 Dollar von seinem Konto auf den Jungferninseln an die persönliche Kreditgenossenschaft eines UN-Beamten – über einen Diplomaten, gegen den derzeit in Frankreich strafrechtlich ermittelt wird.

Diese Untersuchung ist Teil der Reihe „Epstein Files“.

1/🚨Every outlet covering the Rothschild raid this week used the same word: "contact."



Suspicious contact. Alleged contact. Contact under investigation.



The federal documents don't describe contact.



They describe a pipeline. Intelligence flowing one direction. Money flowing… pic.twitter.com/8ng2UvK1Ja — Sayer Ji (@sayerjigmi) March 26, 2026

Übersetzung von „X“: 1/Jedes Medium, das diese Woche über die Razzia bei den Rothschilds berichtete, verwendete dasselbe Wort: „Kontakt“. Verdächtiger Kontakt. Angeblicher Kontakt. Kontakt, der untersucht wird. In den Unterlagen der Bundesbehörden ist nicht von Kontakt die Rede. Dort ist von einem Kanal die Rede. Informationen fließen in die eine Richtung. Geld fließt in die andere. Über denselben Kanal. Seit Jahren.

Das WSJ berichtet: Am 24. März 2026 führte die französische Polizei eine Razzia in den Pariser Büros von Edmond de Rothschild durch, einer der ältesten und mächtigsten Privatbankendynastien Europas. Das Ziel: Fabrice Aidan – ein französischer Diplomat, ehemaliger Mitarbeiter von EdR und der Mann, dessen Hunderte von E-Mails mit Jeffrey Epstein, die im Januar 2026 vom Justizministerium im Rahmen des Epstein Files Transparency Act veröffentlicht wurden, in Frankreich einen Aufruhr ausgelöst hatten, der so heftig war, dass der Außenminister die Vorfälle als „äußerst schwerwiegend“ bezeichnete.

Der französische Finanzstaatsanwalt Pascal Prache bestätigte die Razzien und gab bekannt, dass die Behörden prüfen, ob Aidan an der Bestechung eines ausländischen Amtsträgers beteiligt war. Die Identität des Amtsträgers wurde nicht bekannt gegeben.

Alle Medien, die über die Razzia berichteten, beschrieben dasselbe: einen Diplomaten mit verdächtigen Kontakten zu Epstein. Eine Bank, die sich von einem verstorbenen Sexualstraftäter distanzieren will. Eine französische Untersuchung, die gerade erst begonnen hat.

Keiner von ihnen hatte die Dokumente.

Was folgt, ist das, was die Dokumente tatsächlich zeigen. Jede Behauptung in diesem Artikel stützt sich auf eine öffentliche EFTA-Bates-Nummer, die unter justice.gov/epstein abgerufen werden kann. Jede E-Mail wird wörtlich zitiert. Jede Überweisung wird auf ihren SWIFT-Eintrag zurückgeführt. Leser, Ermittler und Mitarbeiter des Kongresses können jedes hier zitierte Dokument direkt aus dem Bundesarchiv abrufen.

Dies ist keine Geschichte über verdächtige Kontakte. Es ist eine Geschichte über ein System – und den UN-Diplomaten, der einer seiner wesentlichen Knotenpunkte war.

I. DAS ABENDESSEN, DAS BEINAHE STATTFAND

Am Abend des 25. Januar 2011 schickte Fabrice Aidan Jeffrey Epstein eine dringende Nachricht von seiner E-Mail-Adresse bei den Vereinten Nationen.

„Sh Abdallah nimmt das Abendessen mit B. Gates an. Sie benötigen dringend eine Telefonnummer für die protokollarische Koordination.“ (EFTA_R1_01338719)

Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan – Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Bruder des Kronprinzen, dessen Familie über Staatsvermögen in Höhe von rund einer Billion Dollar verfügt – hatte eine Einladung zum Abendessen angenommen. Das Abendessen sollte mit Bill Gates stattfinden. Die Einladung war im Namen von Epstein ausgesprochen worden. Als Vermittler fungierte ein amtierender UN-Diplomat, der von seiner offiziellen UN-Adresse aus tätig war.

Innerhalb einer Stunde hatte der persönliche Assistent des Außenministers der VAE, Mohamed Mahmoud Al Khaja, an Boris Nikolic – Bill Gates’ Chefberater für Wissenschaft und Technologie, der über Gates’ Privatbüro bgC3 tätig ist – geschrieben, um die organisatorischen Details zu bestätigen. „Ich bin der Assistent von Seiner Hoheit Scheich Abdullah Bin Zayed und wurde von Herrn Fabrice Aidan darüber informiert, dass Seine Hoheit morgen Abend zum Abendessen eingeladen ist. Ich möchte die Teilnahme Seiner Hoheit bestätigen und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns so bald wie möglich den Zeitpunkt, den Ort und die Kleiderordnung für die Veranstaltung mitteilen könnten.“ (EFTA_R1_00142308)

Nikolic war nicht informiert worden. Er leitete die Nachricht an Epstein weiter und schrieb: „Können wir das bitte morgen früh besprechen? Ich muss mehr wissen, bevor ich ihn einlade.“ (EFTA_R1_01337844)

Es war bereits nach Mitternacht. Epstein antwortete sofort.

„Natürlich. Entschuldige, ich hatte seinen Freund gefragt, ob er vielleicht Lust hätte, mitzukommen … Und schon klingelte mein iPhone ununterbrochen … Abdullah ist der Bruder des Kronprinzen, er ist Außenminister. Sein Bruder verwaltet ein Vermögen von 1 Billion Dollar … Er, Abdullah, ist sehr an Kernenergie für sein Land interessiert. Er ist jung und unterhaltsam und der energischste von allen Golfstaaten. Entschuldige, wenn dir das Kopfzerbrechen bereitet. Ich werde erst gegen Mittag aufstehen. Wenn du mich in der nächsten halben Stunde anrufen kannst, bleibe ich wach.“ (EFTA00902867)

Epstein hatte einen amtierenden Außenminister aus der Golfregion zu einem Abendessen eingeladen – im Namen von Bill Gates, über einen UN-Diplomaten –, ohne dass Gates’ eigener wissenschaftlicher Berater über den gesamten Sachverhalt informiert war. Als die Protokollabteilung des Außenministers der VAE innerhalb weniger Stunden in Aktion trat, erfuhr Nikolic davon erst durch die Bestätigungsanfrage des Assistenten des Außenministers.

Das Abendessen wurde abgesagt. Gates befand sich aufgrund logistischer Verzögerungen noch immer in den VAE. Nikolic schrieb am nächsten Morgen an Al Khaja, er solle sich zurückhalten, und bot an, Scheich Abdullah anstelle des Abendessens persönlich zu treffen.

Epsteins Nachricht an Aidan, als die Absage bestätigt wurde, bestand aus drei Worten.

„Sorry, keine gute Tat.“ (EFTA00902889)

Drei Monate später, im Februar 2011, starteten Epstein und die obersten Führungskräfte von JPMorgan das Projekt „Molecule“ – einen Vorschlag zur Einrichtung eines dauerhaften, für Offshore-Geschäfte geeigneten, vom Namen Gates getragenen Spenderberatungsfonds, der darauf abzielte, Kapital von Unterzeichnern des „Giving Pledge“ zu gewinnen. Die Einbindung staatlicher Fonds aus der Golfregion in diese Struktur hatte einen dokumentierten Vorläufer. Die Beziehungen zwischen Epstein, Gates’ Wissenschaftsabteilung und der Führung der Vereinigten Arabischen Emirate waren seit Monaten intensiv ausgebaut worden.