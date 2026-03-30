Das Pentagon rechnet mit „mehrwöchigen“ Bodenoperationen im Iran, während die IRGC mit Vergeltungsschlägen gegen Universitäten droht

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Bericht zufolge bereitet das Pentagon seit Wochen Bodenoperationen vor , während die ersten Marines in der Region eintreffen (WaPo).

, während die ersten Marines in der Region eintreffen (WaPo). Außenminister der Länder der Region, die nach Frieden und einem Ausweg suchen , treffen sich am Sonntag in Pakistan.

, treffen sich am Sonntag in Pakistan. Nach Anschlägen auf zwei iranische Universitätsgelände warnt die IRGC vor Angriffen auf amerikanische Universitätsgeländeim Nahen Osten .

. Nicht nur „beschädigt“, sondern völlig zerstört:Bilder zeigen den zerstörten US-AWACS-Jet auf einem saudischen Luftwaffenstützpunkt.

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„Wochenlange“ Bodenoperationen in Vorbereitung: WaPo

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, der nach Ansicht vieler das Land in Kriegszeiten de facto regiert, hat erklärt, die Vereinigten Staaten seien damit beschäftigt, einen Bodenangriff zu planen, obwohl sie öffentlich diplomatische Bemühungen um einen Waffenstillstand unternehmen.

Aktuelle Berichte in The Washington Post deuten darauf hin, dass er Recht haben könnte: „Das Pentagon bereitet sich auf wochenlange Bodenoperationen im Iran vor, sagten US-Beamte, während Tausende amerikanischer Soldaten und Marines im Nahen Osten eintreffen – für eine möglicherweise gefährliche neue Phase des Krieges, sollte Präsident Donald Trump eine Eskalation beschließen“, hieß es in dem Bericht vom Samstagabend. Die „WaPo“ berichtet weiter, dass die Pläne bereits seit mindestens Wochen in der Entwicklung sind, und schreibt: „Jede potenzielle Bodenoperation würde hinter einer vollständigen Invasion zurückbleiben und könnte stattdessen Razzien durch eine Mischung aus Spezialeinheiten und konventionellen Infanterietruppen beinhalten, sagten die Beamten. Alle sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um hochsensible militärische Pläne zu erörtern, die seit Wochen in der Entwicklung sind.“

Es sollte jedem klar sein, was für ein äußerst risikoreiches Unterfangen dies wäre, und die geografischen Gegebenheiten sprechen sicherlich nicht zugunsten der US-Streitkräfte. In dem Bericht heißt es weiter: „Eine solche Mission könnte US-Personal einer Vielzahl von Bedrohungen aussetzen, darunter iranische Drohnen und Raketen, Beschuss vom Boden aus und improvisierte Sprengsätze. Am Samstag war unklar, ob Trump alle, einige oder gar keine der Pläne des Pentagons genehmigen würde.“

Suche nach einem Ausweg: Gipfeltreffen in Islamabad

Mehrere Länder der Region treffen sich in Islamabad, um einen Weg zu Waffenstillstand und Frieden zu finden. Die vier Außenminister, die Pakistan, die Türkei, Ägypten und Saudi-Arabien vertreten, nahmen am Sonntag ihre Konsultationen auf.

Die pakistanische Regierung teilte am Wochenende mit, dass ihr Premierminister Muhammad Shehbaz Sharif daran arbeite, ein „günstiges Umfeld“ für Friedensverhandlungen und direkte Gespräche zwischen Teheran und Washington zu schaffen, da der Krieg nun einen Monat andauert. Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian wird im Rahmen der Kommunikation mit Pakistan über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten. Zeichnen sich erste Fortschritte ab?…

Der Iran hat zugestimmt, 20 Schiffe unter pakistanischer Flagge unversehrt durch die Straße von Hormus passieren zu lassen, teilte Außenminister Ishaq Dar am Samstag mit.

Oil tanker carrying Saudi crude to Pakistan.



Map frm @Kpler pic.twitter.com/qSUSTca7k1 — Anas Alhajji (@anasalhajji) March 29, 2026

Übersetzung von „X“: Öltanker, der saudisches Rohöl nach Pakistan transportiert.

Pezeshkian erklärte Premierminister Sharif in einem Telefonat am Samstag, dass „Angriffe auf die Infrastruktur und Attentate durch die Aggressoren zeigen, dass man ihnen nicht trauen kann“.

Was den Gipfel am Sonntag in Pakistan angeht, muss man sich die Frage stellen: Wo sind die US-Verhandlungsführer? Vor einigen Tagen gab es Gerüchte, dass Vizepräsident J.D. Vance oder vielleicht Witkoff oder Kushner in Pakistan sein könnten, um hinter den Kulissen zu arbeiten, aber es ist unklar, wie Washingtons Haltung in Bezug auf die Diplomatie derzeit aussieht.

The Consultations among the Foreign Ministers of Pakistan, Saudi Arabia, Türkiye, and Egypt have commenced in Islamabad on 29 March 2026.



Convened at the invitation of Deputy Prime Minister / Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50, the Foreign Ministers during… pic.twitter.com/5capTCXUNO — Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) March 29, 2026

Übersetzung von „X“: Die Konsultationen zwischen den Außenministern Pakistans, Saudi-Arabiens, der Türkei und Ägyptens haben am 29. März 2026 in Islamabad begonnen. Auf Einladung des stellvertretenden Premierministers und Außenministers Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 werden die Außenminister im Rahmen der Konsultationen die sich entwickelnde Lage in der Region erörtern und Themen von gemeinsamem Interesse besprechen.

Angriffe auf Universitäten und Infrastruktur

In den letzten 48 Stunden kam es zu neuen Angriffen der USA und Israels auf die iranische Universität für Wissenschaft und Technologie im Nordosten der Hauptstadt. Gebäude wurden schwer beschädigt – Berichte über Opfer liegen jedoch nicht vor.

Israel hat deutlich gemacht, dass es eine Reihe von Zielen ins Visier nimmt, darunter auch zivile Infrastruktur im Iran. Der Iran hat am Wochenende mit gleicher Münze zurückgeschlagen und weitere Raketen auf Israel abgefeuert. Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran warnt nun, dass amerikanische Universitätsgelände im Nahen Osten nun Freiwild seien. In der Erklärung hieß es, dies liege daran, dass zwei iranische Universitäten angegriffen worden seien. Das IRGC erklärt, amerikanische Universitäten seien nun „legitime Ziele“, sofern die USA die Angriffe auf iranische Hochschulen nicht bis Montagmittag offiziell verurteilen, so Fars.

Eskalation der Vergeltungsangriffe auf Infrastruktur:

⚡️BREAKING



An Iranian missile has just struck Israel's crucial Rotem Chemicals Plant



The plant produces sapphire domes for defence missiles and also helps Israel's nuclear weapons program pic.twitter.com/VuAikqH6ws — Iran Observer (@IranObserver0) March 29, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Eine iranische Rakete hat soeben Israels wichtige Rotem-Chemiefabrik getroffen. Die Fabrik stellt Saphirkuppeln für Verteidigungsraketen her und unterstützt zudem Israels Atomwaffenprogramm.

Die IRGC ist sogar so weit gegangen, eine Erklärung zu veröffentlichen, in der sie Mitarbeiter, Lehrkräfte und Studierende dazu auffordert, diese Campusse zu verlassen und sich von ihnen fernzuhalten. Zu den namhaften amerikanischen Universitätsniederlassungen am Golf (von Dutzenden) gehören die Texas A&M University in Katar und die New York University in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Nicht nur „beschädigt“, sondern völlig zerstört: Bilder eines US-AWACS-Jets auf einem saudischen Luftwaffenstützpunkt

Es sind Bilder aufgetaucht, die zeigen, dass der ursprüngliche Bericht des Wall Street Journal, wonach das 500-Millionen-Dollar-Flugzeug lediglich „beschädigt“ sei, eine enorme Untertreibung war. Vielmehr ist ein großer Teil des Rumpfes zerstört, ebenso wie die charakteristische, rotierende Radarkuppel mit einem Durchmesser von 9 Metern und einer Dicke von 1,8 Metern, die auf AWACS-Flugzeugen montiert ist. Wir haben uns die Fotoserie hier genauer angesehen.

Die Bilder des zerstörten E-3 Sentry wurden zuerst auf der Facebook-Seite Air Force amn/nco/snco veröffentlicht:

„Der Verlust dieser E-3 ist unglaublich problematisch, wenn man bedenkt, wie entscheidend diese Einsatzleiter für alle Bereiche sind – von der Koordinierung im Luftraum über die Koordinierung der Flugzeuge bis hin zur Zielerfassung und der Bereitstellung weiterer Kampfmittel, die die gesamte Streitmacht im Einsatzgebiet benötigt“, erklärte Heather Penney, ehemalige F-16-Pilotin und Direktorin für Studien und Forschung am Mitchell Institute for Aerospace Studies der AFA, gegenüber dem Air & Space Forces Magazine. Wenn dies bisher sorgfältig unter Verschluss gehalten wurde, was verheimlichen das Weiße Haus und das Pentagon der Öffentlichkeit dann noch?

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