Die Welt ist nicht bereit für das, was als Nächstes kommt | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Alle verfolgen den Krieg. Niemand spricht über die eigentliche Bedrohung.

Unter der Oberfläche des Weltgeschehens bricht still und leise etwas zusammen – und die meisten Menschen nehmen es nicht wahr.

Während sich die Schlagzeilen auf Krieg und Geopolitik konzentrieren, entfaltet sich hinter den Kulissen eine weitaus gefährlichere Kettenreaktion, die jeden Lebensmittelladen, jede Lieferkette und jeden Haushalt auf einmal treffen könnte.

Der Kriegsberichterstatter Michael Yon hat Jahre damit verbracht, diese Muster über Kontinente hinweg zu verfolgen. Nun sagt er, dass sich die Puzzleteile endlich zusammenfügen – und das Ergebnis könnte eine Hungersnot sein, wie sie die moderne Welt noch nie erlebt hat.

Wenn er Recht hat, wird das, was als Nächstes kommt, nicht wie ein Krieg aussehen, wie wir ihn kennen. Es wird wie Mangel aussehen … und wie Überleben.

Something is quietly breaking beneath the surface of global events—and most people aren’t seeing it.



While headlines fixate on war and geopolitics, a far more dangerous chain reaction is unfolding behind the scenes, one that could hit every grocery store, every supply chain, and… pic.twitter.com/t5QSdiZmdW — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 27, 2026

Yon leitete das Interview mit der Feststellung ein, dass eine weltweite Hungersnot nicht mit leeren Regalen beginnt – sie beginnt mit unterbrochenen Transportwegen.

Er erklärte, dass kritische maritime Engpässe wie die Straße von Hormus, der Suezkanal und die türkischen Meerengen nicht nur Handelswege sind, sondern Lebensadern für Lebensmittel, Düngemittel und Treibstoff. Wenn auch nur einige davon gleichzeitig blockiert werden, verursacht dies weltweit eine Kettenreaktion.

Er verwies auf Thailand als Frühwarnsignal. Als einer der weltweit größten Reisexporteure ist das Land aufgrund seiner Abhängigkeit von Treibstoff und Düngemitteln extrem anfällig. Wenn die Energievorräte knapp werden, sinkt die Produktion. Wenn die Produktion in einem Land sinkt, das Millionen Menschen ernährt, breiten sich Versorgungsengpässe aus.

Yon machte deutlich, dass dies keine hypothetische Situation ist. Er sagte: „Ich warne schon seit sechs Jahren davor … genau vor dieser Situation“, und nun treten bereits erste Störungen auf.

Die Erkenntnis ist einfach, aber gravierend: Eine Hungersnot beginnt nicht erst, wenn die Lebensmittel verschwinden. Sie beginnt, wenn die Systeme, die Lebensmittel transportieren und produzieren, zusammenbrechen – still und leise, und das alles auf einmal.

Yon kicked off the interview by arguing that global famine doesn’t start with empty shelves—it starts with disrupted routes.



He explained that critical maritime chokepoints like the Strait of Hormuz, Suez Canal, and Turkish Straits are not just trade routes, they’re lifelines… pic.twitter.com/QlPsAK6sqK — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 28, 2026

Yon behauptete, die aktuelle Krise sei kein Zufall – sie sei systematisch geplant.

Er erklärte, dass die Herbeiführung einer weltweiten Hungersnot jahrelange Vorbereitungen erfordere und dass wichtige Systeme bereits ins Visier genommen worden seien. Energiepipelines seien unterbrochen, die Düngemittelproduktion eingeschränkt und landwirtschaftliche Betriebsmittel verknappt worden.

Er bezeichnete Lebensmittel als „Waffe“ und argumentierte, dass die Nahrungsmittelproduktion zusammenbreche, wenn Energie und Düngemittel rationiert würden – und zwar absichtlich, nicht zufällig.

Yon betonte, dass ein gleichzeitiger Angriff auf mehrere Engpässe diesen Prozess beschleunigen würde. Er warnte, dass, wenn Routen wie Suez, Panama und Hormuz alle beeinträchtigt würden, das Ergebnis keine lokalen Engpässe seien – sondern ein systemischer Zusammenbruch.

Er drückte es unverblümt aus: „Wir steuern bereits jetzt auf Hungersnöte zu … Ich glaube, das ist bereits beschlossene Sache.“

Die Schlussfolgerung lautet, dass das, was auf uns zukommt, kein plötzlicher Schock ist, sondern das Ergebnis einer sich seit langem aufbauenden Kettenreaktion, die möglicherweise bereits unumkehrbar ist.

@Michael_Yon claimed the current crisis is not random—it’s structured.



He explained that creating a global famine requires years of preparation, and that key systems have already been targeted. Energy pipelines disrupted, fertilizer production reduced, and agricultural inputs… pic.twitter.com/xp4DdmJ6eO — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 28, 2026

Yon wechselte von globalen Systemen zu den Folgen für die Menschen und argumentierte, dass Krieg selbst als Instrument zur Umgestaltung von Bevölkerungen eingesetzt werden könne.

Er behauptete, dass eine militärische Eskalation zu massiven Verlusten unter jungen Amerikanern führen könnte, gefolgt von einer Ausweitung der Wehrpflicht. Seiner Ansicht nach geht es dabei nicht darum, Kriege zu gewinnen – sondern darum, Bevölkerungen zu zermürben.

Aus eigener Erfahrung zog er eine klare Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart und sagte: „Wenn ich zur Wehrpflicht gezwungen würde, glaube ich nicht, dass ich gehen würde … Ich wäre mit ziemlicher Sicherheit ein Wehrdienstverweigerer.“

Seine Argumentation war klar: Er glaubt, dass der derzeitige Kurs nicht zur Verteidigung, sondern zur Zerstörung führt.

Ob man ihm zustimmt oder nicht, der übergeordnete Punkt, den er ansprach, ist folgender: Großkonflikte und Ressourcenknappheit wirken nicht getrennt voneinander. Sie verstärken sich gegenseitig – und gemeinsam gestalten sie Gesellschaften neu.

Next, Yon shifted from global systems to human consequences, arguing that war itself may be used as a tool to reshape populations.



He claimed that military escalation could lead to mass casualties among young Americans, followed by expanded conscription. In his view, this isn’t… pic.twitter.com/YDYJ9iGlUb — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 28, 2026

Yon führte das Gespräch zu seinem ernüchterndsten Schluss – was eine Hungersnot tatsächlich mit den Menschen macht.

Er erklärte, dass eine Hungersnot oft verheerender sei als Krieg, weil sie gleichzeitig Strukturen, Ordnung und Moral zerstört. Im Gegensatz zu lokalen Katastrophen gibt es bei einer weitreichenden Hungersnot keinen Ort, an den man fliehen könnte.

Er warnte, dass sich das Verhalten in echter Notlage rasch ändere. Gemeinschaften zerfallen. Die Gewalt nimmt zu. Das Überleben wird zur einzigen Priorität.

Er beschrieb dies als „menschlichen osmotischen Druck“, bei dem sich die Bevölkerung massenhaft auf die verbleibenden Ressourcen zubewegt. In einem solchen Umfeld schwächen sich Grenzen ab, Systeme brechen zusammen und Stabilität verschwindet.

Seine Kernbotschaft war klar: Es geht nicht nur um Nahrungsmittelknappheit, sondern darum, was mit der Gesellschaft geschieht, wenn die Nahrungsmittelversorgung unsicher wird.

Und wenn mehrere Regionen gleichzeitig mit dieser Realität konfrontiert sind, bleiben die Folgen nicht auf diese Regionen beschränkt – sie werden sich ausbreiten.

@Michael_Yon brought the conversation to its most sobering conclusion—what famine actually does to people.



He explained that famine is often more devastating than war because it strips away structure, order, and morality at the same time. Unlike localized disasters, a widespread… pic.twitter.com/XwaJYgWzB6 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 28, 2026

Wir möchten Michael Yon dafür danken, dass er heute bei uns ist – und vor allem möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

Sehen Sie sich unten die gesamte Folge an: