Apple ZWINGT iPhone-Nutzer, ihr Alter mit Ausweis nachzuweisen – oder den uneingeschränkten Internetzugang zu verlieren

„Apple hat mit diesem Software-Update den Rubikon überschritten, das eher wie Ransomware ist und Kunden als Geiseln hält, indem es invasive, ausgrenzende und unnötige Ausweisforderungen stellt“, sagte der Direktor von Big Brother Watch. Es gehe um den Schutz von Kindern, doch es zwinge Erwachsene dazu, persönliche Ausweisdokumente hochzuladen, um ihr Alter nachzuweisen. Wenn Apple das dort tun kann, kann es das auch in Amerika tun. Verifizierte Identität ist entscheidend, um Technokratie umzusetzen. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Besitzer von iPhones und iPads im Vereinigten Königreich, die auf das neueste iOS 26.4 aktualisieren, werden nun mit einer klaren Wahl konfrontiert: Bestätigen Sie, dass Sie ein Erwachsener sind, indem Sie eine Kreditkarte angeben oder Ihren Ausweis scannen, oder akzeptieren Sie automatische Web-Inhaltsfilter, die den Zugriff einschränken.

Die Nachricht, die Nutzer sehen, lautet eindeutig: „Das britische Gesetz verlangt, dass Sie bestätigen, dass Sie ein Erwachsener sind, um Inhaltsbeschränkungen zu ändern.“

Diejenigen, die ihr Alter nicht bestätigen – oder als minderjährig eingestuft werden – erhalten automatisch aktivierte Web-Inhaltsfilter.

🚨NEWS: UK iPhone users must now prove their age or lose full internet access



"It is absolutely outrageous that, overnight, Apple has put a chokehold on Britons' freedom to search the internet, access information and use apps unless they provide sensitive ID documents.



This… pic.twitter.com/GNuCsihcDD — Big Brother Watch (@BigBrotherWatch) March 25, 2026

Die von der Regierung ernannte Kommunikationsaufsichtsbehörde Ofcom begrüßte die Entwicklung und bezeichnete sie als „einen echten Gewinn für Kinder und Familien“ und stellte fest, dass das Vereinigte Königreich „eines der ersten Länder der Welt sein wird, das solche Einschränkungen auf ihren Geräten erhält“.

Silkie Carlo, Direktorin von Big Brother Watch, reagierte scharf. In einer Erklärung der Organisation sagte sie, Apple habe „die Freiheit der Briten, im Internet zu suchen, auf Informationen zuzugreifen und Apps zu nutzen, in den Würgegriff genommen, sofern sie nicht sensible Ausweisdokumente vorlegen“.

Sie fuhr fort: „Das bedeutet, dass 35 Millionen Briten, die Hunderte oder sogar Tausende Pfund für Apple-Technologie bezahlt haben, plötzlich ein Kindergerät besitzen, es sei denn, sie erfüllen invasive Anforderungen an persönliche Informationen, die weit über das hinausgehen, was das britische Gesetz verlangt.“

„Apple hat mit diesem Software-Update den Rubikon überschritten, das eher wie Ransomware ist und Kunden als Geiseln hält, indem es invasive, ausgrenzende und unnötige Ausweisforderungen stellt“, fügte Carlo hinzu.

Weiter erklärte sie: „Die Online-Sicherheit von Kindern ist wichtig, erfordert jedoch bessere elterliche Kontrollen und verantwortungsvolle Technologie – nicht umfassende, drakonische, schockartige Forderungen ausländischer Unternehmen nach all unseren Ausweisen und Kreditkarten.“

Dies ist die Durchsetzung digitaler Identität durch die Hintertür. Derselbe Regierungsapparat, der bereits digitale Identitäten für Neugeborene, verpflichtende digitale Identitätssysteme und biometrische Überwachung vorangetrieben hat, lagert nun die Altersverifikation an Tech-Konzerne auf Geräteebene aus – und schafft damit die perfekte Infrastruktur für fortlaufende Überwachung und Kontrolle.

Wir haben zuvor den breiteren orwellschen Vorstoß der britischen Regierung hin zu verpflichtender digitaler Identität und Biometrie beschrieben, die behauptet, dass eine verpflichtende ID auf Basis des UK-One-Login-Systems dazu beitragen werde, „illegale“ Migranten daran zu hindern, den Kanal zu überqueren, indem ihnen der Zugang zur Arbeit verweigert wird.

Die Einführung durch Apple fällt mit staatlichen Bestrebungen zusammen, soziale Medien für unter 16-Jährige zu verbieten, einschließlich Tests mit 300 Jugendlichen, bei denen das Deaktivieren von Apps, nächtliche Sperren oder strikte Ein-Stunden-Limits geprüft werden.

Kritiker sehen darin die schrittweise Normalisierung einer universellen Altersverifikation. Sobald es zur Routine wird, einen Ausweis vorzuzeigen, um das eigene Telefon zu nutzen, ist es nur ein kleiner Schritt, dieses System auf jede Plattform und jeden Dienst auszuweiten.

Über das Blockieren illegaler oder sexuell expliziter Inhalte hinaus bleibt die grundlegendere Frage: Warum sollte der Staat die Autorität haben zu entscheiden, worauf unsere Kinder zugreifen dürfen und worauf nicht? In einer freien Gesellschaft liegt diese Verantwortung bei den Eltern – nicht bei Bürokraten in Westminster oder Führungskräften in Cupertino, die als deren Vollstrecker agieren.