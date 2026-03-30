Der Tag, an dem „freie Rede“ ein Kopfgeld auf den Kopf eines iranischen Akademikers setzte

Freddie Ponton

Das Kopfgeld kam nicht von irgendeinem anonymen Troll, der tief in den Feeds vergraben ist. Es kam daher in die Welt, verpackt in der Sprache der „Sicherheit“, als bezahlte Promotion auf Elon Musks Flaggschiff‑Plattform verbreitet und zielgenau gerichtet auf einen sanft auftretenden iranischen Professor, dessen eigentliches Verbrechen in den Augen des Westens darin besteht, dass er die Geschichte des israelisch‑US‑amerikanischen Krieges gegen sein Land in fließendem, fehlerfreiem Englisch erzählt. Ein verifizierter X‑Account, der sich selbst als Anti‑Terror‑Wachhund inszeniert, Terror Alarm, verkündete, er sammle via Crowdfunding eine Belohnung von einer Million Dollar für die Ergreifung von Seyed Mohammad Marandi „lebend“, und X behandelte diesen Aufruf nicht als rote Linie, sondern als Anzeigeninventar, das verkauft und verstärkt werden sollte.

Mitten in einer eskalierenden Konfrontation mit dem Iran wollte irgendjemand irgendwo im israelischen Sicherheitsapparat einem der artikuliertesten Kritiker westlicher Macht in Teheran eine Botschaft senden, und Elon Musks angebliche „Free‑Speech“‑Plattform erklärte sich gegen Bezahlung bereit, sie zu übermitteln.

Professor Seyed Mohammad Marandi (Quelle: Akila Jayawardena/NurPhoto)

Seyed Mohammad Marandi ist keine zwielichtige Figur, die sich hinter verschlüsselten Kanälen versteckt, sondern Professor für Anglistik an der Universität Teheran, Sohn eines iranischen Arztes, der vor der Revolution in den Vereinigten Staaten studierte und ausgebildet wurde, und ein Mann, der jahrelang geduldig zwischen persischen und westlichen Medien pendelte, um sein Land einem Publikum zu erklären, das gelehrt wurde, es zu fürchten. Er wurde erwachsen in einer Gesellschaft unter Sanktionen und Belagerung, verlor Familie und Freunde in den Kriegen und verdeckten Operationen, die Washington und Tel Aviv an Irans Grenzen führten, und baute seine öffentliche Rolle nicht als General oder Spion auf, sondern als Lehrer und Übersetzer von Narrativen, als jemand, der einem feindseligen Moderator in London oder Doha gegenübersitzen und ruhig die Parolen zerlegen kann, die einen permanenten Krieg rechtfertigen. Aus einem Menschen wie ihm eine Beute zu machen, die Welt dazu einzuladen, ihn gegen Belohnung „lebend“ zu jagen, heißt, eine Botschaft nicht nur an einen Mann zu senden, sondern an jeden Iraner, jeden Araber, jeden Dissidenten, der es wagt, in der Sprache des Imperiums zurückzusprechen.

Die grundlegenden Fakten stehen nicht mehr ernsthaft in Streit. Der Terror‑Alarm‑Account, seit Langem auf X verifiziert und offen pro‑israelisch, veröffentlichte eine Grafik, in der angekündigt wurde, man sammle eine Million Dollar Kopfgeld für Marandis Ergreifung und legte fest, dass er lebend gefasst werden solle.

🚨💰We are crowdfunding $1 million for a bounty for the capture of Mohammad Marandi, advisor to Iran's Supreme Leader and frequent IRGC-aligned propagandist.



We want him alive👇 pic.twitter.com/IR9vOhHEFE — Terror Alarm (@Terror_Alarm) March 19, 2026

Dasselbe Creative taucht in mehreren Reposts auf und zeigt die unübersehbare Kennzeichnung als „bezahlte Partnerschaft“, die es klar als eingekaufte Verbreitung statt als organisches Geplapper ausweist. Unabhängige Berichte, von Videokommentaren auf YouTube bis zu Substack‑Essays, haben Anzeige, Wortlaut und Zeitpunkt dokumentiert, einschließlich der Flut von Nutzerbeschwerden, mit denen X zur Entfernung aufgefordert wurde, und der Weigerung der Plattform zu handeln. MintPress reproduzierte die Grafik mit dem Hinweis: „Twitter (X) hat sich geweigert, eine bezahlte Anzeige zu entfernen, in der eine Crowdfunding‑Aktion zur Beschaffung von 1 Million Dollar für die Ergreifung von Dr. Seyed Mohammad Marandi beworben wird.“ Marandi fand sich im wahrsten Sinne zu einem offenen Ziel gemacht: ein Preis auf seinem Kopf, ausgeschrieben von einer „Sicherheits‑NGO“ auf dem globalen Marktplatz der Öffentlichkeit. Professor Marandi hat das Kopfgeld öffentlich als Unterstützung des Terrorismus gegen ihn und für diejenigen, die ihn ins Visier nehmen, verurteilt, und seine Unterstützer haben gefragt, wie die Reaktion wohl ausfallen würde, wenn ein palästinensischer oder iranischer Account ein ähnliches Kopfgeld auf einen westlichen oder israelischen Akademiker aussetzte.

Terror Alarm: Anonyme Aktivisten, sehr reale Macht

Um zu verstehen, was das bedeutet, muss man über das Kopfgeld selbst hinausblicken und die Organisation betrachten, die es veröffentlicht hat. Terror Alarm ist nicht im März 2026 aus dem Nichts erschienen. Sie beschreibt ihre eigene Entwicklung in drei Phasen: eine anfängliche „Terror Alarm App“ während der Hochphase der ISIS‑Anschläge in Europa, eine Phase als „Terror Alarm Security“, die von 2016 bis 2022 als privater Sicherheits‑ und Alarmdienst tätig war, und schließlich ein Rebranding zu einer in der EU registrierten Non‑Profit‑Organisation ab 2022, wie in ihrem eigenen Dokument „About Terror Alarm“ dargelegt.

Terror Alarm operiert als eingetragener Verein in Dänemark (CVR 44425645), wo das dänische Zentrale Unternehmensregister den örtlichen Geschäftsmann René Rønneberg als offiziellen Vertreter des Vereins aufführt. Dänische Unternehmensunterlagen zeigen René Rønneberg als lokalen Geschäftsmann mit Geschäftsführer‑/Eigentümerrollen seit 2004, darunter in kleinen Kopenhagener Firmen wie HOVEDVEJEN 103‑105 ApS und einem Minderheitsanteil an der aufgelösten BEZH Denmark ApS, einem Unternehmen mit vielen Anteilseignern, dessen wichtigster Avi Simonsen (33–50%) ist, ein Mann, geboren 1977 in der Islamischen Republik Iran, der gemäß Rundschreiben Nr. 9461 vom 17. Juni 2021 die Einbürgerung beantragte. Es ist gelinde gesagt überraschend, dass ein Mann, der eine Organisation mit internationaler Reichweite nach außen vertritt, derart wenig sichtbar ist: Abgesehen von trockenen Einträgen in Firmenregistern hinterlässt Rønneberg so gut wie keine Spuren in sozialen Medien, Fachpresse oder Konferenzbiografien. Auf dem Papier behandeln dänische Behörden Terror Alarm als völlig gewöhnlichen, gemeinnützigen Verein: Geschäftsverzeichnisse listen seine Kopenhagener Adresse, CVR‑Nummer und E‑Mail, aber keine einzige Zeile über die KI‑gestützten „Terrorwarnungen“ und Kopfgeld‑Posts, die die Marke im Ausland berüchtigt gemacht haben.

DOKUMENT: Registrierung von Terror Alarm und Terror Alarm AI (CVR: 44425645) in Dänemark – aus dem Dänischen ins Englische übersetzt (Quelle: CVR / VIRK – Das Zentrale Unternehmensregister Dänemarks)

In seinen offiziellen Materialien behauptet der Verein, „unabhängig und selbstfinanziert von Aktivisten und Journalisten zu sein, die aus mehreren Ländern der Welt an dem Projekt arbeiten“, eine bewusst vage Formulierung, die die grundlegendsten Angaben verschleiert, die eine echte zivilgesellschaftliche Organisation normalerweise machen würde. Es gibt keinen namentlich genannten Gründer, keinen Vorstand, keine Mitarbeiterliste. Für ein Projekt, das behauptet, Behörden gewarnt und zur Vereitelung von Terroranschlägen in Europa beigetragen zu haben, ist die völlige Anonymität der dahinterstehenden Personen kein Zeichen bescheidener Basisarbeit; sie ist eine strukturelle Entscheidung. Anfang 2023 vermarktete sich Terror Alarm bereits als seltsame Hybridform aus privatem Geheimdienstbüro und NGO und betonte stolz, dass sein Kernteam jüdischer Abstammung sei, wie auf der eigenen Webseite vom März 2023 zu lesen war.

DOKUMENT: Profil von Terror Alarm und Terror Alarm AI (Quelle: Terroralarm.org)

Dieselbe Literatur entwirft eine großspurige technologische Vision. Die aktuelle Inkarnation von Terror Alarm basiert auf dem, was sie die weltweit erste „Strategen‑ und Anti‑Terror‑Agenten‑KI“ nennt, verpackt als Terror Alarm AI und betrieben über die Non‑Profit‑Hülle. Nach eigenen Angaben verarbeitet dieses System „alle Nachrichten aus allen Medienquellen, darunter Nachrichtenseiten, Blogs, das Deep Web, das Dark Web, Telegram, Reddit, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Zeitungen, Zeitschriften, TV‑Sender, Radiostationen“ und, wo Recht und Gelegenheit es zulassen, sogar „private Nachrichten zwischen Menschen“. Es rühmt sich, in „geleakten oder möglicherweise gehackten E‑Mails und Seiten“ zu wühlen, und vor allem, Daten aus „abgefangenen Kommunikation(en), die von einigen Nachrichtendiensten erlangt wurden“, zu nutzen, wo dies rechtlich möglich ist. All dies soll in einem sich ständig aktualisierenden „Quanten‑Datenspeicher“ abgelegt werden, der Vorhersagemodelle speist, die nicht nur Anschläge antizipieren, sondern auf Abruf auch Meldungen und Risikobewertungen erzeugen können.

Ihre kommerziellen Angebote gehen noch weiter. Der Dienst „Proactive Digital Threat Monitoring“ verspricht, das digitale Leben eines Ziels kontinuierlich zu überwachen, ihm einen Predictive Radicalisation Score zuzuweisen und, sobald dieser Wert eine Schwelle überschreitet, ein „Automated Intervention Protocol“ auszulösen, das eine Art digitalen Lockdown, Beschränkungen der Online‑Aktivität und automatisierte Warnungen an „vertrauenswürdige Kontakte“ umfassen kann. Das ist nicht die Sprache einer menschenrechtlich orientierten NGO. Es ist die Sprache eines privaten Sicherheitsunternehmens und eines KI‑gestützten Überwachungs‑ und Kontrollsystems, das sowohl die technische Fähigkeit als auch das politische Recht beansprucht, das Leben von Menschen auf der Grundlage seiner eigenen intransparenten Modelle zu beobachten, zu bewerten und in sie einzugreifen. Wenn ein solches System zu dem Schluss kommt, dass ein bestimmter iranischer Akademiker nicht nur ein Propagandist, sondern ein legitimes Ziel für eine Kopfgeldkampagne ist, ist das kein Unfall des Algorithmus, sondern das Ergebnis einer politisierten Architektur, die als neutrale „Risikobewertung“ präsentiert wird.

Was die dünne frühe Kommentierung der Marandi‑Affäre so gut wie gar nicht erwähnt, ist eben diese Architektur. Es ist das eine, zu sagen: „Ein pro‑israelischer Account hat ein Kopfgeld ausgesetzt.“ Es ist etwas ganz anderes zu zeigen, dass der betreffende Account das Frontend einer selbsternannten „Strategen‑KI“ ist, die gehackte Daten und abgefangene Kommunikation aufsaugt, Menschen Radikalisierungswerte zuteilt und sich das Recht anmaßt, in deren Leben einzugreifen.

Ein israelisches Drucknetzwerk in der Grauzone

Um diese Maschinerie herum ist die politische Ausrichtung keineswegs verborgen. Terror Alarms eigene Materialien trommeln lautstark für seine Unterstützung Israels, der Ukraine, bestimmter US‑naher Mikrostaaten und separatistischer Anliegen und präsentieren dies als eine Art zivilisatorischen Block der „freien Welt“. Interessanterweise weist das Vereinsprofil, wie vom X‑Account @AgentScorpion1 herausgestellt, als Signal‑Kontakt eine Nummer mit der Vorwahl +972 (Israel) aus. Sein NGO‑Arm wird als offen für Mitglieder „aller NATO‑Mitgliedsstaaten (außer der Türkei und den Vereinigten Staaten) sowie Israel, Taiwan, Kosovo, Kurdistan und die Ukraine“ beschrieben, und in einer Willkommensnachricht auf Telegram wird neuen Followern versichert, man sei „pro‑israelisch, aber nicht mit dem Staat Israel verbunden“. Diese Dementis stehen in einem merkwürdigen Kontrast zur Realität, dass der erklärte Auftrag des Projekts darin besteht, „Terrorakte zu verhindern, Antisemitismus zu stoppen und Israel, Taiwan, Kosovo, Kurdistan und die Ukraine zu unterstützen“ – eine Liste, die weniger wie eine neutrale Sicherheitsagenda und mehr wie eine politische Landkarte aktueller westlicher Stellvertreterkonflikte klingt. Dasselbe Medium, das darauf beharrt, nicht an die israelische Regierung gebunden zu sein, brüstet sich zugleich damit, seine KI mit „abgefangenen Kommunikation(en), die von einigen Nachrichtendiensten erlangt wurden“, zu füttern – ein Eingeständnis, das explosiv wäre, käme es von einem russischen oder iranischen Projekt.

Seine Telegram‑Kanäle und Newsmeldungen sind durchtränkt von Narrativen, die israelischen und NATO‑Sprechpunkten entsprechen: angebliche Anschlagspläne iranisch unterstützter Gruppen gegen Juden im Ausland, Verurteilungen palästinensischen Widerstands als reinen Terrorismus, Lob für westliche Politiker, die gegenüber Teheran eine harte Linie fahren. The Canary übertrieb nicht, als es Terror Alarm als „israelische Druckgruppe“ bezeichnete. Und iranische Beobachter bildeten sich nichts ein, wenn sie eine Organisation sahen, die offenbar an der Schnittstelle von westlichem Plattformkapitalismus, israelischen Sicherheitsnarrativen und ausgelagerter „kognitiver Kriegsführung“ lebt.

Dieser letzte Punkt ist inzwischen schwarz auf weiß formuliert worden. Im August 2025 sandte die in Teheran ansässige Association for Defending Victims of Terrorism einen formellen Brief an die Administratoren von Telegram mit der Forderung, den Terror‑Alarm‑Kanal zu schließen. Der Brief geht über bloße Vorwürfe der Voreingenommenheit hinaus. Er beschreibt Terror Alarm als „terroristisches Medienorgan“, das „den Sicherheitsorganisationen des zionistischen Regimes, einschließlich des Mossad“ zugeschrieben wird, und behauptet, „israelische Sicherheits‑ und Militärdienste nutzten dieses Medium zur Durchführung psychologischer Operationen“. Aus der Feder einer Opfer‑von‑Terrorismus‑Organisation in einem Land, das ständig hybriden Angriffen ausgesetzt ist, ist das nicht nur Beschimpfung. Es spiegelt ein Muster wider, von dem iranische Institutionen sagen, sie hätten es beobachtet: Bestimmte Gerüchte, Behauptungen und „Leaks“ über iranische Funktionäre und Operationen tauchen zuerst oder besonders prominent auf den Kanälen von Terror Alarm auf, um später von israelischen Offiziellen und wohlwollenden westlichen Medien aufgegriffen zu werden.

Die Antwort von Terror Alarm bestand nicht darin, sich auseinanderzusetzen, sondern zu eskalieren: Dem Vernehmen nach hat das Netzwerk die ADVT selbst auf seine „terroristischen“ Schwarzen Listen gesetzt, nutzt das Etikett als Waffe gegen Kritiker und bestätigt damit, dass es sich um ein Gefüge handelt, das sich im Informationsraum zum Ankläger, Richter und Vollstrecker in Personalunion ernennt.

Es gibt, wohlgemerkt, keinen geleakten Vertrag mit Unterschriften von Mossad‑Chefs und anonymen Direktoren von Terror Alarm, kein rauchendes Memo mit der Aufschrift „Front für psychologische Operationen“. Aus beweisrechtlicher Sicht liegt stattdessen ein dicker Stapel aus Indizien und gegnerischen Darstellungen vor, kombiniert mit Terror Alarms eigenen Verlautbarungen. Auf der einen Seite publizieren eine iranische NGO und verbündete Kommentatoren ihre Überzeugung, dass es sich um einen Arm israelischer psychologischer Kriegsführung handelt. Auf der anderen Seite brüstet sich Terror Alarm offen damit, „abgefangene Kommunikation(en), die von einigen Nachrichtendiensten erlangt wurden“ zu nutzen, stilisiert sich als „hoch akkreditiertes privates Sicherheitsunternehmen“ mit einer Erfolgsbilanz bei der Zulieferung verwertbarer Informationen an Strafverfolger und verbreitet Tag für Tag Inhalte, die sich nahtlos in israelische Staatsnarrative einfügen. Die Lücke zwischen diesen beiden Seiten – Dementi einer formalen Zugehörigkeit zum Staat Israel in einer Telegram‑Willkommensnachricht einerseits, zugegebene Nutzung von Geheimdienst‑Daten und Ausrichtung auf israelische Sicherheitsziele andererseits – ist genau jene Grauzone, in der moderne Informationsoperationen bevorzugt angesiedelt sind.

In diesem Kontext ist das Kopfgeld auf Marandi zu lesen. Dies war kein betrunkener Post eines Randaktivisten; es war ein glatt geschliffenes Kampagnenasset, gebrandet, gesponsert und durch einen in eine Sicherheitsstruktur eingehüllten KI‑Apparat geschoben, der behauptet, „Bedrohungen“ für Behörden im gesamten NATO‑Block und in Israel zu überwachen. Das Ziel war kein anonymer Prediger, sondern einer der wirksamsten englischsprachigen Kommunikatoren Irans, ein Mann, der in jüngsten Interviews westliche Medienmythen über die Schließung der Straße von Hormus, das Wesen des iranischen Staates und die Rolle US‑israelischer Eliten bei der Fortführung des Krieges ruhig zerlegt hat. Wenn er einem westlichen Interviewer sagt, dass dieser Krieg für Iraner ein Kampf ums Überleben sei, während er für westliche Eliten ein Kampf zur Bewahrung der „Epstein‑Klasse und Ethik“ ist, liefert er nicht nur ein moralisches Urteil; er benennt auf seine Weise das transnationale Elitennetzwerk, das davon profitiert, Menschen wie ihn zu Zielen zu machen. Mitgeteilt zu bekommen, dass nun ein Kopfgeld von einer Million Dollar auf seinen Kopf ausgesetzt ist, „lebend“, ist kein abstraktes Twitter‑Drama; es ist die jüngste Wendung in einer Kampagne, die von Todesschwadronen auf Irans Straßen bis zu anonymen „Sicherheits“‑Feeds auf westlichen Plattformen reicht.

Gesetz auf dem Papier, Straflosigkeit in der Praxis

X unter der Führung von Elon Musk entschied, dies als akzeptable Rede zu behandeln und mehr noch, als Einnahmequelle. Das Unternehmen unterhält noch immer schriftliche Regeln, die „klare Gewaltandrohungen“ verbieten, Inhalte untersagen, die zur Entführung und Schädigung aufrufen oder sie fördern, und die angeblich die Monetarisierung für gewalttätige und hasserfüllte Akteure beschränken. Seit Musks Übernahme sind diese Regeln aufgeweicht und ihre Durchsetzung ausgehöhlt worden, aber auf dem Papier bleiben sie unvereinbar mit einer gesponserten Grafik, die ein siebenstelliges Kopfgeld für die Ergreifung einer namentlich genannten Zivilperson sammelt.

Die Mitarbeiter mussten den Kontext nicht erraten. Das Creative nennt das Ziel beim Namen, nennt die Summe und verwendet die Sprache einer Menschenjagd. Als viele Nutzer den Post meldeten, als unabhängige Journalisten begannen, darauf aufmerksam zu machen, als NGOs warnten, dass es sich um Anstachelung unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung handle, bestand X darauf, ihn stehenzulassen. In der kältestmöglichen Formulierung verwandelte die Plattform eine entführungsartige Anwerbung in ein Werbeprodukt und verbuchte die Einnahmen.

Betrachtet man die Angelegenheit durch die Brille des Rechts statt der Unternehmens‑PR, wird das Bild noch schärfer. Nach US‑Bundesstrafrecht gibt es bereits einen Rahmen, der genau für diese Art von Verhalten geschaffen wurde. Die Anstiftung zu einem Gewaltverbrechen ist selbst ein Verbrechen: 18 U.S.C. § 373 macht es strafbar, eine andere Person zu „veranlassen, zu befehlen, zu veranlassen oder sonst zu versuchen, sie zu überreden“, ein „Gewaltverbrechen“ zu begehen, und Entführung fällt eindeutig in diese Kategorie. Entführung wird direkt von 18 U.S.C. § 1201 erfasst, der die unrechtmäßige Ergreifung und Verschleppung einer Person „gegen Lösegeld oder Belohnung“ unter Strafe stellt, während 18 U.S.C. § 875 sich gegen zwischenstaatliche und ausländische Kommunikation richtet, die damit droht, jemanden zu entführen oder zu verletzen oder die Lösegeld oder Belohnung im Zusammenhang mit einer Entführung fordert.

Eine Kampagne, die bis zu eine Million Dollar für die „Ergreifung“ eines namentlich genannten Akademikers auslobt, als ernsthaftes „Sicherheits“‑Instrument und nicht als Parodie gerahmt, rückt unangenehm nahe an den Kern dieser Bestimmungen. Ob ein US‑Staatsanwalt das Terror‑Alarm‑Kopfgeld jemals als mehr als Lärm behandeln wird, ist eine politische Entscheidung, keine Lücke im Gesetzestext.

Für X und Musk ist der Schutzschild breiter, aber nicht grenzenlos. Der Mittlerstatus amerikanischer Plattformen war nie dazu gedacht, Unternehmen einen Freifahrtschein zu geben, wenn sie wissentlich von potenziell strafbaren Anstiftungen profitieren. Diese Schutzmechanismen erschweren Klagen gegen Plattformen wegen jedes gefährlichen Posts, den sie hosten, entbinden aber ein Unternehmen nicht, das immer weniger wie ein passiver Kanal und immer mehr wie ein Mit‑Distributor erscheint. In dem Moment, in dem X Geld annimmt, die Grafik als bezahlte Partnerschaft labelt und seine Werbeinfrastruktur einsetzt, um dieses „Steckbrief“ weit über das organische Publikum von Terror Alarm hinaus in die Timelines zu drücken, tritt es aus der Rolle des bloßen Hostings heraus. In einer Rechtskultur, die bereit wäre, die Grenzen auszuloten, ließe sich zumindest argumentieren, dass die Plattform in relevanter Weise dazu beigetragen hat, die Anstiftung zu verbreiten, insbesondere dort, wo die Inhalte möglicherweise Bundesdelikte wie die in §§ 373, 875 und 1201 berühren.

Außerhalb der Vereinigten Staaten verschieben sich die Rahmen vom Strafgesetz hin zu menschenrechtlichen und plattformbezogenen Sorgfaltspflichten. Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der für die meisten Staaten gilt, deren Bürger X nutzen, garantiert in Artikel 6 das Recht auf Leben und verbietet in Artikel 9 willkürliche Festnahme und Inhaftierung. Der Antiterror‑Ausschuss des UN‑Sicherheitsrats und der Menschenrechtsrat haben betont, dass Maßnahmen zur Terrorbekämpfung diese Rechte achten und nicht gegen Journalisten, Akademiker und politische Kritiker gewendet werden dürfen. Die UN‑Sonderberichterstatter für außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen, für Meinungsfreiheit und für Menschenrechte bei der Terrorbekämpfung verfügen alle über Mandate, die auf einen Fall passen, in dem ein namentlich genannter Akademiker im Namen der „Sicherheit“ von einem nachrichtendienstnahen Netzwerk und einer globalen Plattform zur Beute gemacht wird.

Selbst in den eher technokratischen Dokumenten der UN über den „Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Terrorismusbekämpfung online“ wird davor gewarnt, dass prädiktive Analytik und automatisierte Bedrohungsscorings missbraucht werden können, um Dissens zum Schweigen zu bringen und Minderheiten unter dem Mantel neutralen „Risikomanagements“ zu verfolgen. Terror Alarms stolze Beschreibung seiner eigenen „vorhersehenden Radikalisierungsscores“ und „digitalen Lockdown“‑Fähigkeiten liest sich wie eine Fallstudie darüber, wie weit dieser Missbrauch gehen kann, wenn niemand hinschaut.

Den Haag wird Seyed Mohammad Marandi nicht retten. Der Internationale Strafgerichtshof, geschaffen durch das Römische Statut, ist dazu bestimmt, Massenverbrechen zu verfolgen: Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Ein einzelnes Kopfgeld, so erschreckend und so sehr es Teil eines größeren Musters ist, erreicht diese Schwelle nicht. Doch die Tatsache, dass der IStGH nicht das richtige Forum ist, bedeutet nicht, dass es gar keinen internationalen Mechanismus gibt. Menschrechtsvertragsorgane und Sonderverfahren können angerufen werden. Sie können Staaten öffentlich festnageln, Unternehmen beim Namen nennen und Vorfälle wie das Marandi‑Kopfgeld mit einem breiteren Muster transnationaler Repression und psychologischer Kriegführung verknüpfen.

Auf regionaler Ebene wurden der britische Online Safety Act 2023 und das EU‑Gesetz über digitale Dienste der Öffentlichkeit genau mit dem Versprechen verkauft, dass die größten Plattformen „Online‑Schäden“ mit realen Folgen nicht länger achselzuckend hinnehmen dürften. Ofcom, die britische Kommunikationsaufsicht, hat Befugnisse erhalten, Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung eindeutig illegaler Inhalte durchzusetzen, darunter Drohungen und Anstachelung. Der DSA auferlegt „sehr großen Online‑Plattformen“ die Pflicht, systemische Risiken durch illegale Inhalte zu bewerten und zu mindern und nach Benachrichtigung zu handeln. Eine bezahlte Kampagne, die Geld für die Ergreifung einer Person auslobt, die EU‑ oder UK‑Hoheitsgebiet passieren könnte, ist genau die Art von Präzedenzfall, an dem sich zeigen könnte, ob diese Gesetze etwas bedeuten, wenn die Drohungen mit westlichen außenpolitischen Präferenzen übereinstimmen.

Die Organisationen, die am besten in der Lage sind, dies von einem einwöchigen Skandal in einen nachhaltigen rechtlich‑politischen Fall zu verwandeln, sind jene, die bereits in diesen sich überschneidenden Räumen leben. Menschenrechts‑ und Digitalrechtsgruppen, die gegen missbräuchliche „Terror“‑Einstufungen und diskriminierende Extremismusprogramme kämpfen; palästinensische und iranische Advocacy‑Netzwerke, die Online‑Hetze und reale Zielmarkierung dokumentiert haben; Pressefreiheitsorganisationen, die erlebt haben, wie Kollegen unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung überfallen wurden. Die Association for Defending Victims of Terrorism ist mit ihrem Brief an Telegram bereits einmal aktiv geworden und hat Terror Alarm als „terroristisches Medienorgan“ bezeichnet, das „Sicherheitsorganisationen Israels, einschließlich des Mossad“ zugeschrieben wird.

UN‑Sonderberichterstatter können mit umfassenden Dossiers angerufen werden. Europäische Regulierer können gefragt werden, warum eine von ihnen beaufsichtigte Plattform Geld dafür angenommen hat, ein entführungsartiges Kopfgeld in die Telefone der Menschen zu pushen. Selbst in der Unternehmenswelt gibt es Risse: Wohlgesinnte Technologen und Sicherheitsprofis haben öffentlich begonnen zu hinterfragen, warum ein „hoch akkreditiertes“ Unternehmen, das sich damit brüstet, Leben vor ISIS gerettet zu haben, nun Geld sammelt, um einen iranischen Akademiker in Ketten zu legen.

Privatisierte Geheimdienste und der Wert eines Lebens

Für Marandi und viele Iraner, die aus einem von Basen und Sanktionen umringten Land zusehen, besteht keine Mehrdeutigkeit. Ein Netzwerk, das westliche Staaten bereits strukturell als feindlich wahrnimmt, das erlebt hat, wie seine Wissenschaftler ermordet, seine Generäle in Stücke gesprengt, seine Frachter sabotiert, seine Schulmädchen von US‑Tomahawks getötet wurden, sieht nun, wie die Flaggschiff‑Plattform eines westlichen Tech‑Magnaten eine Kopfgeldkampagne gegen einen seiner prominentesten Intellektuellen verbreitet. Das fühlt sich weniger wie ein algorithmischer Unfall an und mehr wie eine Erklärung, wer im derzeitigen Informationsregime als Mensch zählt.

Für Palästinenser in Gaza, für libanesische Zivilisten im Bogen israelischer Artillerie, für jeden in der Region, dessen Familie unter von westlicher Hilfe finanzierter Trümmermasse begraben wurde, ist es ein weiterer Datenpunkt: Die Regeln über „Anstachelung“ und „Terrorismus“ werden nur nach unten durchgesetzt. Diejenigen, die die Kriege befehlen und rechtfertigen, diejenigen, die die KI entwerfen, die Leben in „Risiken“ und „Ziele“ einsortiert, können einen Preis auf die Freiheit eines Menschen setzen und sich dennoch Verteidiger von Zivilisation und freier Rede nennen.

Letztlich erzählt all dies eine größere Geschichte darüber, wie Krieg im Zeitalter privatisierter Geheimdienste und milliardärseigener Plattformen geführt wird. Terror Alarm sitzt genau an dieser Schnittstelle. Der Verein behauptet, gemeinnützig zu sein, verkauft aber Dienste, die wie abgespeckte Versionen staatlicher Vollspektrum‑Überwachung klingen. Er beansprucht Unabhängigkeit und brüstet sich zugleich mit Zugang zu „abgefangenen Kommunikation(en), die von einigen Nachrichtendiensten erlangt wurden“. Er gibt vor, die Öffentlichkeit vor Extremismus zu schützen, richtet seine aggressivsten Kampagnen aber nicht gegen im Untergrund agierende Bombenleger, sondern gegen sichtbare Kritiker israelischer Macht. Musks X wiederum behauptet, ein neutraler Marktplatz der Ideen zu sein, beugt seine eigenen Regeln aber immer dann, wenn die „richtige“ Art von Gewalt – die Gewalt im Einklang mit westlicher Politik und israelischer Sicherheitsdoktrin – in die „richtige“ Sprache gekleidet ist.

Ein Artikel, der all dies ernst nimmt und den Blick nicht vom Kopfgeld auf Marandi abwendet, müsste nicht beweisen, dass Terror Alarm buchstäblich aus einem Mossad‑Büro heraus betrieben wird. Es würde genügen zu zeigen, wie es der inzwischen vorliegende Befund tut, dass ein sich selbst als israelaffines „Sicherheits“‑Netzwerk mit intimem Zugang zu geheimdiensttauglichen Datenströmen beschlossen hat, einen Preis auf den Kopf eines iranischen Akademikers auszusetzen, dass viele Kritiker und iranische Beobachter dies als unmissverständliches Signal aus Israels Sicherheitsökosystem verstanden und dass Elon Musks Plattform sich entschied, den Scheck einzulösen.

Der Rest ist eine Frage, ob wir bereit sind einzugestehen, dass „Terror“ und „Sicherheit“ zu der Sprache geworden sind, mit der einige Leben entbehrlich gemacht werden und andere unantastbar – und wer genau von dieser Teilung profitiert.