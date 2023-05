Rechtsanwalt Tom Renz: »Das COVID-Mordprogramm für Geld in den Krankenhäusern, wurde von Ärzten und Krankenschwestern durchgeführt, die keine Ärzte waren!«

Am Samstag sorgte der Anti-Korruptions-Anwalt Thomas Renz in Ohio für Schlagzeilen, indem er andeutete, dass falsche Ärzte und Krankenschwestern hinter dem COVID-19 Mord für Geld-Schema in Krankenhäusern stecken könnten.

„ENTWICKLUNG: Dies ist die wichtigste, sich entwickelnde Geschichte in diesem Land. Der COVID-19-Mord gegen Geld in Krankenhäusern scheint in vielen Fällen von falschen Ärzten und Krankenschwestern durchgeführt worden zu sein“, schrieb Renz auf Twitter.

DEVELOPING: This is the most important developing story in the country. The COVID-19 murder for money scheme in the hospitals appears, in many cases, to have been carried out by fake doctors and nurses.@VigilantFox @P_McCulloughMD @GenFlynn #COVID19 #WHOhttps://t.co/4Txkv1sTsc — Tom Renz (@RenzTom) May 6, 2023

Seine Erklärung folgt auf die Verhaftung von mehr als zwei Dutzend Personen durch das Justizministerium (DOJ) im Kontext eines Planes, gefälschte Krankenpflegeabschlüsse und Abschriften von legitimen Institutionen zu verkaufen.

„Das U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General (HHS-OIG) und unsere Partner in der Strafverfolgung haben eine koordinierte Strafverfolgungsmaßnahme in mehreren Bundesstaaten eingeleitet, um Personen festzunehmen, die an einem Plan zum Verkauf falscher und betrügerischer Pflegeabschlüsse und -abschriften beteiligt waren“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Die Aktion führte zur Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen in Delaware, New York, New Jersey, Texas und Florida, und 25 Personen wurden wegen ihrer Beteiligung an dem Betrugsprojekt angeklagt.

„Bei dem mutmaßlichen Betrug ging es um den Verkauf von gefälschten und betrügerischen Diplomen und Abschriften von akkreditierten Krankenpflegeschulen in Florida an angehende Registered Nurses (RN) und Licensed Practical/Vocational Nurses (LPN/VN). Die Personen, die die gefälschten Zeugnisse erwarben, nutzten diese, um sich für das nationale Examen für Krankenpflege zu qualifizieren. Nach erfolgreichem Bestehen der Prüfung waren die Bewerber berechtigt, in verschiedenen Bundesstaaten eine Zulassung als Krankenschwester oder Krankenpfleger zu erhalten. Mit dieser Zulassung konnten die Personen dann im Gesundheitswesen arbeiten.

Mehr als 7.600 betrügerische Krankenpflegeabschlüsse wurden von drei Krankenpflegeschulen in Südflorida ausgestellt. Es handelte sich um das Siena College in Broward County, die Palm Beach School of Nursing in Palm Beach County und das Sacred Heart International Institute in Broward County. Diese Schulen sind inzwischen geschlossen.

Nach Angaben des Justizministeriums drohen jedem Angeklagten bis zu 20 Jahre Gefängnis.

„Dies ist nicht nur ein Problem für die öffentliche Sicherheit, sondern beschädigt auch den Ruf der Krankenschwestern, die die anspruchsvolle klinische Arbeit und die Kurse absolvieren, die für den Erhalt ihrer Berufslizenzen und für eine Anstellung erforderlich sind“, sagte der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von Florida, Markenzy Lapointe, der hinzufügte, dass „ein Betrugsplan wie dieser das öffentliche Vertrauen in unser Gesundheitssystem untergräbt“.

„Betrug im Gesundheitswesen ist in Südflorida nichts Neues, da viele Betrüger darin eine Möglichkeit sehen, leichtes, wenn auch illegales Geld zu verdienen“, sagte der leitende Special Agent Chad Yarbrough vom FBI Miami. „Das Beunruhigende an dieser Untersuchung ist, dass es landesweit mehr als 7.600 Personen mit gefälschten Krankenpflegeausweisen gibt, die möglicherweise in wichtigen Positionen im Gesundheitswesen tätig sind und Patienten behandeln. Ohne den Fleiß und die harte Arbeit der Ermittler in diesem Fall wäre das Ausmaß dieses Betrugs möglicherweise nicht entdeckt worden.“

„Der angebliche Verkauf und Kauf von Krankenpflegediplomen und -abschriften an willige, aber unqualifizierte Personen ist ein Verbrechen, das potenziell die Gesundheit und Sicherheit von Patienten gefährdet und den ehrenwerten Beruf des Krankenpflegers beleidigt“, sagte Special Agent in Charge Omar Pérez Aybar vom Department of Health and Human Services, Office of Inspector General (HHS-OIG). „In Abstimmung mit unseren Partnern in der Strafverfolgung wird das HHS-OIG weiterhin aggressiv gegen bösartige Akteure vorgehen, die das Wohlergehen anderer so schamlos missachten, um sich in betrügerischer Weise zu bereichern.“

Es sei daran erinnert, dass das DOJ im vergangenen Monat 18 Personen, darunter auch Ärzte, im Rahmen der massiven Covid-Betrugsfälle im Gesundheitswesen angeklagt hat.

„Das Justizministerium hat heute Anklage gegen 18 Angeklagte in neun Bundesbezirken in den Vereinigten Staaten erhoben, weil sie angeblich an verschiedenen Betrugsfällen im Zusammenhang mit Gesundheitsdienstleistungen beteiligt waren, die die COVID-19-Pandemie ausnutzten und angeblich zu über 490 Millionen Dollar an falschen Rechnungen im Zusammenhang mit COVID-19 an Bundesprogramme und Diebstahl aus staatlich finanzierten Pandemieprogrammen führten“, so das DOJ in einer Pressemitteilung.

NBC berichtete:

Ein kalifornischer Arzt, Anthony Hao Dinh, wurde angeklagt, weil er angeblich rund 230 Millionen Dollar an betrügerischen Anträgen an das Covid-19-Programm für Unversicherte der Bundesbehörde für Gesundheit und Soziales eingereicht hat.

Dinh, der in Orange County praktiziert, war nach Angaben des Justizministeriums der zweithöchste Rechnungssteller des Landes für dieses Programm. Das Programm sollte nicht versicherten Patienten den Zugang zu Covid-Tests und -Behandlungen ermöglichen, wurde aber im vergangenen Jahr wegen fehlender Mittel eingestellt.

Dinh soll mehr als 100 Millionen Dollar an Betrugsgeldern für hochriskante Optionsgeschäfte verwendet haben.

Dinh und zwei weitere Personen werden außerdem beschuldigt, mehr als 70 betrügerische Darlehensanträge gestellt zu haben, mit denen mehr als 3 Millionen Dollar aus dem bundesstaatlichen Paycheck Protection Program und dem Economic Injury Disaster Loan Program erlangt wurden.

Eine weitere Angeklagte in Kalifornien, die Laboreigentümerin Lourdes Navarro, wird beschuldigt, bei Medicare, dem staatlichen Krankenversicherungsprogramm für Senioren, bei der HRSA und bei einer privaten Versicherungsgesellschaft falsche Rechnungen für Labortests im Wert von mehr als 358 Millionen Dollar eingereicht zu haben.

Das Labor von Navarro führte Covid-Screening-Tests für Pflegeheime und Schulen durch und erhöhte angeblich seine Erstattungen, indem es Forderungen für Tests auf Atemwegserreger hinzufügte, die von den Leistungserbringern und den Verwaltern der Einrichtungen nicht bestellt wurden.

Ein Arzt und ein Vermarkter in Florida wurden angeklagt, weil sie angeblich Identifikationsnummern von Medicare-Empfängern gekauft und Tests an Empfänger versandt hatten, die sie nicht angefordert hatten.

Dies führte zu betrügerischen Medicare-Ansprüchen in Höhe von 8,4 Millionen Dollar, so das DOJ.