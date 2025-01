Redacted: In ein paar Tagen zerstört Trump die Ära Obama/Biden für immer

Die bevorstehende Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus verspricht eine radikale Umgestaltung der politischen und wirtschaftlichen Landschaft der USA. In nur acht Tagen steht ein fundamentaler Wandel bevor, der die Obama-Biden-Ära auslöschen und Trumps „America First“-Agenda wieder in den Fokus rücken soll. Mit einer Flut an Exekutivbefehlen plant Trump, vom ersten Tag an tiefgreifende Veränderungen einzuleiten – von der Einwanderungspolitik über wirtschaftliche Reformen bis hin zur internationalen Handelspolitik. Das folgende Transkript beleuchtet die Pläne und Visionen, die Trump für seine erneute Amtszeit vorgesehen hat.

In acht Tagen wird sich alles für die Vereinigten Staaten ändern. Ich glaube nicht, dass die Menschen wissen, was kommt. Ich spreche von einem fundamentalen Wandel in Amerika – der totalen Zerstörung der Obama-Biden-Ära. Laut Quellen, mit denen ich gesprochen habe, plant Präsident Trump, am ersten Tag seiner Amtszeit die größte Welle an Exekutivbefehlen in der Geschichte Amerikas zu unterzeichnen. Das bedeutet, dass er innerhalb einer Stunde nach seiner Amtseinführung Hunderte von Exekutivbefehlen unterzeichnen wird. Also schnallen Sie sich an, das wird gewaltig.

Schauen wir uns einige der wichtigsten Details an, die wir in einer Woche erwarten können. Innerhalb von Stunden nach der Amtseinführung wird Präsident Trump eine Flut von Exekutivbefehlen loslassen – Hunderte davon – mit dem Ziel, das Vermächtnis von Obama und Biden auszulöschen. Wenn die Vergangenheit ein Hinweis ist, können wir auf 2016 zurückblicken, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was uns erwartet. Doch dieses Mal wird es viel, viel größer sein.

Damals, 2016, legte Trump am ersten Tag mit Exekutivbefehlen los: Er begann den Bau der Grenzmauer, zog die USA aus der Transpazifischen Partnerschaft zurück, ignorierte Umweltbedenken und beschleunigte Umweltprüfungen für Infrastrukturprojekte. Außerdem verhängte er einen Einstellungsstopp für den öffentlichen Dienst und ergriff Maßnahmen, um Obamacare rückgängig zu machen. Stellen Sie sich das vor, aber verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht.

Berichten zufolge plant Trump, Tausende von Positionen im öffentlichen Dienst neu zu klassifizieren, um Loyalität sicherzustellen, Reiseverbote wieder einzuführen, die Grenzen zu sichern und strikte Konsequenzen für Länder durchzusetzen, die illegale Einwanderer bewusst schicken. Zudem will er Regulierungen drastisch abbauen, um die amerikanische Industrie neu zu beleben. Das ist kein Reset-Button – das ist ein Vorschlaghammer.

Die Linke ist in Panik, denn sie weiß, dass Trump innerhalb von drei Stunden nach seiner Amtsübernahme die von ihnen aufgebauten Strukturen demontieren wird. Die Obama-Biden-Ära wird nicht nur beendet, sie wird ausgelöscht. Es geht darum, eine globalistische Agenda zu beenden – und ich kann es kaum erwarten.

Tag-1-Agenda 2025

Beginnen wir mit der Einwanderung. Trump plant, Reiseverbote wieder einzuführen – nicht nur aus politischem Kalkül, sondern aus Gründen der nationalen Sicherheit. Berichten zufolge bereitet er Massenabschiebungen und strengere Grenzkontrollen vor. Der Darien-Gap in Panama, eine Route für illegale Einwanderung, soll komplett gestoppt werden. „Wir schließen die Grenze – und zwar entschlossen“, sagte Trump. „Kriminelle werden entfernt. Wir werden von gesundem Menschenverstand regiert, nicht von dummen Leuten.“

In der Wirtschaft sind Exekutivbefehle geplant, um Regulierungen abzubauen, die amerikanische Unternehmen strangulieren. Trumps Energieplan sieht vor, die Unabhängigkeit durch die Wiederöffnung von Bundesländern für Ölbohrungen zu stärken und Bidens grüne Agenda rückgängig zu machen. Es geht jedoch nicht nur um fossile Brennstoffe, sondern auch um strategische Mineralien wie Kupfer, Lithium und Uran, die für Technologien und saubere Energie entscheidend sind.

Im Bildungsbereich plant Trump, „woke“ Bundesrichtlinien abzuschaffen, die Schulwahl auszuweiten und Eltern die Kontrolle zurückzugeben. Schulen sollen auf die Vorbereitung der Kinder auf den Erfolg fokussiert werden, statt sie mit unangemessenem Material zu indoktrinieren.

Globale Handelsreform

Auch international will Trump das Spielfeld zugunsten der USA kippen. Er kritisierte das Handelsdefizit mit Europa von 131 Milliarden Dollar und die „Freifahrten“, die Länder wie Kanada und sogar Grönland durch amerikanische Großzügigkeit genießen. In Bezug auf Grönland verteidigte Trump seine frühere Idee, die Insel zu kaufen, und verwies auf ihre strategische Bedeutung.

Rohstoffsicherung

Ein weiterer Fokus liegt auf der Sicherung von Rohstoffen. Das „Critical Minerals Consistency Act“ soll den Abbau von Kupfer und anderen essenziellen Mineralien in den USA erleichtern. Dies würde Unternehmen wie „Giant Mining“ profitieren lassen, die Projekte in Nevada haben. Trotz eines Kurssturzes um 93 % könnte das Unternehmen mit Trumps Rohstoffplänen eine wichtige Rolle spielen.

Fazit

Die bevorstehende Amtsübernahme markiert eine klare Botschaft: Amerikas Interessen stehen an erster Stelle, und die „Freifahrten“ anderer Nationen sind vorbei. Trumps Tag-1-Agenda ist darauf ausgelegt, die Obama-Biden-Ära nicht nur rückgängig zu machen, sondern eine stärkere, unabhängigere Zukunft für die USA zu schaffen.