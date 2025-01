Zusammenbrechendes Imperium: CIA-Fronts „offene Operationen“ sind Geschichte

Von Kit Klarenberg

In den letzten Monaten ist eine bemerkenswerte Entwicklung im Niedergang des Imperiums fast völlig unbemerkt geblieben. Die Finanzierungsdatenbank der National Endowment for Democracy wurde aus dem Internet entfernt. Bis vor kurzem ermöglichte eine durchsuchbare Oberfläche den Besuchern, detaillierte Aufzeichnungen über von Washington finanzierte NGOs, zivilgesellschaftliche Gruppen und Medienprojekte in bestimmten Ländern – die den größten Teil der Welt abdecken – einzusehen, einschließlich der Höhe der Beträge und der für die Umsetzung dieser Initiativen zuständigen Stellen. Diese Ressource ist nun unerklärlicherweise verschwunden, und mit ihr riesige Mengen unwiderlegbarer, selbstbelastender Beweise für zerstörerische Machenschaften der USA im Ausland.

Nehmen wir zum Beispiel die NED-Finanzierungsunterlagen für Georgien, das Schauplatz wiederholter Bemühungen um eine „Farbrevolution“ war, die von den von der Stiftung finanzierten Organisationen angeführt wurden. Die Aufzeichnungen sind zwar noch über das Internetarchiv zugänglich, wurden aber im Laufe des Sommers gelöscht. Heute werden Besucher der entsprechenden URLs zu einem kurzen Eintrag mit dem Titel „Eurasien“ weitergeleitet. Der Begleittext beschreibt in sehr allgemeinen Worten die Ziele der Stiftung auf regionaler Ebene und die insgesamt ausgegebenen Mittel, aber die entscheidenden Fragen, wo und wofür, werden nicht beantwortet. In einer fast schon komischen Heuchelei heißt es im Klappentext kühn:

„Im Mittelpunkt der Arbeit des NED in der Region steht die Notwendigkeit, den Zugang der lokalen Bevölkerung zu objektiven Informationen aufrechtzuerhalten. In der gesamten Region versuchen Regierungsvertreter, den Spielraum für Bürger, Informationen zu verbreiten und online frei zu kommunizieren, einzuschränken.“

Infolgedessen wurde unabhängigen Akademikern, Aktivisten, Forschern und Journalisten eine unschätzbare Ressource vorenthalten, um die Machenschaften des Imperiums zu verfolgen und aufzudecken. Doch die Vernichtung der öffentlichen Unterlagen durch die Stiftung kann nur als bedeutender Sieg für eben diese Akteure gewertet werden. Die ausdrückliche und erklärte Daseinsberechtigung des NED bestand darin, öffentlich das zu tun, was die US-Geheimdienste verdeckt taten – und in vielen Fällen immer noch tun. Jetzt, nach 40 Jahren, in denen sie im Dienste des Imperiums weltweit Chaos angerichtet hat, wurde die CIA-Front in den Untergrund gezwungen, was ihren gesamten Zweck zunichte macht. Wie lange kann sie jetzt noch überleben?

NEDs „Eurasia“-Eintrag

„Putsch ohne Spionage“

NED wurde im November 1983 gegründet, nachdem die CIA in eine Reihe peinlicher öffentlicher Skandale verwickelt war. Der damalige Direktor der CIA, William Casey, spielte bei der Gründung eine zentrale Rolle. Sein Ziel war es, einen öffentlichen Mechanismus zu schaffen, um die traditionelle Einmischung der CIA im Ausland durchzuführen, ohne dabei aufzufallen. Seitdem hat die Stiftung unzählige Oppositionsgruppen, Aktivistenbewegungen, Medienunternehmen und Gewerkschaften mit einem Betrag in Millionenhöhe finanziert, um Propaganda und politischen Aktivismus zu betreiben und „feindliche“ Regime auf der ganzen Welt zu stören, zu destabilisieren und zu verdrängen.

Die wahre Natur des NED wurde von den Mainstream-Medien viele Jahre lang offen anerkannt. Im Juni 1986 sagte der langjährige Präsident des Endowment, Carl Gershman, der New York Times, es wäre „schrecklich für demokratische Gruppen auf der ganzen Welt“, von der CIA subventioniert zu werden. Die Aufdeckung solcher Verstrickungen in der Vergangenheit bedeutete, dass sie „eingestellt“ und an das NED ausgelagert wurden. Mehrere hochrangige Befragte bestritten energisch, dass es eine Verbindung zwischen dem NED und der CIA gäbe, obwohl die Zeitung zugab, dass viele Programme der Stiftung „oberflächlich betrachtet“ früheren CIA-Operationen ähnelten.

Zu dieser Zeit arbeitete das NED hart daran, den Kommunismus in der Sowjetunion, im Warschauer Pakt und in Jugoslawien zu beseitigen. Dazu gehörten beispielsweise enorme Investitionen in die berühmte polnische Gewerkschaft Solidarność, die zu einem weltweiten Symbol des antikommunistischen Widerstands wurde. Im September 1991 veröffentlichte die Washington Post eine äußerst lobende Bewertung dieser Bemühungen und erklärte, dass die „politischen Wunder“, die die Stiftung im ehemaligen sowjetischen Einflussbereich vollbracht habe, eine „neue Welt ohne Staatsstreiche“ und „Unschuld im Ausland“ eingeleitet hätten:

„Die Ära der verdeckten Aktionen ist vorbei. Die Welt funktioniert nicht mehr im Verborgenen. Wir leben jetzt im Zeitalter der offenen Aktionen … Wenn solche Aktivitäten offen durchgeführt werden, ist das Aufsehenpotenzial nahezu null. Offenheit ist ihr eigener Schutz. Eine verdeckte Finanzierung dieser Gruppen wäre der Todesstoß gewesen, wenn sie entdeckt worden wäre. Eine offene Finanzierung scheint ein Lebenselixier zu sein.“

NED stürzte in den 1990er und 2000er Jahren ganz offen eine Reihe von Regierungen. In vielen Fällen veröffentlichten Mainstream-Medien äußerst aufschlussreiche Berichte, in denen genau beschrieben wurde, wie dies geschah. In der Ukraine erzwangen im November 2004 von der Stiftung ausgebildete und finanzierte Aktivisten eine Wiederholung der Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr, um eine pro-westliche Marionette einzusetzen. Wie der Guardian jubelnd berichtete, war der gesamte Einsatz „eine amerikanische Schöpfung“ und „eine ausgeklügelte und brillant konzipierte Übung in westlicher Markenbildung und Massenmarketing“, die im neuen Jahrtausend wiederholt eingesetzt wurde, um „unliebsame Regime zu stürzen“:

„Finanziert und organisiert von der US-Regierung, unter Einsatz von US-Beratungsunternehmen, Meinungsforschern, Diplomaten, den beiden großen amerikanischen Parteien und US-Nichtregierungsorganisationen … ist die Operation – die Gestaltung der Demokratie durch die Wahlurne und zivilen Ungehorsam – inzwischen so ausgefeilt, dass die Methoden zu einer Vorlage für den Wahlsieg anderer Menschen gereift sind.“

„Todeskuss“

Im darauffolgenden Jahr veröffentlichte USAID das Hochglanzmagazin „Democracy Rising“, in dem ausführlich damit geprahlt wurde, wie grundlegend die Stiftung und das NED für eine Welle von Aufständen in Georgien, Kirgisistan, Libanon, Jugoslawien und anderswo in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts waren. Im Februar 2014 wurde die ukrainische Regierung erneut Opfer eines von der Stiftung inszenierten Staatsstreichs in Form der Maidan-„Revolution“. Die Medien ignorierten jedoch entweder die unwiderlegbare Rolle der USA bei der Anstiftung des Aufruhrs oder taten die Behauptung als „russische Desinformation“ oder Verschwörungstheorie ab.

Und das, obwohl: Aktuelle Umfragen zeigen nie eine mehrheitliche Unterstützung der Maidan-Proteste durch die Ukrainer; der gestürzte Präsident Viktor Janukowitsch bis zu seinem letzten Tag im Amt der beliebteste Politiker des Landes blieb; alle Akteure an vorderster Front des Maidan, einschließlich der Personen, die die Demonstrationen ins Leben gerufen haben, , NED- oder USAID-Gelder erhalten; die Leiter der von Washington finanzierten Organisationen im Land in den Jahren zuvor offen für ihren Wunsch geworben haben, Janukowitsch zu stürzen; und die Stiftung allein im Jahr 2013 rund 20 Millionen US-Dollar in das Land gepumpt hat.

Eine Menschenmenge auf dem Maidan

Diese Omertà, die sich seitdem noch verstärkt hat, lässt sich möglicherweise auf die immer stärker werdende Feindseligkeit ausländischer Regierungen und Bevölkerungen gegenüber dem NED und die damit verbundenen Bemühungen, die Organisation einzuschränken oder gänzlich zu verbieten, zurückführen. Die Realität der Daseinsberechtigung und der Vorgehensweise der Stiftung ist daher nicht nur unaussprechlich geworden, sondern muss von westlichen Journalisten vehement geleugnet werden. Bezeichnenderweise stützte sich ein Bericht des Guardian vom Juli 2015 über das Verbot des NED in Russland auf ein kurzes Zitat von der Website der Stiftung, um ihre Tätigkeit zu beschreiben.

Während die Mainstream-Medien in den letzten zehn Jahren über den unheilvollen Einfluss des NED im Ausland geschwiegen haben, gilt dies nicht für regimekritische Akademiker, Aktivisten, Forscher und Journalisten. Die Datenbank für Stiftungszuschüsse war ein unschätzbares Instrument, um die internationalen Machenschaften Washingtons genau zu beobachten und die persönlichen und organisatorischen Verbindungen der vom NED gesponserten Agenten und Einflussnehmer zu erfassen. Der Status des Endowment als CIA-Tarnorganisation konnte inzwischen durch mehrere öffentliche Eingeständnisse seiner eigenen Führungskräfte einfach nachgewiesen werden.

Wann immer irgendwo auf der Welt Proteste ausbrachen und in den westlichen Medien ausführlich darüber berichtet wurde, konnten besorgte Bürger die NED-Förderdatenbank konsultieren und in der überwältigenden Mehrheit der Fälle feststellen, dass die meisten, wenn nicht sogar alle in den Medienberichten zitierten Personen und Gruppen NED-Fördermittel erhalten hatten. Es ist zwar unmöglich zu quantifizieren, aber es wäre nicht überraschend, wenn regimekritische Stimmen, die auf diese Tatsache aufmerksam machen, dazu beigetragen hätten, Bemühungen um Farbrevolutionen abzuwenden, Einmischungskampagnen zu unterbinden, populäre Regierungen und politische Persönlichkeiten zu schützen und vieles mehr.

Natürlich geht die Intrige trotz der dreisten Löschung von Beweisen für die umfangreichen Operationen des NED aus dem Internet weiter – jetzt nur noch im Verborgenen. Man könnte sogar argumentieren, dass die Schikanen des Endowment Fund aufgrund der Tatsache, dass Einzelpersonen und Organisationen ihre Finanzierungsquellen verbergen können, umso gefährlicher sind. Aber dieser Schritt zeigt deutlich, dass das NED heute nicht einmal der geringsten öffentlichen Kontrolle standhalten kann, die es mit seiner Existenz eigentlich veranschaulichen sollte. Er zeigt auch, dass „offene Operationen“ mit offener Finanzierung durch die USA heute genau der „Todeskuss“ sind, den das Endowment ersetzen sollte. Das Imperium ist auf dem Rückzug.