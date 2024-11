Rede von Dr. Mike Yeadon vor dem nordirischen Parlament

Von Aussie17

Abschrift (Hervorhebungen von mir – A17)

Hallo, mein Name ist Dr. Mike Yeadon, und in den nächsten etwa 15 Minuten möchte ich mich an diejenigen unter Ihnen wenden, die durch Impfstoffe geschädigt wurden oder einen Angehörigen verloren haben, und auch an diejenigen unter Ihnen, die in den politischen Prozess in Nordirland eingebunden sind, sowie an alle anderen in der Welt, die mich hören könnten. Ich hoffe, dass Sie am Ende dieses Prozesses glauben werden, was ich Ihnen sagen werde, nämlich dass die als Impfstoffe getarnten Materialien schockierenderweise absichtlich entwickelt wurden, um die Menschen zu schädigen, die sie erhalten haben. Ich bin wahrscheinlich der qualifizierteste ehemalige Forschungsleiter eines pharmazeutischen Unternehmens, der sich zu diesem Thema äußert, und da ich meine gesamte berufliche Laufbahn damit verbracht habe, mit Teams zusammenzuarbeiten, die Moleküle als neue potenzielle Arzneimittel entwickeln, halte ich mich für qualifiziert, mich dazu zu äußern, und das ist mein schockierendes Urteil, das in den letzten fast vier Jahren, seit ich es zum ersten Mal gesagt habe, nur noch verstärkt wurde.

Ich werde auch einige Vorschläge machen, was wir gemeinsam tun können, um das weltweite Verbrechen zu bekämpfen, das immer noch andauert. Damit Sie entscheiden können, ob Sie mir glauben oder nicht, möchte ich Ihnen ein wenig über mich erzählen. Ich bin ein Wissenschaftler, der seine ganze Karriere in der Forschung verbracht hat.

Ich habe mein ganzes Leben lang in der Pharmaindustrie und in der Biotechnologie gearbeitet. In meinem ersten Studium habe ich eine Ausbildung in Toxikologie absolviert, d. h. ich weiß, wie Stoffe den Menschen auf molekularer Ebene schädigen können und welcher Zusammenhang zwischen ihrer Struktur und ihrer Toxizität besteht. In meinem zweiten Studium, der Promotion, forschte ich auf dem Gebiet der Atmungspharmakologie, der Kontrolle der Atmung und der Kontrolle der Atmungsreflexe.

Danach bin ich 1988 in die Pharmaindustrie eingetreten und habe bis vor kurzem an neuen Medikamenten für allergische und Atemwegserkrankungen gearbeitet. In meiner Unternehmenslaufbahn war ich bei Pfizer, dem damals größten forschenden Arzneimittelhersteller der Welt, lange Zeit für alles verantwortlich, was mit allergischen und Atemwegserkrankungen im Forschungsbereich zu tun hatte. Das war also meine Verantwortung.

Und in den letzten zehn Jahren, nachdem ich 2011 ausgeschieden war, war ich selbstständig und wurde Gründer und CEO eines Biotech-Unternehmens, das schließlich von Novartis, dem damals größten Arzneimittelhersteller der Welt, übernommen wurde. Ich hatte also eine gute Karriere und war in der Branche wegen meines wissenschaftlichen Scharfsinns und meiner Urteilsfähigkeit sehr angesehen, bis ich natürlich anfing, mich gegen den Unsinn, die COVID-Pandemie und vor allem gegen die sogenannten Impfstoffe auszusprechen. Ich wurde zur persona non grata.

Danach waren es meine ehemaligen Kollegen. Ich bin also durchaus qualifiziert, mich zu den toxikologischen Grundsätzen, den Eigenschaften von Molekülen und den möglichen Auswirkungen bestimmter Strukturen zu äußern. Bevor ich also über die so genannten Impfstoffe spreche, möchte ich kurz erläutern, was im Jahr 2020 passiert ist. Ich habe lange gebraucht, um dorthin zu gelangen, und ich habe nicht jeden mit meiner Entscheidung glücklich gemacht, aber es gab weder eine Pandemie noch einen Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gab, abgesehen von Lügen, Propaganda, Angstmacherei, gefälschten Diagnosetests, die PCR genannt wurden, und dann, wenn man so will, einer falschen Zuordnung von echten Krankheiten, die die Menschen hatten und die COVID genannt wurden, obwohl es so etwas nicht gab. Aber was schockierenderweise geschah, war, dass der Vorsitzende der Weltgesundheitsorganisation eine Pandemie ausrief, was nicht stimmte. Es hat nie eine Pandemie gegeben.

Es wird keine Pandemien geben. Sie sind immunologisch unmöglich. Aber nachdem er sie ausgerufen hatte, änderten viele Länder der Welt radikal ihre medizinischen Behandlungsmethoden für Menschen in Krankenhäusern, in Pflegeheimen und in der Gemeinde.

Und ganz kurz: In Krankenhäusern wurden viele Menschen sediert, bekamen einen Plastikschlauch in die Atemwege gelegt und wurden bewusstlos an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Ich kann Ihnen versichern, dass dies niemals eine angemessene Behandlung für jemanden mit einer grippeähnlichen Erkrankung ist , was immer Sie auch von COVID halten mögen. Aber das wäre nichts, was man tun würde, und wenn man es auf gebrechliche und ältere Menschen anwendet, werden sie in großer Zahl sterben, was auch geschah.

Das war also das erste Verbrechen. Das ist kein Fehler. Es gibt hier keine Fehler.

Es wurden keine Fehler gemacht. Sie wurden von Personen auf supranationaler Ebene angewiesen, dies zu tun. Wir wissen nicht genau, wer, aber wir wissen es, weil diese verrückten Verfahren in vielen Ländern gleichzeitig geändert wurden.

Also in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, im betreuten Wohnen, in Altersheimen und so weiter. Vielen Menschen wurden Medikamente wie Midazolam verabreicht, eine injizierbare Form eines Medikaments wie Valium, ein Beruhigungsmittel. Sie erhielten aber auch Injektionen mit schmerzlindernden Medikamenten wie Morphin, selbst wenn sie keine Schmerzen hatten.

In meiner Doktorarbeit habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was Opiate wie Morphin mit dem Rückfluss der Atemluft machen, und ich kann Ihnen versichern, dass sie diesen unterdrücken und unterdrücken und unterdrücken. Wenn Sie also einer älteren Person von sich aus eine Midazolam-Injektion geben, wird sie sediert und schläfrig, und wenn Sie ihr eine Morphin-Injektion geben, verlangsamt sich ihre Atmung. Ich kann Ihnen sagen, dass es absolut verboten ist, einer Person diese beiden Medikamente zusammen zu geben, diese beiden Medikamentenklassen zusammen, es sei denn, sie steht unter intensiver ständiger medizinischer Überwachung.

Der Grund dafür ist, dass die Gefahr besteht, dass sie einschlafen und aufhören zu atmen. Und genau das ist natürlich passiert. Das sind also Krankenhäuser und Pflegeheime.

Ihre Verwandten wurden durch die auferlegten medizinischen Verfahren getötet. Nun ist es durchaus möglich, dass anfangs nicht alle Beteiligten wussten, was geschah, aber ich fürchte, nach ein paar Tagen muss man schon ein Idiot sein, um nicht zu erkennen, dass das, was man seinen Schützlingen, den Patienten, antat, zu deren Tod führte. Ich habe also jegliches Vertrauen in die Ärzteschaft verloren, denn viereinhalb Jahre später hat sich praktisch niemand mehr zu Wort gemeldet.

Das passiert vielen Menschen. Wenn Sie sich die Aufnahmen anhören, die herzzerreißenden Aufnahmen, die der schottischen COVID-Untersuchung übergeben wurden, dann ist das wahrscheinlich der einzige Ort, an dem es eine offizielle Beweisaufnahme von Menschen gegeben hat. Und was ich gerade beschrieben habe, ist genau das, was den Angehörigen vieler Menschen widerfährt und zweifellos auch einigen Menschen in Nordirland widerfährt.

Es passiert sicherlich auch in England. Es gab auch schlimmere Dinge. Den Menschen in der Gemeinde wurde eine medizinische Versorgung vorenthalten, die ihr Leben hätte retten können.

Und es gibt genügend Beweise dafür, dass die Nichtverabreichung von Antibiotika bei beginnender Bronchialpneumonie ebenfalls Tausende, möglicherweise Zehntausende von Menschen getötet hat. Und das, meine Damen und Herren, war Ihre Pandemie. All diese Todesfälle wurden COVID zugeschrieben, und man sagte Ihnen, dass es sich um eine schreckliche Pandemie handelt, dass Sie sich abschotten, Masken tragen und tun müssen, was man Ihnen sagt.

Abgesehen von medizinischem Mord und der Propaganda des Fernsehens und der Zeitungen, der Politiker und vieler bekannter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die tun, was ihnen gesagt wurde, ist überhaupt nichts passiert. Eine Schlussfolgerung, zu der ich später kommen werde, ist natürlich, dass man aufhören sollte, auf Lügner zu hören. Auf die Leute, die euch belogen haben, sollten Sie nie wieder hören.

Hören Sie noch heute auf, ihnen zuzuhören. Aber das Schlimmste für mich sind die so genannten Impfstoffe, weil sie aus meiner Branche kommen und weil sie so vorsätzlich sind und so viel Voraussicht erfordern. Man sagte uns, es gäbe diese neue Infektionskrankheit, so weit, so gut, meine Damen und Herren, aber dann hieß es, keine Sorge, wir werden einen Impfstoff auftreiben, und das taten sie dann auch, zumindest in etwa 10 Monaten.

Ich kann Ihnen sagen, nachdem ich meine Karriere in dieser Branche verbracht habe, dass man genauso wenig mit neun Frauen in einem Monat ein Baby machen kann, wie man ein kompliziertes biologisches Produkt in 10 Monaten herstellen kann. Das ist nicht möglich. Es wurde auch nicht gemacht.

Sie haben etwas anderes gemacht. Sie haben Materialien hergestellt, die im Wesentlichen injizierte Gifte waren. Es waren keine Impfstoffe.

Es gab nie etwas, wogegen man impfen konnte. Und wenn Sie gehört haben, was ich Ihnen gerade gesagt habe, wissen Sie, dass das wahr sein muss, denn man kann nicht in 10 Monaten etwas machen, wofür man normalerweise 6 bis 12 Jahre braucht. Medikamente werden nicht willkürlich zusammengesetzt.

Sie werden entwickelt. Und sie werden von Menschen entwickelt, die mit ihren Kollegen diskutieren und herausfinden, welche Materialien, welche Strukturen, welche Formulierungen und welche Dosierungen erforderlich sind, um ein bestimmtes molekulares Ziel zu erreichen, damit ein bestimmtes therapeutisches Ziel ohne unannehmbare Nebenwirkungen erreicht werden kann. Das nennt man rationales Design.

Und das ist mein ganzer Werdegang, meine Damen und Herren, von meiner Studienzeit bis heute. Wenn ich mir also das Design eines Medikaments ansehe, egal welcher Art, und mir das Design auf dem Papier und seine Zusammensetzungsstrukturen und so weiter ansehe, ist es, als würde ich dem Designer über die Schulter schauen, jemandem wie mir, jemandem mit meinen Qualifikationen, der diese Dinge entworfen hat. Wenn ich sie mir also ansehe, schaue ich dem Designer über die Schulter und kann etwas von seinen Zielen erkennen, was wollte er erreichen? Und ich bin schnell zu dem Schluss gekommen, dass sie eine Toxizität herbeiführen wollten, die verletzen, töten und die Fruchtbarkeit verringern würde.

Es gab keine anderen Alternativen. Und denken Sie daran, es gab keinen Notstand für die öffentliche Gesundheit. Ich werde Ihnen also nur drei Beispiele nennen.

Ich werde nicht zu wissenschaftlich sein, aber drei Dinge, damit Sie sie überprüfen können. Das Ziel dieser so genannten genbasierten Impfstoffe bestand darin, Ihnen eine Gensequenz für ein so genanntes Spike-Protein zu injizieren. Nun ist es eigentlich egal, was Spike-Protein ist, ob es echt ist und woher es kommt.

Der Punkt ist, dass es sich um eine genetische Sequenz für ein Protein handelt, das nicht in Ihren Körper gehört. Es ist nicht selbst, es ist fremd. Ihr Immunsystem ist ein wunderbares Werk Gottes und der Natur.

Es unterscheidet das Eigene, das, was in Ihrem Körper sein soll und gut ist, von allem anderen, Fremden, Nicht-Selbst. Wenn Sie einer Person eine genetische Sequenz injizieren, die Ihren Körper anweist, eine Fabrik für ein Protein zu werden, das nicht in Sie gehört, wird Ihr Immunsystem dies erkennen und jede Zelle angreifen, die diese Anweisung ausgeführt hat, und sie töten. Wenn diese Stoffe in Ihren Arm injiziert werden, bleiben sie nicht in Ihrem Arm, sondern wandern durch Ihr Herz, Ihre Lunge, Ihre Nieren, Ihr Gehirn und Ihre Eierstöcke.

Und überall dort, wo sie gelandet sind, hat Ihr Körper, wenn sie aufgenommen und exprimiert wurden, dies als fremde Invasion registriert und jede Zelle, die dies tat, angegriffen und abgetötet. Es gibt keine andere mögliche Konsequenz, wenn man das tut. Das ist also der erste Schritt, und niemand kann behaupten, dass sie das nicht getan haben.

Das ist ihr Design. Es wählt auch ein bestimmtes Protein aus. Ich bin mir nicht sicher, woher das Spike-Protein stammt und ob es wirklich existiert, aber Proteine wie das, das angeblich in diesen genbasierten Materialien kodiert wurde, sind bekanntermaßen giftig.

Es gibt jede Menge Experimente, viele veröffentlichte Experimente, die zeigen, dass Proteine wie dieses die Blutgerinnung, Nervenschäden und Herzgewebe schädigen. Man hat Ihnen also etwas injiziert, das Ihren Körper dazu bringt, ein Protein zu produzieren, das dort nicht hingehört, wohl wissend, dass Ihr Immunsystem dieses Protein automatisch und unvermeidlich angreifen würde. Es wäre so, als würde man eine Organtransplantation ablehnen.

Ihr Körper würde sagen: Das ist fremd, das muss weg, und Ihr Immunsystem würde es abtöten. Und dann wird Ihnen auch noch etwas injiziert, das von Natur aus giftig ist. Wenn es also in Ihren Körper gelangt oder wo auch immer es hergestellt wurde, würde es Sie schädigen.

Und ich habe noch einen dritten Punkt, der nicht zu bestreiten ist. Zumindest die mRNA-Produkte von Pfizer und Moderna waren in so genannten Lipid-Nanopartikeln verkapselt. Das ist eigentlich ein Fettklümpchen, ein kompliziertes, technisches Fettklümpchen, das ist es ja auch.

Und dieses Material hat es ermöglicht, dass die Injektion durch den ganzen Körper gleitet, alle biologischen Barrieren überwindet und überall im Körper ankommt. Das ist natürlich nicht das, was Sie sich wünschen, nicht wahr? Für etwas, von dem man Ihnen sagte, dass es in Ihre Nase und Lunge eingeatmet wurde. Aber nein, es ist überall in Ihrem Körper, in Ihrem Gehirn, in den Blutgefäßen.

Aber vor allem muss ich Ihnen sagen, dass es Veröffentlichungen in Fachzeitschriften gab, die inzwischen mehr als 10 Jahre alt sind. Ich bin skeptisch, ob sie immer sehr ehrlich sind, aber es gab begutachtete Zeitschriftenartikel, aus denen hervorging, dass Lipid-Nanopartikel schon vor über einem Jahrzehnt eine bestimmte Eigenschaft hatten, die Sie nicht gerne hören werden und die mich schockierte, als ich sie erfuhr. Sie neigen dazu, ihre Nutzlast in den Eierstöcken abzulagern.

Genau das ist bei diesen injizierten Materialien geschehen. Es gab mindestens eine Studie, die mit den Mitteln von Pfizer durchgeführt wurde, und zwar mit den japanischen Zulassungsbehörden. Und siehe da, das Material reicherte sich in den Eierstöcken der Versuchstiere an.

Genau das ist passiert, meine Damen und Herren, bei jeder Frau und jedem Mädchen, denen diese Stoffe injiziert wurden. Erinnern Sie sich, was ich über die Entwicklung von Molekülen gesagt habe, die absichtlich und mit einem bestimmten Ziel eingesetzt werden? Sie haben sich für Lipid-Nanopartikel entschieden, weil sie wussten, dass sie die Nutzlast in den Eierstöcken anreichern. Das ist kein Zufall.

Es wurden keine Fehler gemacht. Als Fachmann, der seine gesamte ehrliche wissenschaftliche Laufbahn in einer Industrie verbracht hat, von der ich nicht wusste, dass sie korrupt ist, und der versucht hat, experimentelle Arzneimittel für Atemwegs- und Allergieerkrankungen herzustellen, sage ich Ihnen, dass meine Erfahrung mir sagt, dass in diese so genannten Impfstoffe mehrere unabhängige, unnötige und offensichtliche Mechanismen der Toxizität eingebaut sind. Und dann haben alle vier Unternehmen, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca und Pfizer, durch reines Glück im Grunde die gleiche Formel für ihre so genannten Impfstoffe gewählt.

Das würde niemals passieren, wenn es wirklich so wäre. Zunächst einmal würde ich meine Kollegen anrufen und sagen, dass wir etwas anderes machen sollten, denn wenn etwas schief geht, wenn wir uns in einer Annahme irren, werden alle so genannten Impfstoffe aus demselben Grund versagen. Wir sollten verschiedene Dinge tun.

Das nennt man Diversifizierung. Aber nein, sie haben alle dasselbe getan, weil sie einfach gelogen haben. Sie stellten absichtlich gefährliches Material her und gaben es als Impfstoff aus, um Sie und Ihre Kinder zu schützen.

Und genau das haben sie getan. Natürlich habe ich mich nicht impfen lassen und meine Kinder und die meisten meiner Verwandten auch nicht. Einige von ihnen haben mir nicht geglaubt.

Ich habe Angst, dass sie auch gespritzt wurden. Ich bin natürlich Experte für Forschung und Entwicklung, nicht für Politik, aber ich glaube, dass sehr reiche Leute, die Art von Leuten, die Stiftungen mit Namen leiten, geplant haben, wie ihre Vorfahren seit einigen Generationen, die Welt zu übernehmen, um die Freiheiten von normalen Menschen wie uns, die sie als nutzlose Esser betrachten, zu beseitigen. Sie wollen uns nicht mehr um sich haben.

Und ihre Absicht ist es, uns unserer Freiheiten zu berauben, indem sie uns vorgaukeln, dass sich in der Welt sehr beängstigende Ereignisse ereignen und wir sie brauchen, um uns in Sicherheit zu bringen. Es gibt Dokumente von einer Gruppe namens Club of Rome, die in den späten 1960er Jahren von einigen dieser Leute, die die namenlosen globalen Stiftungen mit einem Vermögen von Hunderten von Milliarden Pfund leiten, in Auftrag gegeben wurden. Sie wurden gebeten, Szenarien zu entwerfen, die die Länder vor Herausforderungen stellen würden, die von den Ländern allein nicht gelöst werden könnten, so dass sie nach außen und nach oben schauen müssten, um supranationale Lösungen zu finden.

Und jetzt raten Sie mal? Die zwei Dinge, mit denen sie aufwarteten, waren Pandemien von Infektionskrankheiten, von denen ich als Immunologe weiß, dass sie nicht möglich sind und nie stattgefunden haben. Die andere Sache, für die sie sagten, dass man sie berücksichtigen oder planen solle, waren die Klimakrisen. Ich habe jetzt genug recherchiert, meine Damen und Herren, ich habe mit Leuten gesprochen, die genauso lange in der Klimaatmosphärenforschung tätig sind wie ich in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung, und sie haben mir erklärt, und ich verstehe das sehr gut, dass es diesen ganzen Unsinn über Kohlendioxid, globales Sieden, Netto-Null gibt.

Das ist alles ein kompletter Betrug von denselben Leuten, die Ihnen den Covid-Betrug und die gefährlichen Injektionen verkauft haben. Es sind die gleichen Leute. Sie wollen eine Weltregierung, sie wollen, dass wir unserer Freiheit beraubt werden, und dann, so fürchte ich, werden sie uns mit diesen Injektionen umbringen, denn sie werden es wieder tun.

Überall auf der Welt werden Fabriken zur Herstellung von mRNA-basierten Materialien hochgezogen, Milliarden von Dosen werden hergestellt, und wenn wir sie gewähren lassen, werden sie in unseren Armen erkranken und Menschen werden erkranken und sterben. Diejenigen unter Ihnen, die verletzt wurden oder einen Verlust erlitten haben, trifft also meiner Meinung nach keinerlei Schuld. Wie konnten Sie wissen, dass Menschen, denen Sie vertraut haben und von denen Sie dachten, dass Sie ihnen vertrauen können, Sie belogen haben? Nun, Sie wussten es nicht, aber wenn Sie es zulassen, dass sie Sie wieder angreifen, haben Sie kein Mitleid mit mir, denn sie haben Sie angelogen, Sie wurden verletzt oder getötet, und ich habe Ihnen erklärt, dass sie Lügner sind und uns angegriffen haben.

Wenn ihr euch also darauf einlasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Alles, was wir tun müssen, ist, dass genug von uns weiterhin darüber sprechen und sagen, dass wir das nicht mehr mitmachen, dass wir uns verziehen und nicht mehr auf Lügner hören. Meiner Meinung nach haben Menschen, die Sie belogen haben, ihr Vertrauen für immer verwirkt, und deshalb leistet jeder, der am politischen Prozess beteiligt ist, zum Beispiel in Nordirland, der sich mit diesem so genannten Gesetzentwurf zur öffentlichen Gesundheit befasst, der, wenn er verabschiedet wird, es diesen supranationalen Kriminellen erlauben würde, Sie aus Ihrem Haus zu holen und Ihnen notfalls mit Gewalt eine Spritze zu geben, Beihilfe zu einem globalen Verbrechen.

Und ich habe kürzlich im Internet jemanden sagen sehen, dass es nicht unvernünftig wäre, die Verabschiedung dieses Gesetzes als Kriegshandlung zu interpretieren. Es ist so ernst wie das. Sie, die Politiker, werden vielleicht von zwielichtigen Gestalten unter Druck gesetzt, aber wenn Sie sich darauf einlassen und auf eine Erleichterung hoffen, haben Sie das Tor zur Hölle aufgestoßen und alle hineingestoßen, auch Sie.

Es ist also an der Zeit, das zu tun, was ich tue, nämlich die Stimme zu erheben, egal was die Konsequenzen sind. Ich sage euch, wenn ihr Angst davor habt, was passiert, wenn ihr eure Meinung sagt, dann solltet ihr auch Angst davor haben, was passiert, wenn ihr es nicht tut. Das ist wirklich alles, was ich zu sagen habe.

Ich glaube, diese Kriminellen werden es wieder tun, sie drohen uns weiterhin mit Pandemien wie Vogelgrippe, Affenpocken und so weiter. Das ist alles Blödsinn. Hören Sie sofort auf, den Lügnern zuzuhören.

Bringen Sie die Dinge zwischen Ihnen, den Menschen, die Sie lieben, und zwischen Ihnen und Gott in Ordnung, wenn Sie es nicht schon getan haben. Und seien Sie um Himmels willen einer derjenigen, die ihre Stimme erheben, ganz gleich, was die Konsequenzen sind, denn wenn Sie es nicht tun, werden wir unsere Freiheit und dann unser Leben verlieren. Ich danke Ihnen.

