Trump könnte in der Ukraine noch vor seiner Ankunft in China in die Oreschnikow-Falle tappen

Von Pepe Escobar

Da Oreshnik nun ins Spiel kommt, wird der Hegemon überall dort, wo er versucht, China zu schikanieren, auch Russland gegenübersteht.

Was den Stand der Technik bei russischen Waffen angeht, so scheint das, was der unschätzbare Ray McGovern als MICIMATT – den gesamten Hegemonialkomplex – definiert, in einem Zustand permanenter Benommenheit zu verharren.

Sie hatten keine Ahnung von Kalibr, Sarmat, Khinzal, Zircon oder Avangard, bevor sie eingeführt wurden. Sie hatten keine Ahnung von Oreshnik („Hazel“) vor der 30-minütigen protokollarischen Warnung der Russen, in der es hieß, dass ein Raketentest bevorstehe, der nicht nuklear sei. Die Amerikaner gingen davon aus, dass es sich nur um einen weiteren Test für ballistische Raketen handeln würde, wie sie routinemäßig in der Nähe der Arktis stattfinden.

Selbst Präsident Putin wusste bis zur letzten Minute nicht, dass Oreshnik für die Nahaufnahme bereit war. Und Kreml-Sprecher Peskov bestätigte, dass nur ein äußerst kleiner Kreis überhaupt von der Existenz von Oreshnik wusste.

Kurz gesagt: Das MICIMATT sieht nur, was Russland vorführt – und wenn es passiert. Man könnte es als undurchdringliches Schweigegelübde bezeichnen, das den russischen Militärkomplex durchdringt – der übrigens ein riesiger Staat, ein verstaatlichtes Unternehmen mit einigen privaten Komponenten ist.

Und das bietet der russischen Regierung in der Praxis bessere Technik, bessere Physik, bessere Mathematik und bessere praktische Endergebnisse als alles andere im selbstgefälligen kollektiven Westen.

Oreshnik – ein kinetisches Waffensystem – ist in mehrfacher Hinsicht ein zertifizierter Game-Changer, wenn es um Militärtechnologie und Kriegsführung geht: eigentlich in mehrfacher Hinsicht. Die einfache Physik lehrt uns, dass durch die Kombination von genügend kinetischer Kraft und Masse eine völlige Zerstörung garantiert ist, vergleichbar mit einer Atomwaffe mit geringer bis mittlerer Sprengkraft. Mit dem zusätzlichen Vorteil, dass keine Strahlung entsteht.

Oreshnik ist eine ballistische Mittelstreckenrakete (IRBM), die von Russland (zusammen mit anderen Systemen) bereits entwickelt wurde, bevor Trump 1.0 die USA 2019 aus dem INF-Vertrag zurückzog.

In einigen prägnanten Analysen wurde darauf hingewiesen, wie Oreshnik in nichtnukleare interkontinentale (meine Hervorhebung) Raketen eingebaut werden kann. Die Russen sind sehr diplomatisch und betonen nicht, dass Oreshnik, wenn er vom russischen Fernen Osten aus gestartet wird, leicht die meisten Breitengrade in den USA erreichen kann.

Darüber hinaus verändert die Anwendung der Oreshnik-Technologie auf taktische Raketen – Putin sagte Ende letzter Woche, dass dies bereits geschieht – auch den gesamten taktischen Bereich.

Das neue Spiel in der Stadt ist, dass Russland in der Lage ist, kinetische Ultrahochenergiewaffen buchstäblich überall auf der Welt einzusetzen – nachdem die Zivilbevölkerung gewarnt wurde, das Gebiet um die Ziele herum zu verlassen. Und es gibt absolut keine Verteidigung dagegen, nirgendwo.

Nirgendwo kann man hinrennen, Baby, nirgendwo kann man sich verstecken

Es ist ziemlich vorhersehbar, dass die aufgeweckten, arroganten/ignoranten MICIMATT sowie die NATO und der gesamte gehirngewaschene kollektive Westen einfach keine Ahnung haben, was sie da gerade getroffen hat, scheinbar aus heiterem Himmel.

Um es kurz zu machen: ein System mit der Zerstörungskraft einer taktischen Atomwaffe, aber mit der Präzision einer Spitzenscharfschützenkugel.

Ergo, leichte Beute für milliardenschwere Flugzeugträger; das gesamte, über 800 Stützpunkte umfassende Imperium der Basen; verschiedene unterirdische Bunker; ICBM-Startplattformen; Marinewerften; ganz zu schweigen vom NATO-Hauptquartier in Brüssel, der Aegis-Ashore-Basis in Red Zikowo (Polen), das NATO-Zentrum für gemeinsame Streitkräfte in den Niederlanden und das südliche NATO-Kommando in Neapel – all diese immens teuren Vermögenswerte sind Freiwild für nichtnukleare Oreshniks, die in der Lage sind, sie in einem Augenblick zu Staub zu zermahlen, nachdem sie nur wenige Minuten mit über Mach 10 geflogen sind.

Mittlerweile ist einer Vielzahl von Menschen auf der ganzen Welt bewusst, dass Oreshnik Berlin in 11 Minuten und London in 19 Minuten erreichen kann. Außerdem kann Oreshnik, wenn er von Südrussland aus gestartet wird, den US-Luftwaffenstützpunkt in Katar in 13 Minuten erreichen; wenn er von Kamtschatka im Fernen Osten aus gestartet wird, kann er Guam in 22 Minuten erreichen; und wenn er von Tschukotka aus gestartet wird, kann er die Minuteman-III-Silos in Montana in 23 Minuten erreichen.

Um den epischen Motown-Hit aus den 1960er Jahren zu zitieren: „Nirgendwo kann man hinrennen, Baby, nirgendwo kann man sich verstecken.“

Ein anschaulicher Beweis dafür, dass MICIMATT und die NATO absolut keine Ahnung haben, was sie getroffen hat – und was sie noch treffen wird – ist die Eskalationsdemenz, die selbst dann noch wirksam ist, wenn Oreshniks Sprengköpfe eine Raketenfabrik in Dnipropetrowsk in Schutt und Asche gelegt haben. Und selbst nachdem Moskau deutlich gemacht hat, dass es keine Atomwaffen braucht, um überall auf der Welt alles zu treffen, was es will.

MICIMATT und die NATO feuerten gemeinsam zweimal ATACMS-Raketen auf Kursk ab; sie ließen einen PR-Versuchsballon im Zusammenhang mit der selbstmörderischen Möglichkeit, Atomwaffen nach Kiew zu schicken, steigen; die NATO warnte Unternehmen vor einem „Kriegszenario“; NATO-Stubenhocker-Admiral Rob Bauer, ein niederländisches Nichts, befürwortete Präventivbombardierungen Russlands; Le Petit Roi in Frankreich und der grässliche britische Premierminister brachten das Thema „Truppeneinsatz“ in der Ukraine erneut auf (Starmer nahm später davon Abstand); und nicht zuletzt begann die Leberwurst-Regierung in Deutschland, Pläne zu entwerfen, um U-Bahn-Stationen als Luftschutzbunker zu nutzen.

Diese ganze Eskalationsparanoia klingt wie ein Haufen schreiender Kinder, die in ihrem schmutzigen Sandkasten spielen. Denn in der Praxis ist es Russland, das jetzt das Eskalationsspiel beherrscht.

Russland-China zu trennen, ist schwierig

Und das bringt uns zu Trump 2.0.

Der Schattenstaat hat Trump bereits mit einem bösartigen Krieg ins Visier genommen – eine de facto präventive Aufstandsbekämpfung, noch bevor er versucht, etwas Praktisches in Bezug auf das zusammenbrechende NATO-Projekt Ukraine zu unternehmen.

Sein idealer Ausweg könnte ein Ausstieg im Stil Afghanistans sein, bei dem alle anstehenden Lasten einem Korb von NATO-Chihuahuas überlassen werden. Dennoch wird das nicht passieren.

Andrey Sushentsov ist Programmdirektor des Valdai-Clubs und Dekan der MGIMO-Fakultät für Internationale Beziehungen. Er ist einer der führenden Analysten Russlands. Sushentsov gab TASS unter anderem diese Perle preis:

„Trump erwägt, die Ukraine-Krise zu beenden, nicht aus Sympathie für Russland, sondern weil er anerkennt, dass die Ukraine keine realistische Chance hat, zu gewinnen. Sein Ziel ist es, die Ukraine als Instrument für die Interessen der USA zu erhalten, wobei er sich darauf konzentriert, den Konflikt einzufrieren, anstatt ihn zu lösen. Folglich wird unter Trump die langfristige Strategie der Gegenwehr gegen Russland fortbestehen. Die USA profitieren weiterhin von der Ukraine-Krise, unabhängig davon, welche Regierung an der Macht ist.“

Sushentsov ist sich voll und ganz bewusst, dass „das staatliche System der USA eine träge Struktur ist, die sich gegen Entscheidungen wehrt, die ihrer Meinung nach den amerikanischen Interessen zuwiderlaufen, sodass nicht alle Ideen von Trump verwirklicht werden können.“

Dies ist nur ein anschauliches Beispiel von vielen, das zeigt, dass man sich in Moskau keinerlei Illusionen über Trump 2.0 hingibt. Putins Bedingungen für einen Versuch, das Rätsel Ukraine zu lösen, sind spätestens seit Juni bekannt: vollständiger Rückzug Kiews aus Donbass und Noworossija; keine Ukraine in der NATO; Ende aller über 15.000 westlichen Sanktionen; und eine blockfreie, atomwaffenfreie Ukraine.

Das war’s. Alles ist nicht verhandelbar, sonst wird der Krieg auf den Schlachtfeldern weitergehen, so wie es Russland für richtig hält, bis zur vollständigen Kapitulation der Ukraine.

Offensichtlich werden die Five Eyes – eigentlich nur 2 (USA-UK) – plus der Handlanger Frankreich, Seite an Seite mit den mächtigsten Silos innerhalb des Deep State, Trump weiterhin dazu zwingen, das Projekt Ukraine zu verdoppeln, das ein wesentlicher Bestandteil des Ethos der Forever Wars ist.

Das Beste, was er tun könnte, wäre, die Aufmerksamkeit von Projekt Ukraine abzulenken, indem er den alttestamentarischen psychopathologischen Völkermördern in Tel Aviv und der zionistischen Armada in D.C. entgegenkommt, die darauf versessen sind, Washington zu zwingen, ihren Krieg gegen den Iran zu führen. Das wäre dann eine leichte Änderung des Fokus der Forever Wars.

Teheran exportiert nicht nur den Großteil seiner Energie nach China, sondern ist auch ein absolut wichtiger Knotenpunkt des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC) sowie der Belt and Road Initiative (BRI), d. h. der Nord-Süd- und Ost-West-Achse, die Eurasien durchquert.

Das wäre der eigentliche Krieg der Wahl – gleichzeitig gegen drei BRICS-Staaten (Russland, China, Iran). Schließlich hat die herrschende Klasse der USA bereits in einen alles entscheidenden hybriden Krieg gegen die BRICS investiert.

Dennoch wird die Konfrontation zwischen Trump 2.0 und China ab dem 20. Januar der Dreh- und Angelpunkt der Außenpolitik des Hegemon sein. Praktisch alle Ernennungen von Trump – so fehlgeleitet sie auch sein mögen – glauben, dass es möglich ist, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen Russland und China aufzubrechen und China daran zu hindern, Energie aus dem Iran zu kaufen.

Es wird Versuche geben, Schifffahrtswege und Versorgungsleitungen zu stören – von den Seidenstraßen im Randgebiet des Indischen Ozeans bis zur Nordostpassage durch die Arktis, einschließlich möglicher falscher Flaggen entlang der INSTC.

Aber da Oreshnik nun ins Spiel kommt, wird der Hegemon überall dort, wo er versucht, China zu schikanieren, auch Russland gegenüberstehen. Die Versuchung, das Projekt Ukraine und das Vordringen der NATO an die westlichen Grenzen Russlands zu beenden, wird also immer im Hinterkopf von Trump präsent sein, als Teil eines „Russland verführen, um China zu untergraben“-Syndroms.

Das Problem für den Hegemon ist, dass die ineinandergreifenden BRICS/SCO-weiten strategischen Partnerschaften zwischen Russland, China und dem Iran andere – kinetische – Ideen haben.