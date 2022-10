Redner des Weltwirtschaftsforums scherzen über Entvölkerung

In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, in dem der Reporter J. Carl Ganter und der spirituelle Denker Sadhguru auf dem Weltwirtschaftsforum über die Entvölkerung scherzen.

Ganter sagte, dass es während der Sitzungen ein „Gefühl der Erleichterung“ gab, weil er offen über ein Thema sprach, bei dem andere Angst haben, – die Entvölkerung.

„Das war schon immer das Problem“, antwortete Sadhguru. „Alle religiösen Gruppen sind gegen mich, weil ich über die Bevölkerung spreche“.

„Sie wollen mehr Seelen, ich will weniger auf dem Planeten“, fügte Sadhguru hinzu, woraufhin die Männer in Gelächter ausbrachen.

Just some guys at the #WEF joking about depopulating the planet. No big deal. 🧐pic.twitter.com/Dy9sPnZVqV