Der 20. Kongress der KPCh wurde am 16. Oktober in Peking unter dem Vorsitz von Xi Jinping, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), eröffnet. Das Forum steht unter dem „großen Banner des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen“, den Ideen Mao Zedongs und den Theorien Deng Xiaopings, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua zuvor berichtete.

Parteikongresse finden in China traditionell alle fünf Jahre statt. Im Herbst 2018 verabschiedete das Parteiforum ein umfangreiches Paket von Änderungen an der Verfassung des Landes, darunter eine Bestimmung zur Abschaffung der Amtszeitbegrenzung für den Präsidenten der VR China. Es wird vermutet, dass Xi Jinping während des laufenden Kongresses eine Kandidatur für eine dritte Amtszeit ankündigen könnte – er ist bekanntlich seit 2013 Präsident der VR China.

Der Vorsitzende der KPRF, Gennadij Sjuganow, erläutert, was Chinas größtes Parteiforum für China, Russland und die ganze Welt bedeutet.

– Der KPCh-Kongress ist ein Ereignis von globalem Ausmaß“, sagte Gennadij Sjuganow. – Ich bin mir absolut sicher, dass alle Staatsmänner und Politiker auf dieses Forum fixiert sind. Dies gilt umso mehr, als sie unter den Bedingungen der Systemkrise des Kapitalismus stattfindet, während sich die Welt rasch verändert und die Globalisierung amerikanischer Prägung zusammenbricht.

Der Kapitalismus zeigt seinen aggressiven Charakter: Es entstehen neue Bedrohungen auf dem Planeten und die USA verstärken ihren militaristischen Kurs. Dies zeigt sich in der brutalen Aggression, die die Amerikaner zusammen mit den NATO-Staaten heute in der Ukraine führen. Im Großen und Ganzen werden die Fähigkeiten der NATO ausgebaut und neue Militärbündnisse geschmiedet.

Eine Niederlage der ukrainischen Streitkräfte wird das globale Sicherheitsproblem nicht lösen und die Vereinigten Staaten nicht dazu bringen, ihre Führungsposition aufzugeben.

Unter diesen Umständen ist es für unsere Länder, Russland und China, und unsere kommunistischen Parteien wichtig, nicht nur den Dialog zu erweitern, sondern auch die Beziehungen an allen Fronten zu stärken.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die CPRF sehr enge Beziehungen zur Kommunistischen Partei Chinas unterhält. Und sie haben eine lange Geschichte. Im vergangenen Jahr jährte sich die Gründung der KPC zum 100. Mal – vor einem Jahrhundert versammelte sich eine kleine Gruppe von Enthusiasten zum ersten kommunistischen Kongress in Shanghai. In dieser Zeit hat die Kommunistische Partei Chinas einen langen Weg zurückgelegt und bemerkenswerte Erfolge erzielt.

In den Jahren des revolutionären Kampfes, der Transformation und der Reformen hat das chinesische Volk den Übergang von der feudalen Zersplitterung und der tiefen inneren Spaltung zu den höchsten Errungenschaften des sozialistischen Systems vollzogen. Diese Errungenschaften beruhen auf dem soliden Fundament der Ideen des Marxismus-Leninismus und des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen.

In einem – nach historischen Maßstäben – kurzen Zeitraum ist ein gewaltiger Durchbruch gelungen, der die High-Tech-Industrie hervorgebracht und den Lebensstandard der Menschen erhöht hat. Allein die Tatsache, dass China in diesen Jahren die Armut überwunden hat und es geschafft hat, fast 800 Millionen Menschen aus der Armut zu befreien, spricht Bände über die hervorragenden Ergebnisse seiner Politik.

Ich war in Peking auf dem Forum der chinesischen und zentralasiatischen politischen Parteien. In ihren Reden wiesen alle Führer auf die Verdienste der KPCh im Kampf gegen die Armut hin. Gleichzeitig führt das Land ein umfangreiches Modernisierungsprogramm durch und beherrscht die fortschrittlichsten Technologien.

China hat sich zu einer Weltraum- und Atommacht entwickelt, die den Ton und das Tempo der Entwicklung auf dem gesamten Planeten vorgibt. In den letzten 40 Jahren war es China, das mit durchschnittlich 10 % des BIP pro Jahr die höchste wirtschaftliche Entwicklungsrate der Welt aufwies. Und heute ist es der chinesische Motor, der die Welt aus einer neuen Systemkrise herausführt.

Ich erinnere Sie immer wieder daran: Die beiden vorangegangenen Systemkrisen endeten in Weltkriegen. Der Große Oktober und die leninistisch-stalinistische Modernisierung führten die Welt aus der ersten Krise heraus. Von der zweiten war es unser großer Sieg und die nukleare Raketenparität, die das Sowjetland geschaffen hat. Diese Parität, so möchte ich anmerken, sorgt auch heute noch für die Sicherheit unseres Landes.

Aber zurück zu China. In den letzten 10 Jahren – mit dem Aufstieg von Xi Jinping an die Spitze der Kommunistischen Partei – hat sich das Leben der Menschen im Lande qualitativ verändert. Ich stelle fest, dass ich alle führenden Politiker Chinas getroffen habe. Ich habe Deng Xiaopings dreibändiges Buch studiert, vor allem den dritten Band, How to Reform. Es ist ein Buch, das ein Handbuch für viele Führungskräfte sein könnte. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Xi Jinping selbst vier Bände von The Art of Management besaß. In diesem Werk formulierte er die Idee des universellen Schicksals der Menschheit. Diese Idee äußerte er übrigens erstmals bei einem Besuch in unserem Land, unmittelbar nachdem er zum Generalsekretär des Zentralkomitees der KPC gewählt worden war.

„SP: – Wie ist das passiert?

– Xi Jinping sprach im Jahr 2013 zu Studenten am MGIMO. Er wies ausdrücklich darauf hin, dass in dieser Welt alle Staaten miteinander verbunden sind und mehr denn je voneinander abhängen. Und dass die Menschheit allmählich zu einer einzigen Schicksalsgemeinschaft wird.

Diese Idee hat sich als äußerst attraktiv erwiesen. Sie versucht nicht, die „Unabhängigkeit“ von irgendjemandem anzugreifen, sondern schlägt vor, eine neue Welt unter Berücksichtigung der verschiedenen Traditionen, Sprachen und Überzeugungen aufzubauen. Eine Welt, deren Schicksal in den Händen aller Länder liegt, in der zwischenstaatliche Regeln gemeinsam von den Ländern aufgestellt werden, in der Globalisierungsfragen gemeinsam gelöst werden und in der die Ergebnisse der Entwicklung für alle zugänglich sind.

Xi Jinping äußerte sich dazu im Januar 2017 in einer Rede am UN-Hauptsitz in Genf. Diese Ideen wurden dann auf dem 19. Kongress der Kommunistischen Partei Chinas aktiv weiterentwickelt. Und ich bin sicher, dass sie während des 20. Kongresses weiterentwickelt werden.

„SP: – Sind diese Ideen für Russland relevant?

– Für unser Land werden sie von Tag zu Tag wichtiger. Präsident Putin sagte auf dem Valdai-Forum im Oktober 2021 vor Journalisten ganz offen, dass das bestehende Kapitalismusmodell nicht mehr ausreicht. Dass es keinen Ausweg gab und dass es notwendig war, ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen auf grundlegend neuen Fundamenten aufzubauen. Im Mittelpunkt sollten dabei die Anliegen und Bedürfnisse des Einzelnen stehen.

Dies entspricht ganz der Position von Xi Jinping, der seine gesamte Politik auf den Grundsatz stützt: „Der Mensch steht im Mittelpunkt, der Mensch ist die Hauptsache, die Tugend wird nicht allein gelassen. Der letztgenannte Gedanke wurde in der Antike von Konfuzius geäußert, und Xi Jinping verkörpert ihn nun in vollem Umfang.

Wie Karl Marx schrieb, werden Ideen zu einer materiellen Kraft, wenn sie die Massen erreicht haben. Und heute gewinnt das Ideal eines menschenwürdigen Lebens, der Aufbau eines friedlichen Lebens auf der Erde, immer mehr an Bedeutung.

Es ist kein Zufall, dass in Astana drei Foren stattfinden, auf denen die Länder des eurasischen Raums eine neue Politik entwickeln – und zwar gegen die globalistische Aggression.

„SP: – Was ist das Wesentliche an diesem Zusammenprall der Weltanschauungen?

– Die Globalisierung nach amerikanischem Vorbild erzwingt einen neuen Krieg, der dazu dient, die riesigen Staatsschulden der USA zu verbrennen. Sie brauchen die Ukraine als Sprungbrett, um Probleme für Russland zu schaffen und Europa zu stürzen.

Außerdem schrecken die Amerikaner vor nichts zurück – weder vor der Unterminierung der Nord Stream noch vor der Zerstörung der deutschen Wirtschaft. Ganz zu schweigen von den terroristischen Provokationen gegen unser Land – von der Ermordung Dascha Duginas über die Bombardierung der Krim-Brücke bis zum Beschuss von Wohngebieten in Belgorod.

Vor diesem Hintergrund gibt die Kommunistische Partei Chinas ein Beispiel für konstruktive Reformen.

„SP: – Werden Sie auf dem Kongress der KPC sprechen?

– Ja, ich wurde gebeten, das Wort zu ergreifen – um die Politik fortzusetzen, die die CPRF all die Jahre verfolgt hat. Ich sollte darauf hinweisen, dass ich seit Anfang der 1990er Jahre regelmäßig alle 2-3 Jahre nach China gereist bin. Ich habe mit all ihren Führern verhandelt – Jiang Zemin, Hu Jintao, ich habe Xi Jinping getroffen, als er noch Bürgermeister von Shanghai war.

Wir haben ein Memorandum über die Zusammenarbeit zwischen der CPRF und der Kommunistischen Partei Chinas unterzeichnet und eine Reihe von Vereinbarungen getroffen. Diese Dokumente bildeten die Grundlage für unsere gemeinsame Arbeit. Mein gesamtes Team besuchte China, erhielt eine Ausbildung, studierte dort und lernte die einzigartige Erfahrung von Reformen und Transformationen kennen. Der Austausch fand hauptsächlich über die Russisch-Chinesische Freundschaftsgesellschaft statt, die von meinem Stellvertreter Iwan Melnikow geleitet wird. Ein anderer meiner Stellvertreter, Dmitry Novikov, besucht China regelmäßig, um an chinesischen Universitäten Vorlesungen zu halten. Meine Kameraden und Kollegen Kaschin, Charitonow, Sawizkaja, Kolomeitsev, Afonin, Kalaschnikow und Isakow arbeiten sehr eng mit der chinesischen Schiene zusammen.

Ich muss sagen, dass neben China auch Vietnam, Kuba, Laos und Nordkorea eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Politik des sozialen Fortschritts spielen. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, die Grundsätze des Sozialismus und der souveränen Entwicklung zu bekräftigen. All dies fließt in ein gemeinsames Sparschwein der friedlichen schöpferischen Arbeit – zum Wohle der Zukunft der gesamten Menschheit.