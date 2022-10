Im Gespräch mit Paul Schreyer

Paul Schreyer, Herausgeber des multipolar-Magazins (multipolar-magazin.de), ist mit seinen Spiegel-Bestsellern (zuletzt „Chronik einer angekündigten Krise“, 2021) seit 15 Jahren stets mitten im „Big Picture“ und stellt mit profunder Geschichtskenntnis scheinbare Einzelereignisse in historische Zusammenhänge: Von „Inside 9/11“ bis „Wir sind die Guten“ (2015), von „Wer Regiert das Geld?“ (2018) bis zuletzt „Chronik einer angekündigten Krise“ (2020). Weder Corona noch die globale „Impf“-Kampagne, weder Ukraine-Krieg noch Energiekrise und Totalüberwachung kommen unerwartet über uns. Was wir nun leidvoll erleben ist nur die endgültige Zuspitzung der seit Jahrzehnten vorbereiteten Abschaffung von Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit.

Paul Schreyer spricht mit Sven Böttcher (B&B) über die Lage der Dinge in unserem Endspiel um die Zukunft: Wer regiert das Geld? Wer zerstört die Energieversorgung der EU? Wer trägt dafür Sorge, dass wir politisch und zwischenmenschlich so unbedarft sind wie noch nie in unserer Geschichte?

Lässt sich die politische Bewusstlosigkeit der Vielen kurieren? Bemerken sie in letzter Minute doch noch, dass die Herren der Welt nichts Erstrebenswertes anzubieten haben? Dass uns am Ende von Corona- und Kriegswahn nur eine vollkommen zerstörte Gesellschaft erwartet? Und dass es an uns selbst liegt, dieses Schicksal abzuwenden?

B&Besuch – mit Paul Schreyer. Teil 2: Brauchen wir eine demokatische deutsche Republik?