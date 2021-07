Regierung versuchen nun die Menschen, die sich zum Protest versammeln auszuschalten

SYDNEY, AUSTRALIA.



DON’T ACT LIKE A HUMAN. DON’T TALK TO YOUR FRIENDS, EVEN WHEN MASKED. DON’T BE FRIENDLY. THIS IS NOT THE TIME. pic.twitter.com/iiPgz2D8Bb — NoRisk_NoReward (@noreward_norisk) July 20, 2021

„Auch wenn Sie Ihren Nachbarn im Einkaufszentrum, im Aldi oder einem anderen Supermarkt begegnen, sollten Sie keinen Smalltalk machen. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Interaktion mit anderen zu minimieren“, fügte der Chief Health Officer hinzu. „Auch wenn Sie einen Mundschutz haben. Ich glaube nicht, dass es einen vollständigen Schutz bietet.“

„Wir wollen absolut sicher sein, dass wir im Alltag nicht mit jemandem in Kontakt kommen, der ein Risiko darstellt“, sagte Chant.

Das Vertrauen in die Regierung bricht auf der ganzen Welt zusammen. In Australien sagen sie jetzt den Leuten, dass sie nicht einmal mit jemand anderem reden sollen, in einem verzweifelten Versuch, diesen Virus als Mittel zur Unterdrückung der Gesellschaft und zur Beendigung jeglicher Versammlung zu nutzen, um den Sturz der Regierung selbst zu verhindern. Inzwischen verfolgt die US-Regierung zum Beispiel Ihren Suchverlauf in Google, um zu sehen, ob Sie ein Extremist sind.

Wenn es einen Anführer gibt, den der Mob aus seinem Palast zerren wird, wird es wahrscheinlich Macron in Frankreich sein. Er hat bereits angekündigt, dass ab August jeder, der in Frankreich ein Restaurant, ein Café, ein Einkaufszentrum, ein Krankenhaus besucht oder mit einem Fernzug reist, gezwungen sein wird, einen COVID-Pass zu ZEIGEN. Die Strafe für die Verletzung dieses Dekrets wird sechs Monate Gefängnis sein, und diejenigen Unternehmen, die Menschen ohne COVID-Pass willkommen heißen, müssen mit bis zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von 45.000 € rechnen.

Macron versucht wirklich, Frankreichs Wirtschaft für Klaus Schwabs Great Reset zu zerschlagen. Viele Restaurantbesitzer haben jetzt einfach nur noch Angst, dass sie durch die neuen geforderten COVID-Pässe eher zu Virenpolizisten als zu Geschäftsleuten werden. Macron entwickelt sich zum strengsten Staatschef in Europa, wenn nicht sogar in der Welt. Seine drakonische Härte, mit der er die Menschen dazu zwingen will, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, ist angesichts der großen Demonstrationen in den Großstädten zu weit gegangen. Wie bereits erwähnt, wird ab dem 1. August Menschen, die keinen COVID-Pass vorweisen können, der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, der Besuch eines Theaters, Einkaufszentrums, einer Bar, eines Cafés, eines Restaurants und anderer Orte verwehrt. Es wird ihnen nicht einmal erlaubt sein, Lebensmittel zu kaufen oder einen Arzt aufzusuchen. Mit anderen Worten, lass dich impfen oder stirb scheint sein neues Motto zu sein.

Zum ersten Mal hat sich die Polizei den Demonstranten in Frankreich angeschlossen. Macron mag seine Marschbefehle von Schwab erhalten, aber dies beginnt, einen ernsten Scheideweg in Europa zu erreichen. Ein Ausbruch gegen ein Staatsoberhaupt und wir könnten sehen, dass andere beginnen, zweimal darüber nachzudenken, Schwabs großem Masterplan zu folgen, um die Weltwirtschaft neu zu gestalten.