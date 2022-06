Regierungen und private Unternehmen können immer noch alle Daten, die sie im Namen von Covid gesammelt haben, missbrauchen.

Während der Pandemie führten Regierungen auf der ganzen Welt Technologien zur Datenverfolgung ein, insbesondere Apps zur Aufzeichnung von Kontakten.

Nach Ansicht von Experten für Technologiepolitik eröffneten diese Technologien Unternehmen und Regierungen die Möglichkeit, Daten ohne die Zustimmung der Menschen zu sammeln.

Anfang Juni wurde bekannt, dass die Regierung des australischen Bundesstaates Victoria eine Datenagentur damit beauftragt hat, die alltäglichen Aktivitäten der Einwohner Victorias zu verfolgen, und zwar über das für Covid erforderliche Maß hinaus.

Laut The Herald Sun sammelte Insights Victoria, die von der Regierung beauftragte Datenagentur, sensible, öffentliche und „vertrauliche“ Daten in dem Bestreben, die „einzige Wahrheitsquelle“ für die Regierung zu sein. Die Mitarbeiter des Premierministers von Victoria, Dan Andrews, der Polizeichef, der Beauftragte für Notfallmanagement und der Leiter des Gesundheitswesens hatten vollen Zugang zu den Daten.

Die fragwürdige Datensammlung wurde aufgedeckt, nachdem Forderungen laut wurden, das Gesetz zum Informationsaustausch 2021 zu streichen, das die Privatsphäre der Patienten durch die Schaffung eines Systems gefährdet hätte, „in dem die privatesten medizinischen Informationen einer Person ohne deren Zustimmung in einer elektronischen Datenbank weitergegeben werden können“.

Und im Mai stellte Human Rights Watch fest, dass 89 % der für den Fernunterricht verwendeten Technologien die Lern-, Standort- und persönlichen Daten der Schüler erfassen. In Australien wurden die meisten dieser Apps, darunter Microsoft Teams, Zoom und Minecraft Education, auch nach Aufhebung der Covid-Maßnahmen weiter verwendet, wie Epoch berichtete.

Die Direktorin für Technologiepolitik bei Reset Australia, Dhakshayini Sooriyakumaran, sagte, dass während der Pandemie mehrere Technologien zur Datenextraktion unter dem Deckmantel von „Notfallmaßnahmen“ eingeführt wurden. Sie fügte hinzu, dass diese Technologien nicht mit ausreichenden Datenschutzmaßnahmen oder klar definierten Zweckbeschränkungen ausgestattet sind. Daher können sie missbraucht werden.

„Es gibt keine Beteiligung der Öffentlichkeit an der Frage, was die Bürger mit der Verwendung ihrer Daten durch die Regierung anfangen können“, sagte sie der Epoch Times.

„Und aufgrund des Machtgefälles zwischen Institutionen und einzelnen Bürgern werden die Daten genutzt und missbraucht. Und das hat wirklich schlimme Folgen.“

„Wir leben in einer Wirtschaft, in der Daten eine der wertvollsten Ressourcen sind, die eine Institution überhaupt erfassen kann“, fügte sie hinzu.

„Die Regierung hat, wie auch die Unternehmen, versucht, unter dem Radar zu fliegen und so viele Daten wie möglich zu sammeln“.

„Aber ich glaube, dass die Menschen mehr und mehr verstehen, dass Regierungen und Unternehmen in der Wertschöpfungskette der Datenextraktion miteinander verflochten sind, vor allem angesichts der Pandemie“.