Regierungen weltweit verstärken die Einführungen der digitalen Identität für öffentliche Dienste und Teilnahme an der digitalen Wirtschaft

Es ist nur eine Frage der Zeit bis das Zertifikat/Impfpass in das Konzept mit integriert oder zusammenführt wird. Es wird dann noch die digitale Geldbörse beinhalten und hat dann die Macht jeden vom Laben auszuschließen.

Apps für digitale Identitäten und Geldbörsen für Behördendienste sind weltweit auf dem Vormarsch: In Nordmazedonien wurden Mastercard-Dienste in Betrieb genommen. Istanbul versucht etwas Ähnliches mit seiner Super-App, Dänemark erneuert sein App-basiertes System, und das Vereinigte Königreich und Singapur haben eine Interoperabilitätsvereinbarung getroffen.

Im australischen Bundesstaat New South Wales bereitet sich die Regierung derzeit auf eine öffentliche Konsultation zu ihren digitalen Identitätsdiensten vor, die über die Service NSW App bereitgestellt werden. Ein Konzeptvideo, das die Vision der Regierung des Bundesstaates skizziert, zeigt die Verwendung von Gesichtsbiometrie zur Authentifizierung, um einen Ausweis zu erneuern, der in der zugehörigen digitalen Brieftasche gespeichert ist.

Nordmazedonien geht an den Start

Das Projekt von Nordmazedonien zur Einführung eines digitalen Identitätsdienstes mit Hilfe von Mastercard hat seinen Start erreicht, und das erste Kundenunternehmen wurde bekannt gegeben.

Kunden der NLB Bank Skopje können über den ID Service von Mastercard, einen von Evrotrust betriebenen digitalen Identitätsdienst, Dokumente aus der Ferne elektronisch unterzeichnen, um sie rechtsverbindlich zu machen, heißt es in der Ankündigung.

Das Projekt wurde ursprünglich Anfang 2020 vorgestellt und bietet mazedonischen Bürgern Smartphone-basierte Dienste wie die digitale Unterzeichnung und Überprüfung von Dokumenten. Damals hieß es, es basiere auf einem verteilten Modell ohne eine zentrale Datenbank mit persönlichen Informationen.

„Mit ID Service können wir eine Person aus der Ferne identifizieren, elektronische Dokumente freigeben und sie ein elektronisch signiertes Dokument zurücksenden lassen. Diese überlegene Benutzererfahrung wird den Kunden völlige Flexibilität bei der Erbringung von Bankdienstleistungen bieten. Wir werden weiter an unserer digitalen Transformation arbeiten, um unsere Arbeit mit den Kunden zu optimieren und zu vereinfachen und unsere Dienstleistungen und Produkte zu personalisieren“, sagt Antonio Argir, Vorstandsvorsitzender der NLB Bank Skopje.

Der nordmazedonische Minister für Informationsgesellschaft und Verwaltung, Jeton Shaqiri, sagte, dass der Start nur der erste Schritt bei der Implementierung des digitalen ID-Dienstes sei und Mastercard mit dem Ministerium zusammenarbeiten werde, um die Reichweite des Dienstes zu erweitern. Zukünftige Pläne beinhalten Remote-Onboarding-Funktionen und die Integration mit dem Dokumentenmanagementsystem der Regierung, um den öffentlichen Sektor weiter zu digitalisieren.

Istanbul Super App

Ein ähnliches Projekt wird in der türkischen Metropole Istanbul durchgeführt, wo das deutsche Unternehmen Kobil eine Super-App mit digitalen Identitätsansprüchen entwickelt, die einen sicheren und bequemen Zugang zu allen städtischen Dienstleistungen bietet.

Die App Istanbul Senin wurde am 18. November von der Istanbuler Stadtverwaltung offiziell vorgestellt.

„Mit Stolz kann ich verkünden, dass wir mit ‚Istanbul Senin‘ – übersetzt ‚Istanbul gehört dir‘ – die ersten in der Welt sind, die mit einer solch großartigen Vision an den Start gehen“, sagt Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu. „Mit ‚Istanbul is Yours‘ schaffen wir ein völlig neues Ökosystem und eine digitale, sichere Plattform, auf der die höchste Sicherheit für die Nutzer gewährleistet ist und die Nutzer ihre digitale Identität, eine digitale Geldbörse und digitale Verträge nutzen können.“

Dänemark führt neue digitale Identitäts-App ein

Das digitale Identitätssystem NemID, das in Dänemark den Zugang zu Dienstleistungen und Transaktionen erleichterte, wird schrittweise durch MitID ersetzt, das wahlweise Fingerabdrücke oder biometrische Merkmale des Gesichts unterstützt.

MitID wurde von der dänischen Agentur für Digitalisierung und Finanzen entwickelt und soll die Sicherheit und die Benutzerfreundlichkeit beim Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen erhöhen. MitID basiert auf einer App, obwohl Alternativen in Form eines MitID-Codeviewers, eines Codelesers und eines Chips verfügbar sind.

Großbritannien und Singapur unterzeichnen Abkommen zur gegenseitigen digitalen ID-Erkennung

Großbritannien und Singapur haben auf dem Future Tech Forum eine Vereinbarung zur Unterstützung der Interoperabilität digitaler Identitätsdienste zwischen den beiden Ländern getroffen, wie die Regierung mitteilte. Damit sollen Hindernisse für den grenzüberschreitenden Handel abgebaut und eine stärkere Beteiligung von Menschen und Unternehmen an der internationalen digitalen Wirtschaft ermöglicht werden, so die Regierung.

Die Vereinbarung ist eine von drei Memoranda of Understanding (MoUs) und folgt auf ein Kooperationsabkommen, das 2019 zwischen den Inselstaaten unterzeichnet wurde.

In einer Abschlusserklärung zum Ende der britischen G7-Präsidentschaft hebt die Regierung die „G7-Roadmap für die Zusammenarbeit im Bereich des freien und vertrauensvollen Datenverkehrs“ und ein Treffen der G7-Datenschutzbehörden als wichtige Entwicklungen hervor.